Масштабний проєкт із відновлення українських місць пам'яті завершився у Чехії, - посол Перебийніс. ФОТОрепортаж
Наймасштабніший проєкт із відновлення українських місць пам'яті на території Чехії завершено.
Про це в фейсбуці повідомив посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс, інформує Цензор.НЕТ.
"Йдеться про унікальний Меморіал українцям – учасникам Першої світової війни у складі армій різних країн, а також воякам Української Галицької Армії. Всього у Меморіалі було поховано 154 полеглих українців", - зазначив він.
"Будівництво пам’ятника … розпочалося у серпні 1923 року за участі освітньо-організаційного комітету українських біженців у Брно, очолюваного головою місцевої Української академічної громади Антоном Базаром та сотником Левом Кривенеком… Ця організація, маючи чітко визначену мету, змогла відносно швидко зібрати потрібну суму пожертв… Вартість виготовлення і встановлення пам’ятника становила 9 тис. крон. Дату його відкриття було встановлено на 1 листопада 1923 року і приурочено до п’ятої річниці взяття галицькими українцями влади у Львові. На відкриття до Брно приїхали представник Празького комітету західноукраїнської еміграції Іван Мельницький та представник командування частинами Української Галицької Армії, які перебувають в Чехословаччині, Корнило Крушельницький", - процитував дипломат чеського історика Богдана Зілинського.
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Слід зазначити, що кілька українських могил в ареалі Меморіалу з'явилося вже в 1930-х роках минулого століття і навіть після Другої світової війни.
Точної інформації про автора головного пам'ятника цього меморіалу не вдалося знайти, але є підстави вважати, що створив його відомий скульптор Михайло Бринський.
За словами українського дипломата, вперше він відвідав цей меморіал на початку 2019 року і "був вражений його величчю і емоційністю і, одночасно ... жахливим станом".
Перебийніс підкреслює, що відновлювати пам'ятник допомогла влада міста.
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А народы ,- которые сопротивляються таким " сложительствам ",,-
или хотят исправить последствия эти х ПРЕСТУПЛЕНИЙ - - ФАШИСТАМИ и Преступниками. . . . . . . . . . https://uploads.disquscdn.com/images/d1ac1e34f0d631e95fed47e4581fae1e0cfc9e2e3bf3c1e47252bfc2c32d7d98.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3b9f4a461eff19eb33ec397a14419f8bd86dbb305d6d206f10bfd6b285d3fe36.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/04c896b6619dc38b20288f0accc386afa1af397155823ae894e92e228088b039.gif https://uploads.disquscdn.com/images/2616d74efa701cb5fb9c17cf8fddf938bce4b487374e67e78168808426308da4.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/4f271d057670ead3531eecc1cfeeea3bb02a770f86671ce39e4066d4a4c7c731.jpg .... https://uploads.disquscdn.com/images/23fb6024f0251ceb8c46556a6f0131de2bbbca7246395346a85a041d70da7a5a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5db47307c70fda581f051d54dd21f73c5c4c3decda7495f9baaf975339c06bc6.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5e8173b95ce4c647b925a5fbfe03289129b25e9cab132928e1add76b2199d3e8.png .... https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/dacf9ed289ca55d3a5cf78e1f7b956b12cc00e1cdd1bd1da737fd847cf80886b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/8259c25c05fb38705cd6b26a5b2480910423b51c0bb3ec9c8ef6d7efde4c22dc.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/91b8432dac0c8e5838c47b153bd3970bcf0b1ba6ed83f2653c6ad54c8658a0ba.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/25e3d2ac32ef60ee6ded622610b5d8026bd7ff4667962991250289e203452c2e.jpg .. .
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