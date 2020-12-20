П'яний слідчий на "Тойоті" протаранив у Києві припаркований "Мерседес" і паркан приватного будинку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на неділю, 20 грудня, п'яний співробітник Солом'янського УНПУ на автомобілі Toyota протаранив припаркований Mercedes і влетів у цегляну огорожу приватного домоволодіння.

Про це повідомляє "Київ Оперативний", передає Цензор.НЕТ.

Аварія сталася на вулиці Косенка, 45.

За інформацією видання, винуватець ДТП Денис Карасьов є дільничним офіцером Солом'янського Управління поліції, який вже не вперше сідає за кермо напідпитку. В цьому випадку він відмовився проходити тест на стан сп'яніння, погрожуючи при цьому свідкам аварії. Крім того, поліцейський стверджував, що не був за кермом.

Також читайте: Водій мікроавтобуса пішов на обгін і врізався на зустрічній смузі в легковик на Львівщині: госпіталізовано 10 осіб, зокрема двох дітей, - поліція











