"Новорічні браконьєри" вирубали на Чернігівщині понад 800 сосен на пів мільйона гривень. ФОТОрепортаж
Поліція Чернігівщини встановлює обставини незаконної вирубки понад 800 сосен.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області.
"Учора до поліції надійшло повідомлення від працівників Чернігівського лісогосподарства, що в лісі поблизу села Мньов невідомі вантажать зрубані ялинки до кузова "ГАЗелі"", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на місце події одразу виїхали група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Чернігівського районного відділення поліції.
Вони виявили на місці трьох уродженців Закавказзя з посвідками на тимчасове проживання в Україні. Біля автомобіля також перебував житель Чернігівщини.
У кузові автофургону правоохоронці нарахували десять сосен, а поряд із ним понад 800 штук зрубаних дерев цієї ж породи.
За підрахунками Чернігівського лісогосподарства, збитки становлять майже 500 тис. гривень.
Автомобіль та дерева долучені до матеріалів провадження, відкритого за частиною 1 статті 246 Кримінального кодексу України – незаконна вирубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу. Максимальна санкція статті - позбавлення волі на строк до трьох років.
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Отак викинуть тепер.
А вони ж довго ростуть.
Краще би штучні ялинки купували.
Але всі інші ваша протилежність.
Свідчення тому - лисі карпатські гори.
А ялини штучної вистачить на кілька десятків років.
Хіба то фейк ? І видно, що порубано.
Волинь та Рівненщина то взагалі. Ви б бачили...Рідкі кущі замість лісу.
А все в рамках закону, бо хтось ті дерева списав під вирубку як хворі.
А по стовбуру видно, що добротне і здорове.
Так нарубали на кілька мільйонів.
Треба було б парочку вбити, а інші би сиділи у якості ходячої новорічної реклами.