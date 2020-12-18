Новообраний на Чернігівщині нардеп від "Слуги народу" Гунько засвітив у Раді годинник за $12 тисяч. ФОТО
Народний депутат від "Слуги народу" Анатолій Гунько, який нещодавно переміг на довиборах до парламенту в одномандатному виборчому окрузі №208 (Чернігівська область), прийшов на засідання Верховної Ради з дорогим годинником.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Апостроф", нардеп носить годинник фірми Breguet.
На сайтах, де торгують елітними годинниками, вартість такої моделі становить 12 тисяч доларів.
Як пише Обозреватель, Гунько - фігурант гучної кримінальної справи. Півроку тому суд зняв арешт з його майна. Йдеться про можливу крадіжку майже 100 га землі держпідприємства "Радіопередавальний центр" у Броварах. За рішенням слідчого судді, тоді у Гунька заарештували чотири автомобілі і чотири земельні ділянки в Чернігівській області, де його обрали депутатом.
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теперь ему добжанский с дубинским клешню не подадут...без перчатки.
на руках з вилами таких часів не носять
зато воно могло законтачити півради...
З багнюки-свинюка..
🤣🤣
🤣
Через лес и горы напрямик
Ехали уроды на поминки,
Вёз их бесколёсный грузовик.
За рулём сидел у них Безрукий.
А Безногий жал на тормоза.
Им Слепой показывал дорогу,
А Дурак бибикал без конца.
Вдруг из леса выскочила банда,
Грузовик пришлось остановить.
Тут Немой Глухому что-то гаркнул,
А Безрукий вынул дробовик.
Вот раздались выстрелы Слепого,
Сразу пять бандитов - наповал.
Половина банды разбежалась,
Но Безногий быстро их догнал.
По прямой извилистой дороге
Через лес и горы напрямик
На поминки ехали уроды,
Вёз их бесколёсный грузовик.
ей бы свой подавить успеть..
Политика / Мнения 18-дек, 17:359 1 076 0
Президента Украины Владимира Зеленского сломала коррупционная политическая система, которую он обещал разрушить, когда шел на выборы. Об этом написало издание Bloomberg.
После полутора лет правления Зеленского начали рушиться реформы, которые с трудом были завоеваны после Революции Достоинства в 2014 году.
"Помимо разоблачения его неопытности (42-летний мужчина был популярным телевизионным комиком, перед тем как занял пост), движение назад ставит под вопрос будущее нации, которая в течение десятилетий играла большую роль в геополитике, неоднократно втягивая Россию и Запад в яростную борьбу между собой", - сказано в статье.
Издание отметило кризис, который связан с решением Конституционного суда, отменившего часть антикоррупционных реформ. Он поставил под угрозу возможность привлечения многомиллионных инвестиций и дальнейшее продление безвизового режима с ЕС.
А неспособность главы государства быстро справиться с этой проблемой свидетельствует об ослаблении его авторитета в парламенте.
Кроме того, надежды на получение замороженного кредита Международного валютного фонда в размере $5 млрд к концу года для облегчения последствий пандемии COVID-19 на этой неделе практически развеялись.
В статье процитировали мнение политического аналитика из консалтинговой фирмы Ducker Frontier Марка МакНеми, который заявил, что украинский президент "играет в очень опасную игру, которая приведет к демонстрации его неспособности руководить политическими событиями".
"Структурно страна в основном не изменилась - ею руководят олигархи, а парламент и судебная власть пронизаны коррупцией и внешним воздействием", - сказал аналитик.
Издание также отметило, что при правлении Зеленского суды не вынесли ни одного приговора высокопоставленным чиновникам за коррупцию, хотя он сам упрекал в этом своего предшественника.
В статье обратили внимание, что команду реформаторов, которые поддерживали идеи рыночной экономики, заменили во время кадровых перестановок.
Все это отразилось на поддержке Зеленского со стороны народа, которая еще несколько месяцев назад соперничала с поддержкой президента России Путина. Однако на недавних местных выборах партия президента провалилась.
