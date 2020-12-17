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"Слузі народу" Литвиненку скаржаться на тиск з боку першого заступника Баканова: "Або стаєш співучасником контрабанди, або йдеш". ФОТО

Народні депутати отримують повідомлення зі скаргами на тиск з боку вищого керівництва СБУ.

Про це йдеться в повідомленні абонента "БодяЛьвНалого" нардепу від "СН" Сергію Литвиненку (обраний по 156-му округу в Рівненській області), передає Цензор.НЕТ.

"... нього тиснуло СБУ, щоб він не чіпав їхніх людей, пропускав вантажі без огляду. І оскільки займався цим безпосередньо перший заступник Баканова, то шансів мирно вирішити це не було: або стаєш співучасником контрабанди, або йдеш", - прислали повідомлення "слузі народу".

Зазначимо, що офіційно у глави СБУ Івана Баканова є два перші заступники: Василь Малюк - начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю; Руслан Баранецький - керівник Антитерористичного центру.

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Слузі народу Литвиненку скаржаться на тиск з боку першого заступника Баканова: Або стаєш співучасником контрабанди, або йдеш 01

Автор: 

контрабанда (1823) СБУ (12821) Баканов Іван (330) Слуга народу (2813) Баранецький Руслан (13) Литвиненко Сергій (15) Малюк Василь (99)


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Топ коментарі
+10
ни дня без .... даже индейцу это надоела - народ может пошлем их уже,а?
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17.12.2020 12:59
+6
Партія "Сльози народу" все більше розкриває своє справжнє обличчя!
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17.12.2020 13:07
+4
звони этому чёрту....
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17.12.2020 12:58
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звони этому чёрту....
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17.12.2020 12:58 Відповісти
- Дайте самому верному псу понюхать жареную сардельку из конины, - продолжал Швейк, - и он погиб. Забыв о хозяине, идущем рядом, он поворачивает назад и бежит за вами. Из пасти у него текут слюни, и, в предвкушении сардельки, он приветливо виляет хвостом и раздувает ноздри, как буйный жеребец, которого ведут к кобыле.(с)
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17.12.2020 13:20 Відповісти
или маленько-низенькое малолетнее х#йло обиделся на Баканова(Уманского, Сытника) и через сми пытается навесить на него то, чего нет.
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17.12.2020 12:58 Відповісти
ни дня без .... даже индейцу это надоела - народ может пошлем их уже,а?
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17.12.2020 12:59 Відповісти
Начинай
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17.12.2020 14:05 Відповісти
заставляют бедненьких слуг "заниматься контрабандой" - прям сльозы застилают глаза.
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17.12.2020 13:03 Відповісти
А куди дивиться членограй? Стільки наобіцяв...
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17.12.2020 13:07 Відповісти
Партія "Сльози народу" все більше розкриває своє справжнє обличчя!
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17.12.2020 13:07 Відповісти
Держава в державі )) А ви там грайтеся в вибори, політику, інтриги...
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17.12.2020 13:12 Відповісти
За Державу обидно.
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17.12.2020 16:14 Відповісти
Кухня, ніч. Відкривається холодильник, виходить миша з мішком за плечима і бачить поруч мишоловку. Копає її ногою і каже - Ну, ***, як діти!..
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17.12.2020 13:15 Відповісти
Это говорит об одном - Баканов тоже "в теме"
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17.12.2020 13:17 Відповісти
Судя по обилию контрабандного товара на рынках, поток идёт без преград. СБУ - служу баблу Украины !
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17.12.2020 13:33 Відповісти
А на контрабандном товаре, как правило, есть наклеечка с надписью "контрабанда", да?😁
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17.12.2020 14:07 Відповісти
На контрабандном товаре отсутсвует информация об импортере и составе изделия на украинском языке. Если нет таковых - значит привезли вне таможенного контроля.
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17.12.2020 18:14 Відповісти
таможня мзду нє берьот
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17.12.2020 13:37 Відповісти
А вот в Афганистане нет контрабанды. Потому что нет таможни
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17.12.2020 14:30 Відповісти
"Слузі народу" Литвиненку скаржаться на тиск з боку першого заступника Баканова: "Або стаєш співучасником контрабанди, або йдеш" - Цензор.НЕТ 1811
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17.12.2020 17:08 Відповісти
А що ви хотіли - держава в смартфоні. Кордон в смартфон не поміщається.
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17.12.2020 17:49 Відповісти
Прям с языка снял.
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17.12.2020 20:49 Відповісти
"Слузі народу" Литвиненку скаржаться на тиск з боку першого заступника Баканова: "Або стаєш співучасником контрабанди, або йдеш" - Цензор.НЕТ 204
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17.12.2020 23:48 Відповісти
 
 