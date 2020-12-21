На балконі однієї з багатоповерхівок у Дніпрі рятувальники виявили понад 500 кажанів, - ДСНС. ФОТОрепортаж
20 грудня рятувальники Дніпра вилучили з балкона квартири понад 500 кажанів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС у Facebook.
Повідомляється, що подія трапилася в одній з квартир багатоповерхівки, розташованої на вулиці Коробова в місті Дніпро. Заявники повідомили, що під обшивкою балкона чули звуки кажанів.
Прибувши до місця виклику, фахівці ДСНС демонтували утеплювальну обшивку балкона і виявили цілу зграю кажанів.
Відловлених понад 500 кажанів, рятувальники помістили в картонні коробки з отворами, щоб ті мали можливість дихати.
Після чого передали їх волонтеру з центру реабілітації кажанів Feldman Ecopark, який розташований у Харкові.
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Мирон Опанасович. Вірно. Зоя Жорівна, нумо мені скальпеля. (Мирон Опанасович заширює скальпеля в їжачка, ріже його і розповідає.) Їжачок, діти, - це ворог народного господарства. Живиться він народними відходами, і тому всередині дуже брудний. (Показує, те, що вийняв з їжачка.) Один їжачок за одну ніч з'їдає стільки народного добра, скільки важить сам. Тому їжачків треба знищувати. І тут нам у пригоді стає наша славна авіація. Один самольот за один день знищує стільки їжачків, скільки важить сам. Носенко, скільки їжачків буде знищено за рік?