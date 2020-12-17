Конвертцентр із річним оборотом 20 млрд грн ліквідували на Львівщині, - Венедіктова. ФОТОрепортаж

Львівська обласна прокуратура спільно з ГУ Служби безпеки України у Львівській області припинили незаконну діяльність великого конвертаційного центру з річним оборотом понад 20 млрд грн.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"У нього входило понад 70 фіктивних підприємств, зареєстрованих у декількох областях України. Тільки протягом 2020 року шляхом підробки документів та їх використання, а також за рахунок так званих "скруток" ПДВ вони проконвертували грошові кошти в сумі близько 20 млрд гривень", - ідеться в повідомленні.

Протиправну діяльність конвертаційного центру правоохоронці документували з вересня. У рамках розслідування було проведено 31 обшук на території декількох областей, під час яких виявлено та вилучено готівкові кошти на суму близько 60 млн грн, в тому числі майже $1 млн, фунти стерлінгів, шекелі та іншу валюту, а також бухгалтерські документи підприємств, печатки, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та інше майно.

На причетність до схеми надання послуг з ухилення від сплати податків перевіряються співробітники податкової служби.

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