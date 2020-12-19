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Новорічна ялинка згоріла на Херсонщині через замикання в гірлянді. ВІДЕО+ФОТО

У смт Чаплинка Херсонської області повністю згоріла штучна новорічна ялина, яку встановили на майданчику біля будинку культури.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Херсонської області в суботу, передає Цензор.НЕТ.

Як розповів начальник місцевого відділення поліції Сергій Ященко, інформація про подію надійшла 18 грудня, за кілька хвилин до опівночі, від місцевих жителів, які відпочивали біля святкової ялинки. На місці слідчо-оперативна група опитала свідків.

"Згідно з отриманими свідченнями, попередньо встановлено, що умисного підпалу не було. Це підтверджується і відеозйомкою молодих людей, які саме тоді були біля ялинки. На відео зафіксовано, що полум'я почало поширюватися поверхнею штучної ялинки на висоті кількох метрів від землі", - зазначено в повідомленні.

Унаслідок пожежі новорічна ялина повністю згоріла.

Новорічна ялинка згоріла на Херсонщині через замикання в гірлянді 01

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"За попередніми висновками, пожежа сталася унаслідок замикання електроконтактів новорічної гірлянди", - повідомили в поліції.

Наразі згорілу ялинку вже відновлюють.

"Новорічна ялинка, що згоріла, була штучною. На металевий каркас "накручували" штучну хвою. Через пожежу залишився лише металевий каркас. Зараз відновлюємо ялинку", - розповів кореспонденту "Укрінформу" голова Чаплинської селищної ради Олексій Фаустов.

Автор: 

пожежа (4342) ялинка (115) Херсонська область (5795)


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Топ коментарі
+7
А лучше тех , кто купил о-о-очень китайские гирлянды за большие деньги .
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19.12.2020 14:14
+7
ну что сказать?
Новорічна ялинка згоріла на Херсонщині через замикання в гірлянді - Цензор.НЕТ 1902
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19.12.2020 16:25
+6
Пришел как-то к хоббитам на Новый
Год дедушка Гендальф. Песни пели, хороводы водили. Потом дедушка и говорит:
- Елочка, зажгись!
А елочка не зажигается. Он снова:
- Елочка, зажгись!
Безрезультатно. Тогда Гендальф рассердился и скомандовал:
- Наур Анн Адриат Аммин!
Пожар тушили три дня...
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19.12.2020 14:57
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А лучше тех , кто купил о-о-очень китайские гирлянды за большие деньги .
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19.12.2020 14:14 Відповісти
У Львові пан андрій Садовий "Доля" планував купити штучну ялиночку за 1 млн 200 (ціна натуральної 6000 плюс доставка)

а це,до речі, хороша ідея...
Щороку палити таку ялиночку і списувати на "китайську якість" )))))
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19.12.2020 15:35 Відповісти
ну что сказать?
Новорічна ялинка згоріла на Херсонщині через замикання в гірлянді - Цензор.НЕТ 1902
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19.12.2020 16:25 Відповісти
прочиталось - на Хряковщине... Гепа, ну хорош, праздники, то, се, а ты даже в область не попал
не будь трупом, веселись.... ах да, в гробу карманов -
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19.12.2020 13:57 Відповісти
Ничего... Там вдова мАлАдая... У нее карманоФ достаточно...
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19.12.2020 14:27 Відповісти
Маладая бєзутєшная вдова буде приймати посаду міського голови чи її у труну до Гєпи покладуть, як у древньому ******?
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19.12.2020 15:00 Відповісти
молодая вдова скорбыть за бугром аж слёза жгучая покатилась по 12 айфону.
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19.12.2020 15:06 Відповісти
"Ховали Гепу, ховали..." (с) хір Мотузки
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19.12.2020 15:23 Відповісти
в харьковской синагоге будет царский обед, скорбить будут неделю.
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19.12.2020 16:10 Відповісти
Ойц... Сьогодні вночі якраз згадував ґеґипетську традицію класти у гробницю все, що знадобиться небіжчику в світі парфумів. І що характерно, такі гробниці потім безбожно розкрадали.
Так, стоп... Не підказую харківським "хозяйственникам" - бо ще почухають ріпи: "прибарахлиться можно" 🤑🤑🤑
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19.12.2020 15:19 Відповісти
"Не будь трупом, веселись" - це залік!
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19.12.2020 14:54 Відповісти
О новость, всеукраинского масштаба. Згорела да и хер с ней. Новую поставят

