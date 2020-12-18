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Міноборони США проведе порівняльні випробування колісних САУ для вибору постачальника. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Міністерство оборони США проведе порівняльні випробування колісних самохідних артилерійських установок з метою визначення потенційного постачальника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Defense Express.

Пентагон планує розширити можливості своїх бригадних груп Striker завдяки колісним САУ. Stryker Brigade Combat Team - механізована бригада армії США, в який ставка зроблена на мобільність, а основна бойова техніка - це машини на базі БТР Stryker

З метою пошуку постачальника нових систем армія США оголосила про проведення порівняльних випробувань, які повинні відбутися на початку 2021 на полігоні в Арізоні. Ці тести допоможуть відсіяти більшість потенційних виробників, які борються за масштабний контракт на поставку артсистем, виконання якого розпочнеться у 2023 році.

За даними американського профільного видання Defense news свою участь у порівняльних випробуваннях візьмуть п'ять компаній, а ще чотири є потенційними учасниками.

ATMOS 2000

Міноборони США проведе порівняльні випробування колісних САУ для вибору постачальника 01

Зокрема йдеться про ізраїльську Elbit Systems з САУ ATMOS 2000. Вона проводиться з 2006 року, проте довгий час була націлена виключно на експорт. Підтверджено експлуатацію в 4 країнах: Камерун і Таїланд - по 18 систем, Уганда - 6 одиниць, Азербайджан - до 5 ATMOS 2000 на військах. Армія Ізраїлю замовила ці САУ тільки в 2017 році без оголошення кількості, а Філіппіни в 2020 році законтрактували дві батареї.

Archer

Міноборони США проведе порівняльні випробування колісних САУ для вибору постачальника 02

Міжнародний конгломерат компаній BAE Systems на конкурс відправляє Archer від Bofors, розробку якого завершили в 2004 році. Попри дійсно унікальні можливості по часу розгортання і відкриття вогню в лічені секунди, ця система перебуває на озброєнні тільки однієї країни - Швеції, в кількості 48 одиниць.

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CAESAR

Міноборони США проведе порівняльні випробування колісних САУ для вибору постачальника 03

Французька Nexter на конкурс відправляє свій світовий бестселер - CAESAR, який створили в 90-х роках. Серед усіх учасників це найпопулярніша у світі колісна САУ, яка стоїть на озброєнні 5-6 країн світу загалом близько 300 одиниць. Найбільше CAESAR є в армії Саудівської Аравії - близько 130 одиниць і Франції - близько 80. Серед інших операторів - Данія, Індонезія і Таїланд, у деяких джерелах також фігурує Ліван. Серед країн, які планують замовити CAESAR, Чехія і Марокко.

Nora B52

Міноборони США проведе порівняльні випробування колісних САУ для вибору постачальника 04

Несподіваним учасником порівняльних випробувань стала Nora B52 з Сербії, яку продемонструє компанія Yugoimport. Насправді ця САУ досить сучасна - її виготовлення почалося в 2006 році і вона була закуплена шістьма арміями світу, включно з Сербією. Однак головними операторами сербської САУ є Алжир - 50 одиниць та Бангладеш - 36 систем. М'янма і Кенія мають по 30 Nora B52, Кіпр замовив 24 одиниці, а сербська армія озброїлася тільки 6 артсистемами, проте планує замовити значно більше.

Brutus

Міноборони США проведе порівняльні випробування колісних САУ для вибору постачальника 05

Завершує шорт-лист компаній, які підтвердили свою участь, американська AM General проєкту колісної САУ Brutus. Brutus тільки проходить випробування і вперше "засвітився" в 2018 році, продемонстрував цікаве рішення компенсації віддачі з потужними гідрокомпенсаторами.

Потенційні учасники

Також серед можливих учасників конкурсу фігурують Denel Land Systems з ПАР, яка в 2002 році продемонструвала колісну САУ T5-52, а також словацька Konštrukta-Defence, яка відома модернізацією під калібр 155-мм САУ Dana - Zuzana 2. Зокрема у цій компанії є проєкт САУ EVA. Словаки нещодавно заявили, що готові допомогти Україні в розробці САУ "Богдана".

Міноборони США проведе порівняльні випробування колісних САУ для вибору постачальника 06

У список американське видання додало корейську Hanwha, яка виготовляє відому гусеничну САУ K9 Thunder, яку в Сеулі планують поступово зробити безпілотною. І японський Mitsubishi - виробника гусеничної Type 99 і колісної Type 19.


