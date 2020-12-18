У Дніпрі відкрили пам'ятник 11 загиблим у зоні АТО/ООС героям. ФОТОрепортаж
Сьогодні в Соборному районі Дніпра урочисто відкрили обеліск героям, які загинули на російсько-українській війні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Наше Місто.
Пам'ятник встановили на площі Соборній, 11, біля Соборного районного військкомату. На камені викарбувані 11 імен героїв, які загинули в 2014 - 2019 роках.
На заході були присутні рідні та близькі загиблих воїнів, військові, а також представники районної і міської влади Дніпра.
Присутні вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання і поклали квіти до пам'ятника.
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