В адмінбудівлі Києва сталася пожежа: 2 особи загинули, ще одну госпіталізовано, - ДСНС. ФОТОрепортаж
У вівторок увечері, 15 грудня, в адміністративній будівлі в Святошинському районі Києва виникла пожежа, двоє загиблих, ще один постраждав.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ДСНС м.Києва.
"Внаслідок пожежі загинуло двоє людей, ще одного потерпілого вогнеборці врятували та передали працівникам швидкої допомоги", - йдеться в повідомленні на сторінці відомства у фейсбуці в середу вранці.
Інформація про пожежу на проспекті Академіка Палладіна 46/2 в Києві надійшла рятувальникам 15 грудня о 22:11. Займання сталося на 2 поверсі двоповерхової адміністративної будівлі на площі 70 м.кв.
"Гасіння пожежі ускладнювалося відсутністю вододжерел на території об'єкта, тому рятувальникам доводилося здійснювати постійний підвоз води. Пожежа на площі 70 м кв. була локалізована о 23:20 та ліквідована о 23:29", - йдеться в повідомленні.
На місці події працювало 6 одиниць техніки, 25 рятувальників особового складу та Штаб ГУ ДСНС України в Києві.
Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.
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