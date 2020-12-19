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Прикордонники на Волині припинили контрабанду з Білорусі 25 тис. медпрепаратів і 2 тис. пачок цигарок. ФОТОрепортаж

Співробітники Державної прикордонної служби України на кордоні з Білоруссю у Волинській області затримали партію контрабандних товарів, яку намагалися ввезти в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Зокрема, на ділянці кордону неподвлік населеного пункту Кошари прикордонники виявили чотирьох осіб, які з пакетами лісосмугою рухалися від кордону.

"Помітивши правоохоронців, чоловіки кинули контрабанду і втекли", - наголошується в повідомленні.

У залишених пакетах прикордонники виявили 2 тис. пачок цигарок білоруського виробництва, понад 17 тис. пігулок, понад 7 тис. ампул, 270 флаконів і 42 упаковки різних лікарських засобів.

Наразі тривають заходи з пошуку і встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.

Дивіться також: Виявлено міжнародний канал контрабанди кокаїну в країни ЄС через порт "Південний", - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Прикордонники на Волині припинили контрабанду з Білорусі 25 тис. медпрепаратів і 2 тис. пачок цигарок 01
Прикордонники на Волині припинили контрабанду з Білорусі 25 тис. медпрепаратів і 2 тис. пачок цигарок 02
Прикордонники на Волині припинили контрабанду з Білорусі 25 тис. медпрепаратів і 2 тис. пачок цигарок 03
Прикордонники на Волині припинили контрабанду з Білорусі 25 тис. медпрепаратів і 2 тис. пачок цигарок 04
Прикордонники на Волині припинили контрабанду з Білорусі 25 тис. медпрепаратів і 2 тис. пачок цигарок 05

Автор: 

Білорусь (7941) Держприкордонслужба ДПСУ (6033) контрабанда (1823) ліки (1326)


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Топ коментарі
+2
От долдоны, люди ЗАВОЗЯТ товар, их наградить надо. Ловите тех кто вывозит.
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19.12.2020 14:35
+2
Эти четверо - гордость для любой нации. Не всякая лошадь или верблюд потащит на себе подобный груз. Тем более - через границу. На конкурс стронгменов - всех четверых.
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19.12.2020 14:38
+2
Вагон грошей не задекларував - гром. роботи, бл...
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19.12.2020 14:43
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с этими акцизами на табачные изделия только провоцируют контрабанду... И плодят мафию подобно американцам времен сухого закона.
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19.12.2020 14:14 Відповісти
там такой взлет мафии был, что ФБР лет 20 справиться не могло.
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19.12.2020 14:15 Відповісти
Подтвердилось то, о чем предупреждали: Российская вакцина оказалась опасной для жизни и здоровья

https://kavkazcenter.com/russ/content/2020/12/19/119511/podtverdilos-to-o-chem-preduprezhdali-rossijskaya-vaktsina-okazalas-opasnoj-dlya-zhizni-i-zdorovya.shtml
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19.12.2020 14:15 Відповісти
Как правильно ? Пишу Беларусь , редактор не согласен .
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19.12.2020 14:34 Відповісти
От долдоны, люди ЗАВОЗЯТ товар, их наградить надо. Ловите тех кто вывозит.
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19.12.2020 14:35 Відповісти
И на передовую...
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19.12.2020 15:09 Відповісти
Эти четверо - гордость для любой нации. Не всякая лошадь или верблюд потащит на себе подобный груз. Тем более - через границу. На конкурс стронгменов - всех четверых.
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19.12.2020 14:38 Відповісти
Вагон грошей не задекларував - гром. роботи, бл...
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19.12.2020 14:43 Відповісти
Странно что айкосов не было
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19.12.2020 15:46 Відповісти
ще закон про айкоси в дію не вступив
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19.12.2020 17:28 Відповісти
А зачем тащить лекарства? У нас с медициной всё ЗБС. Бубочка вон, как простой гражданин лечился, говорит - всё зашибись
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19.12.2020 16:59 Відповісти
може просрочені тягля, для захоронення
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19.12.2020 17:29 Відповісти
 
 