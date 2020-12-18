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Новини Фото Агресія Росії проти України
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У 2020 році військова контррозвідка СБУ викрила 3 ​​шпигунів, 15 ворожих агентів, 40 учасників НЗФ і запобігла серії терактів у районі ООС. ФОТОрепортаж

У 2020 році військова контррозвідка Служби безпеки України викрила 3 ​​шпигунів, 15 ворожих агентів, 40 учасників незаконних збройних формувань, а також запобігла серії терактів у районі проведення операції Об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами СБУ винесено 47 вироків суду, у тому числі за державну зраду засуджено чотирьох осіб.

У червні цього року під час спецоперації військові контррозвідники затримали терориста на спробі підірвати військово-медичний госпіталь у Сєверодонецьку і залізничну станцію Рубіжне.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення.

У 2020 році військова контррозвідка СБУ викрила 3 ​​шпигунів, 15 ворожих агентів, 40 учасників НЗФ і запобігла серії терактів у районі ООС 01

Також співробітники СБУ викрили 132 факти незаконного обігу військових засобів ураження, у тому числі виявлено 4 схрони зі зброєю та боєприпасами.

Вилучено 4 переносні зенітні ракетні комплекси, 11 керованих ракет, понад 120 реактивних протитанкових гранатометів, майже 3 тисячі гранат, понад 540 тисяч снарядів, мін, пострілів і набоїв до стрілецької зброї

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Так, зокрема, зі схрону, облаштованого у покинутій будівлі одного з підприємств Маріуполя, правоохоронці вилучили майже сто гранат РГН, Ф-1 із запалами та велику кількість снарядів і патронів різного калібру.

У 2020 році військова контррозвідка СБУ викрила 3 ​​шпигунів, 15 ворожих агентів, 40 учасників НЗФ і запобігла серії терактів у районі ООС 02

За викритими фактами щодо незаконного обігу зброї вже набули законної чинності 9 вироків суду.

За рік військова контррозвідка СБУ викрила 73 спроби іноземців одержати інформацію з обмеженим доступом у оборонній сфері.

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За порушення законодавства щодо охорони державної таємниці до відповідальності притягнуто 269 посадовців.

Вдалося запобігти економічних збитків держави на понад 9 мільярдів гривень. Так, військова контррозвідка СБУ запобігла незаконному відчуженню ділянок Міністерства оборони України загальною площею понад 26 тисяч гектарів на більш ніж 8 млрд гривень.

У 2020 році військова контррозвідка СБУ викрила 3 ​​шпигунів, 15 ворожих агентів, 40 учасників НЗФ і запобігла серії терактів у районі ООС 03

Також співробітники СБУ викрили мешканку Києва на вимаганні 60 тис. доларів США за "сприяння" у призначенні на одну з керівних посад у Міноборони. Правоохоронці затримали фігурантку під час одержання першої частини хабаря.

У грудні цього року військова контррозвідка Служби безпеки України запобігла збуту портативних багатофункціональних радіостанцій, які було викрадено в одній з військових частин на Львівщині. За 5 приладів фігурант планував отримати 50 тис. доларів.

У 2020 році військова контррозвідка СБУ викрила 3 ​​шпигунів, 15 ворожих агентів, 40 учасників НЗФ і запобігла серії терактів у районі ООС 04
У 2020 році військова контррозвідка СБУ викрила 3 ​​шпигунів, 15 ворожих агентів, 40 учасників НЗФ і запобігла серії терактів у районі ООС 05
У 2020 році військова контррозвідка СБУ викрила 3 ​​шпигунів, 15 ворожих агентів, 40 учасників НЗФ і запобігла серії терактів у районі ООС 06
У 2020 році військова контррозвідка СБУ викрила 3 ​​шпигунів, 15 ворожих агентів, 40 учасників НЗФ і запобігла серії терактів у районі ООС 07
Фото: сайт СБУ

Автор: 

контррозвідка (470) СБУ (12847) операція Об’єднаних сил (6725) військова контррозвідка (32)


