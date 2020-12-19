Масштабний проєкт із відновлення українських місць пам'яті завершився у Чехії, - посол Перебийніс. ФОТОрепортаж

Наймасштабніший проєкт із відновлення українських місць пам'яті на території Чехії завершено.

Про це в фейсбуці повідомив посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс, інформує Цензор.НЕТ.

"Йдеться про унікальний Меморіал українцям – учасникам Першої світової війни у складі армій різних країн, а також воякам Української Галицької Армії. Всього у Меморіалі було поховано 154 полеглих українців", - зазначив він.

"Будівництво пам’ятника … розпочалося у серпні 1923 року за участі освітньо-організаційного комітету українських біженців у Брно, очолюваного головою місцевої Української академічної громади Антоном Базаром та сотником Левом Кривенеком… Ця організація, маючи чітко визначену мету, змогла відносно швидко зібрати потрібну суму пожертв… Вартість виготовлення і встановлення пам’ятника становила 9 тис. крон. Дату його відкриття було встановлено на 1 листопада 1923 року і приурочено до п’ятої річниці взяття галицькими українцями влади у Львові. На відкриття до Брно приїхали представник Празького комітету західноукраїнської еміграції Іван Мельницький та представник командування частинами Української Галицької Армії, які перебувають в Чехословаччині, Корнило Крушельницький", - процитував дипломат чеського історика Богдана Зілинського.

Також читайте: Громадянину Чехії загрожує 16 років в'язниці за участь у бойових діях на Донбасі, - посол Перебийніс

Слід зазначити, що кілька українських могил в ареалі Меморіалу з'явилося вже в 1930-х роках минулого століття і навіть після Другої світової війни.

Точної інформації про автора головного пам'ятника цього меморіалу не вдалося знайти, але є підстави вважати, що створив його відомий скульптор Михайло Бринський.

За словами українського дипломата, вперше він відвідав цей меморіал на початку 2019 року і "був вражений його величчю і емоційністю і, одночасно ... жахливим станом".

Перебийніс підкреслює, що відновлювати пам'ятник допомогла влада міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через збільшення кількості випадків COVID-19 на два дні раніше почнуть масове тестування в Чехії, а також посилять карантин

Також читайте: Запрошення "на чарку" після прийняття бюджету від Перебийноса, проблеми Литвиненка з ДФС, Третьякова відкладає гроші на пенсію, - день роботи ВР 15 грудня

Також читайте: Зеленський, Разумков і Шмигаль вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів аварії на ЧАЕС. ФОТОрепортаж