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Поліція провела операцію із затримання бандитів, які жорстоко катували і пограбували родину на Київщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція на Київщині затримала п'ятьох членів банди, які 30 листопада увірвалися в приватний будинок у селі Луб'янка і приблизно годину катували подружжя пенсіонерів та їхніх двох дітей заради отримання грошей.

Про це повідомив начальник Головного управління поліції в Київській області Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

"Зв’язування та побиття, порізи ножем кінцівок рук, заливання очей горілкою та катування розпеченою праскою! Це ті знущання, які отримали члени родини від нападників у селі Луб’янка Бородянського району Київської області… Дивом родині вдалося вижити. Нападники забрали 3 тисячі доларів США, 8000 гривень та ювелірні вироби. Втекли з місця події на двох автомобілях господаря будинку", - розповів Нєбитов подробиці нападу.

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За його словами, цілодобово протягом 16 днів співробітники Управління карного розшуку, кримінальної та місцевої поліції ретельно збирали сліди злочину, аналітичну інформацію, свідчення людей, проводили аналіз кожної деталі, щоб у підсумку вийти на злочинців.

"17 грудня, близько шостої ранку розпочалися затримання і обшуки по встановленим адресам зловмисників. Вилучений арсенал вражає: 9 одиниць вогнепальної зброї, у тому числі автомат Калашникова і боєприпаси до них. Також вилучені спецзасоби, тактичний одяг, балаклави, рації та інші речі, які вказують на кримінальний промисел чоловіків. Крім цього знайдено та вилучено шість транспортних засобів і головне бус, який використовувався під час розбійного нападу. Викрадені автівки потерпілих також повернулися власникам", - повідомив Нєбитов.

Поліція провела операцію із затримання бандитів, які жорстоко катували і пограбували родину на Київщині 01
Поліція провела операцію із затримання бандитів, які жорстоко катували і пограбували родину на Київщині 02
Поліція провела операцію із затримання бандитів, які жорстоко катували і пограбували родину на Київщині 03

На цей момент бандити затримані і перебувають в ізоляторі тимчасового тримання, сьогодні прокурор клопотатиме перед судом про арешт затриманих без права внесення застави, додав глава поліції Київщини.

Поліція провела операцію із затримання бандитів, які жорстоко катували і пограбували родину на Київщині 04
Поліція провела операцію із затримання бандитів, які жорстоко катували і пограбували родину на Київщині 05

Автор: 

Київська область (4041) Нацполіція (15196) катування (603) Нєбитов Андрій (190)


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Топ коментарі
+19
Довічне таким тваринам
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18.12.2020 10:53
+12
Молодчины!!! Спасибо!!! Приятно!!!!Уважуха!
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18.12.2020 10:53
+11
требу було перестрілять на місці мразоту, застосувавши зброю ....при "попитке к бегству"....
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18.12.2020 10:51
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в селе Лубянка \\\\\\\\\\\

"нострадамусую" - бандиты, 5 рыл, таки неспроста ворвались?
ну а название н.п., предполагает к:

\\\\\"Связывание и избиение, порезы ножом кистей рук, заливка глаз водкой и пытки раскаленным утюгом! Источник: https://censor.net/ru/p3237710\\\\\

