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Поліція в Києві блокувала роботу 5 підпільних гральних залів: клієнтів приймали за дзвінком. ФОТОрепортаж

Правоохоронці в Києві виявили та припинили незаконне функціонування п'яти гральних закладів на території Дніпровського та Солом'янського районів столиці.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у межах розслідування кримінального провадження протягом декількох днів було задокументовано та припинено діяльність чотирьох гральних закладів на території Дніпровського району, які функціонували без будь-яких зовнішніх розпізнавальних ознак, а відвідувачів приймали за попереднім дзвінком.

"В одному із гральних закладів на вул. Празький, який пропрацював лише декілька днів на момент проведення обшуку, перебувало 13 осіб. Інший гральний заклад лише готувався прийняти "гравців"", - зазначили у відомстві.

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Також припинено діяльність ще одного нелегального грального закладу на Чоколівському бульварі у Солом’янському районі столиці.

Поліція в Києві блокувала роботу 5 підпільних гральних залів: клієнтів приймали за дзвінком 01
Поліція в Києві блокувала роботу 5 підпільних гральних залів: клієнтів приймали за дзвінком 02
Поліція в Києві блокувала роботу 5 підпільних гральних залів: клієнтів приймали за дзвінком 03
Поліція в Києві блокувала роботу 5 підпільних гральних залів: клієнтів приймали за дзвінком 04
Поліція в Києві блокувала роботу 5 підпільних гральних залів: клієнтів приймали за дзвінком 05
Поліція в Києві блокувала роботу 5 підпільних гральних залів: клієнтів приймали за дзвінком 06

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За результатами обшуків у приміщеннях, де відбувалася незаконна діяльність, вилучено понад 120 одиниць комп’ютерної техніки, за допомогою якої, в порушення вимог Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", надавались незаконні послуги.

Проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів, вживаються заходи для накладення на вилучене майно арешту та встановлення осіб, причетних до вчинення зазначених злочинів для притягнення їх до відповідальності.

Викриття незаконної діяльності проводилося спільно з працівниками столичної поліції. Кримінальні провадження розслідуються за ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Автор: 

гральний бізнес (289) Київ (19528) прокуратура (3685)


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Кто-то из ментов сильно проигрался. И в долг не дали.
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18.12.2020 11:43 Відповісти
Соблюдать надо соц. дистанцию, тогда бы и не тронули.
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18.12.2020 12:05 Відповісти
Чому у цих залах завжди такий кончений інтер'єр? Ці жлобські штори, шпалери, накриття...
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18.12.2020 13:44 Відповісти
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25.02.2022 13:13 Відповісти
 
 