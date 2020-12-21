УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5976 відвідувачів онлайн
Новини Фото
58 605 353

У супермаркеті Дніпра охоронець не допоміг хлопцю, якого кілька хвилин жорстоко бив чоловік. ВIДЕО+ФОТО

У Дніпрі за замах на вбивство місцевого жителя поліцейські затримали 33-річного чоловіка. Увага! Відео містить сцени насильства! Не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім!

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що інцидент стався 19 грудня в одному з магазинів по вулиці Січеславська Набережна, в Центральному районі міста.

Як встановили правоохоронці, в приміщенні торгового закладу між двома чоловіками стався конфлікт, в ході якого зловмисник завдав 19-річному потерпілому множинні удари по різних частинах тіла.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 33-річний місцевий житель. Зараз його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У супермаркеті Дніпра охоронець не допоміг хлопцю, якого кілька хвилин жорстоко бив чоловік 01

20 грудня слідчим Дніпровського відділу поліції чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомляє телеграм-канал "Х##вий Дніпро", інцидент стався ще в суботу ввечері в супермаркеті АТБ, розташованому на Січеславській Набережній, 13.

"В результаті побиття молодик зазнав відкритої черепно-мозкової травми, струс головного мозку, рани правої скроневої області і сильний забій хребта. Постраждалого з травмами госпіталізували до лікарні", - сказано в повідомленні.

Також читайте: Трьом поліцейським, які побили ветеранів АТО у Львові, повідомили про підозру в хуліганстві

Як видно на відео, охоронець супермаркету якийсь час намагався зупинити нападника, однак потім кудись пішов.

У супермаркеті Дніпра охоронець не допоміг хлопцю, якого кілька хвилин жорстоко бив чоловік 02

Автор: 

