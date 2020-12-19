Прикордонники на Волині припинили контрабанду з Білорусі 25 тис. медпрепаратів і 2 тис. пачок цигарок. ФОТОрепортаж

Співробітники Державної прикордонної служби України на кордоні з Білоруссю у Волинській області затримали партію контрабандних товарів, яку намагалися ввезти в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Зокрема, на ділянці кордону неподвлік населеного пункту Кошари прикордонники виявили чотирьох осіб, які з пакетами лісосмугою рухалися від кордону.

"Помітивши правоохоронців, чоловіки кинули контрабанду і втекли", - наголошується в повідомленні.

У залишених пакетах прикордонники виявили 2 тис. пачок цигарок білоруського виробництва, понад 17 тис. пігулок, понад 7 тис. ампул, 270 флаконів і 42 упаковки різних лікарських засобів.

Наразі тривають заходи з пошуку і встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.

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