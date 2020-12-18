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До Дня святого Миколая офіцери ОС провели благодійну акцію для дітей з прифронтових селищ Донеччини та Луганщини. ФОТОрепортаж

У межах гуманітарної ініціативи "Допомога Схід", до Дня святого Миколая офіцери Командування об'єднаних сил Збройних сил України проводять благодійну акцію для дітей з прифронтових населених пунктів Донеччини та Луганщини "Книжка в гості завітала - свято дітям влаштувала".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці в мережі Facebook Командування ОС ЗСУ.

Також акція проходить у межах проєкту "Арт-перемир’я", який заснував командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Діти Донбасу потребують особливої уваги та турботи, адже їм доводиться перебувати і зростати в умовах російсько-української війни. Саме тому проєкт "Art-перемир’я" був створений для того, аби мінімізувати наслідки пережитих подій за допомогою художньої літератури та мистецтва", - розповів Наєв.

За словами командувача ОС ЗСУ, святкові заходи відбуваються в Мар’їнці, Світлодарську, Парасковіївці, Новолуганську, Миронівському та Красногорівці. Протягом трьох днів майже дві тисячі дітей віком від 5 до 13 років побували на театральних виставах та отримали подарунки від українських захисників.

На дітей чекала прем‘єра новорічної музичної інтермедії "Святий Миколай на вечірці Tik Tok", у виконанні лауреатів міжнародних фестивалів - акторів Запорізького театру-лабораторії "VIE". Крім цього, відбувалася творча зустріч із письменником дилогії "Листи здалеку" Борисом Кутовим, який передав 300 примірників книг до містечкових і шкільних бібліотек.

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До Дня святого Миколая офіцери ОС провели благодійну акцію для дітей з прифронтових селищ Донеччини та Луганщини 01
До Дня святого Миколая офіцери ОС провели благодійну акцію для дітей з прифронтових селищ Донеччини та Луганщини 02
До Дня святого Миколая офіцери ОС провели благодійну акцію для дітей з прифронтових селищ Донеччини та Луганщини 03
До Дня святого Миколая офіцери ОС провели благодійну акцію для дітей з прифронтових селищ Донеччини та Луганщини 04
До Дня святого Миколая офіцери ОС провели благодійну акцію для дітей з прифронтових селищ Донеччини та Луганщини 05

Автор: 

ЗСУ (7572) Наєв Сергій (354) Об’єднані сили (598)


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Молодці!
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18.12.2020 10:14 Відповісти
Наєв молодець!
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18.12.2020 11:46 Відповісти
Подяка офіцерам.
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19.12.2020 01:56 Відповісти
До Дня святого Миколая офіцери ОС провели благодійну акцію для дітей з прифронтових селищ Донеччини та Луганщини - Цензор.НЕТ 2273
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19.12.2020 10:32 Відповісти
Респект!
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19.12.2020 16:13 Відповісти
 
 