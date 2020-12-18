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Мисягін у кріслі прем’єра, Яценко і Качура за колоною, краплі Кабанова і поцілунок "слуг народу" Марченко і Стефанчука, - робота ВР 18 грудня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 18 грудня, відбулося останнє цього року чергове пленарне засідання Верховної Ради. Наступного разу нардепи зберуться 26 січня.

Робочий день парламенту сьогодні почався з перерви: лідери депутатських груп і фракцій попрямували у кабінет Разумкова. Тим часом, нардепи "ЄС" протестували проти ймовірного кнопкодавства під час призначення міністра освіти: "Шкарлет нелегітимний міністр". На нараді у спікера вирішили посилити відповідальність за кнопкодавство і встановити додаткові камери, а регламентний комітет має розглянути можливе кнопкодавство замість Суркіса під час призначення Шкарлета.

Потім Рада призначила міністром ветеранів генерал-майора Лапутіну.

Тим часом, "слуги народу" обговорювали законопроєкт про гральний бізнес:"Знову хочемо пропхати нишком?" - "Це розвод і кідняк" - "Не буду голосувати за вказівкою", а нардеп ОПЗЖ Славицька під час засідання Ради переписувалась із "коханою людиною": "Я кажу, давай на квартирі".

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ:

Мисягін у кріслі прем’єра, Яценко і Качура за колоною, краплі Кабанова і поцілунок слуг народу Марченко і Стефанчука, - робота ВР 18 грудня 01

"Слуга народу" Юрій Мисягін у прем'єрському кріслі.

Мисягін у кріслі прем’єра, Яценко і Качура за колоною, краплі Кабанова і поцілунок слуг народу Марченко і Стефанчука, - робота ВР 18 грудня 02

"Мажоритарники" з Рівненщини Сергій Литвиненко (СН) та Роман Іванісов (позафракційний)

Мисягін у кріслі прем’єра, Яценко і Качура за колоною, краплі Кабанова і поцілунок слуг народу Марченко і Стефанчука, - робота ВР 18 грудня 03

"Слуга народу" Олександр Кабанов вирішив щось собі закапати.

Мисягін у кріслі прем’єра, Яценко і Качура за колоною, краплі Кабанова і поцілунок слуг народу Марченко і Стефанчука, - робота ВР 18 грудня 04

Кабанов з колегою.

Мисягін у кріслі прем’єра, Яценко і Качура за колоною, краплі Кабанова і поцілунок слуг народу Марченко і Стефанчука, - робота ВР 18 грудня 05

Сектор "Голосу".

Мисягін у кріслі прем’єра, Яценко і Качура за колоною, краплі Кабанова і поцілунок слуг народу Марченко і Стефанчука, - робота ВР 18 грудня 06

Міністр Кабміну Олег Немчінов і "слуга народу" Андрій Клочко.

Мисягін у кріслі прем’єра, Яценко і Качура за колоною, краплі Кабанова і поцілунок слуг народу Марченко і Стефанчука, - робота ВР 18 грудня 07

Поцілунок Людмили Марченко (СН) і Миколи Стефанчука (СН).

Мисягін у кріслі прем’єра, Яценко і Качура за колоною, краплі Кабанова і поцілунок слуг народу Марченко і Стефанчука, - робота ВР 18 грудня 08

Кабмін на засіданні Ради.

Мисягін у кріслі прем’єра, Яценко і Качура за колоною, краплі Кабанова і поцілунок слуг народу Марченко і Стефанчука, - робота ВР 18 грудня 09

Віцепрем'єр Олексій Резніков розмовляє з Галиною Третьяковою (СН). Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вітається і шепочеться з міністром Кабміну Олегом Немчіновим.

Мисягін у кріслі прем’єра, Яценко і Качура за колоною, краплі Кабанова і поцілунок слуг народу Марченко і Стефанчука, - робота ВР 18 грудня 10

Давид Арахамія (СН) і Олександр Корнієнко (СН).

Мисягін у кріслі прем’єра, Яценко і Качура за колоною, краплі Кабанова і поцілунок слуг народу Марченко і Стефанчука, - робота ВР 18 грудня 11

Нардепи "ЄС" протестували проти можливого кнопкодавства під час призначення міністра освіти.

