Зеленський відкрив новорічне містечко, яке встановили під Офісом президента. ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою відвідали святкове містечко "Микола приймає друзів", який встановили біля Офісу президента на час новорічних свят.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Новорічні свята - це можливість провести більше часу в сімейному колі. Сподіваюся, що святкове містечко на Банковій стане однією з улюблених локацій киян і гостей міста для прогулянок із сім'єю", - сказав Зеленський під час відкриття майданчика.
"Президентське подружжя побажало українцям веселих новорічних свят і прогулялося територією святкового містечка. Володимир і Олена Зеленські оглянули резиденцію Святого Миколая, придбали кілька новорічних сувенірів і спробували запашний глінтвейн", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що майданчик "Микола приймає друзів" працюватиме весь період новорічних свят із 10:00 до 21:00 без вихідних. На його території розташовано каток, карусель, резиденція Святого Миколая, святкові фотозони і новорічний ярмарок. Скористатися катком зможуть безкоштовно всі охочі. Ковзани можна буде принести з собою або взяти напрокат безкоштовно на місці катання. У резиденції Святого Миколая діти зможуть написати і відправити лист.
Новорічні атракціони і декорації під ОП встановлено меценатами і благодійниками без використання бюджетних коштів. Майданчик працюватиме з дотриманням усіх необхідних в умовах карантину заходів: обов'язковий масковий режим, оснащення дезінфекторами. Кількість відвідувачів регулюватиметься при вході.
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- создание и укрепление институтов памяти, переписывание истории;
- создание благотворительных фондов для помощи страждущим (у четы Ющенко и Порошенко это неплохо получалось);
- торжественное перерезание ленточек при открытии новых дорог, больниц, яслей, колбасных цехов и т.п.
- бесчисленные награждения спортсменов, творческих работников, патриотов, матерей-героинь, проводы и встречи олимпийцев, футбольных команд и т.п.;
- проведение спортивных и культурных мероприятий «под патронатом президента», о чем постоянно напоминается по всем каналам СМИ.
- участие в торжественных похоронах героев, посещение окопов на передовой, частые переодевания в военную униформу, фотографирование у штабных карт и т. д.
- Да какая нахрен война! Новый год! Ханука опять же!
Да ещё и без соблюдения масочного режима ...
Как же легко и просто пиариться на том, к чему не имеешь ни малейшего отношения...
теніс;
(Марія Мадзігон)
https://youtu.be/Vqe7I1Po1vk
А шо-царскоє єнто дєло:-чик-чик у народу в собі в кишеню..
...блин, всучил козла... ...братва не одобрит...*)
А поехал бы на фронт = не тот броник, зачем каска, не в то одет, да это не там, все ряженные, Зеля там не был, это фотошоп, пушки не в ту сторону, цветы растут, а щас зима, вообще не то и не так.
Та Г*споди, дай.те мужичку(ему 42 года) порезвиться то?
Блин, делов нету - побесноваться вышел - слава Зевсу я на выборы не ходил и не пойду, в урну наблевать от отвращения...
ну вышел чел какой-то и не забоялся - респектундер и уважухен. в чем проблема то? Ой бл...... а, это мышка пробежала, но я вот мог бы вот как бы....
Фактически - это геноцид украинского народа, который я почувствовал лично на себе: так случилось, что я уже второй месяц борюсь с коронавирусом и его последствиями, и мое состояние часто колебалось между тяжелым и особо тяжелым. Также я общался со многими моими друзьями, которые тоже тяжело болели "короной", и все как один говорят: "спасение утопающих - дело рук самих утопающих". Если ты не мобилизуешь друзей, знакомых, не закупишь лекарств, не привезешь с собой концентратор, то шансов выжить немного. Вдумайтесь: больных "короной" отправляют своим ходом в аптеку, чтобы они приобрели лекарства. И все потому, что ЗЕ-команда решила не обеспечивать медицину необходимыми средствами, и отправила эти деньги на "приоритетные направления". Поэтому сегодня в медицине наступил коллапс, а завтра - не будет самой медицины, поскольку практически все украинские медики поедут работать в Польшу, где установлены "немецкие" зарплаты для медработников и персональные гарантии.
А куда же "слугам" не жаль средств? Один из примеров - на коррупционную сделку с Юрием Витренко. У Витренко неразрешенный судебный спор с НАК "Нафтогаз Украины", и он стремился отсудить чуть меньше 8 млн долл. Но для чего суд, если есть Андрей Ермак с его суперполномочиями. Решив, с бухты-барахты, что Витренко будет хорошим вице-премьером, глава Офиса президента заставил правительство и НАК во внесудебном порядке вернуть деньги.
Обратите внимание: "антиковидний" врач может работать на 7 тыс. грн, а вот вице-премьер на 50 тыс. грн и с улучшенными условиями содержания - не может... Вот их главный принцип: "Слугам" - все, всем другим - выживание и "коронавирус".
Я с таким не согласен. Поэтому решил что-то менять в этой стране. Подаю заявление о преступлении в НАБУ, и при этом откровенно утверждаю, что в действиях Ермака есть все признаки коррупции и превышения служебных полномочий. Верю, что НАБУ с такой задачей справится......"
С уважением https://www.obozrevatel.com/person/brodskij.htm Михаил Бродский ,
Глава Редакционного совета Интернет-издания https://www.obozrevatel.com/ OBOZREVATEL ,
Депутат Верховной Рады 3-го созыва,
м?
Оштрафовать зебилку
А тем временем НАБУ за его протеже Татаровым гоняеться. А херант ни гу-гу. Хоть бы прокомментировал, что ли?
Можете плеваться в мой адрес. Но так оно и есть..
Своїх теж так кличете ?
Так висловлюються й інші.
Ви мене аж спантеличили: я про москалів взагалі не думаю.
Ні про яких: ні старих, ні молодих ...
Мені треба, щоб вони од нас одстали і щоб та територія розпалася і перестала нести загрозу людству.
...а где зеленские дети, кстати?
Здесь оно как рыба в воде,
Стоп! А где маски на хлеборезках ленки и квартального чучела?
Прикид в стиле - аля с Кривбасса.....
- Взлетаааая выше Зели, не вееееедая преграаад! - радостно горланил он. " Источник: https://censor.net/ru/r3237611
А иначе ж у них всё путём, всё в ажуре - лохмандеям дешёвенькую цяцяночку впарили, сами оттянутся там, где "гульдебас нормас" и все, типа, счастливы...
Поглядим-поглядим...
кстати дед М очень похож на сегодняшнего беглеца....
не проверяли? может он как раз спецпоручение выполняет