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У Дніпрі відкрили пам'ятник 11 загиблим у зоні АТО/ООС героям. ФОТОрепортаж

Сьогодні в Соборному районі Дніпра урочисто відкрили обеліск героям, які загинули на російсько-українській війні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Наше Місто.

У Дніпрі відкрили памятник 11 загиблим у зоні АТО/ООС героям 01

Пам'ятник встановили на площі Соборній, 11, біля Соборного районного військкомату. На камені викарбувані 11 імен героїв, які загинули в 2014 - 2019 роках.

У Дніпрі відкрили памятник 11 загиблим у зоні АТО/ООС героям 02

На заході були присутні рідні та близькі загиблих воїнів, військові, а також представники районної і міської влади Дніпра.

У Дніпрі відкрили памятник 11 загиблим у зоні АТО/ООС героям 03

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У Дніпрі відкрили памятник 11 загиблим у зоні АТО/ООС героям 04
У Дніпрі відкрили памятник 11 загиблим у зоні АТО/ООС героям 05

Присутні вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання і поклали квіти до пам'ятника.

У Дніпрі відкрили памятник 11 загиблим у зоні АТО/ООС героям 06

Автор: 

Дніпро (3282) пам’ятник (929) пам’ять (1188) меморіальна дошка (192) Ян Осока (1495)


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Топ коментарі
+20
Слава,Україні!!! Слава,героям!! Смерть ворогам!!!
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18.12.2020 20:42
+13
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ В Днепре открыли памятник 11 погибшим в зоне АТО/ООС героям - Цензор.НЕТ 634
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18.12.2020 21:13
+11
Вічна Слава і Пам'ять Вам Герої! Упокой Боже Ваші душі!
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18.12.2020 21:09
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Слава,Україні!!! Слава,героям!! Смерть ворогам!!!
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18.12.2020 20:42 Відповісти
Вічна Слава і Пам'ять Вам Герої! Упокой Боже Ваші душі!
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18.12.2020 21:09 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ В Днепре открыли памятник 11 погибшим в зоне АТО/ООС героям - Цензор.НЕТ 634
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18.12.2020 21:13 Відповісти
У четырежды уклонённого зе-главкома другие приоритеты - хлебать на халяву глинтвейн при открытии новогоднего городка.....
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18.12.2020 22:04 Відповісти
У него еще впереди перспектива хлебать парашу
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18.12.2020 22:12 Відповісти
У Дніпрі відкрили пам'ятник 11 загиблим у зоні АТО/ООС героям - Цензор.НЕТ 9705
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18.12.2020 22:20 Відповісти
Это не памятник, а камень. Филатов сэкономил на ветеранах.
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19.12.2020 10:42 Відповісти
Это не Филатов ставил. Мемориальные доски (планируются возле каждого военкомата) ставят по частной инициативе по договоренности с военкоматами. На досках имена погибших жителей соответствующего района.
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19.12.2020 13:36 Відповісти
 
 