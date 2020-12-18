Поліція провела операцію із затримання бандитів, які жорстоко катували і пограбували родину на Київщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Поліція на Київщині затримала п'ятьох членів банди, які 30 листопада увірвалися в приватний будинок у селі Луб'янка і приблизно годину катували подружжя пенсіонерів та їхніх двох дітей заради отримання грошей.
Про це повідомив начальник Головного управління поліції в Київській області Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.
"Зв’язування та побиття, порізи ножем кінцівок рук, заливання очей горілкою та катування розпеченою праскою! Це ті знущання, які отримали члени родини від нападників у селі Луб’янка Бородянського району Київської області… Дивом родині вдалося вижити. Нападники забрали 3 тисячі доларів США, 8000 гривень та ювелірні вироби. Втекли з місця події на двох автомобілях господаря будинку", - розповів Нєбитов подробиці нападу.
За його словами, цілодобово протягом 16 днів співробітники Управління карного розшуку, кримінальної та місцевої поліції ретельно збирали сліди злочину, аналітичну інформацію, свідчення людей, проводили аналіз кожної деталі, щоб у підсумку вийти на злочинців.
"17 грудня, близько шостої ранку розпочалися затримання і обшуки по встановленим адресам зловмисників. Вилучений арсенал вражає: 9 одиниць вогнепальної зброї, у тому числі автомат Калашникова і боєприпаси до них. Також вилучені спецзасоби, тактичний одяг, балаклави, рації та інші речі, які вказують на кримінальний промисел чоловіків. Крім цього знайдено та вилучено шість транспортних засобів і головне бус, який використовувався під час розбійного нападу. Викрадені автівки потерпілих також повернулися власникам", - повідомив Нєбитов.
На цей момент бандити затримані і перебувають в ізоляторі тимчасового тримання, сьогодні прокурор клопотатиме перед судом про арешт затриманих без права внесення застави, додав глава поліції Київщини.
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"нострадамусую" - бандиты, 5 рыл, таки неспроста ворвались?
ну а название н.п., предполагает к:
\\\\\"Связывание и избиение, порезы ножом кистей рук, заливка глаз водкой и пытки раскаленным утюгом! Источник: https://censor.net/ru/p3237710\\\\\
Видать потерпевшие кого-то обидели. Не, ну вот к каждому может ворваться 5 быков и мастерски попросить ключи и пару тысяч "на погулять"....
да еще с таким арсеналом, просто за который вроде до 8-ми лет мона дегустировать макароны, по средам, если завезут, если повару не влом варить, если придет на службу, если разнесут по "каютам", если не обронят в коридоре, если дашь бабло шоб не обронили, если не плюнут туда, если дашь бабло шоб не плюнули, если тарелка найдется, если не с дыркой, если дашь бабло шоб заклеили дырку, если пожелают приЯДного аппетита, если дашь, а, на этом мона и сэкономить(= на, жри, с*ка )
Чому "на пол" а не "на підлогу".
Ні, тут тільки відстріл.
когда они на штурм пошли бы этой хаты с урками
явно упоротые отмороженные нарки
Регулярно идут сообщения в СМИ, у нас на Цензоре, о том что Национальная полиция/СБУ/ДБР/НАБУ кого-то задерживает, но нигде никогда нет ни одного сообщения о том, чтобы СУД кого-то посадил!