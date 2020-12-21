Шулявський міст після падіння опор освітлення залишився без ліхтарів і тролейбусної мережі. ФОТОфакт
На Шулявському шляхопроводі в Києві демонтували всі опори освітлення та контактну мережу тролейбусів.
Фото опублікував У Facebook дизайнер Дмитро Макогон, передає Цензор.НЕТ.
"Прибрали всІ стовпи з моста від гріха подалі. А разом з ними і контактну мережу тролейбусів", - написав він у коментарі.
Нагадаємо, 15 грудня на Шулявському мосту в Києві впали стовпи освітлення, перекривши рух шляхопроводом.
Топ коментарі
+4 Phoenix Winner #471221
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+3 Igor L
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Докладаю, что на Подольском мосту столбы тоже уже поставили!
А не крепиться к мосту, который постоянно вибрирует.
А може он его сам по ночам ломает?
Пассажиры будут довольны.