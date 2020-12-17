Картка Суркіса проголосувала за Шкарлета, але його не було в парламенті, - нардепка "Голосу" Совсун. ВІДЕО+ФОТО

Народні депутати фракції "Голос" стверджують, що зафіксували кнопкодавство під час голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти.

Про це журналістам повідомила нардепка "Голосу" Інна Совсун, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми побачили фальсифікацію результатів голосування, що є особливо важливим, коли, за офіційною інформацією, за пана Шкарлета проголосували 226 голосів. Разом з тим ми бачимо, що у фракції ОПЗЖ проголосувало значно більше депутатів, ніж фізично були присутні в той момент в залі парламенту. До прикладу, за сьогоднішній день ніхто не бачив в залі парламенту Суркіса. Його картка проголосувала за. При чому. Не тільки за призначення Шкарлета, а й в 40 інших випадках його картка голосувала", - сказала Совсун

У залі під час голосування - далеко не всі депутати ...

Але на табло видно, що проголосували майже всі картки

За її словами, "Голос" вимагатиме, щоб питання про кнопкодавстві при призначенні Шкарлета винесли завтра на розгляд парламенту.

Раніше в четвер, 17 грудня Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. Раніше його кандидатуру на цю посаду не підтримав профільний комітет парламенту. Крім цього, проти Шкарлета закликали голосувати викладачі, студенти та випускники Києво-Могилянської академії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика частина "Слуги народу" відмовляється голосувати за Шкарлета, голоси можуть дати "Батьківщина", "За майбутнє", "Довіра" та частина ОПЗЖ, - нардепка "Голосу" Совсун