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П'яний слідчий на "Тойоті" протаранив у Києві припаркований "Мерседес" і паркан приватного будинку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч на неділю, 20 грудня, п'яний співробітник Солом'янського УНПУ на автомобілі Toyota протаранив припаркований Mercedes і влетів у цегляну огорожу приватного домоволодіння.
Про це повідомляє "Київ Оперативний", передає Цензор.НЕТ.
Аварія сталася на вулиці Косенка, 45.
За інформацією видання, винуватець ДТП Денис Карасьов є дільничним офіцером Солом'янського Управління поліції, який вже не вперше сідає за кермо напідпитку. В цьому випадку він відмовився проходити тест на стан сп'яніння, погрожуючи при цьому свідкам аварії. Крім того, поліцейський стверджував, що не був за кермом.
Топ коментарі
+34 ALEX SUROVV
показати весь коментар20.12.2020 15:49
+26 Fidel Desperado
показати весь коментар20.12.2020 16:07
+18 Александр Жаботинский #418229
показати весь коментар20.12.2020 16:13
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- ААААндрей?
стричь клиентоввершить правосудие."
Вы читали краткий обзор новостей Правосудие вУкраине-2020.
.Робити я не хочу - а красти боюся
Поїду, мать, до міста - в поліцію наймуся.
- потеплело на душе...
На какое бабло оно купило машину?
- За трансформацию Закона в беззаконие...
- За крышевание шлюх и игр. автоматов...
В резюме - Денис Карасев, последнее место работы - Соломенское УНПУ.
И что делать?
Кто его возьмет, это чудо? Хоть манагером, хоть охранником? Хоть дворы подметать?
Вот это, понимаю, проблема у пацана...
А так все хорошо начиналось..
Ну шо? Делать пластическую операцию и менять имя с Дениса на Данилу.. ))
"По аглийски" писать нужно, или хотя бы в транскрипции, а то не правильно поймут. ))