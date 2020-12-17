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Новини Фото Листування нардепів у Раді
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"Слуга народу" Брагар переживає, щоб "Сергіївна" не побачила листування, яке потрапило в ЗМІ: "Безкоштовно публікувати, що я з вчителькою зустрічаюся, ніхто не буде". ВІДЕО+ФОТО

"Слуга народу" Євген Брагар переживає, що хтось Сергіївна дізнається про те, що в ЗМІ з'явилося його листування з нею.

Про це Брагар листувався в ході сьогоднішнього засідання Ради з абонентами "Pravo Na Vse" і "Eugeniusz Fedorczuk", передає Цензор.НЕТ.

"Головне Сергіївні не показувати. В кінці видно листування з нею. Хоча пох#й. ... І буде мізки #бать. ... І аргумент, що безкоштовно публікувати те, що я з вчителькою зустрічаюся, ніхто не буде", - пише Брагар.

Зазначимо, що вчора TK Media опублікувало відео з листуванням "слуги народу" Брагара. В кінці відео він листується з абонентом Аліна Федоренко і домовляється з нею про зустріч біля готелю.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Колюх під час засідання ВР бронює готель для відпочинку: розглядає варіанти в Домініканській республіці за $6750. ФОТО

Слуга народу Брагар переживає, щоб Сергіївна не побачила листування, яке потрапило в ЗМІ: Безкоштовно публікувати, що я з вчителькою зустрічаюся, ніхто не буде 01
Слуга народу Брагар переживає, щоб Сергіївна не побачила листування, яке потрапило в ЗМІ: Безкоштовно публікувати, що я з вчителькою зустрічаюся, ніхто не буде 02
Слуга народу Брагар переживає, щоб Сергіївна не побачила листування, яке потрапило в ЗМІ: Безкоштовно публікувати, що я з вчителькою зустрічаюся, ніхто не буде 03
Слуга народу Брагар переживає, щоб Сергіївна не побачила листування, яке потрапило в ЗМІ: Безкоштовно публікувати, що я з вчителькою зустрічаюся, ніхто не буде 04
Слуга народу Брагар переживає, щоб Сергіївна не побачила листування, яке потрапило в ЗМІ: Безкоштовно публікувати, що я з вчителькою зустрічаюся, ніхто не буде 05

Автор: 

ВР (14975) Євген Брагар (44)


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Топ коментарі
+48
нашел состоятельную училку (з.п. 4000 евро) с элитной собакой
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17.12.2020 13:48
+32
не Рада, а якесь суцільне млядство.
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17.12.2020 13:51
+22
Роботяги,бл##дь!
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17.12.2020 13:49
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" анна сергеевна. шанель №5" (С) )))))) она его вместо пива вино научит пить, в этом отэле "атлантИк" ))
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17.12.2020 13:43 Відповісти
нашел состоятельную училку (з.п. 4000 евро) с элитной собакой
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17.12.2020 13:48 Відповісти
та там ещё и " "оля"- даже *********", ещё тот препод ))
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17.12.2020 14:25 Відповісти
не понимаю кретинов, которые помещают свои фото рядом с матюками

это же, извините за мой французский, "но комильфо" , или по китайски «не по феншую»

кстати, журналисты не могли бы вычислить эту Олю ?
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17.12.2020 15:18 Відповісти
та в принципе, все кто помещают свои реальные данные в любых соцсетях, хоть с фото, хоть без, страдают комплесом малозначимости. хотят убедить всех остальных, что они "реально крутяк" )) такие маленькие люди обычно покупают себе, (или как оли - насасывают) ну оооочень большие машины. сублимация однако )))
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17.12.2020 15:41 Відповісти
***. В этой верховной зраде пора выдавать вымпелы "Умелые руки" за достижения в онанизме и вызове ****ей..
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17.12.2020 23:37 Відповісти
Ну а що, зарплати в конвертах нормальні можна і особисте життя налагоджувати до того ж що за слуга без коханки.
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17.12.2020 13:43 Відповісти
А слог то какой высокий!!! Интересно училка тоже матом изъясняется?
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17.12.2020 15:28 Відповісти
Ну и нравы у этих слуг уродов!
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17.12.2020 20:21 Відповісти
интересно, слуги урода своим вторым половинкам говорят, что имеют каждый месяц конверт от 5 до 10к зелени, или всё на лядей и жиголо спускают?
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17.12.2020 21:55 Відповісти
Може їм зарплату треба підняти шоб працювали, а не хуJнею займалися?
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17.12.2020 13:44 Відповісти
Кому им?
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17.12.2020 13:57 Відповісти
вчителям
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17.12.2020 14:51 Відповісти
хоча б до 4000$
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17.12.2020 21:56 Відповісти
Я тоже за то, чтобы поднять Брагару зарплату в 5 раз.....И платить её подсрачниками...........
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17.12.2020 13:57 Відповісти
Табуреточку им подставить, а потом выбить.
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17.12.2020 14:23 Відповісти
Роботяги,бл##дь!
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17.12.2020 13:49 Відповісти
не Рада, а якесь суцільне млядство.
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17.12.2020 13:51 Відповісти
так завжди було - там інтереси...
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17.12.2020 15:15 Відповісти
Лібідо заважає зконцентруватись на державних справах.
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17.12.2020 13:52 Відповісти
Согласен с Вами - пусть подрочит и дальше обдумывает законы и нашу с Вами нищенскую жизнь, и горькую судьбу.....
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17.12.2020 14:00 Відповісти
" - Здесь пахнет развратом ! - И падшими женщинами !..."

