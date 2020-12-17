Радісний ранок ОПЗЖ, "Голос" із Вифлеємським вогнем миру і попередження в чаті СН про загрозу існуванню фракції, - день роботи ВР 17 грудня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 17 грудня, проходить чергове пленарне засідання Верховної Ради.

На початку засідання Рада знизила ставку ПДВ для аграріїв із 20% до 14% і визначила штрафи для підприємців за порушення маскового режиму їхніми клієнтами.

Далі нардепи вирішили не проводити засідання під час локдауну в січні.

Також сьогодні парламентарі прийняли закон Зеленського про інвестнянь.

Разом із тим, Рада сьогодні призначила Романа Лещенка міністром аграрної політики, а Шкарлета призначили міністром освіти, але не змогла призначити Вітренка віцепрем'єром і міністром енергетики. Із листування нардепів стало відомо, що кандидатуру Вітренка на посаду віцепрем'єр-міністра підтримали 7 із 11 "слуг народу" в комітеті Ради. Крім того, "слуг народу" опитують про підтримку кандидатів у міністри Лапутіної і Порхуна.

Також у ході сьогоднішнього засідання "слуга народу" Брагар переживав, щоб "Сергіївна" не побачила переписку, яка потрапила в ЗМІ: "Безкоштовно публікувати, що я з вчителькою зустрічаюся, ніхто не буде", а "слузі народу" Литвиненку скаржилися на тиск із боку першого заступника Баканова: "Або стаєш співучасником контрабанди, або йдеш".

Богдан Яременко (СН)





Веселий початок робочого дня в секторі ОПЗЖ: Віктор Медведчук (по центру), Юрій Бойко.

Перед початком пленарного засідання Ради, 17 грудня.

Євгенія Кравчук (СН)

Радісний Данило Гетманцев (СН) із Михайлом Радуцьким (СН).

Юлія Грішина (СН)

Потім Литвиненко пише абоненту "КунчіЛешко": "По тобі питання вирішено. Іде процес.Чекай". На що отримує відповідь з обуренням: "Вирішено так, як ми домовлялися спочатку?... Для мене не стояло питання залишитися в автошколі, а стати директором".





У чаті СН повідомляють, що відставка Абрамовського скасовується, а сьогодні засідання починається не з виступів, а відразу з розгляду питань порядку денного.





Далі нардеп переглядає відео з хокейних матчів.

У чаті СН незадоволені "слуги народу" пишуть, після обговорення законопроєкту №2713 про оподаткування азартних ігор: "Робіть, що хочете, начальники. Таким шляхом фракція перестане існувати". Далі згадується Державна продовольчо-зернова корпорація України.





Сектор "За майбутнє": Анна Скороход в оточенні колег.

Нардеп Олександр Юрченко, який вийшов під заставу.

Данило Гетманцев задумався (СН).

Забуранна Леся (СН).





Анна Бондар (СН) вчора отримала подяку "за акциз", а сьогодні її просять підтримати 175 поправку в законопроєкт щодо Податкового кодексу стосовно акцизу на тютюн.

У президії ВР: спікер Дмитро Разумков, Микола Тищенко (СН), Давид Арахамія (СН)





В'ячеслав Рубльов (СН) демонструє Валерієві Колюху (СН), який вибирав днями готель для відпочинку, свій піджак.





Повідомлення про смерть Кернеса.





"Слуги народу".





Тим часом, абонент "ПомощЛарис" (зазначимо, у "слуги народу" Сергія Литвиненка є помічниця Лариса Ткач) надіслала Литвиненку посилання на товари в Інтернеті: настільну лампу і набори з обсидіану.







Олександр Дубінський (СН) в оточенні колег.

Міністр аграрної політики Роман Лещенко в очікуванні призначення.





Тим часом, "слуга народу" Анна Бондар вирішила подивитися чайники для заварювання.





Далі Бондар прочитала в чаті СН, що кандидатуру Вітренка на посаду віцепрем'єр-міністра підтримали 7 із 11 "слуг народу" в комітеті Ради.

Фракція "Голосу" з Вифлеємським вогнем миру.





Оксана Дмитрієва (СН, ліворуч).

Олександр Корнієнко (СН).





"Слуга народу" Брагар переживає, щоб "Сергіївна" не побачила переписку, яка потрапила в ЗМІ.

Роман Лещенко готується до виступу перед голосуванням за його призначення міністром агрополітики.







Тим часом, "слуг народу" опитують про підтримку кандидатів у міністри Вітренка, Шкарлета, Лапутіної і Порхуна.

Фото: Цензор.НЕТ