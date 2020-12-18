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Новообраний на Чернігівщині нардеп від "Слуги народу" Гунько засвітив у Раді годинник за $12 тисяч. ФОТО

Народний депутат від "Слуги народу" Анатолій Гунько, який нещодавно переміг на довиборах до парламенту в одномандатному виборчому окрузі №208 (Чернігівська область), прийшов на засідання Верховної Ради з дорогим годинником.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Апостроф", нардеп носить годинник фірми Breguet.

На сайтах, де торгують елітними годинниками, вартість такої моделі становить 12 тисяч доларів.

Як пише Обозреватель, Гунько - фігурант гучної кримінальної справи. Півроку тому суд зняв арешт з його майна. Йдеться про можливу крадіжку майже 100 га землі держпідприємства "Радіопередавальний центр" у Броварах. За рішенням слідчого судді, тоді у Гунька заарештували чотири автомобілі і чотири земельні ділянки в Чернігівській області, де його обрали депутатом.

Новообраний на Чернігівщині нардеп від Слуги народу Гунько засвітив у Раді годинник за $12 тисяч 01

Автор: 

годинник (73) Гунько Анатолій (39)


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Топ коментарі
+6
через рік будуть часікі за 50 тищ.
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18.12.2020 21:21
+5
Це твій вибір! Насолоджуйся.
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18.12.2020 21:20
+4
гунька засветился, решил повыпендриваться перед украинцами которые его выбирали.... ну икак гунька затея удалась? у вас в раде прямо сборище каких то неполноценных. может вас всех строем в психушку шо б подлечили вас всех от всех грехов! а народ Украины и особенно его 73% часть никак не прймёт что же происходит и почему всё плохо.
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18.12.2020 21:37
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главнищеброд сэрэд слуг...
теперь ему добжанский с дубинским клешню не подадут...без перчатки.
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18.12.2020 21:18 Відповісти
а на його місці міг бути олег ляшко, пропахлий гноєм, в резінових чоботях, з вилами в руках...
на руках з вилами таких часів не носять
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18.12.2020 21:31 Відповісти
шляшко,канєшно,бідота ще та...
зато воно могло законтачити півради...
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18.12.2020 21:34 Відповісти
вони по одному округу йшли, олєг не дійшов
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18.12.2020 21:37 Відповісти
цікаво коли джулія вольдемарівна допетрає,що ляшки,фельдмани,королєвскіє і портнови не є,блєать,корисними не тільки для псевдопартії,а загалом для держави?
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18.12.2020 21:44 Відповісти
І шо? Епоха злиднів закінчилась, тому має право. І взагалі, цей годинник з особливою точністю вимірює проміжки часу, між якими і робиться разом той нещасний але мудрий нарід.
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18.12.2020 21:19 Відповісти
Грязь та Князь..
З багнюки-свинюка..
🤣🤣
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18.12.2020 21:19 Відповісти
Це твій вибір! Насолоджуйся.
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18.12.2020 21:20 Відповісти
Ага..Насолоджуюсь твоїми конвульсіями , зєбіл!
🤣
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18.12.2020 21:34 Відповісти
Ти лайна переїв, чи корону хапнув?
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18.12.2020 21:40 Відповісти
По прямой извилистой дороге
Через лес и горы напрямик
Ехали уроды на поминки,
Вёз их бесколёсный грузовик.

За рулём сидел у них Безрукий.
А Безногий жал на тормоза.
Им Слепой показывал дорогу,
А Дурак бибикал без конца.

Вдруг из леса выскочила банда,
Грузовик пришлось остановить.
Тут Немой Глухому что-то гаркнул,
А Безрукий вынул дробовик.

Вот раздались выстрелы Слепого,
Сразу пять бандитов - наповал.
Половина банды разбежалась,
Но Безногий быстро их догнал.