Видать потерпевшие кого-то обидели. Не, ну вот к каждому может ворваться 5 быков и мастерски попросить ключи и пару тысяч "на погулять"....
да еще с таким арсеналом, просто за который вроде до 8-ми лет мона дегустировать макароны, по средам, если завезут, если повару не влом варить, если придет на службу, если разнесут по "каютам", если не обронят в коридоре, если дашь бабло шоб не обронили, если не плюнут туда, если дашь бабло шоб не плюнули, если тарелка найдется, если не с дыркой, если дашь бабло шоб заклеили дырку, если пожелают приЯДного аппетита, если дашь, а, на этом мона и сэкономить(= на, жри, с*ка )
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18.12.2020 10:42 Відповісти
Та скорее всего наводчик бандитов,преувеличил доходы потерпевших!Обычно завистливый человек преувеличивает в 3-10 раз!!! А может зондеркоманда опоздала- потерпевший уже потратил деньги на что другое....иначе не обьясниш,что столько злобных челов позарились,почти на копейки!
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18.12.2020 14:59 Відповісти
Стосовно нового закону з надання сервiсу українською мовою поліції це не стосується?
Чому "на пол" а не "на підлогу".
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18.12.2020 10:45 Відповісти
з 16 січня 2021 запитаєте
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18.12.2020 12:14 Відповісти
В стрессовой ситуации люди говоря на том языке на котором думают. А на русском думает гораздо больше патриотов Украины чем на украинском. (это очень легко доказать). Поэтому любые педалирования темы языка традиционно льют воду на мельницу Хремля. Не важно это троль воду льет или полезный идиот вроде недалеких националистов - результат один. Мацква выигрывает мы проигрываем. Такт то Манька с "украинской" фамилией и именем. Пиши под кацапским флагом сразу.
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19.12.2020 07:02 Відповісти
бажано показувати етнічний склад та реєстрацію місця проживання, а то даги, інги та інші кавказці займаються в україні "отхожим промислом". на це вказує звернення журналіста за допомогою до суду, бо якщо іноземці то точно відпустять.
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18.12.2020 10:50 Відповісти
требу було перестрілять на місці мразоту, застосувавши зброю ....при "попитке к бегству"....
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18.12.2020 10:51 Відповісти
Молодчины!!! Спасибо!!! Приятно!!!!Уважуха!
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18.12.2020 10:53 Відповісти
Довічне таким тваринам
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18.12.2020 10:53 Відповісти
Або мінімум 25 років з можливістю пересмотра справи, а через 25 , коли воно дочекається й сповнене надії зайде до залу суду, дати ще 25 ррків.
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18.12.2020 12:42 Відповісти
СТРАТА !!!.. Годувати ще цю нечисть 25 років ..
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18.12.2020 13:47 Відповісти
Але, ж тих ублюдків треба довічно кормить за ваші і мої податки...!
Ні, тут тільки відстріл.
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18.12.2020 14:02 Відповісти
довичне получил бы хозяин дома если завалил бы бандитов.
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18.12.2020 22:34 Відповісти
Неужто они не знали нужных адресов
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18.12.2020 11:17 Відповісти
я бы посмотрел на диванных балаболов
когда они на штурм пошли бы этой хаты с урками
явно упоротые отмороженные нарки
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18.12.2020 11:26 Відповісти
навіщо їх ловити, при попыке к бекству, і усьо.
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18.12.2020 12:09 Відповісти
Молодці хлопці.
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18.12.2020 12:17 Відповісти
Приємна новина... Таких виродків треба гасити
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18.12.2020 12:19 Відповісти
а шо вы их рожи не прказуете? народ должен знать своих героев! тем более на довичном уже прятаться не надо.... хотя есть у меня сомнения в принципиальности нашего правосудия.... могут откупится!
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18.12.2020 12:33 Відповісти
не удивлюсь если это лугандонские "гастролеры"....еще и с паспортами рф...
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18.12.2020 13:31 Відповісти
храните деньги в сберегательной кассе! ..если они канешно у вас есть...
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18.12.2020 13:34 Відповісти
Если бы потерпевшие хранили в сберкассе-то бандиты запытали бы их насмерть!!!Так и не поверив что денег у них дома нет......
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18.12.2020 14:48 Відповісти
НАДО В ЖОПЫ ИХ ОТЪИМЕТЬ, ЗАСНЯТЬ НА КАМЕРУ И НА ЗОНУ !!! А ТАМ ФИЛЬМ ПОКАЗАТЬ !)
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18.12.2020 14:24 Відповісти
И РОДСТВЕННИКАМ ИХ ФИЛЬМ ПОКАЗАТЬ !!!
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18.12.2020 14:25 Відповісти
Анальний дух кацапам відчувається одразу. Національна ідея.
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19.12.2020 11:57 Відповісти
ДА САМ ТЫ КАЦАП !
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20.12.2020 15:12 Відповісти
вопрос как они этих святых робин гудов находят каким образом
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18.12.2020 14:30 Відповісти
ЭТО РОБИНЫ ИУДЫ !!!
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18.12.2020 20:20 Відповісти
Один из немногих позитивных моментов от нашей полиции. Теперь нужно надеяться что гособвинитель будет честный и адекватный. Плюс нормальный судья. И по 15 лет оркам гарантировано. Жаль что мягко задержали, можно было организовать пару тычек прикладом в челюсти с последствием изменения количества зубов.
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18.12.2020 14:45 Відповісти
Кстати, заметили такую интересную тенденцию?

Регулярно идут сообщения в СМИ, у нас на Цензоре, о том что Национальная полиция/СБУ/ДБР/НАБУ кого-то задерживает, но нигде никогда нет ни одного сообщения о том, чтобы СУД кого-то посадил!
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18.12.2020 14:59 Відповісти
А это первое преступление банды, или была серия? Оперативники вообще есть в полиции, с агентурой работают? То что оперативно задержали - это хорошо, но где работа на упреждение?
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18.12.2020 15:42 Відповісти
Самый опасный тип преступников это долб**бы, а когда объединяются в группы то серьезных жертв не избежать как и поимки безмозглых беспредельщиков.
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18.12.2020 16:16 Відповісти
После видео Юрия Варченко хоть кто то "дякує" полиции.
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18.12.2020 21:44 Відповісти
Легализация короткоствола и принятие закона об оружии уже перезрело и начало гнить, тем временем у криминала как мы видим проблем с применением оружия нет!!!
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18.12.2020 23:00 Відповісти
У них не те, що короткоствол є, у них автоматична зброя в наявності.
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18.12.2020 23:52 Відповісти
аваковская постановка. определяется по тому, что слишком целые лица. чтобы ни сказал командир, группа захвата всегда даёт по ипальнику (профилактически)
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19.12.2020 00:28 Відповісти
какие одухотворенные лица... прям новая зеленая поросль...
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19.12.2020 06:28 Відповісти
Черная кошка людей не питала. Копам лайк.
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19.12.2020 14:03 Відповісти
Убивать на месте при задержании и идентификации. И суды не напрягать, и другим ублюдкам для понимания будущего.
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19.12.2020 19:33 Відповісти
 
 