Дніпро (3282) побиття (939) Нацполіція (15193)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+47
С чего ты решил, что он что-то своровал? Такому полудурку достаточно одного не понравившегося слова. Нормальныймужик, когда вырубает может разве что под жопу пнуть лежачего. Топтаться по голове когда кто-то в отключке может только ******* мудило, а не мужик. Даже за кошелёк.
показати весь коментар
21.12.2020 16:58
+37
Пинать 5 минут бесчувственное тело-это не "вломил",это трэш.
показати весь коментар
21.12.2020 16:44
+33
Лежашого так бют толка ублюдки... он ешо добывает его ногами ... в супермакерте не кого нет ...или все стали зомбими...шо тваритса в Днепре .... надеюс этот нечтожество в зоне станет петушарем
показати весь коментар
21.12.2020 16:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
... а ще Лазаренко в Штатах ... але всі вони завжди позиціонуються як "дніпровці" і є членами одного з восьми регіональних кланів України. Зараз ситуація змінилась. Провінція тяжіє до повного ідіотизму в чиновних проявах місцевих "царьків". І вони вже не прагнуть до Києва! Бо тут конкуренція з іншими кланами і можна просто зникнути, отруїтися,"раптово захворіти і померти в лікарні". Тепер є ніша для "тихих чортів" - місцеве самоврядування... В Києві все змінюється швидко. А провінція перетворюється на притулок бездарності і заповідник кумівства та "беспрєдєла". Дніпру, до речі, в площині провінційного "бєспрєдєла" до Черкас далеко, а до Кривого Рогу взагалі як до неба рачки. Найгірше, найпаскудніше і найбрудніше місто України це Кривий Ріг. В 80-ті таким був Краматорськ...
показати весь коментар
22.12.2020 01:28 Відповісти
я з вами не згодна, при всій повазі)). Клановість спостерігалась на початку 2000-них. Тоді дійсно, була якась прихильність до регіону (в того ж Кучми), з якого вийшла впливова людина. Але все це в минулому. Можу навести приклад: тюля володимирівна, найяскравіша постать в спідниці в українському політикумі, але її в Дніпрі ненавидять, просто таки на дух не переносять. А знаєте чому? Тому, що вОна ніколи не ставилась до Дніпра і дніпрян як до своєї землі, до своїх земляків (хоча б так, як ставився ахмєтов), ніколи не робила добра Дніпру, ні коли очолювала ЄСУ, ні коли стала прем'єркою, ні тоді, коли очолила одну з великих опозиційних партій (бо тюля до всіх в опозиції, вОна не вміє бути іншою), жодного подарунку рідному місту, так, як це робили наприклад такі заможні люди як Єрмолаєв (Алєф) чи навіть корбан.. Не те щоб я така дурепа, що орієнтуюсь на дешеві подачки від "сільних міра сєго", але галочку поставили всі, що тимошенчисі просто плювати на рідне місто.. Може просто тому, що вона не відчуває себе його частиною і не вважає це місто рідним. Ну то, це питання етики, патріотизму, совісті, всіх тих ознак, яких в тимошенко ніколи не було.. Так само і Лазаренко. Вони все життя працювали лише на себе, і, відповідно, місто платить їм тією самою монетою, зневажає, аж до роздратування і огиди. Ніколи тимошенко не отримає від Дніпра велику кількість голосів у будь яких виборах, навіть якщо вОна буде єдиний кандидат на будь яку посаду виборну.
Про кумівство то ви правильно кажете, але, воно було і тоді, коли ви мали щастя відвідати Дніпро, тоді, багато років тому )). Ви просто не помітили цього, або вам просто це не продемонстрували. Ті, хто живе в українському місті, розуміють що всі "соціальні ліфти" засновані і тримаються саме на кумівстві . І це проблема не лише Дніпра. І в західній так само, і на сході, і на одещині. Регіонами правлять цілими родинами, сімейними кланами, ну а якщо з великою родиною не склалось, то знаходять собі поплічників за інтересами і можливостями. Та куди не тицьни на мапі України - всюди буйно квітне кумівство та взаємопідтримка членів "касти" недоторканих. Так що ви дуже то на Дніпро і не наїжджайте, бо ми не унікальні в цьому питанні ))
показати весь коментар
22.12.2020 21:34 Відповісти
недоумків стає все більше і більше. А навіщо взагалі там той охоронець був? То сцикло а не охоронець. Хоч би вже поліцію викликав, раз сам СЦИКЛО смердюче.
Чогось мені здається, що і касирів би такий неадекват мутузив, а те сцикло стояло б та хрюкало.
показати весь коментар
22.12.2020 00:27 Відповісти
такий доходяга той охоронець - ну хай би і сидів в кабінеті за екраном компа і спостерігав за залою... ну реально...що він міг? тільки бігати і...плакати? то не охоронець... бо такі ситуації чи випадки можуть траплятися часто...а він що?...ніщо....кажуть поліція приїхала не одразу (те чмо придуркувати встигло піти)...
а дійсно...якби грабували касира...щоби воно робило? як протидіяло? нащо отакий...страж ?
показати весь коментар
22.12.2020 11:49 Відповісти
навіщо ж таких брати в охоронці тоді?)). Таких підмітальником брати. Кого і від кого він зможе охоронИти? Хіба що тарганів у залі, щоб відвідувачи їх не потоптали ))
