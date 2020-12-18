Міноборони США проведе порівняльні випробування колісних САУ для вибору постачальника. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Міністерство оборони США проведе порівняльні випробування колісних самохідних артилерійських установок з метою визначення потенційного постачальника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Defense Express.

Пентагон планує розширити можливості своїх бригадних груп Striker завдяки колісним САУ. Stryker Brigade Combat Team - механізована бригада армії США, в який ставка зроблена на мобільність, а основна бойова техніка - це машини на базі БТР Stryker

З метою пошуку постачальника нових систем армія США оголосила про проведення порівняльних випробувань, які повинні відбутися на початку 2021 на полігоні в Арізоні. Ці тести допоможуть відсіяти більшість потенційних виробників, які борються за масштабний контракт на поставку артсистем, виконання якого розпочнеться у 2023 році.

За даними американського профільного видання Defense news свою участь у порівняльних випробуваннях візьмуть п'ять компаній, а ще чотири є потенційними учасниками.

ATMOS 2000







Зокрема йдеться про ізраїльську Elbit Systems з САУ ATMOS 2000. Вона проводиться з 2006 року, проте довгий час була націлена виключно на експорт. Підтверджено експлуатацію в 4 країнах: Камерун і Таїланд - по 18 систем, Уганда - 6 одиниць, Азербайджан - до 5 ATMOS 2000 на військах. Армія Ізраїлю замовила ці САУ тільки в 2017 році без оголошення кількості, а Філіппіни в 2020 році законтрактували дві батареї.

Archer







Міжнародний конгломерат компаній BAE Systems на конкурс відправляє Archer від Bofors, розробку якого завершили в 2004 році. Попри дійсно унікальні можливості по часу розгортання і відкриття вогню в лічені секунди, ця система перебуває на озброєнні тільки однієї країни - Швеції, в кількості 48 одиниць.

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CAESAR







Французька Nexter на конкурс відправляє свій світовий бестселер - CAESAR, який створили в 90-х роках. Серед усіх учасників це найпопулярніша у світі колісна САУ, яка стоїть на озброєнні 5-6 країн світу загалом близько 300 одиниць. Найбільше CAESAR є в армії Саудівської Аравії - близько 130 одиниць і Франції - близько 80. Серед інших операторів - Данія, Індонезія і Таїланд, у деяких джерелах також фігурує Ліван. Серед країн, які планують замовити CAESAR, Чехія і Марокко.

Nora B52







Несподіваним учасником порівняльних випробувань стала Nora B52 з Сербії, яку продемонструє компанія Yugoimport. Насправді ця САУ досить сучасна - її виготовлення почалося в 2006 році і вона була закуплена шістьма арміями світу, включно з Сербією. Однак головними операторами сербської САУ є Алжир - 50 одиниць та Бангладеш - 36 систем. М'янма і Кенія мають по 30 Nora B52, Кіпр замовив 24 одиниці, а сербська армія озброїлася тільки 6 артсистемами, проте планує замовити значно більше.

Brutus







Завершує шорт-лист компаній, які підтвердили свою участь, американська AM General проєкту колісної САУ Brutus. Brutus тільки проходить випробування і вперше "засвітився" в 2018 році, продемонстрував цікаве рішення компенсації віддачі з потужними гідрокомпенсаторами.

Потенційні учасники

Також серед можливих учасників конкурсу фігурують Denel Land Systems з ПАР, яка в 2002 році продемонструвала колісну САУ T5-52, а також словацька Konštrukta-Defence, яка відома модернізацією під калібр 155-мм САУ Dana - Zuzana 2. Зокрема у цій компанії є проєкт САУ EVA. Словаки нещодавно заявили, що готові допомогти Україні в розробці САУ "Богдана".

У список американське видання додало корейську Hanwha, яка виготовляє відому гусеничну САУ K9 Thunder, яку в Сеулі планують поступово зробити безпілотною. І японський Mitsubishi - виробника гусеничної Type 99 і колісної Type 19.





Армія США проводить порівняльні випробування, де тестуються всі реальні можливості зброї в однакових для всіх умовах. Вони продемонструють всі переваги і недоліки кожної САУ, баланс між якими і стане головним фактором вибору. За умовами конкурсу кожна компанія повинна надати 18 одиниць артилерійських систем, що відразу відкине питання щодо виробничих можливостей.