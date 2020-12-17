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Конвертцентр із річним оборотом 20 млрд грн ліквідували на Львівщині, - Венедіктова. ФОТОрепортаж

Львівська обласна прокуратура спільно з ГУ Служби безпеки України у Львівській області припинили незаконну діяльність великого конвертаційного центру з річним оборотом понад 20 млрд грн.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"У нього входило понад 70 фіктивних підприємств, зареєстрованих у декількох областях України. Тільки протягом 2020 року шляхом підробки документів та їх використання, а також за рахунок так званих "скруток" ПДВ вони проконвертували грошові кошти в сумі близько 20 млрд гривень", - ідеться в повідомленні.

Протиправну діяльність конвертаційного центру правоохоронці документували з вересня. У рамках розслідування було проведено 31 обшук на території декількох областей, під час яких виявлено та вилучено готівкові кошти на суму близько 60 млн грн, в тому числі майже $1 млн, фунти стерлінгів, шекелі та іншу валюту, а також бухгалтерські документи підприємств, печатки, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та інше майно.

На причетність до схеми надання послуг з ухилення від сплати податків перевіряються співробітники податкової служби.

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Конвертцентр із річним оборотом 20 млрд грн ліквідували на Львівщині, - Венедіктова 01
Конвертцентр із річним оборотом 20 млрд грн ліквідували на Львівщині, - Венедіктова 02
Конвертцентр із річним оборотом 20 млрд грн ліквідували на Львівщині, - Венедіктова 03
Конвертцентр із річним оборотом 20 млрд грн ліквідували на Львівщині, - Венедіктова 04
Конвертцентр із річним оборотом 20 млрд грн ліквідували на Львівщині, - Венедіктова 05
Конвертцентр із річним оборотом 20 млрд грн ліквідували на Львівщині, - Венедіктова 06
Конвертцентр із річним оборотом 20 млрд грн ліквідували на Львівщині, - Венедіктова 07
Конвертцентр із річним оборотом 20 млрд грн ліквідували на Львівщині, - Венедіктова 08
Конвертцентр із річним оборотом 20 млрд грн ліквідували на Львівщині, - Венедіктова 09
Конвертцентр із річним оборотом 20 млрд грн ліквідували на Львівщині, - Венедіктова 10
Конвертцентр із річним оборотом 20 млрд грн ліквідували на Львівщині, - Венедіктова 11

конвертцентр (256) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+4
Не понимаю! Уже вся страна знает, что СБУ не занимается Безопасностью Украины, а только выискивает конвертцентры. Причем многомесячные ОРД направлены не на сбор доказательной базы, а на отслеживание дня, когда на точке будет максимальное кол-во кэша. Зачем выкладывать очередное доказательства этого? Что бы мы презирали еще больше эту сгнившую насквозь структуру? Так уже ДНО!
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17.12.2020 10:41
+4
В Харькове, Днепре, Одессе типа нет таких же контор.
Но там их Бенядиктова с Бакановым не видят.
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17.12.2020 10:50
+3
Интересно он проработал всего несколько дней? Или знали, крышевали, получали и ничего не делали.
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17.12.2020 10:32
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Интересно он проработал всего несколько дней? Или знали, крышевали, получали и ничего не делали.
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17.12.2020 10:32 Відповісти
Конверти закінчились.. Всі занесли як подарунки від Миколая...
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17.12.2020 11:25 Відповісти
в какой то мере - этот "обнал", это единственный путь вести свою хозяйственную- СВОИМИ СРЕДСТВАМИ ( кто в теме- те понимают).
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17.12.2020 10:34 Відповісти
Ну и что Вы Отчитались , - А Они плодятся с геометрической прогрессией . Сегодня Отчитались Об одном центре , а завтра о Десяти, а не до следующего какого то Праздника и по случае Юбилея в Качестве подарка.
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17.12.2020 10:37 Відповісти
Да об этом они отчитались просто для того, что бы отвлечь внимание от 10ти более крупных. А этот просто не поделился вовремя
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17.12.2020 10:54 Відповісти
Не понимаю! Уже вся страна знает, что СБУ не занимается Безопасностью Украины, а только выискивает конвертцентры. Причем многомесячные ОРД направлены не на сбор доказательной базы, а на отслеживание дня, когда на точке будет максимальное кол-во кэша. Зачем выкладывать очередное доказательства этого? Что бы мы презирали еще больше эту сгнившую насквозь структуру? Так уже ДНО!
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17.12.2020 10:41 Відповісти
В Харькове, Днепре, Одессе типа нет таких же контор.
Но там их Бенядиктова с Бакановым не видят.
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17.12.2020 10:50 Відповісти
Этот закрыли ,новый открыли ! Они не могут существовать и дня без крыши налоговой, прокурора , полиции и сбу ! Все кто хоть мало мальски контролирует движение денег на счетах сразу все видят ! Где обвинения за крышевание ? Кто кроме бомжей на должностях "Фунта" понесут ответственность ? И то сейчас она не уголовная а административная ! Эта новость из разряда поймали девок ,которые сиськи в интернете показывали !
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17.12.2020 11:07 Відповісти
Дурдом!!!
Оцей бардак Україну і розвалить!
Силової влади немає, вона занята збагаченням!!!
Диктатора треба, бо мені як просто громадянину один хрін херово жить, що при дермократії як тепер, що при диктатурі, що при тоталітаризму!!!
В одні двері арештовують, в ліві після застави випускають, а народ живе на зарплату в 5000 грн. І то скщо ще вони єсть!
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17.12.2020 12:06 Відповісти
Это какая-то сугубо украинская фишка?
Регулярно читаю, что их накрывают, но так и не понял в чем их суть, что одни такое организуют, а другие героически борются.
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17.12.2020 15:47 Відповісти
Они предоставляют много услуг...но основная функция это отбеливание нелегальных доходов.
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18.12.2020 01:22 Відповісти
Промолчи лучше - за умного сойдешь
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18.12.2020 12:22 Відповісти
Тебе оно не надо, сиди на лукашенковской бутылке ровно
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18.12.2020 12:22 Відповісти
Стаття наче про постріл у повітря. А де затримані, а де обшуки по фірмах і "бізнесу", які відмивали кошти таким чином, а де "герої". Хіба що знову обілетять, віідкриють наступний конверт щоб "відбити" втрачене бабло та поставлять "свого" наглядача (смотрящего від СБУ чи прокурора), а вартість скруток трохи зросте (від 10--12% до 20%) для "криші". А може вже тоді краще податки платити , а не ризикувати всіма оборотними коштами. І держава у виграші і спиш спокійно, ну хіба що на Мальдіви на відпочинок їздитимеш не 7 разів, а 5 і так не погано.
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18.12.2020 10:43 Відповісти
...еще один специалист ни разу в жизни не вёвший хозяйственную деятельность. плательщик налогов державі тебя спросить - ты не сможешь ответить сколько с себя налогов заплатил в прошлом месяце, уже не говоря как их посчитать, зато знаешь шо платить "надо"
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18.12.2020 12:25 Відповісти
Так "надо" чи " не надо " ???
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18.12.2020 17:10 Відповісти
 
 