"Слузі народу" Литвиненку скаржаться на тиск з боку першого заступника Баканова: "Або стаєш співучасником контрабанди, або йдеш". ФОТО
Народні депутати отримують повідомлення зі скаргами на тиск з боку вищого керівництва СБУ.
Про це йдеться в повідомленні абонента "БодяЛьвНалого" нардепу від "СН" Сергію Литвиненку (обраний по 156-му округу в Рівненській області), передає Цензор.НЕТ.
"... нього тиснуло СБУ, щоб він не чіпав їхніх людей, пропускав вантажі без огляду. І оскільки займався цим безпосередньо перший заступник Баканова, то шансів мирно вирішити це не було: або стаєш співучасником контрабанди, або йдеш", - прислали повідомлення "слузі народу".
Зазначимо, що офіційно у глави СБУ Івана Баканова є два перші заступники: Василь Малюк - начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю; Руслан Баранецький - керівник Антитерористичного центру.
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