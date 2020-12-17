Картка Суркіса проголосувала за Шкарлета, але його не було в парламенті, - нардепка "Голосу" Совсун. ВІДЕО+ФОТО
Народні депутати фракції "Голос" стверджують, що зафіксували кнопкодавство під час голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти.
Про це журналістам повідомила нардепка "Голосу" Інна Совсун, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ми побачили фальсифікацію результатів голосування, що є особливо важливим, коли, за офіційною інформацією, за пана Шкарлета проголосували 226 голосів. Разом з тим ми бачимо, що у фракції ОПЗЖ проголосувало значно більше депутатів, ніж фізично були присутні в той момент в залі парламенту. До прикладу, за сьогоднішній день ніхто не бачив в залі парламенту Суркіса. Його картка проголосувала за. При чому. Не тільки за призначення Шкарлета, а й в 40 інших випадках його картка голосувала", - сказала Совсун
У залі під час голосування - далеко не всі депутати ...
Але на табло видно, що проголосували майже всі картки
За її словами, "Голос" вимагатиме, щоб питання про кнопкодавстві при призначенні Шкарлета винесли завтра на розгляд парламенту.
Раніше в четвер, 17 грудня Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. Раніше його кандидатуру на цю посаду не підтримав профільний комітет парламенту. Крім цього, проти Шкарлета закликали голосувати викладачі, студенти та випускники Києво-Могилянської академії.
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-98 № 11-рп/98 від 07.07.98 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v016p710-03 № 16-рп/2003 від 14.10.2003 }
Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України особисто.Ну что игнорируем Конституцию?
Наверное Зеленскому просто сказали, что это Порошенко мутит воду против Шкарлета, а тот на самом деле - честнейший человек. А лошара оманский, что с него лошары взять. Его там разводят, он же лох для них, а за спиной ржут. Позорище
"Стаття 364-2. Здійснення народним депутатом України на пленарному засіданні Верховної Ради України голосування замість іншого народного депутата України
Умисне здійснення народним депутатом України на пленарному засіданні Верховної Ради України голосування замість іншого народного депутата України (неособисте голосування) -
карається штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
Баронесса Северопричерноморская :
"Нестор Шуфрич прочитал промову в підтримку Вітренка, в якій висловив сподівання, що Юрій є достойним спадкоємцем своєї великої матері. Закликав усіх підтримати Юрія на пост віце-прем'єра.
Після чого пішов на своє місце і проголосував проти його призначення."
С таким успехом только в тайгу