Лікар у Києві вимагав $2300 у ветерана АТО за групу інвалідності. ФОТО

За фактом вимагання неправомірної вигоди у ветерана війни на Донбасі затриманий медпрацівник Клініки амбулаторної допомоги Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з матеріалами слідства, вказана особа вимагала 2300 доларів США від учасника АТО за видачу довідки про встановлення йому 2-ї групи інвалідності.

15 грудня 2020 зазначену особу викрито "на гарячому" після отримання нею неправомірної вигоди.

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Тривають невідкладні слідчі й процесуальні дії, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.



