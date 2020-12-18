УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8013 відвідувачів онлайн
Новини Фото
22 102 200

Зеленський відкрив новорічне містечко, яке встановили під Офісом президента. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою відвідали святкове містечко "Микола приймає друзів", який встановили біля Офісу президента на час новорічних свят.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зеленський відкрив новорічне містечко, яке встановили під Офісом президента 01

"Новорічні свята - це можливість провести більше часу в сімейному колі. Сподіваюся, що святкове містечко на Банковій стане однією з улюблених локацій киян і гостей міста для прогулянок із сім'єю", - сказав Зеленський під час відкриття майданчика.

Зеленський відкрив новорічне містечко, яке встановили під Офісом президента 02

"Президентське подружжя побажало українцям веселих новорічних свят і прогулялося територією святкового містечка. Володимир і Олена Зеленські оглянули резиденцію Святого Миколая, придбали кілька новорічних сувенірів і спробували запашний глінтвейн", - сказано в повідомленні.

Зеленський відкрив новорічне містечко, яке встановили під Офісом президента 03
Зеленський відкрив новорічне містечко, яке встановили під Офісом президента 04

Зазначається, що майданчик "Микола приймає друзів" працюватиме весь період новорічних свят із 10:00 до 21:00 без вихідних. На його території розташовано каток, карусель, резиденція Святого Миколая, святкові фотозони і новорічний ярмарок. Скористатися катком зможуть безкоштовно всі охочі. Ковзани можна буде принести з собою або взяти напрокат безкоштовно на місці катання. У резиденції Святого Миколая діти зможуть написати і відправити лист.

Зеленський відкрив новорічне містечко, яке встановили під Офісом президента 05

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Простір для людей: в Україні створять Альбом безбар'єрних рішень

Новорічні атракціони і декорації під ОП встановлено меценатами і благодійниками без використання бюджетних коштів. Майданчик працюватиме з дотриманням усіх необхідних в умовах карантину заходів: обов'язковий масковий режим, оснащення дезінфекторами. Кількість відвідувачів регулюватиметься при вході.

Автор: 

Зеленський Володимир (23964) ялинка (115) Олена Зеленська (252) Офіс Президента (2025)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+43
Коментарів щодо убитого вчора росіянами українського Воїна я від бубочки так і не почув. Зате ;натє вам;- казкове містечко для нього відкрили.
показати весь коментар
18.12.2020 19:19
+39
Бубочка погралася, тепер вечеряти, какати і в люлю.
показати весь коментар
18.12.2020 19:17
+37
Зеленський відкрив новорічне містечко, яке встановили під Офісом президента - Цензор.НЕТ 3274
показати весь коментар
18.12.2020 19:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
На здоров'я.
показати весь коментар
18.12.2020 19:31 Відповісти
восток дело тонкое
показати весь коментар
18.12.2020 19:48 Відповісти
Это наш лучший презедент!!! Никто до него не делал каток возле ОПУ!!!! Заслуженно ему Мендель присвоила звание лучшего политика страны и мира!!
показати весь коментар
18.12.2020 19:25 Відповісти
Любой президент пытается удержать инициативу и остаться на плаву за счет имитации бурной государственной деятельности в гуманитарной сфере. Благо, что все это можно делать простыми президентскими указами и не связываться с противными депутатами.

Типовыми направлениями приложения усилий являются:

- заигрывания с церковными иерархами, АРМАВИРА, укрепление духовных скреп;

- придумывание новых памятных дат, а также призывы к их празднованиям на государственном уровне;

- сносы старых и строительство новых памятников (иконоборчество);

- переименование улиц, площадей, проспектов и даже целых городов;

- создание и укрепление институтов памяти, переписывание истории;

- создание благотворительных фондов для помощи страждущим (у четы Ющенко и Порошенко это неплохо получалось);

- торжественное перерезание ленточек при открытии новых дорог, больниц, яслей, колбасных цехов и т.п.

- бесчисленные награждения спортсменов, творческих работников, патриотов, матерей-героинь, проводы и встречи олимпийцев, футбольных команд и т.п.;

- проведение спортивных и культурных мероприятий «под патронатом президента», о чем постоянно напоминается по всем каналам СМИ.

