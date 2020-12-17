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Велику мережу магазинів побутової техніки та гаджетів викрито на ухиленні від податків: вилучено товару на 173 млн. ФОТОрепортаж

Під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора один з найбільших продавців побутової техніки та засобів зв'язку в Україні викрито на ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГП.

За даними слідства, продавці реалізували побутову техніку та електроніку через відому мережу магазинів роздрібної торгівлі від імені підконтрольних фізичних осіб-підприємців. При цьому операції не відображались в реєстрах бухгалтерського та податкового обліку, що призвело до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

За результатами проведених санкціонованих обшуків офісних та складських приміщень, що використовуються для здійснення такої діяльності, вилучено первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, а також товарно-матеріальні цінності орієнтовною вартістю 173 млн грн.

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Велику мережу магазинів побутової техніки та гаджетів викрито на ухиленні від податків: вилучено товару на 173 млн 01
Велику мережу магазинів побутової техніки та гаджетів викрито на ухиленні від податків: вилучено товару на 173 млн 02
Велику мережу магазинів побутової техніки та гаджетів викрито на ухиленні від податків: вилучено товару на 173 млн 03
Велику мережу магазинів побутової техніки та гаджетів викрито на ухиленні від податків: вилучено товару на 173 млн 04

На даний час судом вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно.

За результатами розслідування діям причетних до цієї діяльності осіб буде надано правову оцінку.

Автор: 

шахрайство (1082) податки (3838) підприємці (618) Офіс Генпрокурора (3250)


