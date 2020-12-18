Нардепка ОПЗЖ Славицька під час засідання Ради листувалася з "коханою людиною": "Я кажу, давай на квартирі". ФОТОрепортаж
Нардепка "Опозиційної платформи - за життя" (ОПЗЖ) Антоніна Славицька під час сьогоднішнього пленарного засідання Верховної Ради листувалася з таким собі h888, якого називає "крихітка", і обговорює з ним зустріч "на квартирі" або "на стороні".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Під час сьогоднішнього засідання ВР нардепка (ОПЗЖ) Антоніна Славицька листувалася з таким собі h888.
"...2. У тебе має бути запасний ключ. І якщо ми домовляємося про зустріч, я кажу, давай на квартирі, то ти якщо не готова (не зробила все, що вище), то кажеш - я не готова, давай на стороні або давай через місяць", - пише нардепці Славицькій h888.
"Крихітко, я казала тобі, що ... пилиш мене. Що мені зробити. Я писала тобі - день буде складний. Я не розумію. Я не хочу сваритися, я кохаю тебе, але ти часто необ'єктивний...", - відповідає Славицька.
Фото: Цензор.НЕТ
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Зачем вы на ровном месте завели себя в капкан?))) Прям как рашики, из трех событий ОДНОГО действия, создали три альтернативные реальности))) Сначала утверждали, что речь шла только о общественном телевидении и рекламе на нем( ни того, ни другого в ссср тогда не было и совковым гражданам эта тема вообще была тогда не понятна), а не о всем СССР))) Потом начали утверждать, что тетка была против "шелухи" в речи))) А теперь вообще утверждаете, что никакой цитаты не существует, так как ее слова заглушили шумом))) Так какая из ваших версий верная?)))
Когда будет обещанный закон про отзыв инородного депутата??????
Уточните - анал табу?
каждый день истории про ********** в раде. Нет, ну это нормально???
проте,"кака,какая разніца"...
- И падшими женщинами !..."
к/ф "Лимонадный Джо"
Вы на работе никогда не говорили по телефону по личным делам, о светочи штатного расписания?
Обычно чужие постели активно обсуждают те, у кого со своей постелью проблемы.
Ну или начинает трезветь и ищет отмазку , чтобы отпетлять от этого страхо@бища.
вкурить кто они и где.....