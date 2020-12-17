23 302 61
"Слуга народу" Брагар переживає, щоб "Сергіївна" не побачила листування, яке потрапило в ЗМІ: "Безкоштовно публікувати, що я з вчителькою зустрічаюся, ніхто не буде". ВІДЕО+ФОТО
"Слуга народу" Євген Брагар переживає, що хтось Сергіївна дізнається про те, що в ЗМІ з'явилося його листування з нею.
Про це Брагар листувався в ході сьогоднішнього засідання Ради з абонентами "Pravo Na Vse" і "Eugeniusz Fedorczuk", передає Цензор.НЕТ.
"Головне Сергіївні не показувати. В кінці видно листування з нею. Хоча пох#й. ... І буде мізки #бать. ... І аргумент, що безкоштовно публікувати те, що я з вчителькою зустрічаюся, ніхто не буде", - пише Брагар.
Зазначимо, що вчора TK Media опублікувало відео з листуванням "слуги народу" Брагара. В кінці відео він листується з абонентом Аліна Федоренко і домовляється з нею про зустріч біля готелю.
Топ коментарі
+48 Алекс Мышкевич
показати весь коментар17.12.2020 13:48
+32 ViktorXP
показати весь коментар17.12.2020 13:51
+22 Ivan Ivanov #432727
показати весь коментар17.12.2020 13:49
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
это же, извините за мой французский, "но комильфо" , или по китайски «не по феншую»
кстати, журналисты не могли бы вычислить эту Олю ?
к/ф "Лимонадный Джо", 1964
Так воно і думає.
Тьху.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможных злоупотреблений среди высших представителей украинской власти.
Как сообщают «Украинские новости», главными фигурантами дела могут стать экс-глава Нацбанка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева и министр внутренних дел Арсен Аваков.
В настоящее время проверяется информация о том, что возможно, они незаконно завладели 62 миллионами евро со счетов CityCommerce Bank, открытых в австрийском Meinl Bank Aktiengeselschaft.
Как рассказали в НАБУ, производство начали по части 2 статьи 364−1 Уголовного кодекса после соответствующего решения Высшего антикоррупционного суда. Дело открыто 1 декабря.
Еще в феврале 2019 года стало известно, что антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании средств через Meinl Bank. Следствие ведется против 30 физических лиц, причем известно, что среди них есть граждане Украины.
В уголовном производстве речь шла о пропаже денег с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии. По данным Фонда гарантирования вкладов, всего со счетов в Meinl Bank было незаконно выведено $ 385 млн и 75 миллионов евро, в том числе и указанная сумма «Коммерческого банка».
Какой нормальный умный человек пойдет за зеленским?
Привет "Сергеевне"!