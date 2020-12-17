На Херсонщині командир роти Нацгвардії вимагав від підлеглого 5 тис. грн хабаря за надання вихідних, - військова прокуратура. ФОТО

У Херсонській області під час одержання хабаря затримали командира роти матеріально-технічного забезпечення однієї з військових частин Національної гвардії України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Південного регіону.

За даними слідства, командир роти за надання вихідних днів підлеглому контрактникові вимагав хабар у сумі 5 тис. гривень (з розрахунку 500 грн за 1 добу вихідного).

16 грудня безпосередньо під час одержання хабаря офіцера затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України. Зараз готується клопотання до суду про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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