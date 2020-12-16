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Новий модульний сервісний центр відкрився на КПВВ "Новотроїцьке" на Донеччині. ФОТОрепортаж

16 грудня в Донецькій області на КПВВ "Новотроїцьке" відкрився модульний сервісний центр.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької ОДА.

Новий модульний сервісний центр відкрився на КПВВ Новотроїцьке на Донеччині 01

Участь у відкритті центру взяли віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков, голова Донецької ОДА Павло Кириленко, посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг, посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький, Постійний заступник Генерального консула ФРН у Донецьку з офісом у Дніпрі Петер Герр.

Новий модульний сервісний центр відкрився на КПВВ Новотроїцьке на Донеччині 02

Об'єкт побудовано за аналогією відкритого в листопаді пілотного сервісного центру в місті Щастя Луганської області. У складі сервісного центру діятимуть ЦНАП, відділення банку і "Нової пошти", фельдшерський пункт, який забезпечить, зокрема експрес-тестування на COVID-19, у майбутньому тут буде безкоштовна правова допомога (для цього є приміщення).

Новий модульний сервісний центр відкрився на КПВВ Новотроїцьке на Донеччині 03
Новий модульний сервісний центр відкрився на КПВВ Новотроїцьке на Донеччині 04

Читайте також: На КПВВ плануємо проводити безкоштовне тестування на COVID-19, - заступниця міністра реінтеграції

Новий модульний сервісний центр відкрився на КПВВ Новотроїцьке на Донеччині 05

"Мені приємно сьогодні засвідчити, що це вже другий проєкт. Якщо в Щасті це був пілотний проєкт, то сьогодні це вже стандарт. Сьогодні в Новотроїцькому ви бачите новий сервісний центр, який біля КПВВ повинен забезпечити людей, які перетинають лінію зіткнення, практично всіма необхідними державними сервісами, починаючи від Центру надання адміністративних послуг, - ми сьогодні чули, що до ста адміністративних послуг вони вже готові надавати і потім будуть збільшувати перелік послуг", - сказав Рєзніков.

Новий модульний сервісний центр відкрився на КПВВ Новотроїцьке на Донеччині 06
Новий модульний сервісний центр відкрився на КПВВ Новотроїцьке на Донеччині 07
Новий модульний сервісний центр відкрився на КПВВ Новотроїцьке на Донеччині 08

Планується, що в 2021 році всі КПВВ, які є сьогодні в Україні на лінії зіткнення в Донецькій і Луганській областях і в Херсонській - на адмінмежах з АР Крим, будуть забезпечені такими сервісними центрами.

Новий модульний сервісний центр відкрився на КПВВ Новотроїцьке на Донеччині 09

"Всі конструкції легкого типу, це дає повітря, дає вільне дихання вільної України. І миттєво ці конструкції можуть бути перевезені в майбутньому на кордон між Україною і Росією після того, як відбудеться деокупація тимчасово окупованих територій окремих районів Донецької та Луганської областей", - зазначив Резніков.

Новий модульний сервісний центр відкрився на КПВВ Новотроїцьке на Донеччині 10

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти блокують роботу КПВВ на Донбасі, щоденний пропуск здійснюється лише в "Станиці Луганській", - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

Автор: 

Донецька область (8467) пункт пропуску (802) Резніков Олексій (1446) ЦНАП (73) КПВВ (330)


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Топ коментарі
+15
меня такие новости не радуют... строить, открывать, заигрывать, рассыпать бисер перед лугандонскими с двуглавыми куриными паспортами... не-а, не радуют. Напрасная трата моих средств на умащивание тех, кто меня ненавидит...пшлина..
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16.12.2020 17:51
+11
сильно круто для ополченцев - унитазы сместители и умывальники берегите!..... лавочку помните?....
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16.12.2020 17:49
+7
не хватает казино и мотеля с услугами... сауны и массажа ...
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16.12.2020 18:00
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сильно круто для ополченцев - унитазы сместители и умывальники берегите!..... лавочку помните?....
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16.12.2020 17:49 Відповісти
https://youtu.be/lT9Q8CkjAhs

