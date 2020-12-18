Житель Буковини намагався відправити до Франції поштою німецький кулемет MG 42. ФОТОрепортаж
Житель Буковини намагався відправити до Франції поштою німецький кулемет часів Другої світової війни MG 42.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Київської митниці.
Кулемет, який був розроблений у нацистській Німеччині і прийнятий на озброєння Вермахту в 1942 році, працівники митниці виявили у міжнародному поштовому відправленні, яке житель Чернівецької області посилав до Франції. Як зазначив відправник у декларації, в посилці були запчастини.
Намагаючись ввести в оману митників і сканувальну техніку, відправник загорнув кулемет у фольгу, проте це йому не допомогло.
Зброю направлено на експертизу. Стосовно українського відправника розглядається питання складання протоколу про порушення митних правил.
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хотя машинка хорошая - никто нe спорит...
Гарний кулемет, скорострільність вища ніж у ********* радянського лайна - кулеметів
https://www.youtube.com/watch?v=LWLDchefRPo
https://www.youtube.com/watch?v=XYyF6eszKEI Машингвери
Онук говорить діду:
"Діду, а може не треба оливою квітник поливати? Квіти можуть зав'янути"
Дід відповідає:
"Лий - лий, квіток то таке, а кулемет не заіржавіє"