- участие в торжественных похоронах героев, посещение окопов на передовой, частые переодевания в военную униформу, фотографирование у штабных карт и т. д.
показати весь коментар
18.12.2020 19:25 Відповісти
Головачьова на смітнику знайшов ? Молодєц.Кушай,та іншим не пропонуй.
показати весь коментар
18.12.2020 19:50 Відповісти
- Владимир Александрович! Почему не закончилась война? Вот такой вы главнокомандующий!
- Да какая нахрен война! Новый год! Ханука опять же!
Зеленский открыл новогодний городок, который установили под Офисом Президента - Цензор.НЕТ 1972
показати весь коментар
18.12.2020 19:27 Відповісти
дурдом.
показати весь коментар
18.12.2020 19:28 Відповісти
Любая новость с президентом, даже ничего не значащая, автоматом даёт сотни комментариев.
показати весь коментар
18.12.2020 19:29 Відповісти
Президент рівня завхоза сільського клуба.
показати весь коментар
19.12.2020 12:29 Відповісти
а не легше було діточок навколо Презика перевірити на , шоб отими бидляками з охорони їх не перекривати від Леді І З Нелохом
показати весь коментар
18.12.2020 19:29 Відповісти
Это его стихия! Его хлебом не корми, дай только карусели открывать!
показати весь коментар
18.12.2020 19:29 Відповісти
Зеленский открыл новогодний городок, который установили под Офисом Президента - Цензор.НЕТ 8813
показати весь коментар
18.12.2020 19:31 Відповісти
Зеленский открыл новогодний городок, который установили под Офисом Президента - Цензор.НЕТ 8650
показати весь коментар
18.12.2020 19:33 Відповісти
Зеленський відкрив новорічне містечко, яке встановили під Офісом президента - Цензор.НЕТ 9047Зеленський відкрив новорічне містечко, яке встановили під Офісом президента - Цензор.НЕТ 9047Зеленський відкрив новорічне містечко, яке встановили під Офісом президента - Цензор.НЕТ 9047
показати весь коментар
19.12.2020 14:41 Відповісти
Зе дебил занялся лучше бы чем то полезным для страны.
показати весь коментар
18.12.2020 19:31 Відповісти
Лучше не надо...
показати весь коментар
18.12.2020 20:30 Відповісти
показати весь коментар
19.12.2020 14:42 Відповісти
Лучше бы ЗЕ молча пальцем в попе ковырялся и ничего не трогал.
показати весь коментар
18.12.2020 21:57 Відповісти
уже клоун назанимался, пусть лучше на катке сидит, как раз его профиль веселить и смешить детишек, уже вся страна насмеялась дальше не куда.
показати весь коментар
19.12.2020 16:16 Відповісти
#Малоросская вата принимает друзей
Да ещё и без соблюдения масочного режима ...
Как же легко и просто пиариться на том, к чему не имеешь ни малейшего отношения...
показати весь коментар
18.12.2020 19:32 Відповісти
Чета Мне четка напаминает БПП..
показати весь коментар
18.12.2020 19:33 Відповісти
копирует
показати весь коментар
18.12.2020 19:36 Відповісти
Кадрят лохов.
показати весь коментар
18.12.2020 19:34 Відповісти
Вот это и есть его уровень.
показати весь коментар
18.12.2020 19:35 Відповісти
Зеленский открыл новогодний городок, который установили под Офисом Президента - Цензор.НЕТ 7692
показати весь коментар
18.12.2020 19:35 Відповісти
шляпу на йолку, це психотроп
показати весь коментар
18.12.2020 19:39 Відповісти
;У Вовіка маленький теніс;
(Марія Мадзігон)
показати весь коментар
18.12.2020 19:36 Відповісти
зато фотоапарат і лампа
https://youtu.be/Vqe7I1Po1vk
показати весь коментар
18.12.2020 19:41 Відповісти
Зеленський відкрив новорічне містечко, яке встановили під Офісом президента - Цензор.НЕТ 3274
показати весь коментар
18.12.2020 19:37 Відповісти
Ну, так у них уже есть антитела.
показати весь коментар
18.12.2020 19:50 Відповісти
у него антитела
показати весь коментар
18.12.2020 19:57 Відповісти
а он болел?
показати весь коментар
18.12.2020 20:54 Відповісти
с рождения
показати весь коментар
19.12.2020 15:05 Відповісти
Він сяє від щастя потрапивши у свою стихію. Корпоративи - це його.
показати весь коментар
18.12.2020 20:42 Відповісти
Глинтвейн пробует. Хорошая вещь.
показати весь коментар
18.12.2020 21:39 Відповісти
в его случае фен - хорошая весчь а глинтвейн для детей
показати весь коментар
19.12.2020 15:07 Відповісти
Новорічне містечко під офісом президента - справжній моветон.
показати весь коментар
18.12.2020 19:39 Відповісти
Напомнило другого клоуна)

