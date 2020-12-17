"Слуга народу" Брагар переживає, щоб "Сергіївна" не побачила листування, яке потрапило в ЗМІ: "Безкоштовно публікувати, що я з вчителькою зустрічаюся, ніхто не буде". ВІДЕО+ФОТО

"Слуга народу" Євген Брагар переживає, що хтось Сергіївна дізнається про те, що в ЗМІ з'явилося його листування з нею.

Про це Брагар листувався в ході сьогоднішнього засідання Ради з абонентами "Pravo Na Vse" і "Eugeniusz Fedorczuk", передає Цензор.НЕТ.

"Головне Сергіївні не показувати. В кінці видно листування з нею. Хоча пох#й. ... І буде мізки #бать. ... І аргумент, що безкоштовно публікувати те, що я з вчителькою зустрічаюся, ніхто не буде", - пише Брагар.

Зазначимо, що вчора TK Media опублікувало відео з листуванням "слуги народу" Брагара. В кінці відео він листується з абонентом Аліна Федоренко і домовляється з нею про зустріч біля готелю.

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