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Топ коментарі
+32
Это передел рынка сбыта. Убирают конкурентов перед распродажами Нового Года. Не думайте, что это и в правду борьба с коррупцией.
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17.12.2020 13:39
+27
Почався черговий передерибан ринку...
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17.12.2020 13:37
+19
Ого, интересно к кому пришли интересно. Такие магазины ходят все под крышей, сами в суд подают когда ты цены дешевле держишь.
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17.12.2020 13:37
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Ого, интересно к кому пришли интересно. Такие магазины ходят все под крышей, сами в суд подают когда ты цены дешевле держишь.
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17.12.2020 13:37 Відповісти
Комфи..
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17.12.2020 16:17 Відповісти
Розетка как ФОП работает.
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17.12.2020 13:37 Відповісти
Розетка это торговая площадка...там тысячи продавцов...есть и фопы ..есть и юрлица..
Розетка это как алиэкспресс ..или ****..
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17.12.2020 14:03 Відповісти
Это если не доказано, что эти лица действуют по единым правилам с единого командного, информационного и логистического центра
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17.12.2020 14:13 Відповісти
Розетка как торговая площадка работает совсем недавно.
На этой же площадке сама Розетка тоже продает товары и продает она их как ФОП.
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17.12.2020 14:35 Відповісти
Не-а )
Есть собственно сама Розетка (и это большинство продаж , проведенных через нее как ФОП-ы) , и есть продавцы использующие ее как площадку- с КАЖДОГО выставленного товара они ( и я в том числе ) дают ей 15 процентов от прайса.....
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17.12.2020 14:53 Відповісти
не тільки, працює як майданчик і сама торгує
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17.12.2020 14:55 Відповісти
Почався черговий передерибан ринку...
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17.12.2020 13:37 Відповісти
нужно очистить кое-кому рынок от конкурентов
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17.12.2020 14:00 Відповісти
АЛЛО?
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17.12.2020 13:39 Відповісти
мне кажется любам. одна попалилась.. ну или припугнкли, а завтра поделятся бизнесом.
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17.12.2020 14:03 Відповісти
Судя по зеленому скотчу на ящиках Комфи или Розетка. У Алло красные фирменные цвета.
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17.12.2020 16:09 Відповісти
Это передел рынка сбыта. Убирают конкурентов перед распродажами Нового Года. Не думайте, что это и в правду борьба с коррупцией.
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17.12.2020 13:39 Відповісти
квіточки на майдані
шукають коріння та знищують
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17.12.2020 13:46 Відповісти
Логично. Давно пора
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17.12.2020 14:14 Відповісти
Та почти все ,а я думаю что ВСЕ работают как ФОП ы....И при етом цены все равно на 20-30% дороже чем в Польше....У нас привыкли к ОГРОМНЫМ зароботкам...
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17.12.2020 13:49 Відповісти
Есть и более похитрож..пые. По схемам разумеется.
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17.12.2020 13:55 Відповісти
даже и на 50% дороже - у нас же народ богатый
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17.12.2020 14:01 Відповісти
у нас обязательньіе платежи больше, а все за твой счет
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17.12.2020 14:03 Відповісти
по-всякому цены на самом деле бывают в сравнении с Польшей
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17.12.2020 14:47 Відповісти
Таких "известных сетей магазинов" валом. Я думаю, что не сильно ошибусь в мнении, что каждая третья, или четвёртая, по такой схеме работает.
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17.12.2020 13:50 Відповісти
Рекламні банери у моєму браузері на цензорі натякають, що це розетка.
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17.12.2020 13:57 Відповісти
Может быть и Комфи, у них тоже зеленый фирменный цвет скотча (как на фото).
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17.12.2020 16:10 Відповісти
Это все сироты (ФОПы). Понять, простить и отпустить.
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17.12.2020 14:04 Відповісти
Блин я две лампочки заказал, надеюсь не к моим продавцам пришли
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17.12.2020 14:09 Відповісти
Что Полка то Фоп . Просто после выступления , действительно фопов на Майдане выбрали самого грешного Супертанкера и пустили под Откос . И на этом все затихнет. Тапо этому принцыпу работают все , а Эпицентр Пирамида.
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17.12.2020 14:13 Відповісти
Поддерживаю нашу "уважаемую" прокуратуру! Ну в самом деле, не ДТЭКом же заниматься, или скрутками НДС на миллиарды, или там у депутатов спросить "откуда дровишки?" Магазин бытовой техники - главная угроза для бюджета Украины!
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17.12.2020 14:16 Відповісти
Зеленый скотч? Розетка
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17.12.2020 14:23 Відповісти
Скорее Комфи. У Розетки не магазины, а "пункты выдачи", в статье же пишут про розничные магазины.
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18.12.2020 00:48 Відповісти
Ну все пошла жара ,времена бандюковича вернулись в полной красе ,нагибают тех ,кто ещё работает ,самый легальный бизнес ,это кокс пробовать.🤔🤫
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17.12.2020 14:25 Відповісти
Обычная практика под НГ мусора подарки себе набирают и родным близким. Каждый год такое. Кто-то не делал откатов как положено.
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17.12.2020 15:13 Відповісти
..по-любому "выгребать" будут украинцы: и когда-то 73%ные зебилы и 25%ные порохоботы, подорожание, инфляция - всё такое.. а сливки с говна снимут, как всегда, особы приближённые к трупу
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17.12.2020 15:29 Відповісти
Штраф в 10 кратному розмірі від суми товару, повний арешт усього майна, реальний термін без права виходу під залог та дострокового звільнення, та продаж вилученого через аукціон. Бабка пошепотіть! Пора вводити прецедентне право.
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17.12.2020 16:00 Відповісти
Думаю это Комфи. Зеленые фирменные цвета (как на скотче на фото) использует только Розетка и Комфи, но у Розетки не сеть магазинов, а сеть пунктов выдачи, следовательно это Комфи.
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17.12.2020 16:16 Відповісти
Это проходит чётко каждый год перед новым годом, с теми магазинами которые продают Apple... но в итоге они откупаются и весь товар возвращается, за минусом пару айфонов и аймаков, так что не переживайте сильно за этот магазин
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17.12.2020 16:55 Відповісти
перед новим роком треба негайно забеспечити *бідних* чиновників подарунками.
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17.12.2020 16:55 Відповісти
О-о-о, начали прессовать спонсоров фоповского майдана?
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17.12.2020 20:34 Відповісти
 
 