Зеленський відкрив новорічне містечко, яке встановили під Офісом президента - Цензор.НЕТ 5196
показати весь коментар
18.12.2020 19:48 Відповісти
Шапіто
показати весь коментар
18.12.2020 19:41 Відповісти
В ПОПуредник теж в Одессі лєнточкі порєзєзал..
А шо-царскоє єнто дєло:-чик-чик у народу в собі в кишеню..
показати весь коментар
18.12.2020 19:44 Відповісти
Ищут Татарова -- а он Дед Мороз! -- прилежно выполняет свои обязанности на рабочем месте...
...блин, всучил козла... ...братва не одобрит...*)
показати весь коментар
18.12.2020 19:45 Відповісти
я тоже на него подумал... глаза выдают!!!
показати весь коментар
19.12.2020 01:00 Відповісти
Вроде норм.
А поехал бы на фронт = не тот броник, зачем каска, не в то одет, да это не там, все ряженные, Зеля там не был, это фотошоп, пушки не в ту сторону, цветы растут, а щас зима, вообще не то и не так.
Та Г*споди, дай.те мужичку(ему 42 года) порезвиться то?

Блин, делов нету - побесноваться вышел - слава Зевсу я на выборы не ходил и не пойду, в урну наблевать от отвращения...
ну вышел чел какой-то и не забоялся - респектундер и уважухен. в чем проблема то? Ой бл...... а, это мышка пробежала, но я вот мог бы вот как бы....
показати весь коментар
18.12.2020 19:50 Відповісти
"Многие специалисты сейчас обвиняют https://www.obozrevatel.com/person/andrej-ermak.htm Ермака в том, что он российский агент и предал государство Украина. Сегодня я хочу предъявить ему более серьезное обвинение: он предал каждого избирателя "Слуги народа", каждого украинца. В период пандемии коронавируса эта власть, в которой Андрей Ермак фактически является вторым лицом, увеличила расходы на содержание президента и его офиса, правительства, парламента, любимого ГУД... но не нашла средств на увеличение зарплат врачам, медсестрам и санитаркам... В разгар второй волны коронавируса украинские больницы остались без кислорода, без концентраторов, дополнительных кроватей и средств защиты персонала. Зато - с хорошо "упакованными" чиновниками, которые обычно лечатся за рубежом.
Фактически - это геноцид украинского народа, который я почувствовал лично на себе: так случилось, что я уже второй месяц борюсь с коронавирусом и его последствиями, и мое состояние часто колебалось между тяжелым и особо тяжелым. Также я общался со многими моими друзьями, которые тоже тяжело болели "короной", и все как один говорят: "спасение утопающих - дело рук самих утопающих". Если ты не мобилизуешь друзей, знакомых, не закупишь лекарств, не привезешь с собой концентратор, то шансов выжить немного. Вдумайтесь: больных "короной" отправляют своим ходом в аптеку, чтобы они приобрели лекарства. И все потому, что ЗЕ-команда решила не обеспечивать медицину необходимыми средствами, и отправила эти деньги на "приоритетные направления". Поэтому сегодня в медицине наступил коллапс, а завтра - не будет самой медицины, поскольку практически все украинские медики поедут работать в Польшу, где установлены "немецкие" зарплаты для медработников и персональные гарантии.
А куда же "слугам" не жаль средств? Один из примеров - на коррупционную сделку с Юрием Витренко. У Витренко неразрешенный судебный спор с НАК "Нафтогаз Украины", и он стремился отсудить чуть меньше 8 млн долл. Но для чего суд, если есть Андрей Ермак с его суперполномочиями. Решив, с бухты-барахты, что Витренко будет хорошим вице-премьером, глава Офиса президента заставил правительство и НАК во внесудебном порядке вернуть деньги.
Обратите внимание: "антиковидний" врач может работать на 7 тыс. грн, а вот вице-премьер на 50 тыс. грн и с улучшенными условиями содержания - не может... Вот их главный принцип: "Слугам" - все, всем другим - выживание и "коронавирус".
Я с таким не согласен. Поэтому решил что-то менять в этой стране. Подаю заявление о преступлении в НАБУ, и при этом откровенно утверждаю, что в действиях Ермака есть все признаки коррупции и превышения служебных полномочий. Верю, что НАБУ с такой задачей справится......"

