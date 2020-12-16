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В адмінбудівлі Києва сталася пожежа: 2 особи загинули, ще одну госпіталізовано, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У вівторок увечері, 15 грудня, в адміністративній будівлі в Святошинському районі Києва виникла пожежа, двоє загиблих, ще один постраждав.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ДСНС м.Києва.

"Внаслідок пожежі загинуло двоє людей, ще одного потерпілого вогнеборці врятували та передали працівникам швидкої допомоги", - йдеться в повідомленні на сторінці відомства у фейсбуці в середу вранці.

Інформація про пожежу на проспекті Академіка Палладіна 46/2 в Києві надійшла рятувальникам 15 грудня о 22:11. Займання сталося на 2 поверсі двоповерхової адміністративної будівлі на площі 70 м.кв.

В адмінбудівлі Києва сталася пожежа: 2 особи загинули, ще одну госпіталізовано, - ДСНС 01

"Гасіння пожежі ускладнювалося відсутністю вододжерел на території об'єкта, тому рятувальникам доводилося здійснювати постійний підвоз води. Пожежа на площі 70 м кв. була локалізована о 23:20 та ліквідована о 23:29", - йдеться в повідомленні.

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На місці події працювало 6 одиниць техніки, 25 рятувальників особового складу та Штаб ГУ ДСНС України в Києві.

Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.

В адмінбудівлі Києва сталася пожежа: 2 особи загинули, ще одну госпіталізовано, - ДСНС 02
В адмінбудівлі Києва сталася пожежа: 2 особи загинули, ще одну госпіталізовано, - ДСНС 03
В адмінбудівлі Києва сталася пожежа: 2 особи загинули, ще одну госпіталізовано, - ДСНС 04
Фото: сайт ДСНС

Автор: 

Київ (19534) пожежа (4341) ДСНС (5123)


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Во дворе т.н. админздания лежат пачки с доской. Это админздание ООО "Доскапаркетдровасбыт" ?
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16.12.2020 08:33 Відповісти
"Я знаю всех, кто пытался меня убить", - ролик Навального набрал 8 млн просмотров перед "Прямой линией" Путина.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/russia/220860_1608068686
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16.12.2020 09:46 Відповісти
шо та "админздание" напоминает больше переселенческий дом или бордель при дороге......
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16.12.2020 15:37 Відповісти
Черновол,не?Родичам загиблих співчуття.....
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16.12.2020 17:14 Відповісти
 
 