По прямой извилистой дороге
Через лес и горы напрямик
На поминки ехали уроды,
Вёз их бесколёсный грузовик.
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18.12.2020 21:43 Відповісти
В акурат про вас, 73х відсоткових ідіотів.
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18.12.2020 21:49 Відповісти
Илітє - видніше, з низу, вигрібної ями..🤗
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18.12.2020 21:53 Відповісти
Миколай приніс.
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18.12.2020 21:20 Відповісти
Янович?
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18.12.2020 21:21 Відповісти
Взавтра виставляєтесь, у вас джек-пот
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18.12.2020 21:30 Відповісти
Як добре що завтра вихідний... 😁
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18.12.2020 21:41 Відповісти
Жлобы рвутся к власти.
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18.12.2020 21:20 Відповісти
через рік будуть часікі за 50 тищ.
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18.12.2020 21:21 Відповісти
на кожній кінцівці...
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18.12.2020 21:26 Відповісти
А возможно и покруче.
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18.12.2020 21:50 Відповісти
Гугліть-простигосподи падлюка...
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18.12.2020 21:22 Відповісти
Корупционер-отрезать голову всей семье .
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18.12.2020 21:24 Відповісти
лучше и не скажешь
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18.12.2020 21:28 Відповісти
разразиться бунту кровавому в украине не даст братская россия...
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18.12.2020 21:35 Відповісти
100%
ей бы свой подавить успеть..
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18.12.2020 22:15 Відповісти
скажет что с 7 километра котлы)) делов-то...
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18.12.2020 21:29 Відповісти
Черниговцы крутые ребята! Вон еще один черниговец поменял Лексус на велосипед Аист! Живут же люди!
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18.12.2020 21:31 Відповісти
Зеленского сломала система, которую он обещал разрушить - Bloomberg
Политика / Мнения 18-дек, 17:359 1 076 0

Президента Украины Владимира Зеленского сломала коррупционная политическая система, которую он обещал разрушить, когда шел на выборы. Об этом написало издание Bloomberg.

После полутора лет правления Зеленского начали рушиться реформы, которые с трудом были завоеваны после Революции Достоинства в 2014 году.

"Помимо разоблачения его неопытности (42-летний мужчина был популярным телевизионным комиком, перед тем как занял пост), движение назад ставит под вопрос будущее нации, которая в течение десятилетий играла большую роль в геополитике, неоднократно втягивая Россию и Запад в яростную борьбу между собой", - сказано в статье.

Издание отметило кризис, который связан с решением Конституционного суда, отменившего часть антикоррупционных реформ. Он поставил под угрозу возможность привлечения многомиллионных инвестиций и дальнейшее продление безвизового режима с ЕС.

А неспособность главы государства быстро справиться с этой проблемой свидетельствует об ослаблении его авторитета в парламенте.

Кроме того, надежды на получение замороженного кредита Международного валютного фонда в размере $5 млрд к концу года для облегчения последствий пандемии COVID-19 на этой неделе практически развеялись.

В статье процитировали мнение политического аналитика из консалтинговой фирмы Ducker Frontier Марка МакНеми, который заявил, что украинский президент "играет в очень опасную игру, которая приведет к демонстрации его неспособности руководить политическими событиями".

"Структурно страна в основном не изменилась - ею руководят олигархи, а парламент и судебная власть пронизаны коррупцией и внешним воздействием", - сказал аналитик.

Издание также отметило, что при правлении Зеленского суды не вынесли ни одного приговора высокопоставленным чиновникам за коррупцию, хотя он сам упрекал в этом своего предшественника.

В статье обратили внимание, что команду реформаторов, которые поддерживали идеи рыночной экономики, заменили во время кадровых перестановок.

Все это отразилось на поддержке Зеленского со стороны народа, которая еще несколько месяцев назад соперничала с поддержкой президента России Путина. Однако на недавних местных выборах партия президента провалилась.

Также Bloomberg отметил, что у президенту Украины как у политического новичка нет знаний и опыта, чтобы противостоять старой системе. Но вместо того, чтобы их приобретать, он полагается на советников, многие из которых пришли с ним из шоу-бизнеса и также не имеют опыта государственной деятельности.
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18.12.2020 21:32 Відповісти
Теща в кузне выковала со старой сковородки и баночки из-под огурцов.
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18.12.2020 21:32 Відповісти
гунька засветился, решил повыпендриваться перед украинцами которые его выбирали.... ну икак гунька затея удалась? у вас в раде прямо сборище каких то неполноценных. может вас всех строем в психушку шо б подлечили вас всех от всех грехов! а народ Украины и особенно его 73% часть никак не прймёт что же происходит и почему всё плохо.
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18.12.2020 21:37 Відповісти
СМИ предупредили о возможном "ренессансе" скандального судьи Чванкина в Одессе
Пятница, 18 декабря 2020, 17:05

https://apostrophe.ua/ua/news/politics/judiciary/2020-12-18/smi-predupredili-o-vozmozhnom-renessanse-skandalnogo-sudi-chvankina-v-odesse/218116 переглянути новину українською

