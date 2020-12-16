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Протитанкові міни, постріли ПГ-7 та ВОГ-17, тротил і пластид: СБУ виявила поблизу лінії розмежування сховок найманців РФ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України виявила в Луганській області прихований арсенал з військовими засобами ураження та вибуховими речовинами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Схрон був облаштований на відкритій території в районі міста Щастя, поблизу лінії розмежування. Зі схованки правоохоронці вилучили пів кілограма пластиду, дві протитанкові міни ТМ-62М, майже пів кілограма тротилу, дев’ять гранат РГ-42, сім пострілів ПГ-7 та ВОГ-17. Також виявлено понад сто набоїв різного калібру і двадцять димових шашок.

Наразі встановлюється причетність бойовиків незаконних збройних формувань до закладання схрону.

Заходи з виявлення та вилучення засобів ураження проводились спільно з Національною поліцією та Головним управлінням Держслужби з надзвичайних ситуацій у Луганській області.

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Протитанкові міни, постріли ПГ-7 та ВОГ-17, тротил і пластид: СБУ виявила поблизу лінії розмежування сховок найманців РФ 01
Протитанкові міни, постріли ПГ-7 та ВОГ-17, тротил і пластид: СБУ виявила поблизу лінії розмежування сховок найманців РФ 02
Протитанкові міни, постріли ПГ-7 та ВОГ-17, тротил і пластид: СБУ виявила поблизу лінії розмежування сховок найманців РФ 03
Протитанкові міни, постріли ПГ-7 та ВОГ-17, тротил і пластид: СБУ виявила поблизу лінії розмежування сховок найманців РФ 04

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СБУ (12857) сховок (125) Луганська область (4883)


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Номери партії замалювали, бо вже "виявляли" це неодноразово))
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16.12.2020 12:03 Відповісти
Мы отводим,они подводят,все как договорились зе- переговорщики...😕
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16.12.2020 16:59 Відповісти
шо то за катриджи к рпг7 ?
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16.12.2020 19:04 Відповісти
усе знаю..болгарский термобарический заряд к рпг 7 GTB-7VS.
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16.12.2020 19:12 Відповісти
Еще с СА заю, что не ПГ, а РПГ-7Д( р-ручной д-десантный)
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17.12.2020 09:08 Відповісти
 
 