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Новини Фото Силовики
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На Одещині затримано двох підозрюваних у вбивстві таксистки заради 1,5 тис. грн, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одеській області поліцейські затримали двох підозрюваних в умисному вбивстві таксистки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Попередньо встановлено, що, бажаючи владнати фінансові проблеми, 17-річний житель Южного заздалегідь спланував злочин та підбив до співучасті на рік старшого за себе товариша. 

Сівши в автомобіль 55-річної таксистки, підозрювані навмання назвали їй адресу призначення, а коли приїхали до Любополя - жорстоко вбили жінку. Зловмисники завдали їй 11 ударів ножами, які заздалегідь взяли з собою, та забрали 1,5 тисячі гривень.

На Одещині затримано двох підозрюваних у вбивстві таксистки заради 1,5 тис. грн, - Нацполіція 01

Щоб приховати злочин, убивці відтягли тіло на узбіччя й на автомобілі потерпілої поїхали на околицю Одеси. Там закопали знаряддя злочину, облили транспортний засіб горілкою й підпалили його разом зі своїм верхнім одягом та особистими речами.

На Одещині затримано двох підозрюваних у вбивстві таксистки заради 1,5 тис. грн, - Нацполіція 02

Слідством встановлено, що зловмисники вирішили скоїти вбивство через нестачу коштів для погашення кредитів, які оформили для відкриття "кімнати розвантаження від люті". Підозрюваних у вбивстві затримали за місцем проживання у місті Южне, куди вони дісталися на таксі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одесі озброєні молодики викрали таксиста і вимагали гроші, - поліція

На Одещині затримано двох підозрюваних у вбивстві таксистки заради 1,5 тис. грн, - Нацполіція 03

Їхні дії слідчі кваліфікували одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України: пунктами 6 та 12 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство), ч.2 ст.194 (Умисне знищення майна) та ч.3. ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Крім того, вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ч.4 ст.187 (Розбійний напад) ККУ. В рамках досудового розслідування призначено низку судових експертиз. За скоєне фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Автор: 

Одеська область (3233) Нацполіція (15191) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) таксі (357) вбивство (3092)


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Топ коментарі
+28
мерзкие твари...
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17.12.2020 17:51
+21
до 15 лет лишения свободы.

кто сочинял этот УК ?
жизнь человека (преднамеренное спланированное убийство !!!) и такой срок, как за кражу велосипеда
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17.12.2020 17:53
+13
что то непонятно что Одесские выгораживают мразь.

(умышленное убийство), (умышленное уничтожение имущества) (незаконное завладение транспортным средством). (Разбойное нападение) ...

скромно так разбили и замазали формулировку с довичным:

Умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб з метою пограбування - почему квалифицируют другой статьёй скромно опуская вроде бы нюансы?
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17.12.2020 18:03
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мерзкие твари...
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17.12.2020 17:51 Відповісти
что то непонятно что Одесские выгораживают мразь.

(умышленное убийство), (умышленное уничтожение имущества) (незаконное завладение транспортным средством). (Разбойное нападение) ...

скромно так разбили и замазали формулировку с довичным:

Умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб з метою пограбування - почему квалифицируют другой статьёй скромно опуская вроде бы нюансы?
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17.12.2020 18:03 Відповісти
Таким утиркам не місце серед нас. Навіть в буцегарні їм ніц, корми потім цю мерзоту.
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17.12.2020 17:52 Відповісти
до 15 лет лишения свободы.

кто сочинял этот УК ?
жизнь человека (преднамеренное спланированное убийство !!!) и такой срок, как за кражу велосипеда
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17.12.2020 17:53 Відповісти
самому резонуло - это, как я понял, одесские менты выгораживают - видно подзаработать хотят на формулировке. см. мой пост выше...
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17.12.2020 18:05 Відповісти
кто им заплатит? эти уроды убили человека ради 1000 грн долга, откуда у них деньги, чтобы отмазаться?
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17.12.2020 19:26 Відповісти
в таких случаях родственники платят...
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17.12.2020 19:46 Відповісти
Да еще и с целой вязанкой отягчающих
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17.12.2020 18:42 Відповісти
до 15 лет лишения свободы.

