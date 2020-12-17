Конвертцентр із річним оборотом 20 млрд грн ліквідували на Львівщині, - Венедіктова. ФОТОрепортаж
Львівська обласна прокуратура спільно з ГУ Служби безпеки України у Львівській області припинили незаконну діяльність великого конвертаційного центру з річним оборотом понад 20 млрд грн.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.
"У нього входило понад 70 фіктивних підприємств, зареєстрованих у декількох областях України. Тільки протягом 2020 року шляхом підробки документів та їх використання, а також за рахунок так званих "скруток" ПДВ вони проконвертували грошові кошти в сумі близько 20 млрд гривень", - ідеться в повідомленні.
Протиправну діяльність конвертаційного центру правоохоронці документували з вересня. У рамках розслідування було проведено 31 обшук на території декількох областей, під час яких виявлено та вилучено готівкові кошти на суму близько 60 млн грн, в тому числі майже $1 млн, фунти стерлінгів, шекелі та іншу валюту, а також бухгалтерські документи підприємств, печатки, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та інше майно.
На причетність до схеми надання послуг з ухилення від сплати податків перевіряються співробітники податкової служби.
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Но там их Бенядиктова с Бакановым не видят.
Оцей бардак Україну і розвалить!
Силової влади немає, вона занята збагаченням!!!
Диктатора треба, бо мені як просто громадянину один хрін херово жить, що при дермократії як тепер, що при диктатурі, що при тоталітаризму!!!
В одні двері арештовують, в ліві після застави випускають, а народ живе на зарплату в 5000 грн. І то скщо ще вони єсть!
Регулярно читаю, что их накрывают, но так и не понял в чем их суть, что одни такое организуют, а другие героически борются.