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Здирники вимагали з бізнесмена $ 47 тис. неіснуючого боргу, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Четверо чоловіків вимагали у миколаївського бізнесмена неіснуючий борг за постачання сільгосппродукції. Їх затримали на АЗС під час передачі 130 тис. грн.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Зловмисники позиціонували себе як представники криміналітету, і досить відомі в кримінальних колах", - зазначили в поліції.

Під час обшуку у них вилучили гроші, автомобільні номери, мобільні телефони та психотропну речовину.

Усім чотирьом повідомили про підозру у вимаганні та збираються відправити під варту. Покарання за цей злочин - позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

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Здирники вимагали з бізнесмена $ 47 тис. неіснуючого боргу, - поліція 01
Здирники вимагали з бізнесмена $ 47 тис. неіснуючого боргу, - поліція 02
Здирники вимагали з бізнесмена $ 47 тис. неіснуючого боргу, - поліція 03
Здирники вимагали з бізнесмена $ 47 тис. неіснуючого боргу, - поліція 04
Здирники вимагали з бізнесмена $ 47 тис. неіснуючого боргу, - поліція 05
Здирники вимагали з бізнесмена $ 47 тис. неіснуючого боргу, - поліція 06
Здирники вимагали з бізнесмена $ 47 тис. неіснуючого боргу, - поліція 07
Здирники вимагали з бізнесмена $ 47 тис. неіснуючого боргу, - поліція 08
Здирники вимагали з бізнесмена $ 47 тис. неіснуючого боргу, - поліція 09

Автор: 

здирство (284) затримання (4339) Миколаїв (1806) Нацполіція (15173)


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На першому і на другому фото дуже моцний вимагач
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16.12.2020 20:03 Відповісти
метан+тест энка
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16.12.2020 20:18 Відповісти
Мда, він моцно хімію жер, майже відрами, ті самі БАДи що свиням дають для росту😂
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16.12.2020 21:46 Відповісти
Менты и СБУ не потерпит конкуренции в данном виде "деятельности".
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16.12.2020 20:08 Відповісти
За жменю канабісу іноді дають більше..)))...справедливість+рехворма...
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16.12.2020 20:14 Відповісти
Просто менты согласились взять в два раза меньше))))
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16.12.2020 20:36 Відповісти
Пропоную ввести національну валюту доллар.
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16.12.2020 21:03 Відповісти
У бандитов совсем нет мозгов.
Уже давно не девяностые, вся организованная преступность давно узаконена и управляется силовыми структурами или депутатами через своих представителей.
А судьба таких вымогателей - или пуля или решетка, так как они представляют конкуренцию криминалу в законе.
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17.12.2020 07:23 Відповісти
случайно не бывшие сотрудники органов ?
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18.12.2020 10:20 Відповісти
 
 