===
15 лет??? Ну, разве что в урановых или ртутных рудниках
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18.12.2020 06:43 Відповісти
Уроды . Надеюсь пожизненное обоим .
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17.12.2020 17:55 Відповісти
Шли пацаны к успеху.
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17.12.2020 18:06 Відповісти
Гидоти розвелось неміряно в Україні!
Подорослішають вбиватимуть всіх підряд!
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17.12.2020 18:16 Відповісти
Какие нах до15?
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17.12.2020 18:27 Відповісти
їм серед людей жити не можна
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17.12.2020 18:29 Відповісти
Трамп молодец! Привел в исполнение смертные приговоры вот таким утыркам! Зря у нас отменили смертную казнь!
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17.12.2020 18:40 Відповісти
рубати на шмаття, а тих, хто заступається - топити
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17.12.2020 18:43 Відповісти
во-во, того что убили за Чикатило - надо было рубить, а его семью и еще пару(они против) - утопить. А потом если шо, сделать вот так:

такое впеч-ние шо твой дед носил кожанку и любил нажимать курок своего нагана, стоя сзади за кем-то.
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17.12.2020 18:47 Відповісти
мій дід пройшов ВОВ, розмовляв українською, повідав про голодомори, а ти шавка москалька затули ротяку погану
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17.12.2020 19:39 Відповісти
ВОВ\\\\\\\\\\


ты какой переводчик используешь?
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18.12.2020 09:24 Відповісти
а всяке "чувствао" будеш мати у себе в сраці, мудак
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17.12.2020 19:41 Відповісти
якщо в тебе така життєва позиція, бажаю тобі пройти те, що сім'я цієї бідолашної жінки. може тоді до тебе дійде
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18.12.2020 01:31 Відповісти
Никому не странно шо за полторы тыщи, минус: водка(я х.з. как это так), личные вещи и чувство безопасности, это как-то невыгодно что ли? ну и нехилый шанс шо поймают и тут напишут.
или они на миллион рассчитывали? да и кредит взяли на какую-то комнату - это как вообще? Взяли пару тыщ кредита?
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17.12.2020 18:45 Відповісти
Не странно
Вы внимательно посмотрите , что идёт по телевизору
В Украину когда приезжаешь , просто удивляешься программам - очень много агрессии даже в рекламе
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17.12.2020 19:21 Відповісти
ви ще росії не бачили. А у нас так - облегшений російський варіант
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17.12.2020 23:03 Відповісти
а сколько быдла то.... 1 урод под домом ставит фуру - дорога узкая, ну, 2 Краза с зазором пол-метра разъедутся, и уже полтора года каждый терпила объезжает это говно с риском - что уж тут хотеть то?
в принципе еще как вы сказали - телека быдло насмотрится и имеем такие новости. но я удивился - за такие копейки столько гемора и даже личные вещи сожгли - так они в минус попали походу. просто выглядит как какая-то подстава что-ли. еще бы понял если бы 1 наркоман был, это все бы поняли, но 2 дебила это....
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18.12.2020 09:28 Відповісти
Согласен с Вами полностью.... Мотив преступления - не нажива, не деньги,которых у таксиста быть не может....Грабят, убивая, инкассаторов, продавцов брилликов, кассиров в обменке валют....Здесь - тупое убийство ради убийства. Заказное. Или это проигрыш в карты , или это заказ расейских спецлужб для устрашения населения, для паники, чувства беспомощности....
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17.12.2020 19:28 Відповісти
жах який. Заради 1500 гривень вбили людину!!... (( заради 50 баксів вбити жінку. *****, ну хто їх вирощує таких паскуд.
Мої співчуття родині загиблої жінки ((
А цих виродків не судити треба. Розірвати на шмаття !
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17.12.2020 19:04 Відповісти
На палю виродків.
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17.12.2020 19:28 Відповісти
Конченый и тупой УК, если было совершено хоть 10 преступлений разной квалификации и разной степени тяжести дадут все равно один срок по самой тяжелой статье. А если бы было как в США этим мразям-нелюдям "светил" бы электрический стул или 50-100 лет по совокупности наказания всех статей преступлений.
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17.12.2020 19:38 Відповісти
ось і нам треба складати строки по кожному епізоду
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17.12.2020 23:04 Відповісти
Щось не пляше з тими 1500
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17.12.2020 19:40 Відповісти
Напевне їм подобається таке,може це ауєшники,або подібні.Та й родичі скоріше за все подібні.Але і в нас кругом агресія.По тв,різну хрінь показують.Зараз тв канали в інтернеті і програми з сюжетами цих каналів,ходять по соц мережах.Тут цілий комплекс всього.
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17.12.2020 20:09 Відповісти
Власть заняла сторону бандитов . Самым тяжким преступлением у нас является самооборона.
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17.12.2020 20:18 Відповісти
це тягнеться ще з часів гарного СРСР
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17.12.2020 23:05 Відповісти
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17.12.2020 20:20 Відповісти
До конца жизни закрыть уродов.
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17.12.2020 20:51 Відповісти
В выгребной яме под общественным туалетом...
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18.12.2020 06:50 Відповісти
 
 