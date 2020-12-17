Малюська з праскою і паяльником привітав співробітників Держвиконавчої служби з професійним святом. ФОТО

Міністр юстиції Денис Малюська привітав співробітників Державної виконавчої служби з професійним святом.

Відповідний пост міністр юстиції опублікував на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Десь таким було уявлення про "примусове стягнення заборгованості" в 90-х. Зараз ці слова вже асоціюються з роботою виконавця на комп'ютері. І так, я в курсі, що АСВП підвисає (через місяць буде літати), зарплати невеликі, роботи багато і сторони виконавчого провадження проклинають. Але система постійно змінюється на краще. І це - завдяки Вам. З Днем працівника державної виконавчої служби", - йдеться в повідомленні.

Малюська також додав фотографію з паяльником і праскою до посту.

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