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Новини Фото П'яні за кермом
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П'яний слідчий на "Тойоті" протаранив у Києві припаркований "Мерседес" і паркан приватного будинку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на неділю, 20 грудня, п'яний співробітник Солом'янського УНПУ на автомобілі Toyota протаранив припаркований Mercedes і влетів у цегляну огорожу приватного домоволодіння.

Про це повідомляє "Київ Оперативний", передає Цензор.НЕТ.

Аварія сталася на вулиці Косенка, 45.

За інформацією видання, винуватець ДТП Денис Карасьов є дільничним офіцером Солом'янського Управління поліції, який вже не вперше  сідає за кермо напідпитку. В цьому випадку він відмовився проходити тест на стан сп'яніння, погрожуючи при цьому свідкам аварії. Крім того, поліцейський стверджував, що не був за кермом.

Також читайте: Водій мікроавтобуса пішов на обгін і врізався на зустрічній смузі в легковик на Львівщині: госпіталізовано 10 осіб, зокрема двох дітей, - поліція

Пяний слідчий на Тойоті протаранив у Києві припаркований Мерседес і паркан приватного будинку 01
Пяний слідчий на Тойоті протаранив у Києві припаркований Мерседес і паркан приватного будинку 02
Пяний слідчий на Тойоті протаранив у Києві припаркований Мерседес і паркан приватного будинку 03
Пяний слідчий на Тойоті протаранив у Києві припаркований Мерседес і паркан приватного будинку 04
Пяний слідчий на Тойоті протаранив у Києві припаркований Мерседес і паркан приватного будинку 05
Пяний слідчий на Тойоті протаранив у Києві припаркований Мерседес і паркан приватного будинку 06

Пяний слідчий на Тойоті протаранив у Києві припаркований Мерседес і паркан приватного будинку 07

ДТП (4468) Нацполіція (15182)


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Топ коментарі
+34
Опять мусор прославился. Наша палюция нас бережет, да?
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20.12.2020 15:49
+26
Менты - подонки. Туда другие не идут
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20.12.2020 16:07
+18
Владельца забора штрафовать надо. Понаставили.
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20.12.2020 16:13
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Опять мусор прославился. Наша палюция нас бережет, да?
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20.12.2020 15:49 Відповісти
Бережет-сначала сажает,потом стережет.
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20.12.2020 16:13 Відповісти
Владельца забора штрафовать надо. Понаставили.
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20.12.2020 16:13 Відповісти
Діствітєльно...
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20.12.2020 17:01 Відповісти
Да...Да ....Владелец виновен.... Ну почему забор препятствовал передвижению????
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20.12.2020 17:25 Відповісти
- Как зовут вас?
- ААААааааааааааааа
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20.12.2020 15:57 Відповісти
- Как зовут вас?
- ААААааааааааааааа
- ААААндрей?
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21.12.2020 13:43 Відповісти
АААААнтонннн
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21.12.2020 15:09 Відповісти
Менты - подонки. Туда другие не идут
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20.12.2020 16:07 Відповісти
После мед.реформы зеленского, всех психов повыпускали, они идут в полицию
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20.12.2020 16:13 Відповісти
в 2016 году ....
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20.12.2020 18:27 Відповісти
Ну зачем ты так? Зеленский должен быть виноват и всё тут.
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20.12.2020 21:54 Відповісти
Мелочь, а приятно. И мусарюга не вызывает сочувствия, и хозяин "Мерседеса" и забора видимо тоже не из самых приятных людей. Пусть с ним разберутся и этим сделают хорошее дело.
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20.12.2020 16:08 Відповісти
достойная кандидатура на место татарова, зельц должен его заценить
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20.12.2020 16:08 Відповісти
Похоже в полицию понабирали тех, кого не успела пересадить милиция.
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20.12.2020 16:15 Відповісти
Кацап, а милиция кого-то когда то сажала? Можешь первую десятку одиозных персонажей опубликовать?
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20.12.2020 23:24 Відповісти
дуже добре на цей рахунок висказався пан Дмитро Корчинський
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21.12.2020 08:14 Відповісти
Что сказать, он прославился на века. И через год, пять, одиннадцать лет, гугл будет предлагать к просмотру эту побитую рожу, которая матерится и угрожает. Пацан и рад бы всё забыть, но гугль напомнит. Чтобы не забывали, что было такое. Попался, веди себя адекватно. Не хами, не махай руками. Ты же так входишь в топ и прославляешься. Ты сам себя вгоняешь в топ просмотров, а потом будет отходняк и понимание того, что сделал, а гугль снова: Нате, смотрите. Помним навсегда.
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20.12.2020 16:18 Відповісти
Ага. Видел я ету переатестацию и рехвормы. Пару лет назад останавливает меня патруль. За рулем какой то сосунок в новой форме, запуганный, видно свежачок поступил в мусарню так как работы не нашел больше другой. А рядом сидит капитан времен Януковоща, морда которого кирпича просит и пузом подпирает лобовое стекло. И прямо при молодом, спрашивает, будем составлять протокол или как? Говорю *или как*, мол 200 гривень хватит? Он смеясь, говорит 200 было до реформы. Короче на 400грн сошлись. Короче как говорил Петя, если выгнать всех корумпированных чиновников то некому будет работать, Пускай сначала себе замену воспитают. Вот вам и результат.
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20.12.2020 16:33 Відповісти
Конкретно этот переаттестацию не прошел - восстановился по портновскому суду
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20.12.2020 23:25 Відповісти
Даже на фото видно шо дерево обганяло а забор подрезал.
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20.12.2020 16:19 Відповісти
Там по плану трасса Киев-Одесса.
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20.12.2020 17:58 Відповісти
Может он и правду говорит, что не был за рулем, просто упал на пассажирское, а сволочи японцы не учли, что такое может случится, ну и поехала Тайота сама по себе. Паренек напраздновался, праздник и подумал, что его конь сам дорогу найдет, немного ошибся.
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20.12.2020 16:22 Відповісти
Мабуть проводив слідчі дії?
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20.12.2020 16:27 Відповісти
вот бы 10 лет с конфискацией и на зону скрепки гнуть, но не в нашей стране.....
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20.12.2020 16:28 Відповісти
"Пьяный. Следователь. Дорогая машина. Авария. Вышел под залог. Компенсировал убытки. Суд признал невиновным. Вышел на работу. Продолжает стричь клиентов вершить правосудие."
Вы читали краткий обзор новостей Правосудие вУкраине-2020.
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20.12.2020 16:29 Відповісти
Где Вы там дорогую машину увидели? )
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21.12.2020 15:20 Відповісти
Згадалося...
.Робити я не хочу - а красти боюся

