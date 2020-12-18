"Слуги народу" обговорюють законопроєкт щодо грального бізнесу: "Знову хочемо пропхати нишком?" - "Це розвод і кідняк" - "Не буду голосувати за вказівкою". ФОТОрепортаж
У чаті фракції "Слуги народу" сьогодні розгорілися суперечки через законопроєкт №2713-д щодо оподаткування грального бізнесу.
Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
У ході сьогоднішнього засідання "слгуа народу" Сергій Литвиненко вирішив перевірити повідомлення в чаті фракції, де абонент ДепДавідАрахам повідомив, що "знову повернулися до ідеї 2713-д сьогодні розглянути". Законопроєкт №2713-д стосується внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор і лотерей.
У відповідь абонент Деп ДубінаСаня заявив "це розвод і кідняк... корупційна схема".
"Знову хочемо пропхати нишком?... Потім слово: "Голосуємо "за", - для мене особисто зникне і не буду голосувати за вказівкою", - пишуть інші учасники чату.
Фото: Цензор.НЕТ
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Вышло как в переиначеном анекдоте: конверты от каламоя раздавать уже перестали, "но Ватсон без трубки Холмса уже больше не мог..." ??? )))
aroslav Drobotun
@yadrobotun
·https://twitter.com/yadrobotun/status/1340005453103808517 1 ч
Верховна Рада - це розплідник, Кабмін - кладовище домашніх улюбленців олігархів. Тут і мопси, і кози, і мавпи з папугами. Лише людей тут немає.