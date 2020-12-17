"Слуг народу" опитують про підтримку кандидатів у міністри Вітренка, Шкарлета, Лапутіної і Порхуна. ФОТО

У фракції "Слуга народу" проводять опитування щодо підтримки кандидатів на посади в Кабінеті Міністрів.

Зокрема "слуга народу" Микола Задорожний під час сьогоднішнього засідання переглядав повідомлення в чаті "Блок - Тищенко", передає Цензор.НЕТ.

"Слугам народу" запропонували висловитися щодо кандидатур Юрія Вітренка (перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики України), Сергія Шкарлета (міністр освіти), Юлії Лапутіної і Олександр Порхуна (міністр у справах ветеранів), Романа Лещенка (міністр аграрної політики і продовольства України).

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