С уважением https://www.obozrevatel.com/person/brodskij.htm Михаил Бродский ,
Глава Редакционного совета Интернет-издания https://www.obozrevatel.com/ OBOZREVATEL ,
Депутат Верховной Рады 3-го созыва,
показати весь коментар
18.12.2020 19:52 Відповісти
Та просто вкрали там, де більше і легше лежало
показати весь коментар
18.12.2020 20:25 Відповісти
Кстати, а чо там с мерами и безопасностями то?
м?
показати весь коментар
18.12.2020 19:52 Відповісти
охраны больше чем детей
показати весь коментар
18.12.2020 19:55 Відповісти
просто там бы если любой подошел, то мог бы тупо.... ну, понятно шо мог бы. если кому-то надо. за шо и спросил, ибо реально когда ПАП прорвался сквозь титушек, то это было реально очень опасно, а тут - контроллируют как минимум неск. снайперов то
показати весь коментар
18.12.2020 20:06 Відповісти
так он же ссыкло, вот и наплодил охрану.
показати весь коментар
18.12.2020 23:19 Відповісти
зеля-хуло№2, так шо не сци
показати весь коментар
18.12.2020 20:01 Відповісти
Перша леді так еротично стискає пластиковий стакан...концентрується на посилі і...: а вова знов нажерся з єрмаком...
показати весь коментар
18.12.2020 19:54 Відповісти
ипанко
показати весь коментар
18.12.2020 19:54 Відповісти
А где маска на Зеленской?
Оштрафовать зебилку
показати весь коментар
18.12.2020 19:55 Відповісти
Ему бы еще с Сердючкой дуэтом спеть, на танцах со звездами станцевать, х*ем на рояле сиграть. Это его уровень - дешевая телепопса для быдла.
А тем временем НАБУ за его протеже Татаровым гоняеться. А херант ни гу-гу. Хоть бы прокомментировал, что ли?
показати весь коментар
18.12.2020 20:04 Відповісти
Сами себе сделали праздник и хвастаются перед нами...
показати весь коментар
18.12.2020 20:04 Відповісти
На этот каток могут прийти только мудилы со своими личинками
Можете плеваться в мой адрес. Но так оно и есть..
показати весь коментар
18.12.2020 20:07 Відповісти
Я не знаю, як дітей можна називати личинками.
Своїх теж так кличете ?
показати весь коментар
18.12.2020 21:41 Відповісти
а кацапских ?
показати весь коментар
18.12.2020 22:06 Відповісти
Але вона писала про українських.
Так висловлюються й інші.

Ви мене аж спантеличили: я про москалів взагалі не думаю.
Ні про яких: ні старих, ні молодих ...

