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Житель Буковини намагався відправити до Франції поштою німецький кулемет MG 42. ФОТОрепортаж

Житель Буковини намагався відправити до Франції поштою німецький кулемет часів Другої світової війни MG 42.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Київської митниці.

Житель Буковини намагався відправити до Франції поштою німецький кулемет MG 42 01

Кулемет, який був розроблений у нацистській Німеччині і прийнятий на озброєння Вермахту в 1942 році, працівники митниці виявили у міжнародному поштовому відправленні, яке житель Чернівецької області посилав до Франції. Як зазначив відправник у декларації, в посилці були запчастини.

Житель Буковини намагався відправити до Франції поштою німецький кулемет MG 42 02

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Намагаючись ввести в оману митників і сканувальну техніку, відправник загорнув кулемет у фольгу, проте це йому не допомогло.

Житель Буковини намагався відправити до Франції поштою німецький кулемет MG 42 03
Житель Буковини намагався відправити до Франції поштою німецький кулемет MG 42 04

Зброю направлено на експертизу. Стосовно українського відправника розглядається питання складання протоколу про порушення митних правил.

Автор: 

Київ (19530) зброя (7475) пошта (312) митниця (1874)


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Топ коментарі
+47
Полезная вещь
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18.12.2020 22:59
+37
Такая вещь еще в Украине пригодится. На Банковой ватных клиентов засело не мало.

Лучше бы патронов прикупил.
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18.12.2020 23:02
+31
Ээээ, а где такие продаются в Украине? Заверните мне два.
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18.12.2020 23:01
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Через високий темп стрільби MG-42 потребував частої заміни стволів, рішення розроблене інженерами фірми Metall und Lackierwarenfabrik Johannes Grossfuss AG дозволяло здійснювати заміну стволів лише однією людиною за 6 - 10секунд, що дозволяло вести практично непереривний вогонь. Заміну стволів при інтенсивному вогні потрібно було здійснювати практично кожні 250-300 пострілів.
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19.12.2020 01:06 Відповісти
6 -10 секунд во время боя и когда напарник убит? - ты труп.....
хотя машинка хорошая - никто нe спорит...
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19.12.2020 01:23 Відповісти
я тоже не спорю...это просто информация
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19.12.2020 14:23 Відповісти
І десь у безпечній Європі голосно заплакав колекціонер.
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18.12.2020 23:24 Відповісти
А дідо в труні перевернувся через жадібного онука.
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19.12.2020 01:06 Відповісти
Хотел бы понять, почему всегда везёт дуракам и пьяницам? Дебил нашёл дедову заначку и сразу начал скидывать по дебильному в Францию. Раритет и тут бы оччченнннь пригодился. Но пословицу "с умным лучше потерять, чем с дураком найти" никто не отменял.
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18.12.2020 23:37 Відповісти
Скорее жадный и недалёкий...
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19.12.2020 00:36 Відповісти
Пила Гитлера ,кстати в отличном состоянии ...и надо сказать что машинка очень неплохая .
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18.12.2020 23:38 Відповісти
Кулемет классний але ********** до нього дорогі до біса.А апетит в нього ого-го.
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18.12.2020 23:38 Відповісти
Та ладно! 7.92 не дороже 7.62
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19.12.2020 00:05 Відповісти
У меня в кабинете мешок был с 7,92Х57. Где то тысячи полторы. Потом знакомым из уголовки отдал (им "палка" нужна была под конец года). Нам, как результат это не шло. Выпито было кхм, кхм
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19.12.2020 05:50 Відповісти
Все знаєте, дайте знати де набої придбати .
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19.12.2020 01:02 Відповісти
В мисливських магазинах,звісно при наявності дозволу на зброю.
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19.12.2020 10:29 Відповісти
Интересно откуда он у него?
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18.12.2020 23:40 Відповісти
Деды много чего закопали.
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19.12.2020 17:22 Відповісти
Та понятно шо закопали.А откуда взялся
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19.12.2020 17:24 Відповісти
эхо войны.
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19.12.2020 20:37 Відповісти
Ідіот. В такі то часи...
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18.12.2020 23:42 Відповісти
Так це кулемет чи муляж?
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18.12.2020 23:50 Відповісти
муляж
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20.12.2020 00:08 Відповісти
Житель Буковини намагався відправити до Франції поштою німецький кулемет MG 42 - Цензор.НЕТ 7084
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18.12.2020 23:52 Відповісти
Красавчик, однозначно! Жирный плюз за то, что машиненгевер в таком состоянии, и жирнючий минус за то, что отправлял его. Фацк, такие вещи скоро тут будут нужнее!
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19.12.2020 00:04 Відповісти
Такие предметы нельзя сейчас вывозить с Украины
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19.12.2020 12:50 Відповісти
Макет, наверное. Какому-то коллекционеру хотел продать...
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19.12.2020 00:18 Відповісти
если отправили на экспертизу, то все-таки хотел отправить груду железа похожее на пулемет
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19.12.2020 00:19 Відповісти
вам не кажется что страна двитгается в неправильном направлении
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19.12.2020 00:24 Відповісти
Паскуда-онук, хотів продати дідів машінгвер.
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19.12.2020 00:59 Відповісти
да действительно сохран идеальный, но внучата не понимают для чего хранил всю жизнь эту машинку добрый дедушка, и что его отец прадедушка делал с помощью этой машинки когда в его хату стучались немцы каммунисты и прочие любители пожрать и ограбить.
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19.12.2020 11:12 Відповісти
Житель Буковини намагався відправити до Франції поштою німецький кулемет MG 42 - Цензор.НЕТ 4939
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19.12.2020 01:54 Відповісти

