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Радісний ранок ОПЗЖ, "Голос" із Вифлеємським вогнем миру і попередження в чаті СН про загрозу існуванню фракції, - день роботи ВР 17 грудня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 17 грудня, проходить чергове пленарне засідання Верховної Ради.

На початку засідання Рада знизила ставку ПДВ для аграріїв із 20% до 14% і визначила штрафи для підприємців за порушення маскового режиму їхніми клієнтами.

Далі нардепи вирішили не проводити засідання під час локдауну в січні.

Також сьогодні парламентарі прийняли закон Зеленського про інвестнянь.

Разом із тим, Рада сьогодні призначила Романа Лещенка міністром аграрної політики, а Шкарлета призначили міністром освіти, але не змогла призначити Вітренка віцепрем'єром і міністром енергетики. Із листування нардепів стало відомо, що кандидатуру Вітренка на посаду віцепрем'єр-міністра підтримали 7 із 11 "слуг народу" в комітеті Ради. Крім того, "слуг народу" опитують про підтримку кандидатів у міністри Лапутіної і Порхуна.

Також у ході сьогоднішнього засідання "слуга народу" Брагар переживав, щоб "Сергіївна" не побачила переписку, яка потрапила в ЗМІ: "Безкоштовно публікувати, що я з вчителькою зустрічаюся, ніхто не буде", а "слузі народу" Литвиненку скаржилися на тиск із боку першого заступника Баканова: "Або стаєш співучасником контрабанди, або йдеш".

Радісний ранок ОПЗЖ, Голос із Вифлеємським вогнем миру і попередження в чаті СН про загрозу існуванню фракції, - день роботи ВР 17 грудня 01

Богдан Яременко (СН)


Радісний ранок ОПЗЖ, Голос із Вифлеємським вогнем миру і попередження в чаті СН про загрозу існуванню фракції, - день роботи ВР 17 грудня 02

Веселий початок робочого дня в секторі ОПЗЖ: Віктор Медведчук (по центру), Юрій Бойко.

Радісний ранок ОПЗЖ, Голос із Вифлеємським вогнем миру і попередження в чаті СН про загрозу існуванню фракції, - день роботи ВР 17 грудня 03

Перед початком пленарного засідання Ради, 17 грудня.

Радісний ранок ОПЗЖ, Голос із Вифлеємським вогнем миру і попередження в чаті СН про загрозу існуванню фракції, - день роботи ВР 17 грудня 04

Євгенія Кравчук (СН)

Радісний ранок ОПЗЖ, Голос із Вифлеємським вогнем миру і попередження в чаті СН про загрозу існуванню фракції, - день роботи ВР 17 грудня 05

Радісний Данило Гетманцев (СН) із Михайлом Радуцьким (СН).

Радісний ранок ОПЗЖ, Голос із Вифлеємським вогнем миру і попередження в чаті СН про загрозу існуванню фракції, - день роботи ВР 17 грудня 06

Юлія Грішина (СН)

Радісний ранок ОПЗЖ, Голос із Вифлеємським вогнем миру і попередження в чаті СН про загрозу існуванню фракції, - день роботи ВР 17 грудня 07

"Слузі народу" Литвиненку скаржаться на тиск із боку першого заступника Баканова: "Або стаєш співучасником контрабанди, або йдеш".

Радісний ранок ОПЗЖ, Голос із Вифлеємським вогнем миру і попередження в чаті СН про загрозу існуванню фракції, - день роботи ВР 17 грудня 08

Потім Литвиненко пише абоненту "КунчіЛешко": "По тобі питання вирішено. Іде процес.Чекай". На що отримує відповідь з обуренням: "Вирішено так, як ми домовлялися спочатку?... Для мене не стояло питання залишитися в автошколі, а стати директором".

Радісний ранок ОПЗЖ, Голос із Вифлеємським вогнем миру і попередження в чаті СН про загрозу існуванню фракції, - день роботи ВР 17 грудня 09
Радісний ранок ОПЗЖ, Голос із Вифлеємським вогнем миру і попередження в чаті СН про загрозу існуванню фракції, - день роботи ВР 17 грудня 10

У чаті СН повідомляють, що відставка Абрамовського скасовується, а сьогодні засідання починається не з виступів, а відразу з розгляду питань порядку денного.

Радісний ранок ОПЗЖ, Голос із Вифлеємським вогнем миру і попередження в чаті СН про загрозу існуванню фракції, - день роботи ВР 17 грудня 11
Радісний ранок ОПЗЖ, Голос із Вифлеємським вогнем миру і попередження в чаті СН про загрозу існуванню фракції, - день роботи ВР 17 грудня 12

Далі нардеп переглядає відео з хокейних матчів.

