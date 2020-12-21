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"Новорічні браконьєри" вирубали на Чернігівщині понад 800 сосен на пів мільйона гривень. ФОТОрепортаж

Поліція Чернігівщини встановлює обставини незаконної вирубки понад 800 сосен.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області.

"Учора до поліції надійшло повідомлення від працівників Чернігівського лісогосподарства, що в лісі поблизу села Мньов невідомі вантажать зрубані ялинки до кузова "ГАЗелі"", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місце події одразу виїхали група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Чернігівського районного відділення поліції.

Вони виявили на місці трьох уродженців Закавказзя з посвідками на тимчасове проживання в Україні. Біля автомобіля також перебував житель Чернігівщини.

Новорічні браконьєри вирубали на Чернігівщині понад 800 сосен на пів мільйона гривень 01

У кузові автофургону правоохоронці нарахували десять сосен, а поряд із ним понад 800 штук зрубаних дерев цієї ж породи.

За підрахунками Чернігівського лісогосподарства, збитки становлять майже 500 тис. гривень.

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Автомобіль та дерева долучені до матеріалів провадження, відкритого за частиною 1 статті 246 Кримінального кодексу України – незаконна вирубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу. Максимальна санкція статті - позбавлення волі на строк до трьох років.

Новорічні браконьєри вирубали на Чернігівщині понад 800 сосен на пів мільйона гривень 02
Новорічні браконьєри вирубали на Чернігівщині понад 800 сосен на пів мільйона гривень 03
Фото: сайт поліції

Новорічні браконьєри вирубали на Чернігівщині понад 800 сосен на пів мільйона гривень 04
Новорічні браконьєри вирубали на Чернігівщині понад 800 сосен на пів мільйона гривень 05
Новорічні браконьєри вирубали на Чернігівщині понад 800 сосен на пів мільйона гривень 06
Новорічні браконьєри вирубали на Чернігівщині понад 800 сосен на пів мільйона гривень 07
Новорічні браконьєри вирубали на Чернігівщині понад 800 сосен на пів мільйона гривень 08
Фото: видання "Високий Вал"

Автор: 

вирубка (169) ліс (769) Новий рік (551) Нацполіція (15193) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+6
Додам - а після "відсидки" і посадки сосен - позбавлення "виду на проживання" і підсрачника - на батьківщину...
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21.12.2020 14:54
+5
800 "метёлок" пів ляма ... а скільки коштує ліс який вирубують гектарами
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21.12.2020 14:37
+5
8 лямів штрафу без розстрочки, до весни утримання під вартою (родичі збирають кошти), а по весні за допомогою конвою висаджують садженци.
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21.12.2020 14:45
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как говорят в озабоченных верхах "рубить надо бабло, сосны пилить, а кого-то и драть как липки" )
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21.12.2020 14:22 Відповісти
Главное шоб сосна была рабочая
"Новогодние браконьеры" вырубили на Черниговщине более 800 сосен на полмиллиона гривен - Цензор.НЕТ 1617
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21.12.2020 14:28 Відповісти
)) и ветки от зубов росли.
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21.12.2020 14:29 Відповісти
Ха,800 сосен,тут в лесу только пукни - лесник прибежит и попросит не шуметь.
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21.12.2020 14:25 Відповісти
Это просто повезло , а сколько тысяч елок продолжают рубить каждый день.
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21.12.2020 14:33 Відповісти
800 "метёлок" пів ляма ... а скільки коштує ліс який вирубують гектарами
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21.12.2020 14:37 Відповісти
"Куда смотрит президент?"
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21.12.2020 14:44 Відповісти
8 лямів штрафу без розстрочки, до весни утримання під вартою (родичі збирають кошти), а по весні за допомогою конвою висаджують садженци.
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21.12.2020 14:45 Відповісти
Додам - а після "відсидки" і посадки сосен - позбавлення "виду на проживання" і підсрачника - на батьківщину...
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21.12.2020 14:54 Відповісти
Маячня, що за ялинки по 700 грн, видно ж що це спецпосадка, їх би продали максимум по 250 грн.
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21.12.2020 15:28 Відповісти
Шкода ялинки.
Отак викинуть тепер.
А вони ж довго ростуть.
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21.12.2020 15:29 Відповісти
6-7 років для новорічної.
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21.12.2020 15:34 Відповісти
Тож так.
Краще би штучні ялинки купували.
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21.12.2020 15:39 Відповісти
Хм, тут ми знаходим іншу проблему, чим штучна ялинка краща за штучні квіти з цвинтаря, з якими намагаються боротись вже роки? Не знаю, я кожен рік зрізаю 25-30 дерев і стільки ж саджаю, думаєте що цих три грузина чи вірменина просто так поїхали в зруб і зрубали ялинки?
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21.12.2020 15:46 Відповісти
Ви відповідальна людина.
Але всі інші ваша протилежність.
Свідчення тому - лисі карпатські гори.
А ялини штучної вистачить на кілька десятків років.
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21.12.2020 15:56 Відповісти
Це фейк Ксенія, про лисі Карпати, більшість картинок що тулять боти, це взагалі гірські курорти Польщі, є окремі лісгоспи, що перебільшують квоту, але більшість ганяється саме за дубами, як Ви зауважили і лиственницєю. Волинь і Рівне рубаєть набагато більше за Карпати.
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21.12.2020 15:58 Відповісти
По телевізору показували. Українські ЗМІ.
Хіба то фейк ? І видно, що порубано.
Волинь та Рівненщина то взагалі. Ви б бачили...Рідкі кущі замість лісу.
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21.12.2020 16:00 Відповісти
По телевізору? Можливо, в мене нема телевізорів вже років 5, я просто живу в Карпатах, і в ті місця що їздив по гриби років 30 назад, їду і зараз, нема особливих зрубів. Одна повінь чи крижаний дощ нищать стільки дерев, що їх можна роками вивозити. в принципі нема проблем заїхати в ліс і набрати фуру повалених дерев за 2 години.
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21.12.2020 16:05 Відповісти
Показували, як в нас рубають столітні дуби. Вже в лісі і дерев практично немає, самі кущі.
А все в рамках закону, бо хтось ті дерева списав під вирубку як хворі.
А по стовбуру видно, що добротне і здорове.
Так нарубали на кілька мільйонів.
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21.12.2020 15:31 Відповісти
А чому жодного браконьєра не вбито?
Треба було б парочку вбити, а інші би сиділи у якості ходячої новорічної реклами.
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22.12.2020 10:32 Відповісти
На Черниговщине вырубка процветает с незапамятных времен, как и добыча янтаря на Волыни. Вывозили и вывозят в рашку и беларусь лесовозы каждую ночь. Да и армяшек там тоже хватает, вот и попались. Но это лишь вершина айсберга, настоящую вырубку никто никогда не прекращал и даже не освещал в СМИ.
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22.12.2020 14:47 Відповісти
 
 