к/ф "Лимонадный Джо", 1964
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17.12.2020 14:04 Відповісти
еще один про ффесор.... блин где вас таких умных зельц понабирал? сенаторы с обтрухаными трусняками и сопливыми носами ...... б л я!!!!
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17.12.2020 13:54 Відповісти
сейчас оно будет кричать шо это мол политические провокации против него и тоже самое своей жене сергеевне впаривать, бл я д ун доморощеный! да кому ты на куй нужен чмо еще тебя провоцировать? правильно журналюги вас пасут, а то вы все прямо за е бались работать ! работяги блин......
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17.12.2020 13:59 Відповісти
Ну ніколи "слугам" про державу думати. У всієї фракції в штанах почесуха.
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17.12.2020 14:00 Відповісти
вот, думаю, были времена дорогого леорида ильича, когда генсеком был дорогой леонид ильич... в те дрстославные времена у членов политбюро член только домкратом поднимался. Вот и думы думали лишь про сосиськисраны и про народ, колбасу по 2.20 и водку по 3.65... а зараз шо? Ось ци трусковецьки випердеши, вони що, спроможни думати? Один - член теребонькає. Другий тількі думає, як його в аналтабу впихнути. Третій - вчительку Сергеївну охмуряе. Четвертий - мурмур... збочиньці, вйопїхмать...
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17.12.2020 14:04 Відповісти
ага - там одні грішні...- а всі святі на вулиці...- зеркало завжди все правельно відображуе...
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17.12.2020 15:18 Відповісти
Они там все как на подбор.
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17.12.2020 14:07 Відповісти
Когож вы туда понаберали ,а главное , у них нет абсолютно времени думать про законы 🤦🐑🤫🤔🙄
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17.12.2020 14:18 Відповісти
"Слуга народу" Брагар переживає, щоб "Сергіївна" не побачила листування, яке потрапило в ЗМІ: "Безкоштовно публікувати, що я з вчителькою зустрічаюся, ніхто не буде" - Цензор.НЕТ 4808
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17.12.2020 14:23 Відповісти
який там тариф на індивідуальні "уроки"...
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17.12.2020 15:19 Відповісти
ЯБАДЛ...
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17.12.2020 16:23 Відповісти
Это тот, что предлагал, собаками, платить, за коммуналку?
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17.12.2020 14:26 Відповісти
Я ничего не понял - кто на ком стоял?
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17.12.2020 14:27 Відповісти
"Прогрес" в ВР "Слуга народу" Брагар переживає, щоб "Сергіївна" не побачила листування, яке потрапило в ЗМІ: "Безкоштовно публікувати, що я з вчителькою зустрічаюся, ніхто не буде" - Цензор.НЕТ 1934.Раніше один Допа молодший за колоною наркоманив "Слуга народу" Брагар переживає, щоб "Сергіївна" не побачила листування, яке потрапило в ЗМІ: "Безкоштовно публікувати, що я з вчителькою зустрічаюся, ніхто не буде" - Цензор.НЕТ 9011,а зараз і філіал турагенств,і бордель,і спілка онаністів,і поляна корабельних сосен.І все в ВР.
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17.12.2020 14:29 Відповісти
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17.12.2020 22:25 Відповісти
Иліта нації - пише росіским матом..
Так воно і думає.
Тьху.
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17.12.2020 14:33 Відповісти
Цікаво. Я там побачив, що по Авакову НАБУ справу порушила, а хтось про вчительку...
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17.12.2020 14:36 Відповісти
відмажеться- зЄля не рішиться- а бЄня давній корефан-пАдЄльнік...

