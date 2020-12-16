Новий модульний сервісний центр відкрився на КПВВ "Новотроїцьке" на Донеччині. ФОТОрепортаж
16 грудня в Донецькій області на КПВВ "Новотроїцьке" відкрився модульний сервісний центр.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької ОДА.
Участь у відкритті центру взяли віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков, голова Донецької ОДА Павло Кириленко, посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг, посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький, Постійний заступник Генерального консула ФРН у Донецьку з офісом у Дніпрі Петер Герр.
Об'єкт побудовано за аналогією відкритого в листопаді пілотного сервісного центру в місті Щастя Луганської області. У складі сервісного центру діятимуть ЦНАП, відділення банку і "Нової пошти", фельдшерський пункт, який забезпечить, зокрема експрес-тестування на COVID-19, у майбутньому тут буде безкоштовна правова допомога (для цього є приміщення).
"Мені приємно сьогодні засвідчити, що це вже другий проєкт. Якщо в Щасті це був пілотний проєкт, то сьогодні це вже стандарт. Сьогодні в Новотроїцькому ви бачите новий сервісний центр, який біля КПВВ повинен забезпечити людей, які перетинають лінію зіткнення, практично всіма необхідними державними сервісами, починаючи від Центру надання адміністративних послуг, - ми сьогодні чули, що до ста адміністративних послуг вони вже готові надавати і потім будуть збільшувати перелік послуг", - сказав Рєзніков.
Планується, що в 2021 році всі КПВВ, які є сьогодні в Україні на лінії зіткнення в Донецькій і Луганській областях і в Херсонській - на адмінмежах з АР Крим, будуть забезпечені такими сервісними центрами.
"Всі конструкції легкого типу, це дає повітря, дає вільне дихання вільної України. І миттєво ці конструкції можуть бути перевезені в майбутньому на кордон між Україною і Росією після того, як відбудеться деокупація тимчасово окупованих територій окремих районів Донецької та Луганської областей", - зазначив Резніков.
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надо было зеленой краской задуть
а то они вишь, аж 4! банкомата ощада рядом втулили, а я буквально сегодня аж полчаса в очереди к такому ящику отстоял, и это не где-нибудь в селе, а в областном центре