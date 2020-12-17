Велику мережу магазинів побутової техніки та гаджетів викрито на ухиленні від податків: вилучено товару на 173 млн. ФОТОрепортаж

Під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора один з найбільших продавців побутової техніки та засобів зв'язку в Україні викрито на ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГП.

За даними слідства, продавці реалізували побутову техніку та електроніку через відому мережу магазинів роздрібної торгівлі від імені підконтрольних фізичних осіб-підприємців. При цьому операції не відображались в реєстрах бухгалтерського та податкового обліку, що призвело до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

За результатами проведених санкціонованих обшуків офісних та складських приміщень, що використовуються для здійснення такої діяльності, вилучено первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, а також товарно-матеріальні цінності орієнтовною вартістю 173 млн грн.

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На даний час судом вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно.

За результатами розслідування діям причетних до цієї діяльності осіб буде надано правову оцінку.