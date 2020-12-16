УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13512 відвідувачів онлайн
Новини Фото ДТП
6 625 5

Три людини загинули внаслідок ДТП на Чернігівщині, ще четверо травмовані, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні приблизно о 4 ранку біля села Лихачів Носівського району зіткнулися два легковики. На місці ДТП загинули три людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Встановлено, що 39-річний водій автомобіля "Черрі М11" виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з легковиком "Рено Меган" під керуванням 44-річного чоловіка. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули водії обох автомобілів та пасажир "Черрі М11". Ще чотирьох пасажирів (по два з кожної автівки) з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізували. Всі загиблі та потерпілі – мешканці Сумської області.

Поліція з’ясовує всі обставини дорожньо-транспортної пригоди у межах розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей). Згідно з нею, максимальне покарання - до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами ще на три роки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція знешкодила транснаціональну банду, що орудувала в Києві та області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Три людини загинули внаслідок ДТП на Чернігівщині, ще четверо травмовані, - Нацполіція 01
Три людини загинули внаслідок ДТП на Чернігівщині, ще четверо травмовані, - Нацполіція 02
Три людини загинули внаслідок ДТП на Чернігівщині, ще четверо травмовані, - Нацполіція 03

Автор: 

ДТП (4467) Нацполіція (15173) смерть (6750) Чернігівщина (1584)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
капец просто куда на Чери то погнался вылетел на встречную...?? прям беда люди сами себя убивают по безрассудному пофигизму не думая -ни о себе... ни о семье,.. родных и детях и любимых..
показати весь коментар
16.12.2020 14:24 Відповісти
то шо он убил сам себя это одно. а тот водитель который в своём ряду ехал ему от этого не легче.
показати весь коментар
16.12.2020 16:56 Відповісти
У нас каждый обгон с выездом на встречную, это смертельный риск.
показати весь коментар
16.12.2020 15:19 Відповісти
Сказали чернігівські МНС-ники - "Нех..й летать! На "тот свет" всегда успеть можно...".
Встигли... Обоє...
показати весь коментар
16.12.2020 15:28 Відповісти
якая прыгажуня
показати весь коментар
16.12.2020 19:39 Відповісти
 
 