Радісний ранок ОПЗЖ, Голос із Вифлеємським вогнем миру і попередження в чаті СН про загрозу існуванню фракції, - день роботи ВР 17 грудня 13

У чаті СН незадоволені "слуги народу" пишуть, після обговорення законопроєкту №2713 про оподаткування азартних ігор: "Робіть, що хочете, начальники. Таким шляхом фракція перестане існувати". Далі згадується Державна продовольчо-зернова корпорація України.

Радісний ранок ОПЗЖ, Голос із Вифлеємським вогнем миру і попередження в чаті СН про загрозу існуванню фракції, - день роботи ВР 17 грудня 14
Радісний ранок ОПЗЖ, Голос із Вифлеємським вогнем миру і попередження в чаті СН про загрозу існуванню фракції, - день роботи ВР 17 грудня 15

Сектор "За майбутнє": Анна Скороход в оточенні колег.

Радісний ранок ОПЗЖ, Голос із Вифлеємським вогнем миру і попередження в чаті СН про загрозу існуванню фракції, - день роботи ВР 17 грудня 16

Нардеп Олександр Юрченко, який вийшов під заставу.

Радісний ранок ОПЗЖ, Голос із Вифлеємським вогнем миру і попередження в чаті СН про загрозу існуванню фракції, - день роботи ВР 17 грудня 17

Данило Гетманцев задумався (СН).

Радісний ранок ОПЗЖ, Голос із Вифлеємським вогнем миру і попередження в чаті СН про загрозу існуванню фракції, - день роботи ВР 17 грудня 18

Забуранна Леся (СН).


Радісний ранок ОПЗЖ, Голос із Вифлеємським вогнем миру і попередження в чаті СН про загрозу існуванню фракції, - день роботи ВР 17 грудня 19

Анна Бондар (СН) вчора отримала подяку "за акциз", а сьогодні її просять підтримати 175 поправку в законопроєкт щодо Податкового кодексу стосовно акцизу на тютюн.

Радісний ранок ОПЗЖ, Голос із Вифлеємським вогнем миру і попередження в чаті СН про загрозу існуванню фракції, - день роботи ВР 17 грудня 20

У президії ВР: спікер Дмитро Разумков, Микола Тищенко (СН), Давид Арахамія (СН)


Радісний ранок ОПЗЖ, Голос із Вифлеємським вогнем миру і попередження в чаті СН про загрозу існуванню фракції, - день роботи ВР 17 грудня 21

В'ячеслав Рубльов (СН) демонструє Валерієві Колюху (СН), який вибирав днями готель для відпочинку, свій піджак.

Радісний ранок ОПЗЖ, Голос із Вифлеємським вогнем миру і попередження в чаті СН про загрозу існуванню фракції, - день роботи ВР 17 грудня 22
Радісний ранок ОПЗЖ, Голос із Вифлеємським вогнем миру і попередження в чаті СН про загрозу існуванню фракції, - день роботи ВР 17 грудня 23

Повідомлення про смерть Кернеса.

Радісний ранок ОПЗЖ, Голос із Вифлеємським вогнем миру і попередження в чаті СН про загрозу існуванню фракції, - день роботи ВР 17 грудня 24
Радісний ранок ОПЗЖ, Голос із Вифлеємським вогнем миру і попередження в чаті СН про загрозу існуванню фракції, - день роботи ВР 17 грудня 25

"Слуги народу".


Радісний ранок ОПЗЖ, Голос із Вифлеємським вогнем миру і попередження в чаті СН про загрозу існуванню фракції, - день роботи ВР 17 грудня 26

Тим часом, абонент "ПомощЛарис" (зазначимо, у "слуги народу" Сергія Литвиненка є помічниця Лариса Ткач) надіслала Литвиненку посилання на товари в Інтернеті: настільну лампу і набори з обсидіану.

Радісний ранок ОПЗЖ, Голос із Вифлеємським вогнем миру і попередження в чаті СН про загрозу існуванню фракції, - день роботи ВР 17 грудня 27
Радісний ранок ОПЗЖ, Голос із Вифлеємським вогнем миру і попередження в чаті СН про загрозу існуванню фракції, - день роботи ВР 17 грудня 28
Радісний ранок ОПЗЖ, Голос із Вифлеємським вогнем миру і попередження в чаті СН про загрозу існуванню фракції, - день роботи ВР 17 грудня 29

Олександр Дубінський (СН) в оточенні колег.

Радісний ранок ОПЗЖ, Голос із Вифлеємським вогнем миру і попередження в чаті СН про загрозу існуванню фракції, - день роботи ВР 17 грудня 30

Міністр аграрної політики Роман Лещенко в очікуванні призначення.