Новорічна ялинка згоріла на Херсонщині через замикання в гірлянді - Цензор.НЕТ 3191
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19.12.2020 14:37 Відповісти
Краще ніж Зезрадник призначив чергового ватного малороса в держоргани.
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19.12.2020 14:40 Відповісти
Шишки нарожают... 🌲🌲🌲
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19.12.2020 14:51 Відповісти
А у нас поставили на диво кривобоке і лисе чудо. Народ обурився і почав насміхатися над ялинкою і молодим та креативним головою ОТГ- вірним зеленінцем. Ну...ночі, під завісою темряви, в зв'язку з негативною оцінкою населенням шедевру поєднання канабісу та короткозорості, завалили ту нещасну ялинку і поставили замість неї сосну... Реальну, не корабельну, а то ще хто подумає....
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19.12.2020 14:38 Відповісти
Ёлачка гари !
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19.12.2020 14:53 Відповісти
Пришел как-то к хоббитам на Новый
Год дедушка Гендальф. Песни пели, хороводы водили. Потом дедушка и говорит:
- Елочка, зажгись!
А елочка не зажигается. Он снова:
- Елочка, зажгись!
Безрезультатно. Тогда Гендальф рассердился и скомандовал:
- Наур Анн Адриат Аммин!
Пожар тушили три дня...
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19.12.2020 14:57 Відповісти
Останнім часом новини у нас наче на расєі. Треба вже якось позбуватися цієї радянської спадщини.
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19.12.2020 15:02 Відповісти
Есть с чем сравнивать?
Отслеживаешь?
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19.12.2020 15:07 Відповісти
Видєливаєшся?
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19.12.2020 15:19 Відповісти
Чисто украинский сюжет.
Смотри ниже. Новорічна ялинка згоріла на Херсонщині через замикання в гірлянді - Цензор.НЕТ 4591
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19.12.2020 15:34 Відповісти
Ещё есть время сжечь 5 таких ёлок.
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19.12.2020 15:07 Відповісти
Новорічна ялинка згоріла на Херсонщині через замикання в гірлянді - Цензор.НЕТ 6450
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19.12.2020 15:09 Відповісти
Питай у авторів.
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19.12.2020 15:32 Відповісти
"Горіла сосна палала!" (с)
Новорічна ялинка згоріла на Херсонщині через замикання в гірлянді - Цензор.НЕТ 9079
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19.12.2020 15:13 Відповісти
В Трускавці вчора теж з димком запускали.
Новорічна ялинка згоріла на Херсонщині через замикання в гірлянді - Цензор.НЕТ 9771
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19.12.2020 15:20 Відповісти
"Ёлочка мне, блть, нравится?"
(с) дід з ютуба
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19.12.2020 15:31 Відповісти
Трускавецький "університет" швидкого закінчення.
Знаки - они везде.
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19.12.2020 16:40 Відповісти
Вы шляпу видите? Я тоже нет. Нормальная страна, нормальные люди. И никакого "креатива".
Елка во Вроцлаве (Польша).
Новорічна ялинка згоріла на Херсонщині через замикання в гірлянді - Цензор.НЕТ 3863
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19.12.2020 15:33 Відповісти
В Киеве "шляпа" убрала шляпу с йолки.
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19.12.2020 16:41 Відповісти
Шляпа вполне может быть уместной.Новорічна ялинка згоріла на Херсонщині через замикання в гірлянді - Цензор.НЕТ 1810
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19.12.2020 19:37 Відповісти
Новорічна ялинка згоріла на Херсонщині через замикання в гірлянді - Цензор.НЕТ 5910
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19.12.2020 19:38 Відповісти
Хмм...может изменить пожарные нормы? Я не шучу!!!! Продажа елок только с фаер стопами. Причем зарегистрированный номер елки должен играть с номером фаерстопа. Это все относится и к наборным елкам из веток. А елочные гирлянды должны быть с встроенными датчиками температуры и автоматами защиты по потребляемому току. Это недорогое удовольствие. Китайцы внедрят быстро.
Я знаю будет истерическая икавка, но вы посмотрите, сколько пожаров будет на праздники.
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19.12.2020 17:52 Відповісти
За "недорогое удовольствие" вы таки сильно погорячились. Безопасность не может быть недорогой. Датчики температуры? Где,на каждой лампочке, на каждом светодиоде? А сигнал с датчика как передать? Это правда недорого?
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19.12.2020 19:52 Відповісти
За это вообще не переживайте. Я больше переживаю за цену фаер стопа, который приплюсуется к елке.
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19.12.2020 20:00 Відповісти
Возгорания ёлок, санаториев, квартир, т д от коротких замыканий в электросетях свидетельствуют об отсутствии грамотных электриков. Поспрашивайте знакомых, от простого электромонтёра и выпускника академии до главного энергетика: Что такое "петля фаза-ноль". Когда нужно проводить наладочные проверки, и какие. От замыкания гореть не должно. Защита не сработала. Если она была..
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19.12.2020 19:35 Відповісти
Не забувайте про людський фактор. Ви впевнені, що немає "палія", який би хотів спалити ялинку. Божевільних багато. От, краще було би робити з негорючого пластика. А то недопалок, чи бенгальский вогонь, чи якась падла - і все - ялинки немає.
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19.12.2020 20:02 Відповісти
Знаки. И в Киеве на открытии загорелась. Но зеленые вряд ли обратят на это внимание из за тупости.
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19.12.2020 21:06 Відповісти
 
 