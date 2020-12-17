Блоковано масштабний збут психотропів через Інтернет, вилучено наркотиків на суму 10 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фахівці кібердепартаменту Служби безпеки України задокументували і блокували масштабний збут наркотиків і психотропних речовин через Інтернет.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що організувала незаконний бізнес група киян, які добре розуміються на сучасних IТ-технологіях. Вони орендували приватний будинок, де облаштували лабораторію, в якій виготовляли для продажу психотропні речовини в особливо великих розмірах.

Учасники наркоугруповання закуповували прекурсори та реалізовували товар оптовими партіями через спеціально створені інтернет-магазини. Оплата здійснювалася за допомогою електронних платіжних систем і криптовалюти.

Учасники угруповання діяли з дотриманням умов суворої конспірації, зокрема використовували конспіративні квартири для прикриття протиправної діяльності. Збут заборонених речовин наркоділки здійснювали через так звані закладки або надсилали операторами поштового зв'язку. Основними клієнтами угруповання були молоді люди.

За попередніми даними, зловмисники діяли понад рік, щомісячний оборот становив у середньому 2 мільйони гривень.

У рамках розпочатого кримінального провадження співробітники СБУ провели в Києві 8 обшуків, зокрема в нарколабораторії та за місцем проживання фігурантів. Вилучено майже 300 кілограмів прекурсорів та хімічних речовин, 20 кілограмів психотропу PVP, понад 200 таблеток MDMA, 3 кілограми канабісу, 100 грамів амфетаміну. За попередніми оцінками, вартість виявлених наркотиків за цінами чорного ринку становить майже 10 млн гривень.

Правоохоронці затримали 7 учасників організованого угруповання, в тому числі організаторів. Вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 9 до 12 років із конфіскацією майна.

Триває досудове слідство.

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