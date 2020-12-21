На балконі однієї з багатоповерхівок у Дніпрі рятувальники виявили понад 500 кажанів, - ДСНС. ФОТОрепортаж

20 грудня рятувальники Дніпра вилучили з балкона квартири понад 500 кажанів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС у Facebook.

Повідомляється, що подія трапилася в одній з квартир багатоповерхівки, розташованої на вулиці Коробова в місті Дніпро. Заявники повідомили, що під обшивкою балкона чули звуки кажанів.

Прибувши до місця виклику, фахівці ДСНС демонтували утеплювальну обшивку балкона і виявили цілу зграю кажанів.

Відловлених понад 500 кажанів, рятувальники помістили в картонні коробки з отворами, щоб ті мали можливість дихати.

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Після чого передали їх волонтеру з центру реабілітації кажанів Feldman Ecopark, який розташований у Харкові.









Фото: сайт ДСНС