Новый модульный сервисный центр открылся на КПВВ "Новотроицкое" на Донетчине - Цензор.НЕТ 4070

....
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16.12.2020 17:58 Відповісти
Пипец. Посмотрел бы кто как в Лимане Донецкой области народ в пенсионном ФОНДЕ без окон в коридоре особенно летом
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16.12.2020 18:38 Відповісти
Судя по Модулю и не думают возвращать территории Назад .Похоже на границу Основательно россия позавидует такому пункту.
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16.12.2020 17:51 Відповісти
меня такие новости не радуют... строить, открывать, заигрывать, рассыпать бисер перед лугандонскими с двуглавыми куриными паспортами... не-а, не радуют. Напрасная трата моих средств на умащивание тех, кто меня ненавидит...пшлина..
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16.12.2020 17:51 Відповісти
А почему бубочка не поехал ленточку перерезать? Убедительная просьба к фотокорреспондентам: покажите туалеты в конце полноценного рабочего дня, пожалуйста
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16.12.2020 17:52 Відповісти
Зараз від "щастя" "заридаємо".
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16.12.2020 17:56 Відповісти
не хватает казино и мотеля с услугами... сауны и массажа ...
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16.12.2020 18:00 Відповісти
Отмороженные недоросы приделают ноги всему более менее ценному...
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16.12.2020 19:17 Відповісти
Так і хочеться сказати чуваку в пижиковій шапці; "Януковича на тебе не має."
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16.12.2020 20:08 Відповісти
а чо цвет как у сажи
надо было зеленой краской задуть
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16.12.2020 20:35 Відповісти
ага, и монтажной пеной в жопы, шо б голова у сепаров не шаталась.......
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18.12.2020 12:07 Відповісти
То есть -навеки ! ? Больше не на что тратить деньги налогоплательщиков ?
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16.12.2020 21:37 Відповісти
еще в жопу их поцелуйте ...
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17.12.2020 17:58 Відповісти
Через день после открытия даунбасяне засрут всё
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18.12.2020 04:25 Відповісти
слово "бесплатно"...очень радует дамбас))
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18.12.2020 09:10 Відповісти
лучше бы в своих занедбаных сёлах за эти бабки понастроили медпунктов да амбулаторий, чтобы украинцы не мучались и не ездили по любой болячке за много км в район. а заодно и мосты после наводнений в закарпатье подремонтировали. так нет, вы все сивух обслуживаете.... я бы вам предатели лугандоновские настроил..... тюрьм типа вашей изоляции. украинцы, нам надо запомнить одну простую истину - куда предателя из лугандона не целуйте везде ж о п а.......!!!!! эти "наши граждане" после удачных поездок за ништяками в Украину, смеються и рассказывают друг другу о том какие укры лохи.... я так понимаю это своеобразная солидарность нашего презика с кривбасса с народами донбасса? так надо понимать? и скока я и мои родаки-пенсионеры их кормить будем?
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18.12.2020 12:04 Відповісти
это нелох так сепаров приманивает, мол, глядите как у нас хорошо, вертайтесь до неньки
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18.12.2020 13:23 Відповісти
а они тебе в Украине сильно нужны? вот я о том же!!! если ты зельц хотел предателям праздник устроить поставь 2-3 ларька на кордоне и продавай розчин глоту в фунфыриках, вот тогда тебя зельц целыми шахтами сепары уважать будут и заслужишь ты почетное звание "вовик кормилец" и "наш земеля из кривбаса".....
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18.12.2020 15:31 Відповісти
правильное предложение
а то они вишь, аж 4! банкомата ощада рядом втулили, а я буквально сегодня аж полчаса в очереди к такому ящику отстоял, и это не где-нибудь в селе, а в областном центре
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18.12.2020 17:12 Відповісти
 
 