Мисягін у кріслі прем’єра, Яценко і Качура за колоною, краплі Кабанова і поцілунок слуг народу Марченко і Стефанчука, - робота ВР 18 грудня 12

Нарада представників усіх фракцій зі спікером Дмитром Разумковим.

Мисягін у кріслі прем’єра, Яценко і Качура за колоною, краплі Кабанова і поцілунок слуг народу Марченко і Стефанчука, - робота ВР 18 грудня 13

Резніков і Шмигаль.


Мисягін у кріслі прем’єра, Яценко і Качура за колоною, краплі Кабанова і поцілунок слуг народу Марченко і Стефанчука, - робота ВР 18 грудня 14

Прем'єр Шмигаль відповідає на запитання нардепів.

Мисягін у кріслі прем’єра, Яценко і Качура за колоною, краплі Кабанова і поцілунок слуг народу Марченко і Стефанчука, - робота ВР 18 грудня 15

Віцепрем'єр-міністр Олег Уруський спостерігає за засіданням Ради.

Мисягін у кріслі прем’єра, Яценко і Качура за колоною, краплі Кабанова і поцілунок слуг народу Марченко і Стефанчука, - робота ВР 18 грудня 16

Нардепи "ЄС" і "Голосу" далі протестують проти ймовірного кнопкодавства під час призначення Шкарлета.

Мисягін у кріслі прем’єра, Яценко і Качура за колоною, краплі Кабанова і поцілунок слуг народу Марченко і Стефанчука, - робота ВР 18 грудня 17

Нардепи заповнили урядову ложу. Очільникові МОЗ Максиму Степанову демонструють щось на телефоні.

Мисягін у кріслі прем’єра, Яценко і Качура за колоною, краплі Кабанова і поцілунок слуг народу Марченко і Стефанчука, - робота ВР 18 грудня 18

Резніков дискутує з нардепами.

Мисягін у кріслі прем’єра, Яценко і Качура за колоною, краплі Кабанова і поцілунок слуг народу Марченко і Стефанчука, - робота ВР 18 грудня 19

Антон Яценко ("За майбутнє") і Олександр Качура (СН) за колоною.

Мисягін у кріслі прем’єра, Яценко і Качура за колоною, краплі Кабанова і поцілунок слуг народу Марченко і Стефанчука, - робота ВР 18 грудня 20

"Слуга народу" Нікітіна Марина.

Мисягін у кріслі прем’єра, Яценко і Качура за колоною, краплі Кабанова і поцілунок слуг народу Марченко і Стефанчука, - робота ВР 18 грудня 21

Очільник МЗС Дмитро Кулеба і Микола Тищенко (СН).

Мисягін у кріслі прем’єра, Яценко і Качура за колоною, краплі Кабанова і поцілунок слуг народу Марченко і Стефанчука, - робота ВР 18 грудня 22

Галина Янченко (СН) і Микола Сольський (СН).

Мисягін у кріслі прем’єра, Яценко і Качура за колоною, краплі Кабанова і поцілунок слуг народу Марченко і Стефанчука, - робота ВР 18 грудня 23

Представники кримських татар у Раді: Мустафа Джемілєв ("ЄС"), Рустем Умеров ("Голос"), Ахтем Чийгоз ("ЄС").

Мисягін у кріслі прем’єра, Яценко і Качура за колоною, краплі Кабанова і поцілунок слуг народу Марченко і Стефанчука, - робота ВР 18 грудня 24

Микола Сольський (СН) та Олег Кулініч ("Довіра").

Мисягін у кріслі прем’єра, Яценко і Качура за колоною, краплі Кабанова і поцілунок слуг народу Марченко і Стефанчука, - робота ВР 18 грудня 25

Нардеп ОПЗЖ Славицькая під час засідання Ради листувалася із "коханою людиною".

Мисягін у кріслі прем’єра, Яценко і Качура за колоною, краплі Кабанова і поцілунок слуг народу Марченко і Стефанчука, - робота ВР 18 грудня 26

Тим часом, "слуги народу" обговорюють законопроект щодо грального бізнесу.