Гарний кулемет, скорострільність вища ніж у ********* радянського лайна - кулеметів
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19.12.2020 03:02 Відповісти
ето точно! его еще называли циркулярка Гитлера
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19.12.2020 05:09 Відповісти
справно косил кацапов
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19.12.2020 05:10 Відповісти
Отличная "Пила Адика" ("Крестовик", "Косторез"). До сих пор на вооружении во многих странах.
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19.12.2020 05:37 Відповісти
"Ламборджині" має під капотом більше "коней", і їздить швидше, ніж МТЗ... Однак, на ньому не можна орать город... А війна - та сама "оранка"... Всі кулемети, виготовлені на базі МГ-42, модернізувалися в одному напрямку - зменшення темпу стрільби...
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19.12.2020 07:42 Відповісти
на его базе только мг 3 и застава да и то юго модель просто клон ну и австрияк Штеер м 60 свин - компилят с Мг 42 и ФГ 42 ФН МАГ бельгийский- компилят браунинга и мг
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19.12.2020 09:03 Відповісти
Це суперечить тому, що я сказав?
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19.12.2020 10:01 Відповісти
Ліпше б Карпати захистив від владних бариг лісовирізальників цією пилкою Адольфа. А взагалі потрібен закон "Про зброю".
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19.12.2020 07:36 Відповісти
да у нас суды и так нормально судят и дают реальный срок за нарушение Закона этого про зброю
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19.12.2020 11:31 Відповісти
Нужен закон как во второй поправке конституции сша, настоящая демократия, а не ее пародия на постсовке.
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19.12.2020 07:41 Відповісти
Мечта, а не аппарат...газонокосилка отдыхает .
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19.12.2020 07:48 Відповісти
Чо-та навеяло новостью))) Шановному панству здравия.

https://www.youtube.com/watch?v=LWLDchefRPo
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19.12.2020 08:49 Відповісти
От дурень. Скоро в Украіні пригодився би.
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19.12.2020 08:50 Відповісти
Если не стреляет - значит макет оружия.
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19.12.2020 09:04 Відповісти
Такой макет любой ист.музей купит.Это один из наилучших пулеметов ВМВ.
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19.12.2020 13:48 Відповісти
В тему.

https://www.youtube.com/watch?v=XYyF6eszKEI Машингвери
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19.12.2020 09:56 Відповісти
І, головне, актуально ...
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19.12.2020 09:59 Відповісти
Это муляж, причем очень паршивого изготовления, жалко что ЦЕНЗОР, выкладывает такую туфту.
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19.12.2020 14:34 Відповісти
куплю такую муляжную машинку, помазанную, с живой проверенной ленточкой.
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19.12.2020 16:54 Відповісти
Это консервная банка а не пулемет
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19.12.2020 14:45 Відповісти
на сегодняшний день это конечно уже УГ,но по тем годам ничего лучше не было...
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19.12.2020 16:30 Відповісти
ничё так трофей .... я б и сам покупателем стал )))
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19.12.2020 14:50 Відповісти
А экспертная комиссия заключила что он в боевом пригодном к стельбе состоянии? Или это МАКЕТ? там ствол просверлен? Если это Макет - таких у нас в Уекраине полным полно и свободно на Виолити продаются.....Это все ни о чем....
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19.12.2020 15:03 Відповісти
Нагадало анекдот.
Онук говорить діду:
"Діду, а може не треба оливою квітник поливати? Квіти можуть зав'янути"
Дід відповідає:
"Лий - лий, квіток то таке, а кулемет не заіржавіє"
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19.12.2020 15:16 Відповісти
Багато квітів зів'яло, мабуть. Якщо не муляж.
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19.12.2020 17:19 Відповісти
Як новенький. Тримав, змащував, певне "гостинно" мокселів зустрічати збирався
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19.12.2020 16:45 Відповісти
Этот МГ был кошмаром для противника. "Подвиг" А. Матросова не выдерживает никакой критики. Если бы он лёг на амбразуру, то через несколько секунд от тела "героя" осталась бы только пыль.
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19.12.2020 17:18 Відповісти
Не було ніякого "подвіга". Пропаганда. Як і 28 "панфіловців".
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19.12.2020 17:20 Відповісти
Він його що цілим пересилав?
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19.12.2020 18:25 Відповісти
По Новой Почте
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19.12.2020 19:08 Відповісти
Цю зброю треба приймати на озброєння ЗСУ, а не радянське лайно -

Житель Буковини намагався відправити до Франції поштою німецький кулемет MG 42 - Цензор.НЕТ 6832
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19.12.2020 18:57 Відповісти
Житель Буковини намагався відправити до Франції поштою німецький кулемет MG 42 - Цензор.НЕТ 1912
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19.12.2020 19:14 Відповісти
Отличный пулемет. Для него и здесь нашлось бы достаточно работы.
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19.12.2020 19:23 Відповісти
То вже був готовий муляж для музейної техніки .
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19.12.2020 19:28 Відповісти
Це ж іграшка з жестянки в гаражі зроблена))) Хочаб у гуглі подовилися, як оригінал виглядає. Якщо б робітники митниці тримали в руках оригінал, то питань не виникало))) А журналістам раджу у іграшковий магазин піти, ото там були б сенсації))))
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20.12.2020 00:03 Відповісти
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