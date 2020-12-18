Міноборони США проведе порівняльні випробування колісних САУ для вибору постачальника. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Міністерство оборони США проведе порівняльні випробування колісних самохідних артилерійських установок з метою визначення потенційного постачальника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Defense Express.
Пентагон планує розширити можливості своїх бригадних груп Striker завдяки колісним САУ. Stryker Brigade Combat Team - механізована бригада армії США, в який ставка зроблена на мобільність, а основна бойова техніка - це машини на базі БТР Stryker
З метою пошуку постачальника нових систем армія США оголосила про проведення порівняльних випробувань, які повинні відбутися на початку 2021 на полігоні в Арізоні. Ці тести допоможуть відсіяти більшість потенційних виробників, які борються за масштабний контракт на поставку артсистем, виконання якого розпочнеться у 2023 році.
За даними американського профільного видання Defense news свою участь у порівняльних випробуваннях візьмуть п'ять компаній, а ще чотири є потенційними учасниками.
ATMOS 2000
Зокрема йдеться про ізраїльську Elbit Systems з САУ ATMOS 2000. Вона проводиться з 2006 року, проте довгий час була націлена виключно на експорт. Підтверджено експлуатацію в 4 країнах: Камерун і Таїланд - по 18 систем, Уганда - 6 одиниць, Азербайджан - до 5 ATMOS 2000 на військах. Армія Ізраїлю замовила ці САУ тільки в 2017 році без оголошення кількості, а Філіппіни в 2020 році законтрактували дві батареї.
Archer
Міжнародний конгломерат компаній BAE Systems на конкурс відправляє Archer від Bofors, розробку якого завершили в 2004 році. Попри дійсно унікальні можливості по часу розгортання і відкриття вогню в лічені секунди, ця система перебуває на озброєнні тільки однієї країни - Швеції, в кількості 48 одиниць.
CAESAR
Французька Nexter на конкурс відправляє свій світовий бестселер - CAESAR, який створили в 90-х роках. Серед усіх учасників це найпопулярніша у світі колісна САУ, яка стоїть на озброєнні 5-6 країн світу загалом близько 300 одиниць. Найбільше CAESAR є в армії Саудівської Аравії - близько 130 одиниць і Франції - близько 80. Серед інших операторів - Данія, Індонезія і Таїланд, у деяких джерелах також фігурує Ліван. Серед країн, які планують замовити CAESAR, Чехія і Марокко.
Nora B52
Несподіваним учасником порівняльних випробувань стала Nora B52 з Сербії, яку продемонструє компанія Yugoimport. Насправді ця САУ досить сучасна - її виготовлення почалося в 2006 році і вона була закуплена шістьма арміями світу, включно з Сербією. Однак головними операторами сербської САУ є Алжир - 50 одиниць та Бангладеш - 36 систем. М'янма і Кенія мають по 30 Nora B52, Кіпр замовив 24 одиниці, а сербська армія озброїлася тільки 6 артсистемами, проте планує замовити значно більше.
Brutus
Завершує шорт-лист компаній, які підтвердили свою участь, американська AM General проєкту колісної САУ Brutus. Brutus тільки проходить випробування і вперше "засвітився" в 2018 році, продемонстрував цікаве рішення компенсації віддачі з потужними гідрокомпенсаторами.
Потенційні учасники
Також серед можливих учасників конкурсу фігурують Denel Land Systems з ПАР, яка в 2002 році продемонструвала колісну САУ T5-52, а також словацька Konštrukta-Defence, яка відома модернізацією під калібр 155-мм САУ Dana - Zuzana 2. Зокрема у цій компанії є проєкт САУ EVA. Словаки нещодавно заявили, що готові допомогти Україні в розробці САУ "Богдана".
У список американське видання додало корейську Hanwha, яка виготовляє відому гусеничну САУ K9 Thunder, яку в Сеулі планують поступово зробити безпілотною. І японський Mitsubishi - виробника гусеничної Type 99 і колісної Type 19.
Армія США проводить порівняльні випробування, де тестуються всі реальні можливості зброї в однакових для всіх умовах. Вони продемонструють всі переваги і недоліки кожної САУ, баланс між якими і стане головним фактором вибору. За умовами конкурсу кожна компанія повинна надати 18 одиниць артилерійських систем, що відразу відкине питання щодо виробничих можливостей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
просто потому ,что денег нет
ты бы, кретин, уточнил, сколько стандартов НАТО из примерно 2 тысяч ВСУ внедрили за 6 лет! а потом вычислил, сколько десятилетий или даже веков таким темпом Украина будет двигаться
покажи им большую красивую блестящую игрушку - и они тут же пустят слюни
и именно этим отличаются взрослые умные дяди от них
не-не, бубочка, не выйдет
Було б добре мати безпілотний або з безпілотними можливостями комплекс який може самостійно виїжджати на позицію, самостійно відстрілятись та від'їхати від неї скажімо метрів на 100-200 (далі, думаю і не треба)
А там він підбирає екіпаж і далі їдуть вже в режимі керування людиною