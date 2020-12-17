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"Слуг народу" опитують про підтримку кандидатів у міністри Вітренка, Шкарлета, Лапутіної і Порхуна. ФОТО

У фракції "Слуга народу" проводять опитування щодо підтримки кандидатів на посади в Кабінеті Міністрів.

Зокрема "слуга народу" Микола Задорожний під час сьогоднішнього засідання переглядав повідомлення в чаті "Блок - Тищенко", передає Цензор.НЕТ.

"Слугам народу" запропонували висловитися щодо кандидатур Юрія Вітренка (перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики України), Сергія Шкарлета (міністр освіти), Юлії Лапутіної і Олександр Порхуна (міністр у справах ветеранів), Романа Лещенка (міністр аграрної політики і продовольства України).

Також читайте: ВР не змогла призначити Вітренка віцепрем'єром і міністром енергетики. ВIДЕО

Слуг народу опитують про підтримку кандидатів у міністри Вітренка, Шкарлета, Лапутіної і Порхуна 01
Слуг народу опитують про підтримку кандидатів у міністри Вітренка, Шкарлета, Лапутіної і Порхуна 02
Слуг народу опитують про підтримку кандидатів у міністри Вітренка, Шкарлета, Лапутіної і Порхуна 03

Автор: 

ВР (14975) Кабмін (14090) призначення (2287) Вітренко Юрій (632)


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нахрена їм та підтримка, якщо от-от весь кабмін зносити будуть?
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17.12.2020 14:24 Відповісти
а кто такая Порнуха?))
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17.12.2020 14:59 Відповісти
 
 