Витягали цінні речі з валіз: в аеропорту Херсон викрили бригаду вантажників-злодіїв. ФОТОрепортаж

У херсонському аеропорту поліцейські "на гарячому" викрили групу вантажників-злодіїв. Зловмисникам може загрожувати 5 років ув'язнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Херсонській області

Починаючи з червня цього року, до поліції стали надходити звернення про крадіжки від пасажирів, які вилітали з аеропорту "Херсон". Після перельоту потерпілі виявляли у своїх валізах відсутність дрібних, але коштовних речей – смартфонів, планшетів, машинок для стрижки тощо.

Як розповів начальник Херсонського відділу поліції Олександр Говорун, оперативники проаналізували звернення та встановили, що відсутність майна виявляли пасажири, які направлялися літаком до Туреччини або м. Київ.

Поліцейські переглянули камери відеоспостережень, встановлених в аеропорту, але вони не зафіксували моментів крадіжок. Тоді був розроблений комплекс додаткових оперативних заходів.

За сприяння служби авіаційної безпеки аеропорту зловмисників вирахували та викрили одразу після скоєння чергової крадіжки. Ними виявилася бригада вантажників.

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Як з’ясувалося, троє жителів с. Чорнобаївка, віком від 35 до 37 років, викрадали речі пасажирів під час завантаження валіз на борт літака. Викрадене ховали в кишенях уніформи, потім реалізовували на ринках або здавали в ломбард. Під час проведення обшуків за місцем мешкання правопорушників поліцейські вилучили чимало ще нереалізованих речей потерпілих.

Загальна сума завданих громадянам збитків становить не менше 30 тисяч гривень. Наразі зловмисники підозрюються у скоєні не менше 15 крадіжок.

Нині триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України.

За крадіжки, вчинені за попередньою змовою групою осіб, передбачене покарання в вигляді арешту на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.







Фото: сайт поліції