У Дніпрі відкрили пам'ятник 11 загиблим у зоні АТО/ООС героям. ФОТОрепортаж

Сьогодні в Соборному районі Дніпра урочисто відкрили обеліск героям, які загинули на російсько-українській війні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Наше Місто.

Пам'ятник встановили на площі Соборній, 11, біля Соборного районного військкомату. На камені викарбувані 11 імен героїв, які загинули в 2014 - 2019 роках.

На заході були присутні рідні та близькі загиблих воїнів, військові, а також представники районної і міської влади Дніпра.

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Присутні вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання і поклали квіти до пам'ятника.