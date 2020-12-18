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Новини Фото Убивство Вороненкова
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Авторитета Василенка, причетного до вбивства в Києві ексдепутата Держдуми Вороненкова, могли згодувати свиням, - ЗМІ. ФОТО

Викраденого в РФ фігуранта справи про вбивство в Києві ексдепутата Держдуми Дениса Вороненкова, кримінального авторитета Юрія Василенка могли позбутися вельми нетривіальним способом - згодувати свиням на фермі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише російське федеральне інформагентство "Росбалт" із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Зазначається, що про версію з тваринами свідчать результати допиту підозрюваних у викраденні Василенка. Загалом російські правоохоронці затримали трьох осіб - Олександра Сошникова (Сохатий), Олександра Зікєєва і Дениса Долженкова. Ще одного - Дмитра Полякова - оголосили в розшук.

"На допитах Зікєєв і Долженков запевняють, ніби не знають подальшу долю Василенка (після викрадення. - Ред.), проте ці свідчення викликають сумніви у слідчих. Учасників нападу допитували на поліграфі: у всіх була зафіксована позитивна реакція на питання про те, чи не було згодовано тіло Василенко тваринам. З урахуванням даних про те, що незабаром після викрадення гангстери були на свинофермі, є всі підстави підозрювати, що саме там і був знищений труп авторитета", - пише агентство.

Авторитета Василенка, причетного до вбивства в Києві ексдепутата Держдуми Вороненкова, могли згодувати свиням, - ЗМІ 01
Авторитета Василенка, причетного до вбивства в Києві ексдепутата Держдуми Вороненкова, могли згодувати свиням, - ЗМІ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зі стріляниною в Москві викрали кримінального авторитета Василенка - фігуранта справи про вбивство Вороненкова, - росЗМІ

Офіційно мотиви злочину не встановлені. При цьому державне ЗМІ Росії вигадало версію, згідно з якою викрадення могла організувати Служба безпеки України. Зазначається, що Сошников був правою рукою злодія в законі Віктора Панюшина, який останніми роками проживає в Україні, а в Росії оголошений у розшук за лінією Інтерполу.

"За однією з основних версій, що будувалася на даних оперативної інформації, Пан (Панюшин) на прохання СБУ міг домовитися про те, що Сохатий організовує викрадення Василенка, а потім його переправлять в Україну. Однак зібрати додаткових доказів цього не вдалося", - пише агентство .

Також читайте: Убитий у перестрілці в Харкові Володимир Борох не надавав цінних свідчень у справі Вороненкова, - прокуратура

Нагадаємо, 23 березня 2017 року в Києві застрелили колишнього депутата російського парламенту Дениса Вороненкова.

У травні 2018 року слідство у цій справі було завершено. Повідомлено про підозру організатору і п'ятьом учасникам. Їхні дії кваліфіковано за п. п. 6, 11, 12 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Всі учасники злочинної групи, залежно від відведеної ролі, здійснювали організацію та підготовку до злочину, яка передбачала оренду квартир, автомобілів, зовнішнє спостереження за жертвою тощо.

Прокуратура оголосила про підозру у співучасті у вбивстві ексдепутату Держдуми РФ Ярославу Тарасенку - за ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України та Олександру Лосю - за ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України. Вони обидва перебувають під вартою.

Матеріали щодо організатора вбивства - громадянина РФ Володимира Тюріна і двох інших співучасників злочину, які перебувають у розшуку, виділені в окреме провадження, досудове розслідування в якому триває.

За даними Генпрокуратури, вбивство ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова організувала ФСБ через російського кримінального авторитета Володимира Тюріна.

Автор: 

вбивство (3095) Вороненков Денис (188)


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Топ коментарі
+21
Свиньям он не авторитет
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18.12.2020 11:10
+10
И конкурсы у них веселые...
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18.12.2020 11:14
+9
Авторитета Василенка, причетного до вбивства в Києві ексдепутата Держдуми Вороненкова, могли згодувати свиням, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6365
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18.12.2020 11:33
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Свиньям он не авторитет
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18.12.2020 11:10 Відповісти
чет писали шо только зубы свиньи не переделывают в удобрение, так шо авторитет цел пока зубы на месте
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18.12.2020 11:12 Відповісти
Тепер свині в авторітеті
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18.12.2020 11:37 Відповісти
свиньи свиньями но чё то ни кого не удивил вор законник живущий спокойно в Украине и при этом находящийся в розыске интерполом
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18.12.2020 14:00 Відповісти
А свині кості пережують?
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18.12.2020 11:10 Відповісти
ха-ха, вы ни разу не видел свиней? Да они и птеродактиля пережуют, только введи дай)
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18.12.2020 11:13 Відповісти
Я чув історії про те як свині пожирають своїх господарів але думав що таз і черепок мали б стати поперек глотки...
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18.12.2020 11:18 Відповісти
перевіряти, звісно, ви б, не думав?
та зжеруть тільки хряскіт буде над селом та полонинами, ой, полонини то вже гуцули)
"Авторитета" Василенко, причастного к убийству в Киеве экс-депутата Госдумы Вороненкова, могли скормить свиньям, - СМИ - Цензор.НЕТ 1102

