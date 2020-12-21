УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3881 відвідувач онлайн
Новини Фото
11 819 19

На балконі однієї з багатоповерхівок у Дніпрі рятувальники виявили понад 500 кажанів, - ДСНС. ФОТОрепортаж

20 грудня рятувальники Дніпра вилучили з балкона квартири понад 500 кажанів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС у Facebook.

Повідомляється, що подія трапилася в одній з квартир багатоповерхівки, розташованої на вулиці Коробова в місті Дніпро. Заявники повідомили, що під обшивкою балкона чули звуки кажанів.

Прибувши до місця виклику, фахівці ДСНС демонтували утеплювальну обшивку балкона і виявили цілу зграю кажанів.

Відловлених понад 500 кажанів, рятувальники помістили в картонні коробки з отворами, щоб ті мали можливість дихати.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У приватному господарстві на Харківщині заживо згоріли 50 свиней, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Після чого передали їх волонтеру з центру реабілітації кажанів Feldman Ecopark, який розташований у Харкові.

На балконі однієї з багатоповерхівок у Дніпрі рятувальники виявили понад 500 кажанів, - ДСНС 01
На балконі однієї з багатоповерхівок у Дніпрі рятувальники виявили понад 500 кажанів, - ДСНС 02
На балконі однієї з багатоповерхівок у Дніпрі рятувальники виявили понад 500 кажанів, - ДСНС 03
На балконі однієї з багатоповерхівок у Дніпрі рятувальники виявили понад 500 кажанів, - ДСНС 04
Фото: сайт ДСНС

На балконі однієї з багатоповерхівок у Дніпрі рятувальники виявили понад 500 кажанів, - ДСНС 05

Автор: 

Дніпро (3281) тварини (465) ДСНС (5116)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Не дали им перезимовать, весной бы улетели и заделали дыры в балконе.
показати весь коментар
21.12.2020 10:08
+4
зачем?
показати весь коментар
21.12.2020 09:22
+4
В ресторан их сдайте, пусть деликатесы приготовят. Товарищи из Уханя традиционными рецептами поделятся.
показати весь коментар
21.12.2020 09:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зачем?
показати весь коментар
21.12.2020 09:22 Відповісти
В ресторан их сдайте, пусть деликатесы приготовят. Товарищи из Уханя традиционными рецептами поделятся.
показати весь коментар
21.12.2020 09:22 Відповісти
Клин клином вышибают, надо было юшку антивирусную сварить...
показати весь коментар
21.12.2020 09:37 Відповісти
милашки
показати весь коментар
21.12.2020 09:58 Відповісти
Квартира Оззи?
показати весь коментар
21.12.2020 10:06 Відповісти
Бэтмэна
показати весь коментар
21.12.2020 10:09 Відповісти
Не дали им перезимовать, весной бы улетели и заделали дыры в балконе.
показати весь коментар
21.12.2020 10:08 Відповісти
Забери себе на балкон зимовать, добрый ты наш
показати весь коментар
21.12.2020 10:46 Відповісти
накрили ферму )), тепер кіоск з шаурмою закриють на розі
показати весь коментар
21.12.2020 10:14 Відповісти
мне ночью в комнату одна залетела - чуть не обосрался(звук полета как-то вынуждает.....), а тут 500)))
показати весь коментар
21.12.2020 10:16 Відповісти
нечего комаров дома плодить. она пожрать прилетала.
показати весь коментар
21.12.2020 10:21 Відповісти
показати весь коментар
21.12.2020 10:25 Відповісти
ну конечно - напустил кучку комаров и оставил окно слегка открытым, шоп залетело еще больше)
показати весь коментар
21.12.2020 17:54 Відповісти
За государственные деньги ГCЧС занимается обустройством частных балконов....
показати весь коментар
21.12.2020 10:25 Відповісти
хорор ... всц...я можна...
Героічні люди, наші МНС-ки
показати весь коментар
21.12.2020 10:49 Відповісти
Добре, що не знищили, як варвари, а врятували. Ці тварини захищають наші дерева від шкідників.
показати весь коментар
21.12.2020 10:49 Відповісти
їжачки це шкідники - їх треба знищувати...

Мирон Опанасович. Вірно. Зоя Жорівна, нумо мені скальпеля. (Мирон Опанасович заширює скальпеля в їжачка, ріже його і розповідає.) Їжачок, діти, - це ворог народного господарства. Живиться він народними відходами, і тому всередині дуже брудний. (Показує, те, що вийняв з їжачка.) Один їжачок за одну ніч з'їдає стільки народного добра, скільки важить сам. Тому їжачків треба знищувати. І тут нам у пригоді стає наша славна авіація. Один самольот за один день знищує стільки їжачків, скільки важить сам. Носенко, скільки їжачків буде знищено за рік?
показати весь коментар
21.12.2020 11:42 Відповісти
я думал олеся кулик выехала за ними у которой с башкой уже на почве птиц видно тютю)))
показати весь коментар
21.12.2020 12:44 Відповісти
Нащо було їх чіпати? Кому вони заважали?
показати весь коментар
21.12.2020 15:36 Відповісти
 
 