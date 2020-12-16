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Витягали цінні речі з валіз: в аеропорту Херсон викрили бригаду вантажників-злодіїв. ФОТОрепортаж

У херсонському аеропорту поліцейські "на гарячому" викрили групу вантажників-злодіїв. Зловмисникам може загрожувати 5 років ув'язнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Херсонській області

Починаючи з червня цього року, до поліції стали надходити звернення про крадіжки від пасажирів, які вилітали з аеропорту "Херсон". Після перельоту потерпілі виявляли у своїх валізах відсутність дрібних, але коштовних речей – смартфонів, планшетів, машинок для стрижки тощо.

Як розповів начальник Херсонського відділу поліції Олександр Говорун, оперативники проаналізували звернення та встановили, що відсутність майна виявляли пасажири, які направлялися літаком до Туреччини або м. Київ. 

Витягали цінні речі з валіз: в аеропорту Херсон викрили бригаду вантажників-злодіїв 01

Поліцейські переглянули камери відеоспостережень, встановлених в аеропорту, але вони не зафіксували моментів крадіжок. Тоді був розроблений комплекс додаткових оперативних заходів.

За сприяння служби авіаційної безпеки аеропорту зловмисників вирахували та викрили одразу після скоєння чергової крадіжки. Ними виявилася бригада вантажників.

Також читайте: Злодія, який скоїв понад 40 крадіжок, затримали в Тернополі

Витягали цінні речі з валіз: в аеропорту Херсон викрили бригаду вантажників-злодіїв 02

Як з’ясувалося, троє жителів с. Чорнобаївка, віком від 35 до 37 років, викрадали речі пасажирів під час завантаження валіз на борт літака. Викрадене ховали в кишенях уніформи, потім реалізовували на ринках або здавали в ломбард. Під час проведення обшуків за місцем мешкання правопорушників поліцейські вилучили чимало ще нереалізованих речей потерпілих.

Витягали цінні речі з валіз: в аеропорту Херсон викрили бригаду вантажників-злодіїв 03

Загальна сума завданих громадянам збитків становить не менше 30 тисяч гривень. Наразі зловмисники підозрюються у скоєні не менше 15 крадіжок.

Витягали цінні речі з валіз: в аеропорту Херсон викрили бригаду вантажників-злодіїв 04

Нині триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України.

За крадіжки, вчинені за попередньою змовою групою осіб, передбачене покарання в вигляді арешту на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Витягали цінні речі з валіз: в аеропорту Херсон викрили бригаду вантажників-злодіїв 05
Витягали цінні речі з валіз: в аеропорту Херсон викрили бригаду вантажників-злодіїв 06
Витягали цінні речі з валіз: в аеропорту Херсон викрили бригаду вантажників-злодіїв 07
Фото: сайт поліції

Автор: 

аеропорт (1851) злодійство (395) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Херсонська область (5759)


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Топ коментарі
+8
Зачем? Зачем писать такой бред? с 2018 по сегодня у меня коло 100 перелетов, штук 80 было из Борисполя, никогда ни у кого я не видел и не слышал чтобы вскрывали чемоданы, особенно учитывая, что все чемоданы замотаны в ленту, и в чехлах. У меня тоже не вскрывали. Реально какая-то странная фантазия
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16.12.2020 15:33
+4
Клептомчаны 😬 амперметр Флюк единственная ценная вещь остальное треш
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16.12.2020 14:56
+3
Паазорники(менты херсонские)
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16.12.2020 14:52
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Паазорники(менты херсонские)
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16.12.2020 14:52 Відповісти
та понятно, если херсонские менты еще и бизнесом занимаются... при них малина еще не так расцветет.
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16.12.2020 14:55 Відповісти
Клептомчаны 😬 амперметр Флюк единственная ценная вещь остальное треш
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16.12.2020 14:56 Відповісти
Зачем? Зачем писать такой бред? с 2018 по сегодня у меня коло 100 перелетов, штук 80 было из Борисполя, никогда ни у кого я не видел и не слышал чтобы вскрывали чемоданы, особенно учитывая, что все чемоданы замотаны в ленту, и в чехлах. У меня тоже не вскрывали. Реально какая-то странная фантазия
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16.12.2020 15:33 Відповісти
Та то фантазії лахтодрочера.
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16.12.2020 15:41 Відповісти
лоходрочел тот кто тебя создал на этот свет , идиот , научись общаться ,клован невоспитанный
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17.12.2020 10:13 Відповісти
чем забористее) лож - тем быстрее зебылы поверять - 73% вам в пример)))
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16.12.2020 16:24 Відповісти
и 4 плюса - Пердежа Иванов и еще 3.
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16.12.2020 18:25 Відповісти
То ты Борисполь с Шереметьево попутал наверное?
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16.12.2020 17:54 Відповісти
Три ДеБилла (французы) - это сила!
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16.12.2020 16:35 Відповісти
ого! сіЛьйекоНовій чохол
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16.12.2020 23:58 Відповісти
 
 