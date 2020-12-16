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Поліція знешкодила транснаціональну банду, що орудувала в Києві та області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція Київської області затримала членів транснаціональної злочинної організації, на злочинному рахунку яких розбійні напади, викрадення людини, вимагання, крадіжки в особливо великих розмірах і підпал автомобіля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.

Угруповання вчиняло злочини як на території Київської області, так і в столиці. До її складу входили іноземці та кияни.

Так, у листопаді цього року поліцейські затримали лідера та одного з активних учасників організації, які у селі Софіївська Борщагівка викрали приватного підприємця та вимагали надуманий борг у два мільйони доларів. На цей час вони перебувають під вартою.

Під час другого етапу реалізації оперативної інформації працівники поліції затримали ще п'ятьох членів злочинного угруповання - безпосередніх виконавців злочинів.

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За місцями проживання зловмисників поліцейські провели ряд невідкладних обшуків, де вилучили: зброю та набої до неї, рації, номерні знаки, гроші, балаклави, ножі, різноманітне технічне обладнання та документи, що належать підприємствам, де здійснювались крадіжки.

Також правоохоронці вилучили автівки, на яких пересувались зловмисники під час вчинення злочинів.

Крім цього, працівники поліції встановили приміщення, де підозрювані зберігали майно набуте злочинним шляхом. Все це вилучено у якості речових доказів.

Поліція знешкодила транснаціональну банду, що орудувала в Києві та області 01
Поліція знешкодила транснаціональну банду, що орудувала в Києві та області 02
Поліція знешкодила транснаціональну банду, що орудувала в Києві та області 03
Поліція знешкодила транснаціональну банду, що орудувала в Києві та області 04
Поліція знешкодила транснаціональну банду, що орудувала в Києві та області 05
Поліція знешкодила транснаціональну банду, що орудувала в Києві та області 06

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Члени злочинної організації затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Всі вони кияни віком від 25 до 50 років, деякі з них вже були судимі за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Ще чотирьом іноземцям заочно повідомлено про підозру у скоєнні цих злочинів. Їх оголошено в розшук.

Автор: 

Київська область (4026) організована злочинність (57) Нацполіція (15173)


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Топ коментарі
+4
Опять немцы или швейцарцы распоясались?
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16.12.2020 13:08
+3
Іноземцям за геноцид громадян України треба давати довічне!
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16.12.2020 13:51
+2
"Иностранцы" это, судя по фото, горцы с Кавказа?
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16.12.2020 13:12
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Полиция обезвредила ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНУЮ банду, орудовавшую в Киеве и области.
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16.12.2020 13:06 Відповісти
Молодцы!!! Круто!!! Уважуха!!!
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16.12.2020 13:08 Відповісти
Опять немцы или швейцарцы распоясались?
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16.12.2020 13:08 Відповісти
"Иностранцы" это, судя по фото, горцы с Кавказа?
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16.12.2020 13:12 Відповісти
Іноземні іноземці з іноземним громадянством Іноземії.
Ну, як завжди... Кто-то коє-хдє у нас порой...
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16.12.2020 15:53 Відповісти
Диван и кресло такие как у меня, только цвет другой.
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16.12.2020 13:17 Відповісти
грузини спеціалізуються на квартирних крадіжках і барсеточники, розбій, грабіж, вимагання чічі і даги.
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16.12.2020 14:00 Відповісти
Іноземцям за геноцид громадян України треба давати довічне!
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16.12.2020 13:51 Відповісти
Поліція знешкодила транснаціональну банду, що орудувала в Києві та області - Цензор.НЕТ 307
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16.12.2020 14:59 Відповісти
цыганва или абреки?
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16.12.2020 16:58 Відповісти
 
 