Українську шопку вперше представили на виставці "100 вертепів у Ватикані". ФОТОрепортаж

На площі Святого Петра у Ватикані днями відкрилася міжнародна виставка "100 вертепів у Ватикані". Вперше на виставці представлено і українську шопку (різновид вертепу).

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ, її створила схимонахиня УГКЦ Теодозія Полотнюк.

На передньому плані української композиції - ліси Карпат, а на задньому - село Многопілля Донецької області. Вертеп символічно відображає дух Різдва від сходу до заходу України й знайомить із багатогранною палітрою української різдвяної традиції.

Відкривалася виставка під акомпанемент українських колядок. Їх виконували учні недільної школи при прокатедральному соборі Святої Софії в Римі і семінаристи Папської колегії святого Йосафата.

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Виставка "100 вертепів у Ватикані" триватиме до 10 січня під колонадою Берніні на площі Святого Петра. Вхід безкоштовний.

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