Мисягін у кріслі прем’єра, Яценко і Качура за колоною, краплі Кабанова і поцілунок слуг народу Марченко і Стефанчука, - робота ВР 18 грудня 27

Олена Мошенець (СН) та Сергій Гривко (СН).

Мисягін у кріслі прем’єра, Яценко і Качура за колоною, краплі Кабанова і поцілунок слуг народу Марченко і Стефанчука, - робота ВР 18 грудня 28

Пленарне засідання ВР, 18 грудня.

Мисягін у кріслі прем’єра, Яценко і Качура за колоною, краплі Кабанова і поцілунок слуг народу Марченко і Стефанчука, - робота ВР 18 грудня 29

Володимир В'ятрович ("ЄС") протестує проти Шкарлета.

Мисягін у кріслі прем’єра, Яценко і Качура за колоною, краплі Кабанова і поцілунок слуг народу Марченко і Стефанчука, - робота ВР 18 грудня 30

Олексій Гончаренко ("ЄС") і Микола Княжицький ("ЄС") дискутують зі спікером Дмитром Разумковим.

Фото: Цензор.НЕТ

Автор: 

ВР (14994) Джемілєв Мустафа (283) Княжицький Микола (89) Яценко Антон (96) В’ятрович Володимир (237) Гончаренко Олексій (488) Кулеба Дмитро (3604) Умеров Ільмі (250) Арахамія Давид (1104) Чийгоз Ахтем (261) Степанов Максим (2196) Мисягін Юрій (56) Резніков Олексій (1446) Разумков Дмитро (1527) Янченко Галина (71) Корнієнко Олександр (666) Качура Олександр (170) Литвиненко Сергій (15) Клочко Андрій (41) Сольський Микола (127) Третьякова Галина (111) Тищенко Микола (351) Славицька (6) Кабанов Олександр (8) Мошинець Олена (16) Шмигаль Денис (4602) Немчінов Олег (208) Шкарлет Сергій (353) Уруський Олег (159) Нікітіна Марина (2)


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Топ коментарі
+5
Жизнь удалась.
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18.12.2020 16:20
+4
Мысягин в кресле премьера, Яценко и Качура за колонной, капли Кабанова и поцелуй "слуг народа" Марченко и Стефанчука, - работа ВР 18 декабря - Цензор.НЕТ 8464
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18.12.2020 16:46
+2
Да.На каникулы с чувством выполненного долга.
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18.12.2020 16:26
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Жизнь удалась.
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18.12.2020 16:20 Відповісти
Да.На каникулы с чувством выполненного долга.
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18.12.2020 16:26 Відповісти
Мисягін у кріслі прем'єра, Яценко і Качура за колоною, краплі Кабанова і поцілунок "слуг народу" Марченко і Стефанчука, - робота ВР 18 грудня - Цензор.НЕТ 5985
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20.12.2020 01:00 Відповісти
А ким був Мисягін до волонтерства?
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18.12.2020 16:25 Відповісти
Таким как и после.
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18.12.2020 16:27 Відповісти
Рвотные позывы только у меня? Шайка негодяев
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18.12.2020 16:27 Відповісти
кабанов похоже "визин" капает. глаза красные со вчерась
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18.12.2020 16:31 Відповісти
Зеленый кошмар.
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18.12.2020 16:35 Відповісти
...i так, ще бiльше трьох рокiв терпiти
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18.12.2020 16:49 Відповісти
Это вряд ли...
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18.12.2020 17:01 Відповісти
З гордо піднятою головою і чистим серцем я дивлюсь на весь цей цирк. Дякувати Богові що дав мені розум,не голосувати за цих клоунів
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18.12.2020 16:37 Відповісти
Мысягин в кресле премьера, Яценко и Качура за колонной, капли Кабанова и поцелуй "слуг народа" Марченко и Стефанчука, - работа ВР 18 декабря - Цензор.НЕТ 8464
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18.12.2020 16:46 Відповісти
тільки подивіться з ким спілкується качура, висновок напрошується сам по собі - з виродком спільну мову знайде лише ще більший виродок.
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18.12.2020 16:52 Відповісти
От така вона - депутатсько-депутанська діяльність.
Кажуть, коли котові нічого робити, він собі тестикули лиже. Але ж то - кіт...
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19.12.2020 02:51 Відповісти
 
 