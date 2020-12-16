Протитанкові міни, постріли ПГ-7 та ВОГ-17, тротил і пластид: СБУ виявила поблизу лінії розмежування сховок найманців РФ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України виявила в Луганській області прихований арсенал з військовими засобами ураження та вибуховими речовинами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
Схрон був облаштований на відкритій території в районі міста Щастя, поблизу лінії розмежування. Зі схованки правоохоронці вилучили пів кілограма пластиду, дві протитанкові міни ТМ-62М, майже пів кілограма тротилу, дев’ять гранат РГ-42, сім пострілів ПГ-7 та ВОГ-17. Також виявлено понад сто набоїв різного калібру і двадцять димових шашок.
Наразі встановлюється причетність бойовиків незаконних збройних формувань до закладання схрону.
Заходи з виявлення та вилучення засобів ураження проводились спільно з Національною поліцією та Головним управлінням Держслужби з надзвичайних ситуацій у Луганській області.
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