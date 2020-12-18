Зеленський відкрив новорічне містечко, яке встановили під Офісом президента. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою відвідали святкове містечко "Микола приймає друзів", який встановили біля Офісу президента на час новорічних свят.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Новорічні свята - це можливість провести більше часу в сімейному колі. Сподіваюся, що святкове містечко на Банковій стане однією з улюблених локацій киян і гостей міста для прогулянок із сім'єю", - сказав Зеленський під час відкриття майданчика.

"Президентське подружжя побажало українцям веселих новорічних свят і прогулялося територією святкового містечка. Володимир і Олена Зеленські оглянули резиденцію Святого Миколая, придбали кілька новорічних сувенірів і спробували запашний глінтвейн", - сказано в повідомленні.





Зазначається, що майданчик "Микола приймає друзів" працюватиме весь період новорічних свят із 10:00 до 21:00 без вихідних. На його території розташовано каток, карусель, резиденція Святого Миколая, святкові фотозони і новорічний ярмарок. Скористатися катком зможуть безкоштовно всі охочі. Ковзани можна буде принести з собою або взяти напрокат безкоштовно на місці катання. У резиденції Святого Миколая діти зможуть написати і відправити лист.

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Новорічні атракціони і декорації під ОП встановлено меценатами і благодійниками без використання бюджетних коштів. Майданчик працюватиме з дотриманням усіх необхідних в умовах карантину заходів: обов'язковий масковий режим, оснащення дезінфекторами. Кількість відвідувачів регулюватиметься при вході.