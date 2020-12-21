Кокаїн виявив митний пес Кеп. Правоохоронці приписали собі і загубили 9 кг наркотику, - Макаренко. ФОТО

Митна територія нашої країни є сьогодні одним зі світових транснаціональних наркотрафіків. Імпотенція, продажність, недієздатність структур з боротьби з незаконним обігом наркотиків до активних професійних дій мають і матимуть найсерйозніші наслідки.

Про це заявив в Facebook ексглава Державної митної служби України та колишній заступник голови Державної фіскальної служби України Анатолій Макаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"А тепер по суті.

18 грудня ц.р. митний пес КЕП з підрозділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Одеської МИТНИЦІ виявив в партії товару "банани", що прямувала з Еквадору ТРАНЗИТОМ через Україну на адресу споживача в Молдові, схованку з 46-ма пакетами речовини вагою 55,4 кг, яку потім було встановлено, як кокаїн.

За технологічною схемою інформація була повідомлена в СБУ, де ухвалили рішення про контрольовану поставку до кордону.

На виході з митної території України наркотики були вилучені у присутності десятка прикордонників і офіцерів СБУ, які не мали ЖОДНОГО СТОСУНКУ до їх виявлення.

Хоча, за великим рахунком, тут і повинна була початися робота оперативних служб всіх мастей з міжнародної взаємодії, розкриття каналу поставки, кінцевого реального адресата тощо.

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Але, не до цього було. Всі побігли в свої пресслужби. Одні брехати про свою "Попередню інформацію", інші ... Інші, як завжди, падати на хвіст чужих перемог. "Втративши", правда, в своїх зведеннях дорогою за нагородами 9 кілограмів порошку.

P.s. Митна територія нашої країни є сьогодні одним зі світових транснаціональних наркотрафіків. Імпотенція, продажність, недієздатність структур по боротьбі з незаконним обігом наркотиків до активних професійних дій мають і матимуть найсерйозніші наслідки. Для репутації країни, здоров'я нації. Для майбутнього.

А митному псу КЕПУ повагу і хорошу пайку!"- розповів Макаренко.







