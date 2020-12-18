Авторитета Василенка, причетного до вбивства в Києві ексдепутата Держдуми Вороненкова, могли згодувати свиням, - ЗМІ. ФОТО

Викраденого в РФ фігуранта справи про вбивство в Києві ексдепутата Держдуми Дениса Вороненкова, кримінального авторитета Юрія Василенка могли позбутися вельми нетривіальним способом - згодувати свиням на фермі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише російське федеральне інформагентство "Росбалт" із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Зазначається, що про версію з тваринами свідчать результати допиту підозрюваних у викраденні Василенка. Загалом російські правоохоронці затримали трьох осіб - Олександра Сошникова (Сохатий), Олександра Зікєєва і Дениса Долженкова. Ще одного - Дмитра Полякова - оголосили в розшук.

"На допитах Зікєєв і Долженков запевняють, ніби не знають подальшу долю Василенка (після викрадення. - Ред.), проте ці свідчення викликають сумніви у слідчих. Учасників нападу допитували на поліграфі: у всіх була зафіксована позитивна реакція на питання про те, чи не було згодовано тіло Василенко тваринам. З урахуванням даних про те, що незабаром після викрадення гангстери були на свинофермі, є всі підстави підозрювати, що саме там і був знищений труп авторитета", - пише агентство.





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Офіційно мотиви злочину не встановлені. При цьому державне ЗМІ Росії вигадало версію, згідно з якою викрадення могла організувати Служба безпеки України. Зазначається, що Сошников був правою рукою злодія в законі Віктора Панюшина, який останніми роками проживає в Україні, а в Росії оголошений у розшук за лінією Інтерполу.

"За однією з основних версій, що будувалася на даних оперативної інформації, Пан (Панюшин) на прохання СБУ міг домовитися про те, що Сохатий організовує викрадення Василенка, а потім його переправлять в Україну. Однак зібрати додаткових доказів цього не вдалося", - пише агентство .

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Нагадаємо, 23 березня 2017 року в Києві застрелили колишнього депутата російського парламенту Дениса Вороненкова.

У травні 2018 року слідство у цій справі було завершено. Повідомлено про підозру організатору і п'ятьом учасникам. Їхні дії кваліфіковано за п. п. 6, 11, 12 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Всі учасники злочинної групи, залежно від відведеної ролі, здійснювали організацію та підготовку до злочину, яка передбачала оренду квартир, автомобілів, зовнішнє спостереження за жертвою тощо.

Прокуратура оголосила про підозру у співучасті у вбивстві ексдепутату Держдуми РФ Ярославу Тарасенку - за ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України та Олександру Лосю - за ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України. Вони обидва перебувають під вартою.

Матеріали щодо організатора вбивства - громадянина РФ Володимира Тюріна і двох інших співучасників злочину, які перебувають у розшуку, виділені в окреме провадження, досудове розслідування в якому триває.

За даними Генпрокуратури, вбивство ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова організувала ФСБ через російського кримінального авторитета Володимира Тюріна.