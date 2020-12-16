Здирники вимагали з бізнесмена $ 47 тис. неіснуючого боргу, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Четверо чоловіків вимагали у миколаївського бізнесмена неіснуючий борг за постачання сільгосппродукції. Їх затримали на АЗС під час передачі 130 тис. грн.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Зловмисники позиціонували себе як представники криміналітету, і досить відомі в кримінальних колах", - зазначили в поліції.

Під час обшуку у них вилучили гроші, автомобільні номери, мобільні телефони та психотропну речовину.

Усім чотирьом повідомили про підозру у вимаганні та збираються відправити під варту. Покарання за цей злочин - позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

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