Мені треба, щоб вони од нас одстали і щоб та територія розпалася і перестала нести загрозу людству.
показати весь коментар
19.12.2020 00:54 Відповісти
Великий и Ужасный Гудвин. Волшебник Изумрудного города...
...а где зеленские дети, кстати?
показати весь коментар
18.12.2020 20:10 Відповісти
в стране чудес..
показати весь коментар
18.12.2020 20:48 Відповісти
https://www.facebook.com/PravdaProRelegii/
показати весь коментар
18.12.2020 20:10 Відповісти
Ну, наконец-то подвалила работка по его подплинтусовскому интеллекту и третьесортным способностям.
Здесь оно как рыба в воде,
показати весь коментар
18.12.2020 20:11 Відповісти
Ну все. Теперь заживем, ведь именно йолки не хватало гражданам Украины для счастливой и богатой жизни.
Стоп! А где маски на хлеборезках ленки и квартального чучела?
показати весь коментар
18.12.2020 20:24 Відповісти
Перетрудився ,тепер в Оман ........
показати весь коментар
18.12.2020 20:25 Відповісти
а чего их спиногрыз не посетил сие выдающееся событие?) не комильфо?
показати весь коментар
18.12.2020 20:34 Відповісти
По ходу, Ленка вывесила белый флаг в виде белых кальсон !
Прикид в стиле - аля с Кривбасса.....
показати весь коментар
18.12.2020 20:35 Відповісти
Дратуйте зебіли, це вам новорічний городок. Гииии, я вас тіпа вітаю(((
показати весь коментар
18.12.2020 20:47 Відповісти
вот это его на больше не способен
показати весь коментар
18.12.2020 20:49 Відповісти
Да и теперь в отпуск перетрудился бехздельник
показати весь коментар
18.12.2020 20:50 Відповісти
"Неожиданно заработала карусель. На карусели кружился редкий гость в этих краях - спикер Верховной Рады Разумков.
- Взлетаааая выше Зели, не вееееедая преграаад! - радостно горланил он. " Источник: https://censor.net/ru/r3237611
показати весь коментар
18.12.2020 20:51 Відповісти
Зеленский открыл новогодний городок/ Президент Зеленский не намерен участвовать в торжественных открытиях объектов инфраструктуры, так как это "не уровень президента". Об этом сегодня на брифинге рассказала пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. 03.06.2019, Президент Зеленский не намерен участвовать в торжественных открытиях объектов инфраструктуры, так как это "не уровень президента". Об этом рассказала пресс-секретарь Зеленского Мендель. 03.06.2019
показати весь коментар
18.12.2020 20:57 Відповісти
Клоун на катке - это шедеврально! Дайте ему селедки!
показати весь коментар
18.12.2020 21:03 Відповісти
Цирк у всьому до чого цей неЛох торкається.Плювати хочеться яке воно недолуге.Навіть не розуміє для чого посада президента в державі.
показати весь коментар
18.12.2020 21:10 Відповісти
Зеленський відкрив новорічне містечко, яке встановили під Офісом президента - Цензор.НЕТ 2660
показати весь коментар
18.12.2020 21:12 Відповісти
Чому не вдягнув на Лєнку колпак відьми?
показати весь коментар
18.12.2020 21:27 Відповісти
От если бы хотя бы те же ФОПы или ещё какие недовольные граждане разломали бы этот городок и спалили бы нахрен, может тогда ЗЕ-падлючий ЗЕ-брехун со всем своим мерзким ЗЕ-шапито призадумались бы и убоялись бы. "Noblesse oblige"© (фр.) - положение обязывает - власть сама под Офис Президента дровишки притащила.
А иначе ж у них всё путём, всё в ажуре - лохмандеям дешёвенькую цяцяночку впарили, сами оттянутся там, где "гульдебас нормас" и все, типа, счастливы...
Поглядим-поглядим...
показати весь коментар
18.12.2020 21:28 Відповісти
Клоун без цирка жить не может...
показати весь коментар
18.12.2020 21:28 Відповісти
Новый год, праздник для детей в основном. Приятно, что президент дарит детям праздник.
показати весь коментар
18.12.2020 21:41 Відповісти
Как же...прям у Белого дома индюшку помиловал. Как не старайся ,а ни умом ни рожей не вышел! Тьфу!
показати весь коментар
18.12.2020 22:01 Відповісти
Страшно не то что этот человек ИДИОТ,страшно что 73% считают его умным.
показати весь коментар
18.12.2020 22:19 Відповісти
Еще вчера в фельетоне "Владимир Зеленский и инновационная шляпа" все это действо было описано. Автор Вася Рыбников действительно обладает даром предвидения. И прочитайте чем эта зеленая клоунада закончится.
показати весь коментар
18.12.2020 22:25 Відповісти
а можно про него не вспоминать до 15 января. Дайте отметить праздники по человечески
показати весь коментар
18.12.2020 22:44 Відповісти
а какой вид у *********** такое впечатление что отправляет первых поселенцев на Марс воно точно конченное
показати весь коментар
18.12.2020 22:49 Відповісти
Зеленський відкрив новорічне містечко, яке встановили під Офісом президента - Цензор.НЕТ 7086
показати весь коментар
18.12.2020 23:43 Відповісти
Вот и все его достижения.
показати весь коментар
18.12.2020 23:44 Відповісти
не надо ничего открывать... не заслужил зеленьський чего-то открывать... он брехун... не сдержал ни одного своего слова, кроме как того, что без обещания как последняя шалава лег под кацапов... позор.. стыдно смотреть на него...
показати весь коментар
19.12.2020 00:01 Відповісти
квартал перенесли поближе к офису,
кстати дед М очень похож на сегодняшнего беглеца....
не проверяли? может он как раз спецпоручение выполняет
показати весь коментар
19.12.2020 00:56 Відповісти
йолка почалася?
показати весь коментар
19.12.2020 01:02 Відповісти
почему без масок?
показати весь коментар
19.12.2020 01:16 Відповісти
здравствуй зелушка мороз, борода из ваты...
показати весь коментар
19.12.2020 01:16 Відповісти
дид мироз а де сирдючка и ее дурна мамка
показати весь коментар
19.12.2020 02:08 Відповісти
Зеленський відкрив новорічне містечко, яке встановили під Офісом президента - Цензор.НЕТ 9249
показати весь коментар
19.12.2020 08:22 Відповісти
Думал превратить Украину в сплошное шапито, где он - Главный Шапитун.
показати весь коментар
19.12.2020 09:00 Відповісти
Оце він тільки і вміє.
показати весь коментар
19.12.2020 10:03 Відповісти
У Ленки лицо, как будто она на пляху налягает
показати весь коментар
19.12.2020 15:49 Відповісти
Сраний спекулянт на дітях, чиїх батьків зрікає на злидні. Оприлюднити відості про отих "благодійників" і "меценатів" - точно ті, що нагілися за рахунок відкатів з ковід-фонду на дорогах. Звичайно, сором їх називати. Мразота
показати весь коментар
19.12.2020 16:46 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 