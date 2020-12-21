Шулявський міст після падіння опор освітлення залишився без ліхтарів і тролейбусної мережі. ФОТОфакт

На Шулявському шляхопроводі в Києві демонтували всі опори освітлення та контактну мережу тролейбусів.

Фото опублікував У Facebook дизайнер Дмитро Макогон, передає Цензор.НЕТ.

"Прибрали всІ стовпи з моста від гріха подалі. А разом з ними і контактну мережу тролейбусів", - написав він у коментарі.

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Нагадаємо, 15 грудня на Шулявському мосту в Києві впали стовпи освітлення, перекривши рух шляхопроводом.