Радісний ранок ОПЗЖ, Голос із Вифлеємським вогнем миру і попередження в чаті СН про загрозу існуванню фракції, - день роботи ВР 17 грудня 31
Радісний ранок ОПЗЖ, Голос із Вифлеємським вогнем миру і попередження в чаті СН про загрозу існуванню фракції, - день роботи ВР 17 грудня 32

Тим часом, "слуга народу" Анна Бондар вирішила подивитися чайники для заварювання.

Радісний ранок ОПЗЖ, Голос із Вифлеємським вогнем миру і попередження в чаті СН про загрозу існуванню фракції, - день роботи ВР 17 грудня 33
Радісний ранок ОПЗЖ, Голос із Вифлеємським вогнем миру і попередження в чаті СН про загрозу існуванню фракції, - день роботи ВР 17 грудня 34

Далі Бондар прочитала в чаті СН, що кандидатуру Вітренка на посаду віцепрем'єр-міністра підтримали 7 із 11 "слуг народу" в комітеті Ради.

Радісний ранок ОПЗЖ, Голос із Вифлеємським вогнем миру і попередження в чаті СН про загрозу існуванню фракції, - день роботи ВР 17 грудня 35

Фракція "Голосу" з Вифлеємським вогнем миру.

Радісний ранок ОПЗЖ, Голос із Вифлеємським вогнем миру і попередження в чаті СН про загрозу існуванню фракції, - день роботи ВР 17 грудня 36
Радісний ранок ОПЗЖ, Голос із Вифлеємським вогнем миру і попередження в чаті СН про загрозу існуванню фракції, - день роботи ВР 17 грудня 37

Оксана Дмитрієва (СН, ліворуч).

Радісний ранок ОПЗЖ, Голос із Вифлеємським вогнем миру і попередження в чаті СН про загрозу існуванню фракції, - день роботи ВР 17 грудня 38

Олександр Корнієнко (СН).


Радісний ранок ОПЗЖ, Голос із Вифлеємським вогнем миру і попередження в чаті СН про загрозу існуванню фракції, - день роботи ВР 17 грудня 39

"Слуга народу" Брагар переживає, щоб "Сергіївна" не побачила переписку, яка  потрапила в ЗМІ.

Радісний ранок ОПЗЖ, Голос із Вифлеємським вогнем миру і попередження в чаті СН про загрозу існуванню фракції, - день роботи ВР 17 грудня 40

Роман Лещенко готується до виступу перед голосуванням за його призначення міністром агрополітики.

Радісний ранок ОПЗЖ, Голос із Вифлеємським вогнем миру і попередження в чаті СН про загрозу існуванню фракції, - день роботи ВР 17 грудня 41
Радісний ранок ОПЗЖ, Голос із Вифлеємським вогнем миру і попередження в чаті СН про загрозу існуванню фракції, - день роботи ВР 17 грудня 42
Радісний ранок ОПЗЖ, Голос із Вифлеємським вогнем миру і попередження в чаті СН про загрозу існуванню фракції, - день роботи ВР 17 грудня 43

Тим часом, "слуг народу" опитують про підтримку кандидатів у міністри Вітренка, Шкарлета, Лапутіної і Порхуна.

Фото: Цензор.НЕТ

Бойко Юрій (440) ВР (14987) Медведчук Віктор (1707) Арахамія Давид (1104) Яременко Богдан (148) Баканов Іван (330) Разумков Дмитро (1527) Гетманцев Данило (889) Корнієнко Олександр (666) Дубінський Олександр (491) Радуцький Михайло (284) Литвиненко Сергій (15) Кравчук Євгенія (374) Тищенко Микола (351) Скороход Анна (47) Колюх Валерій (4) Лещенко Роман (126) Оксана Дмитрієва (13) Євген Брагар (44) Гришина Юлія (41) Абрамовський Роман (58) Юрченко Олександр (109)


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Топ коментарі
+19
Зебіли, що ви наробили?
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17.12.2020 17:01
+15
Трындец! Такого сброда не видели стены Рады
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17.12.2020 17:05
+13
Опожоповцы кровавыми слезами как минимум должны плакать, а не ржать
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17.12.2020 17:19
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Зебіли, що ви наробили?
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17.12.2020 17:01 Відповісти
а шо те зебилы.. попрятались и зубами скрегочуть от скудоумия.
амксимум - выскочат с истерика "сами виноваты!" и снова под шконки))
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17.12.2020 17:08 Відповісти
Країна гине. А ти що так радієш? ;хРюсскій мір; все ближче й ближче до тебе?
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17.12.2020 18:29 Відповісти
- Изя, почему некоторые не видят, что вокруг жопа?
- Потому, Сёма, что некоторым не хватает мужества и мозгов посмотреть этой жопе в глаза!
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17.12.2020 19:08 Відповісти
Нам ваше корыто и нахрен не нужно, и даром, и с доплатой. Оно полностью ваше. Смачного

