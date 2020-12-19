Новорічна ялинка згоріла на Херсонщині через замикання в гірлянді. ВІДЕО+ФОТО

У смт Чаплинка Херсонської області повністю згоріла штучна новорічна ялина, яку встановили на майданчику біля будинку культури.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Херсонської області в суботу, передає Цензор.НЕТ.

Як розповів начальник місцевого відділення поліції Сергій Ященко, інформація про подію надійшла 18 грудня, за кілька хвилин до опівночі, від місцевих жителів, які відпочивали біля святкової ялинки. На місці слідчо-оперативна група опитала свідків.

"Згідно з отриманими свідченнями, попередньо встановлено, що умисного підпалу не було. Це підтверджується і відеозйомкою молодих людей, які саме тоді були біля ялинки. На відео зафіксовано, що полум'я почало поширюватися поверхнею штучної ялинки на висоті кількох метрів від землі", - зазначено в повідомленні.

Унаслідок пожежі новорічна ялина повністю згоріла.

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"За попередніми висновками, пожежа сталася унаслідок замикання електроконтактів новорічної гірлянди", - повідомили в поліції.

Наразі згорілу ялинку вже відновлюють.

"Новорічна ялинка, що згоріла, була штучною. На металевий каркас "накручували" штучну хвою. Через пожежу залишився лише металевий каркас. Зараз відновлюємо ялинку", - розповів кореспонденту "Укрінформу" голова Чаплинської селищної ради Олексій Фаустов.