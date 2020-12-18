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"Слуги народу" обговорюють законопроєкт щодо грального бізнесу: "Знову хочемо пропхати нишком?" - "Це розвод і кідняк" - "Не буду голосувати за вказівкою". ФОТОрепортаж

У чаті фракції "Слуги народу" сьогодні розгорілися суперечки через законопроєкт №2713-д щодо оподаткування грального бізнесу.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

У ході сьогоднішнього засідання "слгуа народу" Сергій Литвиненко вирішив перевірити повідомлення в чаті фракції, де абонент ДепДавідАрахам повідомив, що "знову повернулися до ідеї 2713-д сьогодні розглянути". Законопроєкт №2713-д стосується внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор і лотерей.

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У відповідь абонент Деп ДубінаСаня заявив "це розвод і кідняк... корупційна схема".

"Знову хочемо пропхати нишком?... Потім слово: "Голосуємо "за", - для мене особисто зникне і не буду голосувати за вказівкою", - пишуть інші учасники чату.

Слуги народу обговорюють законопроєкт щодо грального бізнесу: Знову хочемо пропхати нишком? - Це розвод і кідняк - Не буду голосувати за вказівкою 01
Слуги народу обговорюють законопроєкт щодо грального бізнесу: Знову хочемо пропхати нишком? - Це розвод і кідняк - Не буду голосувати за вказівкою 02
Слуги народу обговорюють законопроєкт щодо грального бізнесу: Знову хочемо пропхати нишком? - Це розвод і кідняк - Не буду голосувати за вказівкою 03
Слуги народу обговорюють законопроєкт щодо грального бізнесу: Знову хочемо пропхати нишком? - Це розвод і кідняк - Не буду голосувати за вказівкою 04
Слуги народу обговорюють законопроєкт щодо грального бізнесу: Знову хочемо пропхати нишком? - Це розвод і кідняк - Не буду голосувати за вказівкою 05
Слуги народу обговорюють законопроєкт щодо грального бізнесу: Знову хочемо пропхати нишком? - Це розвод і кідняк - Не буду голосувати за вказівкою 06

Фото: Цензор.НЕТ

ВР (14994) гральний бізнес (289) Арахамія Давид (1104) Слуга народу (2814) Дубінський Олександр (491) Литвиненко Сергій (15)


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Топ коментарі
+9
"Слуги народа" обсуждают законопроект по игорному бизнесу: "Снова хотим пропихнуть втихаря?" - "Это развод и кидняк" - "Не буду голосовать по указке" - Цензор.НЕТ 8564
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18.12.2020 14:40
+7
ИГОРНЫЙ И ПРОСТИТУЦИЮ НАДО ЛЕГАЛИЗИРОВАТЬ !
- "Лишим ментов не трудовых доходов ! "
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18.12.2020 14:21
+7
Грабят "страну в смартфоне" ляди
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18.12.2020 14:21
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ИГОРНЫЙ И ПРОСТИТУЦИЮ НАДО ЛЕГАЛИЗИРОВАТЬ !
- "Лишим ментов не трудовых доходов ! "
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18.12.2020 14:21 Відповісти
Пенсам скидка!!)))
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18.12.2020 14:24 Відповісти
если "С ПЕНСАМИ" - скидки клиентам
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18.12.2020 15:17 Відповісти
Тіж яйка-вид збоку..))
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18.12.2020 15:24 Відповісти
Грабят "страну в смартфоне" ляди
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18.12.2020 14:21 Відповісти
а шо ж такое ?!?!? ))
Вышло как в переиначеном анекдоте: конверты от каламоя раздавать уже перестали, "но Ватсон без трубки Холмса уже больше не мог..." ??? )))
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18.12.2020 14:21 Відповісти
А что это за код +357? Олигархи из Кипра руководят депутатами?
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18.12.2020 14:22 Відповісти
"Слуги народа" обсуждают законопроект по игорному бизнесу: "Снова хотим пропихнуть втихаря?" - "Это развод и кидняк" - "Не буду голосовать по указке" - Цензор.НЕТ 1288
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18.12.2020 14:36 Відповісти
это наверное самый позорный парламент в истории человечества
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18.12.2020 14:22 Відповісти
Бунт на "Титанике"? Поздняк метаться, вам звиздец.
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18.12.2020 14:22 Відповісти
"Слуги народа" обсуждают законопроект по игорному бизнесу: "Снова хотим пропихнуть втихаря?" - "Это развод и кидняк" - "Не буду голосовать по указке" - Цензор.НЕТ 3519
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18.12.2020 14:38 Відповісти
"Слуги народа" обсуждают законопроект по игорному бизнесу: "Снова хотим пропихнуть втихаря?" - "Это развод и кидняк" - "Не буду голосовать по указке" - Цензор.НЕТ 8564
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18.12.2020 14:40 Відповісти
Ето звіздец товарищі ! Кожного дня ушквар: дубіна писюна нюхає, другий слуга про влив прастітуток розказує........Мразь арестович путає верісії і ДЕСКРЕДИТУЄ НАШОГО ВОЇНА, закони втіхаря тянуть .......МРАЗІ,
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18.12.2020 15:20 Відповісти
У нас был легализован игорный бизнес до 2008 года. Зачем Юля его закрыла? Чтобы взятки на величину доходов в бюджет пошли в полицию?
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18.12.2020 15:26 Відповісти
развод и кидняк братья-близднецы зоряна и шкиряка )
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18.12.2020 16:32 Відповісти
не взяли в долю развели киданули)) ктож так принимает решение да зелебобики?
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18.12.2020 16:36 Відповісти
https://twitter.com/yadrobotun

aroslav Drobotun

@yadrobotun

·https://twitter.com/yadrobotun/status/1340005453103808517 1 ч

Верховна Рада - це розплідник, Кабмін - кладовище домашніх улюбленців олігархів. Тут і мопси, і кози, і мавпи з папугами. Лише людей тут немає.
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18.12.2020 22:03 Відповісти
 
 