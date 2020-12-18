У 2020 році військова контррозвідка СБУ викрила 3 ​​шпигунів, 15 ворожих агентів, 40 учасників НЗФ і запобігла серії терактів у районі ООС. ФОТОрепортаж

У 2020 році військова контррозвідка Служби безпеки України викрила 3 ​​шпигунів, 15 ворожих агентів, 40 учасників незаконних збройних формувань, а також запобігла серії терактів у районі проведення операції Об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами СБУ винесено 47 вироків суду, у тому числі за державну зраду засуджено чотирьох осіб.

У червні цього року під час спецоперації військові контррозвідники затримали терориста на спробі підірвати військово-медичний госпіталь у Сєверодонецьку і залізничну станцію Рубіжне.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення.

Також співробітники СБУ викрили 132 факти незаконного обігу військових засобів ураження, у тому числі виявлено 4 схрони зі зброєю та боєприпасами.

Вилучено 4 переносні зенітні ракетні комплекси, 11 керованих ракет, понад 120 реактивних протитанкових гранатометів, майже 3 тисячі гранат, понад 540 тисяч снарядів, мін, пострілів і набоїв до стрілецької зброї

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Так, зокрема, зі схрону, облаштованого у покинутій будівлі одного з підприємств Маріуполя, правоохоронці вилучили майже сто гранат РГН, Ф-1 із запалами та велику кількість снарядів і патронів різного калібру.

За викритими фактами щодо незаконного обігу зброї вже набули законної чинності 9 вироків суду.

За рік військова контррозвідка СБУ викрила 73 спроби іноземців одержати інформацію з обмеженим доступом у оборонній сфері.

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За порушення законодавства щодо охорони державної таємниці до відповідальності притягнуто 269 посадовців.

Вдалося запобігти економічних збитків держави на понад 9 мільярдів гривень. Так, військова контррозвідка СБУ запобігла незаконному відчуженню ділянок Міністерства оборони України загальною площею понад 26 тисяч гектарів на більш ніж 8 млрд гривень.

Також співробітники СБУ викрили мешканку Києва на вимаганні 60 тис. доларів США за "сприяння" у призначенні на одну з керівних посад у Міноборони. Правоохоронці затримали фігурантку під час одержання першої частини хабаря.

У грудні цього року військова контррозвідка Служби безпеки України запобігла збуту портативних багатофункціональних радіостанцій, які було викрадено в одній з військових частин на Львівщині. За 5 приладів фігурант планував отримати 50 тис. доларів.









Фото: сайт СБУ