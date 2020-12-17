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На Херсонщині командир роти Нацгвардії вимагав від підлеглого 5 тис. грн хабаря за надання вихідних, - військова прокуратура. ФОТО

У Херсонській області під час одержання хабаря затримали командира роти матеріально-технічного забезпечення однієї з військових частин Національної гвардії України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Південного регіону.

На Херсонщині командир роти Нацгвардії вимагав від підлеглого 5 тис. грн хабаря за надання вихідних, - військова прокуратура 01

За даними слідства, командир роти за надання вихідних днів підлеглому контрактникові вимагав хабар у сумі 5 тис. гривень (з розрахунку 500 грн за 1 добу вихідного).

На Херсонщині командир роти Нацгвардії вимагав від підлеглого 5 тис. грн хабаря за надання вихідних, - військова прокуратура 02

16 грудня безпосередньо під час одержання хабаря офіцера затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України. Зараз готується клопотання до суду про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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Автор: 

хабар (4711) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Військова прокуратура (722) Національна гвардія (1540) Херсонська область (5781)


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Топ коментарі
+7
Одни зарабатывают на войне, другие борются с врагом.
На Херсонщині командир роти Нацгвардії вимагав від підлеглого 5 тис. грн хабаря за надання вихідних, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 6058
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17.12.2020 20:12
+3
Україна понад усе....але Леся гарніша...80-90% населення мріє про можливість брати хабарі , ми приречені...
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17.12.2020 20:13
+3
шотак мелко им же плотят или денег нема я вот 6 лет безработы вот где жопа
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17.12.2020 20:16
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Мент наверное засветился с какой-то взяткой у своего начальства. Теперь они пробуют убедить его, что он должен поделиться, прежде чем пойдёт на выходные. Это же ментура !
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17.12.2020 20:08 Відповісти
Одни зарабатывают на войне, другие борются с врагом.
На Херсонщині командир роти Нацгвардії вимагав від підлеглого 5 тис. грн хабаря за надання вихідних, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 6058
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17.12.2020 20:12 Відповісти
Не думаю, что теперь судья будет спать спокойно. Я ни на что не намекаю, но вы сами обо всем догадались.
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17.12.2020 20:13 Відповісти
Если суд не устанавливает право народу - право устанавливает себя силой народа.
Это же классика!!!
Посадил бы его суд лет на 10 - отсидел бы и жил спокойно. А у отдельного гражданина нет ни инфраструктуры, ни денег, чтоб содержать (нормально, а не как в ОРДЛОУ!!!) и кормить этого дебила годами. Потому народ, обычно, просто делает 7 (Зачем 7?! Достаточно 3!) выстрелов в тело и ВОССТАНАВЛИВАЕТ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ПРАВО.
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17.12.2020 23:04 Відповісти
Україна понад усе....але Леся гарніша...80-90% населення мріє про можливість брати хабарі , ми приречені...
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17.12.2020 20:13 Відповісти
шотак мелко им же плотят или денег нема я вот 6 лет безработы вот где жопа
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17.12.2020 20:16 Відповісти
Исторический коммунизм вкупе с материализмом преподавать изволили ?
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17.12.2020 20:27 Відповісти
З тиловиків, комерсанти, там свої устави. Ще за совка продавали, перепродували, обмінювали, крали. Наприклад - в частині закінчилась картопля, свіжу привезуть за тиждень. З дозволу командира, у найближчому колгоспі міняють пальне на картоплю, не забуваячи свій майновий інтерес. А ком.роти не лох - правильну ціну визначив, правда загнув трохи. Боєць (умовно) брав вихідні щоб пошабашити, підхалтурити приватно. Там від 500 до 1000 в день більше не заробиш, - 500 ротному, майже в холосту. Того й здав командира. За 150 - 200 не здав би.
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17.12.2020 21:26 Відповісти
Не стоит всех тыловиков так крыть! В 27 РЕАБр, в 2015-16 годах, я бы тыловикам УБД дал вообще не мосневаясь!!! Ребята отработали на все 100%! мы местным едой помогали. Да и форму меняли с обувью, как положено. Но я понимаю о чем вы...((( Мы ребятам-соседям из другой бригады помогали едой... так они мешку картошки радовались, больше чем вкусняшкам, которые мы им, в шутку посылали(((
Такие тыловики тоже были в некоторых бригадах тогда(((((
Но я ж о том, что не нужно всех мести под одну гребенку!!! Это же не правда! Это не честно!!!
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17.12.2020 23:11 Відповісти
Ти сам то віриш? Чи армію по картинках вивчав, синку?
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18.12.2020 07:50 Відповісти
чет дофига попросил , обычно сотку берут ,
а то че контрабас упыря здал - правельно сделал ,
если комроты не выгонят - значит комбат в доле , коррупция в нашей стране везде
по сути комроты типичный враг , который подрывает нашу армию изнутри , его-бы под трибунал , да нет у нас такого , а жаль
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17.12.2020 22:31 Відповісти
Какие же прекрасные офицеры у нас служили в 27-й бригаде в 2015-2016!!!
Такое даже представить было невозможно!!!(((
Зато ВСП превращается из "орды чудовищ", в настоящий орган правопорядка.
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17.12.2020 22:59 Відповісти
Назва військової прокуратури зачотная, ще пшоно придумало))) сходе на назву реферата з природознавства чи гербарій)))
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18.12.2020 07:46 Відповісти
2 выходных в неделю = 5 тыс.грн.,
в году 52 недели Х 5,000=260 000 грн.
+ праздничные и религиозные, и это только с одного военнослужащего,
неплохая прибавка к ЗП
Все, решено, иду служить камандиром
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18.12.2020 08:15 Відповісти
 
 