"Авторитета" Василенко, причастного к убийству в Киеве экс-депутата Госдумы Вороненкова, могли скормить свиньям, - СМИ - Цензор.НЕТ 4924
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18.12.2020 11:23 Відповісти
Моя покійна бабуся розповідала історію, про те, як сторож міського кладовища за Польщі,
скормлював своїм свиням покійників...однак піймали!
Так, що усе може бути.
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18.12.2020 11:25 Відповісти
ой б*же, да это всегда было.
им и так пофиг уже. а вот в Англии - шоб достать ученому труп, так это было огого как пободаться с другими коллегами шоб дать взятку. - ну и наука развивалась кстати.
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18.12.2020 11:39 Відповісти
ну, труп казненного то есть, естественно(я для других написал уточнение)
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18.12.2020 12:13 Відповісти
ТАК
Можуть залишитесь тільки зуби.
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18.12.2020 11:16 Відповісти
Кацапи з'їдять із причмокуванням!
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18.12.2020 11:12 Відповісти
И конкурсы у них веселые...
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18.12.2020 11:14 Відповісти
А с Ганнибалом Лектером такой номер не прокатил))
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18.12.2020 11:16 Відповісти
недавно смотрел "киногрехи" на фильм этот(ну, там может один), настолько тупо шо ваще. этот лектер уныл и глуп. хотя может это на новый какой-то фильм, но столько лажи шо и не посмотрю, только за бабло
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18.12.2020 11:26 Відповісти
Лектер в исполнении Хопкинса-уныл и глуп?!!
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18.12.2020 12:12 Відповісти
да.
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18.12.2020 12:42 Відповісти
не знаю, фильм то вроде не видел не говоря уже о хопкинсах
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01.09.2023 13:44 Відповісти
НЕТУ ТЕЛА - НЕТУ ДЕЛА!
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18.12.2020 11:20 Відповісти
Гусь свинье не товарищ...
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18.12.2020 11:22 Відповісти
Как то вообще не скрепно, и не по понятиям
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18.12.2020 11:27 Відповісти
Авторитета Василенка, причетного до вбивства в Києві ексдепутата Держдуми Вороненкова, могли згодувати свиням, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6365
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18.12.2020 11:33 Відповісти
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18.12.2020 12:12 Відповісти
В Питере таксист проехал на красный через зебру за что получил пинок по машине от пешехода. Пока он дрался с пешеходом, такси с пассажиром угнали, довезли до места назначения и бросили. Питерские преступления
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19.12.2020 11:49 Відповісти
Я даже знаю, какой фильм смотрели гангстеры накануне - Большой куш.
Зубы, интересно, вырвали? Или в итоге заставят криминалистов в навозе ковыряться?
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18.12.2020 11:41 Відповісти
- у нас более гуманная "национальная прымха" ,- мы авторитетов скармливаем свинкам,
не то, шо в гвинеях и африках разных
- КРАКАДИЛАМ !!! .
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18.12.2020 11:47 Відповісти
Зазначається, що
--- українською мовою:
Зазначають, що (бо саме себе нічого не зазначає)
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18.12.2020 11:48 Відповісти
Одно можно точно сказать - в аль-фирдаус (мусульманский рай) он точно не попадет
И гурии его не приласкают
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18.12.2020 11:56 Відповісти
Как так можно с БУГРОМ и поступать так ПО-СВИНСКИ? Никакой морали у этих свиней!
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18.12.2020 12:22 Відповісти
Так званими нашими правоохоронцями нічим зайнятися? Ну здохли два ушльопка, ну й хрен з ними.
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18.12.2020 12:34 Відповісти
Авторитета Василенка, причетного до вбивства в Києві ексдепутата Держдуми Вороненкова, могли згодувати свиням, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5594
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18.12.2020 12:42 Відповісти
Украл, выпил, тюрьма. Убил, выпил, сожрали свиньи. Романтика.
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18.12.2020 12:45 Відповісти
личности свиней установили ? как судить будут?
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18.12.2020 14:04 Відповісти
"Свинья и травоядная, и плотоядная. И даже свиноядная - каннибализмом не брезгует, и людоядная тоже"
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18.12.2020 18:31 Відповісти
 
 