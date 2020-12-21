Кокаїн виявив митний пес Кеп. Правоохоронці приписали собі і загубили 9 кг наркотику, - Макаренко. ФОТО
Митна територія нашої країни є сьогодні одним зі світових транснаціональних наркотрафіків. Імпотенція, продажність, недієздатність структур з боротьби з незаконним обігом наркотиків до активних професійних дій мають і матимуть найсерйозніші наслідки.
Про це заявив в Facebook ексглава Державної митної служби України та колишній заступник голови Державної фіскальної служби України Анатолій Макаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"А тепер по суті.
18 грудня ц.р. митний пес КЕП з підрозділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Одеської МИТНИЦІ виявив в партії товару "банани", що прямувала з Еквадору ТРАНЗИТОМ через Україну на адресу споживача в Молдові, схованку з 46-ма пакетами речовини вагою 55,4 кг, яку потім було встановлено, як кокаїн.
За технологічною схемою інформація була повідомлена в СБУ, де ухвалили рішення про контрольовану поставку до кордону.
На виході з митної території України наркотики були вилучені у присутності десятка прикордонників і офіцерів СБУ, які не мали ЖОДНОГО СТОСУНКУ до їх виявлення.
Хоча, за великим рахунком, тут і повинна була початися робота оперативних служб всіх мастей з міжнародної взаємодії, розкриття каналу поставки, кінцевого реального адресата тощо.
Але, не до цього було. Всі побігли в свої пресслужби. Одні брехати про свою "Попередню інформацію", інші ... Інші, як завжди, падати на хвіст чужих перемог. "Втративши", правда, в своїх зведеннях дорогою за нагородами 9 кілограмів порошку.
P.s. Митна територія нашої країни є сьогодні одним зі світових транснаціональних наркотрафіків. Імпотенція, продажність, недієздатність структур по боротьбі з незаконним обігом наркотиків до активних професійних дій мають і матимуть найсерйозніші наслідки. Для репутації країни, здоров'я нації. Для майбутнього.
А митному псу КЕПУ повагу і хорошу пайку!"- розповів Макаренко.
Будь ласка, зачекайте...
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И слово ПОТРЕБИТЕЛЬ здесь совершенно неуместно
-Ну так они ж через Аляску шли,холодно было...
-600 бутылок???!!!
-Ну их же шестеро было
(с) "Дежа вю"
Из тюрмы. "Зона комфорта", бл...
А иначе с чего бы это - ни с того, ни с сего Сиплоголосый ШимпанЗЕ в космос засобирался?
Ещё и великодушно соизволил пообещать взять с собою пиндосов.
Вистачило б і кільо.
МВД - 9кг, СБУ -9кг, Таможня - 9кг, Бубочка - 9кг, Офис Бубочки - 9кг и Верховная Рада - последние 9 кг .
Итого 54 кг