Армія США проводить порівняльні випробування, де тестуються всі реальні можливості зброї в однакових для всіх умовах. Вони продемонструють всі переваги і недоліки кожної САУ, баланс між якими і стане головним фактором вибору. За умовами конкурсу кожна компанія повинна надати 18 одиниць артилерійських систем, що відразу відкине питання щодо виробничих можливостей.

Автор: 

випробування (403) оборона (4795) зброя (7475) Пентагон (1430) США (23043) артилерія (789)


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Топ коментарі
+17
Шведы "Арчер" крепко мне нравятся..
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18.12.2020 22:10
+8
На фоне Арчера остальные САУ выглядят как прошлый век.
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18.12.2020 22:33
+7
Тююю....Испытания,конкурсы-шмонкурсы...Мы он в Чехии дерьма совдеповского купим.Да так купим,что у чиновников аж новые дачи почему-то появятся
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18.12.2020 22:05
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А, как она может закупаться для ВСУ если ВСУ идут по пути стандартов НАТО, скажите Кретин Кретинович?
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19.12.2020 09:33 Відповісти
ну, кретин здесь только ты - кретин, не понимающий, что прессуха ВСУ может болтать что угодно про прибближение к стандартам НАТО, но суровые реалии жизни таковы, что советское оружие в ВСУ будет использоваться еще десятилетиями
просто потому ,что денег нет
ты бы, кретин, уточнил, сколько стандартов НАТО из примерно 2 тысяч ВСУ внедрили за 6 лет! а потом вычислил, сколько десятилетий или даже веков таким темпом Украина будет двигаться
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19.12.2020 16:31 Відповісти
Просто, она самая дешевая, это американцы могут себе позволить современные САУ за миллионы долларов за штуку, а Украина нищеброды.
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19.12.2020 11:19 Відповісти
Да ладно, при "барИге" заказывались, разрабатывались, испытывались и ставились на вооружение свои, отечественные образцы техники и вооружения. Более современные, чем "Дана". А вот при самом "простом и честном" парне из Кривого Бивня денег стало почему то не хватать. Вроде и "барИга" уже не ворует из бюджета, который оставил "наичестнейшему" парню современности, а денежкт тю тю.
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19.12.2020 11:36 Відповісти
проблема большинства комментаторов здесь в том, что в своем развитии они не прошли дальше подросткового уровня сознания
покажи им большую красивую блестящую игрушку - и они тут же пустят слюни
и именно этим отличаются взрослые умные дяди от них
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19.12.2020 09:21 Відповісти
И это мы, как раз и видим на вашем примере.
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19.12.2020 09:34 Відповісти
о, подросток сообразил, что врослые дяди говорят про него, и решил по-детски перевести стрелки
не-не, бубочка, не выйдет
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19.12.2020 16:33 Відповісти
На мій скромний погляд "Арчер" поза конкуренцією .
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19.12.2020 11:00 Відповісти
Німці на гусенях можуть пуляти з будь яких лісів. А шведи тільки з дороги.
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19.12.2020 11:14 Відповісти
На фоне Арчера, возле украинской Богданы, плакать хочется ((((
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19.12.2020 11:17 Відповісти
Brutus и Caesar примерно то же самое. Америкосам и французам тоже плакать?
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19.12.2020 12:03 Відповісти
Примерно тоже самое????? Диванный эксперт, в арчере автоматическая система заряжания, благодаря боковым фиксаторам у него больше углы горизонтальной наводки, у Богданы -максимум 12, в арчере компьютеров и приборов на пару лямов, почитай ТТХ, а потом рот открывай.
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20.12.2020 13:30 Відповісти
Хамло. Иди и дальше на ТТХ слюни пускай.
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20.12.2020 18:36 Відповісти
Поплачь лучше на фоне вашей кало-лиции
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19.12.2020 12:25 Відповісти
Я за шведов!
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20.12.2020 14:16 Відповісти
Корейці молодці. Дивляться одразу у майбутнє.
Було б добре мати безпілотний або з безпілотними можливостями комплекс який може самостійно виїжджати на позицію, самостійно відстрілятись та від'їхати від неї скажімо метрів на 100-200 (далі, думаю і не треба)
А там він підбирає екіпаж і далі їдуть вже в режимі керування людиною
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21.12.2020 10:49 Відповісти
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