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Новини Фото Хабарники
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Лікар у Києві вимагав $2300 у ветерана АТО за групу інвалідності. ФОТО

За фактом вимагання неправомірної вигоди у ветерана війни на Донбасі затриманий медпрацівник Клініки амбулаторної допомоги Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з матеріалами слідства, вказана особа вимагала 2300 доларів США від учасника АТО за видачу довідки про встановлення йому 2-ї групи інвалідності.

15 грудня 2020 зазначену особу викрито "на гарячому" після отримання нею неправомірної вигоди.

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Тривають невідкладні слідчі й процесуальні дії, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Лікар у Києві вимагав $2300 у ветерана АТО за групу інвалідності 01
Лікар у Києві вимагав $2300 у ветерана АТО за групу інвалідності 02

ветерани (1069) хабар (4704) Київ (19469) лікарі (1287) інвалідність (267)


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Топ коментарі
+5
Справку про інвалідність надає МСЕК , взагалі то ,, а не якийсь - медработник Клиники амбулаторной помощи .!! .
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17.12.2020 09:56
+4
степанов, скорее повышай зарплату медикам, - у них зубожыння в разгаре!
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17.12.2020 09:56
+3
Відправте її на "0". Тим більше там вже "НЕ" стріляють. Для перевиховання.
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17.12.2020 09:58
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Справку про інвалідність надає МСЕК , взагалі то ,, а не якийсь - медработник Клиники амбулаторной помощи .!! .
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17.12.2020 09:56 Відповісти
степанов, скорее повышай зарплату медикам, - у них зубожыння в разгаре!
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17.12.2020 09:56 Відповісти
Медсестрам і фельдшерам це розкажи.
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17.12.2020 12:00 Відповісти
Рвач вымогал.
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17.12.2020 09:56 Відповісти
Відправте її на "0". Тим більше там вже "НЕ" стріляють. Для перевиховання.
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17.12.2020 09:58 Відповісти
Мда... такі гроші за довідку.
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17.12.2020 09:59 Відповісти
"Врач в Киеве вымогал $2300 у ветерана АТО за группу инвалидности"
Не уверен,что бойцы на передовой,куда направят эту крысу санитаром,будут ему сочувствовать....
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17.12.2020 10:03 Відповісти
они все взятку требуют... даже менты просили сказали дадим тебе группу инвалидности ( мне 48 и с 19 лет я не работаю ) но ты обязан подставить врача с комммиссии. что бы зафиксировать взятку.. я послал всех
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17.12.2020 10:04 Відповісти
инвалидности нет но работать немогу..есть только белый билет.
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17.12.2020 10:06 Відповісти
Военный госпиталь? да... там денежку обожают... дерут, как будто завтра их уволить, а госпиталь закрывать собрались... шо вояки, шо гражданские.... кодло собралось не из приятных...
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17.12.2020 10:17 Відповісти
их и не уволят , знают че наказания ни будет ни какого , ну максимум перевод на нижестоящую ступеньку и все , от того и наглеют ,
а уволить могут только в том случае если на место кандидат будет из своих
а закрыть в нашей стране за взятку - чет из области фантастики
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17.12.2020 11:30 Відповісти
Платить за группу инвалидности, чтобы потом выкидывали с маршруток ?
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17.12.2020 10:25 Відповісти
во время войны (особенно) убивать надо таких "умельцев жЫть"
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17.12.2020 11:58 Відповісти
Врачам нужно же как то выживать, вот и привыкли брать с граждан денежки.
Предлагаю их не наказывать за взятки, так как они таким образом компенсируют себе то, что недоплачивает им государство.
Хотя что-то жадноватый врач попался, как то многовато 2300 баксов за бумажку.

Наверное хочет Европейскую зарплату, вот и поднимает таксу.
А может делится с медсестрами и фельдшерами, ну и главврача не забывает - ну тогда все по честному.
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17.12.2020 14:20 Відповісти
шо ты мелешь, убогий?
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17.12.2020 14:44 Відповісти
А тебе какое дело недоумок ?
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17.12.2020 15:18 Відповісти
какое дело??? послать тебя, дибила в трещину... самой старой бабе из дурдома.
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17.12.2020 15:35 Відповісти
Наверное ты там уже сидишь ?
Ну и сиди и не воняй.
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17.12.2020 15:40 Відповісти
ну ветеран и попал, сейчас и без группы и работать не сможет...
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17.12.2020 14:23 Відповісти
Такая ситуация везде с этими липовыми инвалидами .А теперь представте такую ситуацию, если бы пенсия по инвалидности была не 2000 -3000 т.грн, а ,10-15 тыс., так унас бы всё, повторяю ВСЁ население, купило бы себе группу инвалидности.И какой бюджет это выдержит, сейчас, если провести аудит пенсионеров по инвалидности, то, из них может быть половина это липовые.Вот такие у нас дилы господа ПЕРЕСІЧНІ, и дилы не очень важные.КАК ТО ТАК
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17.12.2020 14:55 Відповісти
Тут как раз тот случай что ветерану положена группа инвалидности, иначе зачем ему жаловаться ?
Врач просто захотел "раскрутить" дядьку на баксы.
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17.12.2020 16:09 Відповісти
ще не одного не посадили..
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17.12.2020 19:08 Відповісти
 
 