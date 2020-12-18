Мисягін у кріслі прем’єра, Яценко і Качура за колоною, краплі Кабанова і поцілунок "слуг народу" Марченко і Стефанчука, - робота ВР 18 грудня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 18 грудня, відбулося останнє цього року чергове пленарне засідання Верховної Ради. Наступного разу нардепи зберуться 26 січня.

Робочий день парламенту сьогодні почався з перерви: лідери депутатських груп і фракцій попрямували у кабінет Разумкова. Тим часом, нардепи "ЄС" протестували проти ймовірного кнопкодавства під час призначення міністра освіти: "Шкарлет нелегітимний міністр". На нараді у спікера вирішили посилити відповідальність за кнопкодавство і встановити додаткові камери, а регламентний комітет має розглянути можливе кнопкодавство замість Суркіса під час призначення Шкарлета.

Потім Рада призначила міністром ветеранів генерал-майора Лапутіну.

Тим часом, "слуги народу" обговорювали законопроєкт про гральний бізнес:"Знову хочемо пропхати нишком?" - "Це розвод і кідняк" - "Не буду голосувати за вказівкою", а нардеп ОПЗЖ Славицька під час засідання Ради переписувалась із "коханою людиною": "Я кажу, давай на квартирі".

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ:

"Слуга народу" Юрій Мисягін у прем'єрському кріслі.

"Мажоритарники" з Рівненщини Сергій Литвиненко (СН) та Роман Іванісов (позафракційний)

"Слуга народу" Олександр Кабанов вирішив щось собі закапати.

Кабанов з колегою.

Сектор "Голосу".

Міністр Кабміну Олег Немчінов і "слуга народу" Андрій Клочко.

Поцілунок Людмили Марченко (СН) і Миколи Стефанчука (СН).

Кабмін на засіданні Ради.

Віцепрем'єр Олексій Резніков розмовляє з Галиною Третьяковою (СН). Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вітається і шепочеться з міністром Кабміну Олегом Немчіновим.

Давид Арахамія (СН) і Олександр Корнієнко (СН).

Нарада представників усіх фракцій зі спікером Дмитром Разумковим.

Резніков і Шмигаль.





Прем'єр Шмигаль відповідає на запитання нардепів.

Віцепрем'єр-міністр Олег Уруський спостерігає за засіданням Ради.

Нардепи "ЄС" і "Голосу" далі протестують проти ймовірного кнопкодавства під час призначення Шкарлета.

Нардепи заповнили урядову ложу. Очільникові МОЗ Максиму Степанову демонструють щось на телефоні.

Резніков дискутує з нардепами.

Антон Яценко ("За майбутнє") і Олександр Качура (СН) за колоною.

"Слуга народу" Нікітіна Марина.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба і Микола Тищенко (СН).

Галина Янченко (СН) і Микола Сольський (СН).

Представники кримських татар у Раді: Мустафа Джемілєв ("ЄС"), Рустем Умеров ("Голос"), Ахтем Чийгоз ("ЄС").

Микола Сольський (СН) та Олег Кулініч ("Довіра").

Нардеп ОПЗЖ Славицькая під час засідання Ради листувалася із "коханою людиною".

Тим часом, "слуги народу" обговорюють законопроект щодо грального бізнесу.

Олена Мошенець (СН) та Сергій Гривко (СН).

Пленарне засідання ВР, 18 грудня.

Володимир В'ятрович ("ЄС") протестує проти Шкарлета.

Олексій Гончаренко ("ЄС") і Микола Княжицький ("ЄС") дискутують зі спікером Дмитром Разумковим.

Фото: Цензор.НЕТ