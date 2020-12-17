Лікар у Києві вимагав $2300 у ветерана АТО за групу інвалідності. ФОТО
За фактом вимагання неправомірної вигоди у ветерана війни на Донбасі затриманий медпрацівник Клініки амбулаторної допомоги Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" (ч. 3 ст. 368 КК України).
Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з матеріалами слідства, вказана особа вимагала 2300 доларів США від учасника АТО за видачу довідки про встановлення йому 2-ї групи інвалідності.
15 грудня 2020 зазначену особу викрито "на гарячому" після отримання нею неправомірної вигоди.
Тривають невідкладні слідчі й процесуальні дії, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Топ коментарі
+5 Maksim Perepelitca
показати весь коментар17.12.2020 09:56
+4 Bri Bri
показати весь коментар17.12.2020 09:56
+3 Чайка Київ
показати весь коментар17.12.2020 09:58
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не уверен,что бойцы на передовой,куда направят эту крысу санитаром,будут ему сочувствовать....
а уволить могут только в том случае если на место кандидат будет из своих
а закрыть в нашей стране за взятку - чет из области фантастики
Предлагаю их не наказывать за взятки, так как они таким образом компенсируют себе то, что недоплачивает им государство.
Хотя что-то жадноватый врач попался, как то многовато 2300 баксов за бумажку.
Наверное хочет Европейскую зарплату, вот и поднимает таксу.
А может делится с медсестрами и фельдшерами, ну и главврача не забывает - ну тогда все по честному.
Ну и сиди и не воняй.
Врач просто захотел "раскрутить" дядьку на баксы.