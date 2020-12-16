Три людини загинули внаслідок ДТП на Чернігівщині, ще четверо травмовані, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні приблизно о 4 ранку біля села Лихачів Носівського району зіткнулися два легковики. На місці ДТП загинули три людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Встановлено, що 39-річний водій автомобіля "Черрі М11" виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з легковиком "Рено Меган" під керуванням 44-річного чоловіка. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули водії обох автомобілів та пасажир "Черрі М11". Ще чотирьох пасажирів (по два з кожної автівки) з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізували. Всі загиблі та потерпілі – мешканці Сумської області.

Поліція з’ясовує всі обставини дорожньо-транспортної пригоди у межах розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей). Згідно з нею, максимальне покарання - до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами ще на три роки.

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