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Топ коментарі
+6
Ермаки, Медведчуки и Портновы читая такие новости безудержно РЖУТ в своих особняках!
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18.12.2020 13:47
+5
Медведчук гордится вами, орлы. Работайте хорошо, парни. И может быть, станете президентами, как СБУшник Пасичник.
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18.12.2020 13:45
+5
Хай по ВРУ,КМУ,ОП,ГПУ та т.п. держконторах пошерстят ,там агент на агентові,та агентом погоняє !!!))))
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18.12.2020 13:49
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Медведчук гордится вами, орлы. Работайте хорошо, парни. И может быть, станете президентами, как СБУшник Пасичник.
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18.12.2020 13:45 Відповісти
Это пожелание в рамку и в каждый кабинет
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18.12.2020 14:07 Відповісти
Ермаки, Медведчуки и Портновы читая такие новости безудержно РЖУТ в своих особняках!
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18.12.2020 13:47 Відповісти
В 2020 г. военная контрразведка СБУ разоблачила 3 ​​шпиона, 15 вражеских агентов, 40 участников НВФ и предупредила серию терактов в районе ООС - Цензор.НЕТ 7274
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18.12.2020 13:51 Відповісти
Хай по ВРУ,КМУ,ОП,ГПУ та т.п. держконторах пошерстят ,там агент на агентові,та агентом погоняє !!!))))
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18.12.2020 13:49 Відповісти
Чел затарился петардами на Новый год не по детски..
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18.12.2020 13:57 Відповісти
... А сколько прое"""бала, не сообщается?
А скольким потворствует и благоволит в ОПе зеленского, ГБР, ГПУ, ОАСК и прочих "оках государевых" ???
Смешно. Блин, уровень селекторной нарады в райотделе милиции...
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18.12.2020 13:58 Відповісти
Во времена развитого социализма так отчитывались о надоях и намолотах зерновых вкупе с углем на гора. Главное красиво прокукарекать.
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18.12.2020 14:01 Відповісти
ДА НЕ НАДО ИСКАТЬ ПО ОКРАИНАМ ШПИОНОВ, ПРЕДАТЕЛЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ !!!
- АРЕСТОВЫВАЙТЕ ДЕПУТАТОВ ВСЕХ ПРЕДЫДУЩИХ СОЗЫВОВ КОТОРЫЕ ГОЛОСОВАЛИ, ЗА ОТКАТЫ , ЗА ЗАВЕДОМО экономически ВРЕДНЫЕ УКРАИНЕ ЗАКОНЫ в угоду алигархату...
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18.12.2020 14:11 Відповісти
какие шпионы? СБУ наркозакладки ищет, или вот: Блокировано использование поддельных почтовых марок "Укрпочты" наемниками "ЛНР" , - СБУ. ФОТОрепортаж, а оружие, сто пудов, нашего ГУР.
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18.12.2020 14:17 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3237777/posol_ukrainy_v_rb_kizim_o_vagnerovskoyi_spetsoperatsii_byli_kontakty_na_urovne_spetsslujb_i_razgovor
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18.12.2020 14:23 Відповісти
Сколько довели до суда и реальные приговоры, в студию пожалуйста.
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18.12.2020 14:28 Відповісти
Молодцы,конечно. Только ихна самом деле 2 000 000 в ОРДЛО. Нет???
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18.12.2020 14:58 Відповісти
военная контрразведка СБУ разоблачила 3 ​​шпиона

Их уже давно без СБУ разоблачили - Зеленский, Ермак (плюс Татаров), Демченко.
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18.12.2020 15:04 Відповісти
Сколько миллиардов на трех шпионов в Бюджете предусмотрено?
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18.12.2020 15:45 Відповісти
В чем отличии шпиона отвражеского агента?
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18.12.2020 17:12 Відповісти
Чужой, это шпион, а свой, так это разведчик.
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18.12.2020 18:56 Відповісти
 
 