Радісний ранок ОПЗЖ, "Голос" із Вифлеємським вогнем миру і попередження в чаті СН про загрозу існуванню фракції, - день роботи ВР 17 грудня - Цензор.НЕТ 1516
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17.12.2020 18:36 Відповісти
Картинки в статье посмотрите и текст внимательно еще раз перечитайте. После вашего тупого выбора уже раскачивать ничего не нужно. И так шатается вовсю. А альтернативу вам предлагали на выборах в 2019 году. Только вы ее не слушали, вам зомбоящик олигархов заменил остатки мозгов.
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17.12.2020 19:14 Відповісти
Трындец! Такого сброда не видели стены Рады
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17.12.2020 17:05 Відповісти
Радостное утро ОПЗЖ, "Голос" с Вифлеемским огнем мира и предупреждение в чате СН об угрозе существованию фракции, - день работы ВР 17 декабря - Цензор.НЕТ 9870
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17.12.2020 17:18 Відповісти
можна подумати вони представляють там не "сброд" а когось іншого. такі часи. саме їм зараз пре. куди не глянь, шлоібень рулить. і не дай Бог їм пустити скрізь коріння. це як смердящий рузький мір.
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17.12.2020 17:58 Відповісти
Забуранная Леся. Какая Леся?
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17.12.2020 17:07 Відповісти
кажись это с кривбасса... знакомая вовки-шмаркли.. или кума его жены.. или юзика.в общем - там кобло недоумков - один другого краше..
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17.12.2020 17:10 Відповісти
а не, другая.. но такая же отстойная - https://ru.slovoidilo.ua/persony/zaburannaya-lesya-valentinovna
на 91% поимела зебилов))
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17.12.2020 17:11 Відповісти
Ойц! Та там тих лесь корабельних...
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17.12.2020 17:23 Відповісти
даже маски не скрывают, что эти рожи отвратительны...
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17.12.2020 17:10 Відповісти
Ненавиджу цю раду як і позаминулу.
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17.12.2020 17:12 Відповісти
підтримую. Кодло лінивих халявщиків з відсутністю відчуття приналежності до нації.
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17.12.2020 17:15 Відповісти
Их ответ в фотке уродов чуть выше.
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17.12.2020 17:26 Відповісти
особенно этого желтозубого старпера Мертвячука.
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17.12.2020 23:34 Відповісти
Радостное утро ОПЗЖ, "Голос" с Вифлеемским огнем мира и предупреждение в чате СН об угрозе существованию фракции, - день работы ВР 17 декабря - Цензор.НЕТ 1269
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17.12.2020 17:17 Відповісти
Опожоповцы кровавыми слезами как минимум должны плакать, а не ржать
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17.12.2020 17:19 Відповісти
Ні,це не парламент. Це просто повний пи###ець...
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17.12.2020 18:32 Відповісти
Что дебилы навыбирали, оно самое и есть.
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17.12.2020 18:37 Відповісти
Бесіда в ОПЗЖ:
- Вы таки нам будете смеяться, но вы уже известны, шо Гепа всё?
- Ойц... Радісний ранок ОПЗЖ, "Голос" із Вифлеємським вогнем миру і попередження в чаті СН про загрозу існуванню фракції, - день роботи ВР 17 грудня - Цензор.НЕТ 857

Радісний ранок ОПЗЖ, "Голос" із Вифлеємським вогнем миру і попередження в чаті СН про загрозу існуванню фракції, - день роботи ВР 17 грудня - Цензор.НЕТ 2839
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17.12.2020 19:04 Відповісти
Шо-то ес совсем на работу ходить перестала.
Ни единого фотофакта их присутствия в зале.
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17.12.2020 19:44 Відповісти
Именно что работают, а не страдают херней. Поэтому и не интересна фотографам.
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17.12.2020 20:29 Відповісти
А кому они вообще интересны?
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17.12.2020 20:30 Відповісти
Ага, смотри вдоволь на выбранных тобой имбецилов пока не начнешь блевать. Как-раз твоя компашка. Смачного.
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17.12.2020 20:37 Відповісти
когда их вздернут..и запорожских..украина одна такая страна где террористы депутаты войну устроили и им же похороны оплачивали типа фонда ахметова 6 лет подряд и школьников шк 63 донецка и 14000 других...страна идиотов
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17.12.2020 20:28 Відповісти
Выписать штраф Розумкову https://censor.net/ru/news/3237475/rada_opredelila_shtrafy_dlya_predprinimateleyi_za_narushenie_masochnogo_rejima_ih_klientamiи. ДУбинский, Лещенко и т д . пополним бюджет!!!
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18.12.2020 08:40 Відповісти
 
 