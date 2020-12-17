На Одещині затримано двох підозрюваних у вбивстві таксистки заради 1,5 тис. грн, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
В Одеській області поліцейські затримали двох підозрюваних в умисному вбивстві таксистки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Попередньо встановлено, що, бажаючи владнати фінансові проблеми, 17-річний житель Южного заздалегідь спланував злочин та підбив до співучасті на рік старшого за себе товариша.
Сівши в автомобіль 55-річної таксистки, підозрювані навмання назвали їй адресу призначення, а коли приїхали до Любополя - жорстоко вбили жінку. Зловмисники завдали їй 11 ударів ножами, які заздалегідь взяли з собою, та забрали 1,5 тисячі гривень.
Щоб приховати злочин, убивці відтягли тіло на узбіччя й на автомобілі потерпілої поїхали на околицю Одеси. Там закопали знаряддя злочину, облили транспортний засіб горілкою й підпалили його разом зі своїм верхнім одягом та особистими речами.
Слідством встановлено, що зловмисники вирішили скоїти вбивство через нестачу коштів для погашення кредитів, які оформили для відкриття "кімнати розвантаження від люті". Підозрюваних у вбивстві затримали за місцем проживання у місті Южне, куди вони дісталися на таксі.
Їхні дії слідчі кваліфікували одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України: пунктами 6 та 12 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство), ч.2 ст.194 (Умисне знищення майна) та ч.3. ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Крім того, вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ч.4 ст.187 (Розбійний напад) ККУ. В рамках досудового розслідування призначено низку судових експертиз. За скоєне фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі.
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(умышленное убийство), (умышленное уничтожение имущества) (незаконное завладение транспортным средством). (Разбойное нападение) ...
скромно так разбили и замазали формулировку с довичным:
Умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб з метою пограбування - почему квалифицируют другой статьёй скромно опуская вроде бы нюансы?
кто сочинял этот УК ?
жизнь человека (преднамеренное спланированное убийство !!!) и такой срок, как за кражу велосипеда
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15 лет??? Ну, разве что в урановых или ртутных рудниках
Подорослішають вбиватимуть всіх підряд!
такое впеч-ние шо твой дед носил кожанку и любил нажимать курок своего нагана, стоя сзади за кем-то.
ты какой переводчик используешь?
или они на миллион рассчитывали? да и кредит взяли на какую-то комнату - это как вообще? Взяли пару тыщ кредита?
Вы внимательно посмотрите , что идёт по телевизору
В Украину когда приезжаешь , просто удивляешься программам - очень много агрессии даже в рекламе
в принципе еще как вы сказали - телека быдло насмотрится и имеем такие новости. но я удивился - за такие копейки столько гемора и даже личные вещи сожгли - так они в минус попали походу. просто выглядит как какая-то подстава что-ли. еще бы понял если бы 1 наркоман был, это все бы поняли, но 2 дебила это....
Мої співчуття родині загиблої жінки ((
А цих виродків не судити треба. Розірвати на шмаття !