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможных злоупотреблений среди высших представителей украинской власти.
Как сообщают «Украинские новости», главными фигурантами дела могут стать экс-глава Нацбанка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева и министр внутренних дел Арсен Аваков.
В настоящее время проверяется информация о том, что возможно, они незаконно завладели 62 миллионами евро со счетов CityCommerce Bank, открытых в австрийском Meinl Bank Aktiengeselschaft.
Как рассказали в НАБУ, производство начали по части 2 статьи 364−1 Уголовного кодекса после соответствующего решения Высшего антикоррупционного суда. Дело открыто 1 декабря.
Еще в феврале 2019 года стало известно, что антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании средств через Meinl Bank. Следствие ведется против 30 физических лиц, причем известно, что среди них есть граждане Украины.
В уголовном производстве речь шла о пропаже денег с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии. По данным Фонда гарантирования вкладов, всего со счетов в Meinl Bank было незаконно выведено $ 385 млн и 75 миллионов евро, в том числе и указанная сумма «Коммерческого банка».
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17.12.2020 15:30 Відповісти
Зараз Венедиктова змінить підслідність на ДБР, в супереч КПК і усьо. Або це зроблять судді, які після визнання неконституційною крим.відповідальність за завідомо неправосудне рішення, почали спокійно йти на "бєспрєдєл"...
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18.12.2020 10:05 Відповісти
"почали спокійно йти на "бєспрєдєл"...- а що їх повинно зупиняти...
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18.12.2020 15:23 Відповісти
да. интересно.
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17.12.2020 21:57 Відповісти
Исправляет двойки.....
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17.12.2020 14:41 Відповісти
а шо там этот поц,"аналтабу",не может мастер-класс салагам провести ?
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17.12.2020 14:45 Відповісти
Меня больше всего умственные способности поражают: уже ведь несколько раз "палили" депутатов и они знают, что их телефоны в зале ВР видят с трибун. Один фиг - пишут... Писатели...
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17.12.2020 14:48 Відповісти
Потому что нет там никаких умственных способностей.
Какой нормальный умный человек пойдет за зеленским?
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17.12.2020 15:02 Відповісти
Понавыбирали дебилов развратных в парламент ==> маємо те, що маємо.
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17.12.2020 14:59 Відповісти
На первом скрине - во всём виноват Петя
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17.12.2020 15:12 Відповісти
Ник то какой надменный "ПРАВО НА ВСЕ" знать бы эту "правовластника" паскуду...
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17.12.2020 15:20 Відповісти
"слуги" то давно в курсі,що в "офісі президента" насправді орудує резидент (перед останнє фото)))
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17.12.2020 15:37 Відповісти
Это, что то вроде "культурной революции", точнее антикультурной, в Китае. Там все закончилось очень печально.
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17.12.2020 16:06 Відповісти
Инстинкты преобладают над разумом..
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17.12.2020 16:15 Відповісти
"Килька сопливая" какой из него "дипутат"...он Зю.депутат.
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17.12.2020 16:16 Відповісти
https://www.facebook.com/photo?fbid=587684948526411&set=a.112187219409522
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17.12.2020 16:21 Відповісти
Я думав, що цей продавець собак - зоофіл. А виходить, що він геронтофіл
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17.12.2020 17:04 Відповісти
Всех слуг народа принудительно накачивают Виагрой. Тогда все мысли у них сконцентрированы на корабельных соснах, поддутых блондинках, шлюхах и прочем орале. Вступил в партию Зеленского, получи партбилет и годовой запас пилюль. И все, на политические интриги уже нет времени.
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17.12.2020 19:46 Відповісти
Де ще не полистуватися з коханками, подрочити та не позамовляти номери на курорт як не у ВРУ?
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17.12.2020 20:40 Відповісти
Продай собаку и заплати учителю!
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17.12.2020 21:29 Відповісти
Даааа хлопці . Поки в УКРАЇНСЬКОМУ парламенті будуть засідати депутати, які спілкуються російською мовою, та ще й матюками, та ще й про свій секс - не бачити нам української держави.
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18.12.2020 00:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=AeUPnCzvaLA
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18.12.2020 07:28 Відповісти
Какой этот Брагар, всё-таки, всесторонне развитый эрудит - знает и как собачку выгодно загнать, и как поддержать сферу образования...
Привет "Сергеевне"!
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18.12.2020 07:38 Відповісти
 
 