Также Bloomberg отметил, что у президенту Украины как у политического новичка нет знаний и опыта, чтобы противостоять старой системе. Но вместо того, чтобы их приобретать, он полагается на советников, многие из которых пришли с ним из шоу-бизнеса и также не имеют опыта государственной деятельности.
Пятница, 18 декабря 2020, 17:05
https://apostrophe.ua/ua/news/politics/judiciary/2020-12-18/smi-predupredili-o-vozmozhnom-renessanse-skandalnogo-sudi-chvankina-v-odesse/218116 переглянути новину українською
В ночь перед Рождеством, 24 декабря, председатель Киевского районного суда Одессы Сергей Чванкин, по сведениям СМИ, пригласил всех судей города и представителей государственной судебной и исполнительной власти в банкетный дом "Ренессанс", где он якобы планирует объявить себя в качестве "нового лидера судебного сообщества Одесчины".
Об этом говорится в материале издания https://antikor.com.ua/articles/426907-sudebnaja_reforma_v_ukraine_kak_ne_dopustitj_renessans_skandaljnogo_sudji_chvankina_v_odesse "Антикор" .
"Чем интересен выбор "Ренессанса" - это самый помпезный банкетный зал Одессы точно, если не всей Украины. И, наверное, по случайному совпадению, он находится на территории Киевского района Одессы, который "обслуживает" Чванкин!", - говорится в материале.
Как указывает издание, Чванкин "пользуется "покровительством" на самом верху, его кандидатуру поддерживает заместитель Офиса Президента - Смирнов Андрей и сам Глава Офиса Президента - Ермак Андрей, которым он передает "вознаграждение" за неприкасаемость и продвижение на более высокие административные должности". Помимо этого Чванкин "не скрывает, что имеет поддержку в СБУ, МВД, ВСП и Совете Судей Украины", пишет издание.
Журналисты указали на имущество Чванкина - особняк в центре Одессы, записанный на тещу-учительницу, а также https://youtu.be/kbQqBO9FrjE скандал со взятками, с "крышеванием" незаконной застройки "Южной Пальмиры", инцидент с нападениями на журналистов и "то, как он, пользуясь служебным положением, пытался https://youtu.be/OesDvIzyOso давить на СМИ", которые писали статьи о нем. Издание напомнило об искусственно созданном прецеденте с переносом юридического адреса СУ ГУ НП в Одесской области - используя связи Сергей Чванкин "добился переноса юридического адреса СУ ГУ НП в Одесской области в Киевский район Одессы, при этом фактически Следственное Управление так и находится по адресу - г. Одесса, проспект Шевченко, 8г".
Следственными судьями Киевского райсуда Одессы рассматриваются ходатайства полиции по "интересным" для Чванкина делам - "смотрящей" за этим процессом от суда назначена одиозная судья Федулеева Ю.А. Последствия этой "спайки" полиции и судей, которая выразилась в необоснованных обысках и арестах, отбору собственности почувствовали на себе многие бизнесмены Одесчины", - пишет издание.
При этом Указом президента №425/2020 руководителю аппарата Киевского райсуда Одессы Федак Светлане присвоено звание "Заслуженный юрист Украины" (единственной из сотрудников аппарата судов в Украине); Совет Судей Украины 2 декабря принял решение №70, согласно которому наградил Почетной грамотой Совета Судей Украины юрлицо Киевский райсуд Одессы (единственный случай в Украине).
"На коррумпированность судьи в Высший совет правосудия и ВККСУ поступают каждый год много жалоб, но пока он остается безнаказанным. Остается надежда на президента, который обещал перезагрузку судебной системы. Владимиру Зеленскому журналисты во время его 14-часового марафона с представителями СМИ передали документы про неподобающую деятельность судьи Чванкина. Также они есть и в ГБР", - говорится в материале.
по -моему это было заметно еще в 90 е ? разве не ? но это лично мое мнение , может это никто и не видел в 90е , особенно читатели цензора.