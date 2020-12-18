На Луганщині блоковано спробу ввезти з Росії комплектувальні елементи для парашутних систем, - прокуратура. ФОТО

У Луганській області блоковано спробу незаконно ввезти з території РФ партію комплектувальних елементів для парашутних систем.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

Двоє громадян України через пункт пропуску "Мілове" намагалися незаконно ввезти з Російської Федерації в Україну товари подвійного використання - 10 напівавтоматів парашутних комбінованих уніфікованих, які призначені для розкриття ранця парашута. При проходженні митного контролю предмети, які вони спробували приховати від державного експортного контролю, були виявлені й вилучені.

Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ч. 1 ст. 333 КК України).