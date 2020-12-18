Поліція провела операцію із затримання бандитів, які жорстоко катували і пограбували родину на Київщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція на Київщині затримала п'ятьох членів банди, які 30 листопада увірвалися в приватний будинок у селі Луб'янка і приблизно годину катували подружжя пенсіонерів та їхніх двох дітей заради отримання грошей.

Про це повідомив начальник Головного управління поліції в Київській області Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

"Зв’язування та побиття, порізи ножем кінцівок рук, заливання очей горілкою та катування розпеченою праскою! Це ті знущання, які отримали члени родини від нападників у селі Луб’янка Бородянського району Київської області… Дивом родині вдалося вижити. Нападники забрали 3 тисячі доларів США, 8000 гривень та ювелірні вироби. Втекли з місця події на двох автомобілях господаря будинку", - розповів Нєбитов подробиці нападу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Одещині затримано двох підозрюваних у вбивстві таксистки заради 1,5 тис. грн, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За його словами, цілодобово протягом 16 днів співробітники Управління карного розшуку, кримінальної та місцевої поліції ретельно збирали сліди злочину, аналітичну інформацію, свідчення людей, проводили аналіз кожної деталі, щоб у підсумку вийти на злочинців.

"17 грудня, близько шостої ранку розпочалися затримання і обшуки по встановленим адресам зловмисників. Вилучений арсенал вражає: 9 одиниць вогнепальної зброї, у тому числі автомат Калашникова і боєприпаси до них. Також вилучені спецзасоби, тактичний одяг, балаклави, рації та інші речі, які вказують на кримінальний промисел чоловіків. Крім цього знайдено та вилучено шість транспортних засобів і головне бус, який використовувався під час розбійного нападу. Викрадені автівки потерпілих також повернулися власникам", - повідомив Нєбитов.







На цей момент бандити затримані і перебувають в ізоляторі тимчасового тримання, сьогодні прокурор клопотатиме перед судом про арешт затриманих без права внесення застави, додав глава поліції Київщини.



