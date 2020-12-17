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Картка Суркіса проголосувала за Шкарлета, але його не було в парламенті, - нардепка "Голосу" Совсун. ВІДЕО+ФОТО

Народні депутати фракції "Голос" стверджують, що зафіксували кнопкодавство під час голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти.

Про це журналістам повідомила нардепка "Голосу" Інна Совсун, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми побачили фальсифікацію результатів голосування, що є особливо важливим, коли, за офіційною інформацією, за пана Шкарлета проголосували 226 голосів. Разом з тим ми бачимо, що у фракції ОПЗЖ проголосувало значно більше депутатів, ніж фізично були присутні в той момент в залі парламенту. До прикладу, за сьогоднішній день ніхто не бачив в залі парламенту Суркіса. Його картка проголосувала за. При чому. Не тільки за призначення Шкарлета, а й в 40 інших випадках його картка голосувала", - сказала Совсун

Картка Суркіса проголосувала за Шкарлета, але його не було в парламенті, - нардепка Голосу Совсун 01

У залі під час голосування - далеко не всі депутати ...

Картка Суркіса проголосувала за Шкарлета, але його не було в парламенті, - нардепка Голосу Совсун 02

Але на табло видно, що проголосували майже всі картки

За її словами, "Голос" вимагатиме, щоб питання про кнопкодавстві при призначенні Шкарлета винесли завтра на розгляд парламенту.

Раніше в четвер, 17 грудня Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. Раніше його кандидатуру на цю посаду не підтримав профільний комітет парламенту. Крім цього, проти Шкарлета закликали голосувати викладачі, студенти та випускники Києво-Могилянської академії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика частина "Слуги народу" відмовляється голосувати за Шкарлета, голоси можуть дати "Батьківщина", "За майбутнє", "Довіра" та частина ОПЗЖ, - нардепка "Голосу" Совсун

Автор: 

Суркіс (321) Совсун (51) кнопкодавство (100) Голос партія (512) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+27
Воры как занимались кнопкодавством так и продолжают. А народ пусть выбирает тех же самых.
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17.12.2020 16:31
+9
Неужели нельзя найти на пост министра человека, к которому нет претензий. Это в многомилионной стране! Вам не кажется, что тут кто-то очень хорошо проплатил за назначение. Протянули просто "за уши", не останавливаясь ни перед чем.
Наверное Зеленскому просто сказали, что это Порошенко мутит воду против Шкарлета, а тот на самом деле - честнейший человек. А лошара оманский, что с него лошары взять. Его там разводят, он же лох для них, а за спиной ржут. Позорище
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17.12.2020 17:06
+8
Лица новые-привычки старые.Не зря Геннадий Адольфович-назвал депутата,прокладкой- между кнопкой и креслом.
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17.12.2020 16:35
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Воры как занимались кнопкодавством так и продолжают. А народ пусть выбирает тех же самых.
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17.12.2020 16:31 Відповісти
Яких тих самих? А новие мАлАлиє ліТЦа монобільшості? Хіба не за їх пліснявого корупціонера, плагіатора голосувала карточка відсутнього суркіса?
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17.12.2020 16:56 Відповісти
Совсун - стукач...)
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17.12.2020 16:34 Відповісти
Лица новые-привычки старые.Не зря Геннадий Адольфович-назвал депутата,прокладкой- между кнопкой и креслом.
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17.12.2020 16:35 Відповісти
Суровые времена, когда "карточка" исполняет супружеский долг...
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17.12.2020 16:35 Відповісти
Не царське це діло ,якісь карточки засовувать , от тягти міль'ярди із бюджету , ото благородна справа!😈
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17.12.2020 16:36 Відповісти
При програмі діджеталізації виключити голосування депутата,який відсутній у сесійному залі не стпановить ніякої проблеми.Але голосують ті,які знаходяться на Мальдівах,а нас рахують за ЛОПУХІВ!Проголосував при відсутності у залі - за фаберже і наплощу Незалежності!
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17.12.2020 16:43 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
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17.12.2020 16:57 Відповісти
и осталось их 225.
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17.12.2020 16:58 Відповісти
Суркис просто заметный, похоже и 200 нет
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17.12.2020 17:01 Відповісти
Стаття 84. Засідання Верховної Ради України проводяться відкрито. Закрите засідання проводиться за рішенням більшості від конституційного складу Верховної Ради України.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-98 № 11-рп/98 від 07.07.98 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v016p710-03 № 16-рп/2003 від 14.10.2003 }
Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України особисто.Ну что игнорируем Конституцию?
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17.12.2020 17:00 Відповісти
Неужели нельзя найти на пост министра человека, к которому нет претензий. Это в многомилионной стране! Вам не кажется, что тут кто-то очень хорошо проплатил за назначение. Протянули просто "за уши", не останавливаясь ни перед чем.
Наверное Зеленскому просто сказали, что это Порошенко мутит воду против Шкарлета, а тот на самом деле - честнейший человек. А лошара оманский, что с него лошары взять. Его там разводят, он же лох для них, а за спиной ржут. Позорище
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17.12.2020 17:06 Відповісти
1. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) доповнити статтею 364-2 такого змісту:
"Стаття 364-2. Здійснення народним депутатом України на пленарному засіданні Верховної Ради України голосування замість іншого народного депутата України
Умисне здійснення народним депутатом України на пленарному засіданні Верховної Ради України голосування замість іншого народного депутата України (неособисте голосування) -
карається штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
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17.12.2020 17:07 Відповісти
То ще шо ! Бува, шо господар картки хоче проголосувати за,а картка голосує-проти !

