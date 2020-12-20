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Українську шопку вперше представили на виставці "100 вертепів у Ватикані". ФОТОрепортаж

На площі Святого Петра у Ватикані днями відкрилася міжнародна виставка "100 вертепів у Ватикані". Вперше на виставці представлено і українську шопку (різновид вертепу).

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ, її створила схимонахиня УГКЦ Теодозія Полотнюк.

На передньому плані української композиції - ліси Карпат, а на задньому - село Многопілля Донецької області. Вертеп символічно відображає дух Різдва від сходу до заходу України й знайомить із багатогранною палітрою української різдвяної традиції.

Відкривалася виставка під акомпанемент українських колядок. Їх виконували учні недільної школи при прокатедральному соборі Святої Софії в Римі і семінаристи Папської колегії святого Йосафата.

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Виставка "100 вертепів у Ватикані" триватиме до 10 січня під колонадою Берніні на площі Святого Петра. Вхід безкоштовний.

Українську шопку вперше представили на виставці 100 вертепів у Ватикані 01
Фото: facebook.com/emb.va
Українську шопку вперше представили на виставці 100 вертепів у Ватикані 02
Фото: facebook.com/emb.va
Українську шопку вперше представили на виставці 100 вертепів у Ватикані 03
Фото: facebook.com/emb.va

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Українську шопку вперше представили на виставці 100 вертепів у Ватикані 04
Фото: facebook.com/emb.va
Українську шопку вперше представили на виставці 100 вертепів у Ватикані 05
Фото: facebook.com/emb.va

Автор: 

Ватикан (142) культура (434) Різдво (262) театр (158)


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Топ коментарі
+3
Чиста маасковские нарративы- царь хороший ,бояре плохие. Не устали еще это кацапское фуфло толкать?
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20.12.2020 07:16
+1
Народу -- 0. Одни попы и корры...
Но Наше Место в Ватикане -- было есть и будет!

Рад за нас!
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20.12.2020 01:06
+1
Украинскую шопку впервые представили на выставке "100 вертепов в Ватикане" - Цензор.НЕТ 7992
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20.12.2020 03:31
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Народу -- 0. Одни попы и корры...
Но Наше Место в Ватикане -- было есть и будет!

Рад за нас!
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20.12.2020 01:06 Відповісти
О там, где Наши расположились -- главный проход в Собор для служащих и персонала.
Там слева сзади -- пост Ватиканских Гвардейцев -- это Почётно!
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20.12.2020 01:09 Відповісти
ну ну . помню перед вторыми выборами кучмы в президенты заставляли конспектировать достижения Украины за время кучмизма - третье место на каком то кинофестивале . ***** такими темпами скоро вернётся как при кучме к распискам - обязуюсь . что я и члены моей семьи будут голосовать за ныне действующего . спасибо зебилам несёмся стремительным домкратом в светлое прошлое
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20.12.2020 09:00 Відповісти
А наче ковід лютує, а вони у толпи збираються.
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20.12.2020 03:28 Відповісти
Вірно буне не у «толпи», а у юрби,або ще є гарне слово»натовп».
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20.12.2020 12:23 Відповісти
Украинскую шопку впервые представили на выставке "100 вертепов в Ватикане" - Цензор.НЕТ 7992
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20.12.2020 03:31 Відповісти
Чиста маасковские нарративы- царь хороший ,бояре плохие. Не устали еще это кацапское фуфло толкать?
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20.12.2020 07:16 Відповісти
Позорисько. Навіщо ТУДИ лізти?
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20.12.2020 10:26 Відповісти
 
 