Поїду, мать, до міста - в поліцію наймуся.
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20.12.2020 16:30 Відповісти
https://gordonua.com/ukr/news/money/gerashchenko-zaproponuvav-pidvishchiti-zarplatu-slidchim-politsiji-1531212.html Геращенко запропонував підвищити зарплату слідчим поліції
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20.12.2020 16:31 Відповісти
Опозорил звание полицейского.
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20.12.2020 16:33 Відповісти
Какой мерзкий мусарыло..и таких там больше 90 процентов ( когда то спросил приятеля бывшего следователя..спросил слушай ну есть там нормальные? то надо было записывать..словами не передать как он описывал 7-8 разновидностей п"дарасов,ну и нормальных он сказал жалкие что то процента 4..(((
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20.12.2020 16:33 Відповісти
Злодії діляться з ним ,він заносить тим від кого залежить його доля, всі задоволені тому що отримують свою частку та будуть в міру своїх сил допомагати цьому алкоголіку поки він буде їм платити.
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20.12.2020 16:35 Відповісти
Блин, ну типичный уголовник. И как такие на работу в милицию попадают!?
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20.12.2020 16:39 Відповісти
Это бывший сотрудник, уволился наверное утром или за день до случившегося.
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20.12.2020 18:01 Відповісти
+
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20.12.2020 19:34 Відповісти
И думаете если его засняли на ютубе и его накажут или он завтра пойдет на завод работать? Как бы ни так. Переведется в другой город и будет тем же заниматься и крышевать преступников. А когда то еще и депутатом станет. Было выберет такое же как и Лозинского выбрали, мол хороший человек деткам качелю поставит и двери в парадном покрасит. Типо мало примеров?
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20.12.2020 16:42 Відповісти
точно не мозолями заработал на машину .))
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20.12.2020 16:47 Відповісти
... влетело борзое...
- потеплело на душе...
На какое бабло оно купило машину?
- За трансформацию Закона в беззаконие...
- За крышевание шлюх и игр. автоматов...
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20.12.2020 16:55 Відповісти
Как бы патриотически не подгорал пердак, но штраф 10500 и пару грн на ремонт Мерса и этот "хозяин жизни" будет и дальше творить что хочет. Пока в стране не введут уголовку за преодоление определенного порога опьянения, вот такие вот упыри будут и дальше беспределить
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20.12.2020 17:00 Відповісти
нет уважаемый увы и ах нет, как говорила богиня все пропало никакие уголовки и расстрелы эту страну неспасут, крысы на крысах сидят и крысами погоняют, крысы во власти в бизнесе и даже быдло крысы, зайдите на любое предприятие на выходе сидит чувак с металоискателем или просто шмонает, все кто любят Украину должны запустить план "Клаузевиц"
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20.12.2020 17:40 Відповісти
Не все так страшно на самом деле. Это кодло очень, прям крайне ссыкливое. Я наблюдал своими глазами в 2015-м, как дяди в больших кабинетах, которые были зацементированно уверенные в своем завтрашнем безбедном дне, трусились как обоссаные крысы. Просто момент был упущен, а точнее преднамеренно слит.
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20.12.2020 19:32 Відповісти
Судя по деформации морды-лица, забор мог протаранить головой.
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20.12.2020 17:01 Відповісти
по поведению жаргону и ужимкам-приблатненная уголовная шестерка . спаси и сохрани от такой полиции
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20.12.2020 17:01 Відповісти
Право-хоронитель.....
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20.12.2020 17:10 Відповісти
и ничего ему не будет....
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20.12.2020 17:15 Відповісти
та не був ві п'яний...йому погано стало і педаль газу заїло...
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20.12.2020 17:25 Відповісти
пойдет на повышение.....
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20.12.2020 17:33 Відповісти
А ще казали, що в поліції низькі зарплати...Лише на новий джип "Тойота" грошей хватає...
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20.12.2020 17:35 Відповісти
Агент под прикрытием, внедрение в преступную среду прошло успешно, наверное так напишут через некоторое время.
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20.12.2020 17:57 Відповісти
Эту мразь вообще гнать с полиции, ведь уже не первый раз бухой садится за руль. Но авакян таких "кадров" бережёт, сам такой...
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20.12.2020 18:04 Відповісти
Соломенский суд отдаст на поруки коллективу ООО "Козлодоев".
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20.12.2020 18:09 Відповісти
Надо было пристрелить сабаку.
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20.12.2020 18:24 Відповісти
Придурка уже сегодня уволят с позором и пойдет искать работу.
В резюме - Денис Карасев, последнее место работы - Соломенское УНПУ.
И что делать?
Кто его возьмет, это чудо? Хоть манагером, хоть охранником? Хоть дворы подметать?
Вот это, понимаю, проблема у пацана...
А так все хорошо начиналось..
Ну шо? Делать пластическую операцию и менять имя с Дениса на Данилу.. ))
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20.12.2020 18:43 Відповісти
В политику, в "слуги народа". Там дебилов точно любят.
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21.12.2020 12:22 Відповісти
СИТУАЦІЯ НА ДОРОГАХ УКРАЇНИ- МАЙЖЕ ЩОДНЯ КІЛЬКА СМЕРТЕЙ !!!!!!!! А СКІЛЬКИ ПОКАЛІЧЕНИХ !!!! А ЩЄ ЯКІ МАТЕРІАЛЬНІ ЗБИТКИ !!!!! ЦЕ ВАГОМА ЯКЩО НЕ НАЙВАГОМІША ЗАГРОЗА НАЦІЇЇ ТЕРМІНОВО ПОРТІБЕН КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ТА НАПРАЦЮВАННЯ ЗАХОДІВ ДЛЯ КОРІННОГО ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ РНБО ТЕРМІНОВО ВТРУТИТИСЯ !!!!!!
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20.12.2020 20:07 Відповісти
My cop (мой полицейский)
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20.12.2020 20:30 Відповісти


