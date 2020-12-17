На Херсонщині командир роти Нацгвардії вимагав від підлеглого 5 тис. грн хабаря за надання вихідних, - військова прокуратура. ФОТО
У Херсонській області під час одержання хабаря затримали командира роти матеріально-технічного забезпечення однієї з військових частин Національної гвардії України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Південного регіону.
За даними слідства, командир роти за надання вихідних днів підлеглому контрактникові вимагав хабар у сумі 5 тис. гривень (з розрахунку 500 грн за 1 добу вихідного).
16 грудня безпосередньо під час одержання хабаря офіцера затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України. Зараз готується клопотання до суду про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Топ коментарі
+7 Майкл Дорси
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+3 Третий армагедец
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+3 Денис Ахмедьянов
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Это же классика!!!
Посадил бы его суд лет на 10 - отсидел бы и жил спокойно. А у отдельного гражданина нет ни инфраструктуры, ни денег, чтоб содержать (нормально, а не как в ОРДЛОУ!!!) и кормить этого дебила годами. Потому народ, обычно, просто делает 7 (Зачем 7?! Достаточно 3!) выстрелов в тело и ВОССТАНАВЛИВАЕТ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ПРАВО.
Такие тыловики тоже были в некоторых бригадах тогда(((((
Но я ж о том, что не нужно всех мести под одну гребенку!!! Это же не правда! Это не честно!!!
а то че контрабас упыря здал - правельно сделал ,
если комроты не выгонят - значит комбат в доле , коррупция в нашей стране везде
по сути комроты типичный враг , который подрывает нашу армию изнутри , его-бы под трибунал , да нет у нас такого , а жаль
Такое даже представить было невозможно!!!(((
Зато ВСП превращается из "орды чудовищ", в настоящий орган правопорядка.
в году 52 недели Х 5,000=260 000 грн.
+ праздничные и религиозные, и это только с одного военнослужащего,
неплохая прибавка к ЗП
Все, решено, иду служить камандиром