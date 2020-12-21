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Шулявський міст після падіння опор освітлення залишився без ліхтарів і тролейбусної мережі. ФОТОфакт

На Шулявському шляхопроводі в Києві демонтували всі опори освітлення та контактну мережу тролейбусів.

Фото опублікував У Facebook дизайнер Дмитро Макогон, передає Цензор.НЕТ.

"Прибрали всІ стовпи з моста від гріха подалі. А разом з ними і контактну мережу тролейбусів", - написав він у коментарі.

Шулявський міст після падіння опор освітлення залишився без ліхтарів і тролейбусної мережі 01

Дивіться також: Кличко: Генпідрядник замінить електроопори на Шулявському мосту за свій рахунок і виплатить компенсації за пошкоджені автомобілі. ВIДЕО

Нагадаємо, 15 грудня на Шулявському мосту в Києві впали стовпи освітлення, перекривши рух шляхопроводом.

Шулявський міст після падіння опор освітлення залишився без ліхтарів і тролейбусної мережі 02

Автор: 

Київ (19520) Шулявський міст (77)


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Топ коментарі
+4
Шулявський міст після падіння опор освітлення залишився без ліхтарів і тролейбусної мережі - Цензор.НЕТ 8033
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21.12.2020 14:27
+3
В городе Нововоронеже, что расположен в Воронежской области России, власти приняли решение о сно - основательнице села Новая Аленовка, которое и дало начало городу.

Шулявский мост после падения опор освещения остался без фонарей и троллейбусной сети - Цензор.НЕТ 725
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21.12.2020 12:29
+3
Влада Києва демонтувала опори - докази неякісного будівництва, чим унеможливила розслідування кримінального провадження по факту злочинної змови чиновників і підрядників при будівництві шляхопроводу, яке призвело до використання неякісних та небезпечних для життя матеріалів та комплектуючих! Тепер МВС має в рамках розслідування кримінального провадження перевірити ВСІ МАТЕРІАЛИ які були використані при будівництві шляхопроводу і з'ясувати їх відповідність проектній документації та будівельним нормам! Це кримінальне провадження Генпрокурор має взяти під особистий контроль, як колись брали під контроль реконструкцію моста в Дніпрі!
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21.12.2020 13:09
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В городе Нововоронеже, что расположен в Воронежской области России, власти приняли решение о сно - основательнице села Новая Аленовка, которое и дало начало городу.

Шулявский мост после падения опор освещения остался без фонарей и троллейбусной сети - Цензор.НЕТ 725
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21.12.2020 12:29 Відповісти
Влада Києва демонтувала опори - докази неякісного будівництва, чим унеможливила розслідування кримінального провадження по факту злочинної змови чиновників і підрядників при будівництві шляхопроводу, яке призвело до використання неякісних та небезпечних для життя матеріалів та комплектуючих! Тепер МВС має в рамках розслідування кримінального провадження перевірити ВСІ МАТЕРІАЛИ які були використані при будівництві шляхопроводу і з'ясувати їх відповідність проектній документації та будівельним нормам! Це кримінальне провадження Генпрокурор має взяти під особистий контроль, як колись брали під контроль реконструкцію моста в Дніпрі!
показати весь коментар
21.12.2020 13:09 Відповісти
Шулявський міст після падіння опор освітлення залишився без ліхтарів і тролейбусної мережі - Цензор.НЕТ 8033
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21.12.2020 14:27 Відповісти
Шулявський міст, не випробуваний і не зданий в експлуатацію, по ньому заборонено їздити, Кличко про це не знає, і народ який його вибрав , теж.
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21.12.2020 12:43 Відповісти
Ну как же? Кличко лично проверил то, что ему доверили строить киевляне!
Шулявський міст після падіння опор освітлення залишився без ліхтарів і тролейбусної мережі - Цензор.НЕТ 6112
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21.12.2020 14:39 Відповісти
А кто подписал сдачу-приемку моста в експлуатацию? На ковер и ставьте его раком. Или есчо мульярд выделите на реставрацию?
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21.12.2020 12:44 Відповісти
Это не ты обзывал кацапами и ватниками всех, кто утверждал, что Кличко вор?
Становись раком с ним вместе!
Докладаю, что на Подольском мосту столбы тоже уже поставили!
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21.12.2020 13:13 Відповісти
Удивительно, что сам Шулявский мост еще остался!
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21.12.2020 12:44 Відповісти
Опоры для контактной сети должны быть вкопаны в грунт, на котором стоит мост.

А не крепиться к мосту, который постоянно вибрирует.
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21.12.2020 13:14 Відповісти
Опять для Кличко работы непочатый край!
А може он его сам по ночам ломает?
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21.12.2020 13:15 Відповісти
https://nv.ua/kyiv/most-klichko-tresnul-na-peshehodnom-mostu-povrezhdeno-steklo-novosti-kieva-50131199.html На стеклянном мосту опять опасная трещина . И когда он успевает вредить? Не спит ночами, явно!
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21.12.2020 14:42 Відповісти
Лет через 10 востановят.
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21.12.2020 13:22 Відповісти
Не везет Кличко с объектами. Стоимость поднимай хоть в 3 раза, а они все равно ломаются. Прям руки загребущие все не уймутся. Нет, чтобы остановиться хотя бы на той сумме, что спецы насчитали, так ведь нет предела совершенству воровству и жадности.
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21.12.2020 14:45 Відповісти
Кругосветное путешествие на троллебусе №30 с Троещины через Лукьяновку и Воздухофлотский на Чоколовку.
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21.12.2020 17:07 Відповісти
Не надо делать проблему из контактной сети: перед мостом троллейбусы могут брать разгон и проезжать мост по инерции.
Пассажиры будут довольны.
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22.12.2020 00:45 Відповісти
 
 