"По аглийски" писать нужно, или хотя бы в транскрипции, а то не правильно поймут. ))
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20.12.2020 22:01 Відповісти
И такое ушатонное быдло «расследует» уголовные дела. В чью пользу? В пользу денег, конечно.
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20.12.2020 21:30 Відповісти
ЗІрець поведінки для пересічних водіїв,з кого питати за безпеку на дорогах. А в Прибалтиці міністр подала у відставку,коли її підлеглого впіймали п'яним за кермом.
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20.12.2020 21:49 Відповісти
Дык у нашего 200 тыс. работников...
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20.12.2020 22:33 Відповісти
Жаль, что оклемался. Хотя это не бОльшая беда, намного хуже когда такие следаки уголовные дела под шафе открывают. И далеко не безвозмездно и ради "палки".
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20.12.2020 21:57 Відповісти
Слава Богу, что никого из людей не покалечил. Печально, что кто-то такого дегенерата на службу взял, потому что из-за таких уродов тень падает и на нормальных полицейских.
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20.12.2020 22:42 Відповісти
Характерно что это этнический кацап "Карасёв"
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20.12.2020 23:31 Відповісти
Неплохие зарплаты у участковых, судя по тачке
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21.12.2020 10:16 Відповісти
...це,мурло...!!!
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21.12.2020 16:43 Відповісти
Вот что живет внутри этой гнили .
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21.12.2020 16:44 Відповісти
Як цю тварину взяли на роботу в поліцію??? Звільніть це бидло та тих хто приймав таку біохудобу
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22.12.2020 07:32 Відповісти
 
 