В ночь перед Рождеством, 24 декабря, председатель Киевского районного суда Одессы Сергей Чванкин, по сведениям СМИ, пригласил всех судей города и представителей государственной судебной и исполнительной власти в банкетный дом "Ренессанс", где он якобы планирует объявить себя в качестве "нового лидера судебного сообщества Одесчины".
Об этом говорится в материале издания https://antikor.com.ua/articles/426907-sudebnaja_reforma_v_ukraine_kak_ne_dopustitj_renessans_skandaljnogo_sudji_chvankina_v_odesse "Антикор" .
"Чем интересен выбор "Ренессанса" - это самый помпезный банкетный зал Одессы точно, если не всей Украины. И, наверное, по случайному совпадению, он находится на территории Киевского района Одессы, который "обслуживает" Чванкин!", - говорится в материале.
Как указывает издание, Чванкин "пользуется "покровительством" на самом верху, его кандидатуру поддерживает заместитель Офиса Президента - Смирнов Андрей и сам Глава Офиса Президента - Ермак Андрей, которым он передает "вознаграждение" за неприкасаемость и продвижение на более высокие административные должности". Помимо этого Чванкин "не скрывает, что имеет поддержку в СБУ, МВД, ВСП и Совете Судей Украины", пишет издание.
Журналисты указали на имущество Чванкина - особняк в центре Одессы, записанный на тещу-учительницу, а также https://youtu.be/kbQqBO9FrjE скандал со взятками, с "крышеванием" незаконной застройки "Южной Пальмиры", инцидент с нападениями на журналистов и "то, как он, пользуясь служебным положением, пытался https://youtu.be/OesDvIzyOso давить на СМИ", которые писали статьи о нем. Издание напомнило об искусственно созданном прецеденте с переносом юридического адреса СУ ГУ НП в Одесской области - используя связи Сергей Чванкин "добился переноса юридического адреса СУ ГУ НП в Одесской области в Киевский район Одессы, при этом фактически Следственное Управление так и находится по адресу - г. Одесса, проспект Шевченко, 8г".
Следственными судьями Киевского райсуда Одессы рассматриваются ходатайства полиции по "интересным" для Чванкина делам - "смотрящей" за этим процессом от суда назначена одиозная судья Федулеева Ю.А. Последствия этой "спайки" полиции и судей, которая выразилась в необоснованных обысках и арестах, отбору собственности почувствовали на себе многие бизнесмены Одесчины", - пишет издание.
При этом Указом президента №425/2020 руководителю аппарата Киевского райсуда Одессы Федак Светлане присвоено звание "Заслуженный юрист Украины" (единственной из сотрудников аппарата судов в Украине); Совет Судей Украины 2 декабря принял решение №70, согласно которому наградил Почетной грамотой Совета Судей Украины юрлицо Киевский райсуд Одессы (единственный случай в Украине).
"На коррумпированность судьи в Высший совет правосудия и ВККСУ поступают каждый год много жалоб, но пока он остается безнаказанным. Остается надежда на президента, который обещал перезагрузку судебной системы. Владимиру Зеленскому журналисты во время его 14-часового марафона с представителями СМИ передали документы про неподобающую деятельность судьи Чванкина. Также они есть и в ГБР", - говорится в материале.
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18.12.2020 21:39 Відповісти
Это не часы. Это награда "За усердное услужение".
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18.12.2020 21:45 Відповісти
все там ублюдки под крышей этого дома....терпимости ...
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18.12.2020 21:48 Відповісти
Твари там все поголовно, наживаются на своём-же народе, который их-же и выбрал. Отсюда и вывод:- "чем богаче эти сволочи живут, тем беднее народ становится". И это совсем уже не слуги народа, а хозяева народа, у которых народ рабы!!! Зе, откуда ты свалился нам на головы, вместе с мамой Риммой, нахрен нам такой президент нужен???
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18.12.2020 22:06 Відповісти
"кто виноват и что делать?" (с)
по -моему это было заметно еще в 90 е ? разве не ? но это лично мое мнение , может это никто и не видел в 90е , особенно читатели цензора.
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18.12.2020 22:10 Відповісти
Справжній "злодій в законі"
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18.12.2020 21:49 Відповісти
Новообраний на Чернігівщині нардеп від "Слуги народу" Гунько засвітив у Раді годинник за $12 тисяч - Цензор.НЕТ 4161
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18.12.2020 21:51 Відповісти
БИКОТА ШИКУЄ
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18.12.2020 22:44 Відповісти
Дебіл... добре що я не взяв ті 400 гривень..(.
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19.12.2020 07:46 Відповісти
Не занимайтесь херней, журналисты. Брендовые швейцарские часы сборки Австрии и Бельгии может отличить от оригинала только специалист и то вскрыв их. А стоимость на порядки ниже.
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19.12.2020 09:00 Відповісти
новые лица из народа на велосипеде.
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19.12.2020 12:09 Відповісти
ви спитайте хто годосував за гунявого? я з цьго округу. оце вам і "чесні вибори"
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19.12.2020 16:32 Відповісти
 
 