Баронесса Северопричерноморская :
"Нестор Шуфрич прочитал промову в підтримку Вітренка, в якій висловив сподівання, що Юрій є достойним спадкоємцем своєї великої матері. Закликав усіх підтримати Юрія на пост віце-прем'єра.
Після чого пішов на своє місце і проголосував проти його призначення."
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17.12.2020 17:09 Відповісти
Я що харант каже? Чи ложив він на Коституцію?
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17.12.2020 17:28 Відповісти
В Европу ?
С таким успехом только в тайгу
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17.12.2020 17:38 Відповісти
Таки сволочи! Не правда ли, пане Зеленский?
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17.12.2020 19:30 Відповісти
Малышке Сосун нечем заняться?
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17.12.2020 19:58 Відповісти
Все вы прекрасно знаете, кто этоГригорий Суркис, многолетний президент ′′ Динамо ", ТОП-чиновник УЕФА, долларовый мультимиллионер, Нардеп из ОПЗЖ и человек, который может позволить спокойно вытирать ′′ козявки ′′ о Шуфриче в сессионном зале парламента: (https://youtu.be/zKCuhkBWEvM?fbclid=IwAR2w_yOdU-nY-GRgKhxO-vuQJtdqlvhCg_v4ypQ__L3JPdaZyIwiz89R9Pg https://youtu.be/zKCuhkBWEvM )И речь сейчас не об этом:Как известно, за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины проголосовали 226 народных депутатов. Многие справедливо говорят, что если на один голос меньше, то пункт назначения не прошел.Он и есть голос. Во время голосования Суркиса НЕ было в сессионном зале, но его карта проголосовала. Кто-то нажал зелёную кнопку для суркисов.Суркис передал кому-то свою карточку, а я хочу напомнить - это НЕЗАКОННО. А если голосование было реализовано незаконным способом - то Шкарлет нелегитимный министр.Фракция Голос уже зарегистрировала соответствующее распоряжение об отставке. ′′ Родина-мать ′′ и ′′ ЕС ′′ проголосуют в полном составе, ну посмотрим на других...
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17.12.2020 22:47 Відповісти
Здалося, що написано "курточка Суркіса проголосувала за Шкарпетку"...)
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18.12.2020 01:04 Відповісти
а в это время любительницу сексуальных извращений ************* драли на снятой госдаче...
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18.12.2020 08:03 Відповісти
Подейкують, що і карточка Медведчука голосувала за Шкарлета, а самого Медведчука також не було у той час в залі парламенту.
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18.12.2020 08:22 Відповісти
 
 