Нардепка ОПЗЖ Славицька під час засідання Ради листувалася з "коханою людиною": "Я кажу, давай на квартирі". ФОТОрепортаж

Нардепка "Опозиційної платформи - за життя" (ОПЗЖ) Антоніна Славицька під час сьогоднішнього пленарного засідання Верховної Ради листувалася з таким собі h888, якого називає "крихітка", і обговорює з ним зустріч "на квартирі" або "на стороні".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час сьогоднішнього засідання ВР нардепка (ОПЗЖ) Антоніна Славицька листувалася з таким собі h888.

"...2. У тебе має бути запасний ключ. І якщо ми домовляємося про зустріч, я кажу, давай на квартирі, то ти якщо не готова (не зробила все, що вище), то кажеш - я не готова, давай на стороні або давай через місяць", - пише нардепці Славицькій h888.

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"Крихітко, я казала тобі, що ... пилиш мене. Що мені зробити. Я писала тобі - день буде складний. Я не розумію. Я не хочу сваритися, я кохаю тебе, але ти часто необ'єктивний...", - відповідає Славицька.





Фото: Цензор.НЕТ