Новообраний на Чернігівщині нардеп від "Слуги народу" Гунько засвітив у Раді годинник за $12 тисяч. ФОТО

Народний депутат від "Слуги народу" Анатолій Гунько, який нещодавно переміг на довиборах до парламенту в одномандатному виборчому окрузі №208 (Чернігівська область), прийшов на засідання Верховної Ради з дорогим годинником.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Апостроф", нардеп носить годинник фірми Breguet.

На сайтах, де торгують елітними годинниками, вартість такої моделі становить 12 тисяч доларів.

Як пише Обозреватель, Гунько - фігурант гучної кримінальної справи. Півроку тому суд зняв арешт з його майна. Йдеться про можливу крадіжку майже 100 га землі держпідприємства "Радіопередавальний центр" у Броварах. За рішенням слідчого судді, тоді у Гунька заарештували чотири автомобілі і чотири земельні ділянки в Чернігівській області, де його обрали депутатом.