показати весь коментар
22.12.2020 16:40 Відповісти
З нього охоронець, як з хрена молоток.
показати весь коментар
11.02.2021 11:37 Відповісти
сподіваюсь хоч батьки 19-річного хлопця розірвуть на шмаття цього дауна. Я б розірвала!
показати весь коментар
22.12.2020 00:38 Відповісти
и много таких разрывателей? много вы читал о таком? я чет вроде почти ни разу не читал про такое. Ах да, Зайцеву разорвали - все родаки всех жертв вот так собрались и разорвали.
И тыщи других жертв таких зайцевых и судей волков тоже привели к разрыву всех зайцевых и судей.
показати весь коментар
22.12.2020 09:03 Відповісти
так про таке і не пишуть. Навіщо? Просто потім якогось невідомого "мужчіну" знаходять десь у канаві, чи у лікарні, чи у декількох кравчучках по посадках.
показати весь коментар
22.12.2020 16:43 Відповісти
я ж кажу не про всіх, а про себе. Я б розірвала. А про батьків скаліченого хлопця, сказала, що сподіваюсь.
показати весь коментар
22.12.2020 21:12 Відповісти
б*же, прости Зевс, ну вот тысячи случаев, и на вас такое подобное что-то, прости б*же, не попало, а то был бы один из первых случаев шо "разорвали"
я не то шоп спорю, но если допустим 10000 таких случаев и только допустим 10 "разорвали" втихаря, как вот выше пишет, то шанс невелик быть разорванным.
вот какой-то осетин в Швейцарию аж поехал и казнил диспетчера, а тут - Зайцева раскатала 6 челов и все родаки такие:
показати весь коментар
23.12.2020 08:36 Відповісти
чомусь думаю...що і в тої тврини є батьки..які скоріш підсуєтяться і намалюють довідку про психічний розлад або шось таке...щоб відкупити-відмазати дикуна
показати весь коментар
22.12.2020 11:50 Відповісти
з психічними розладами тре знаходитись у відповідному стаціонарі. Примусово. Воно ж неадекватне, оскаженіла якась тварина а не людина. Тре взяти проби на сказ в цього поца.
показати весь коментар
22.12.2020 16:44 Відповісти
У него справка о невменяемости...так что посадить его никто не сможет.
Пройдет курс лечения в психбольнице и все.
показати весь коментар
22.12.2020 00:47 Відповісти
По одной только морде видно, что это законченная мразь. Надеюсь, что его за углом где-то толпой отбуцают.
показати весь коментар
22.12.2020 01:14 Відповісти
Охоронець по факту співучасник злочину.
показати весь коментар
22.12.2020 01:29 Відповісти
Охранника так же на нары отправить стоило бы...
показати весь коментар
22.12.2020 02:26 Відповісти
Таких надо убивать - по другому никак,наркоманье всранное,а охранник тоже падла,им хоть и запрещено даже дотрагиваться к посетителям - это факт - но тут человека убивали...
показати весь коментар
22.12.2020 02:40 Відповісти
Шокер бы только разозлил злодея. Не надо брать в охрану всякую шелупонь вроде бывших врачей, ученых, химиков-биотехнологов, инженеров-атомщиков... Только строго по конкурсу. Кстати, это не тот самый врач-анастезиолог которому повезло устроится в охрану, потому что зарплата в магазине в два раз выше? Я читал о нем на Цензоре.
показати весь коментар
22.12.2020 02:42 Відповісти
Что вы пристали к охраннику - он должен быстро вызвать полицию и скорую и все. Другого ничего он не может. У него нет ни оружия,ни спецсредств,ни обучения,ни зарплаты. И вообще,он никто. По закону.
показати весь коментар
22.12.2020 06:03 Відповісти
он в первую очередь человек. Да - не обязан как охранник, но как человек он просто обязан был вмешаться как минимум успокоить нападавшего, хотябы попытаться. Да и по габаритам видно, что охранник не маленький и еслибы не был ссыклом он бы мог помочь человеку.
показати весь коментар
22.12.2020 06:52 Відповісти
Охорона відповідає за безпеку, цей баран ні чого не зробив, хоча б маленька крапля сміливості і юнак би зміг і далі жити повноцінним життям.
показати весь коментар
22.12.2020 12:43 Відповісти
Это,конечно,ненормально,но это так.
показати весь коментар
22.12.2020 06:04 Відповісти
мда, человека просто убивают в магазине и всем пофиг. Я конечно понимаю, что не все герои и рэмбо, но неужели нельзя было ВООБЩЕ ничего сделать? Хотябы просто успокоить, стать перед лежачим и просто не давать наносить удары, ДА ЧТО УГОДНО? Необязательно лезть в драку если не уверен в себе, но хотябы что-то сделать охранник был просто обязан и не просто как охранник, а как ЧЕЛОВЕК!
показати весь коментар
22.12.2020 06:50 Відповісти
забудь слово человек- в наше время всех на всех насрать
показати весь коментар
22.12.2020 09:38 Відповісти
за всех говорить не надо, я не знаю как бы я поступил в этой ситуации, но точно не остался бы равнодушным.
показати весь коментар
22.12.2020 12:15 Відповісти
Цю істоту треба просто стратити, а не посадити і ми будемо її годувати за наші податки. Хлопця шкода
показати весь коментар
22.12.2020 06:58 Відповісти
Це чим і як він бив хлопця, щоб той отримав відкриту черепно-мозкову травму ?

Озвіріння триває.
показати весь коментар
22.12.2020 08:05 Відповісти
З коментів дізналася, бо відео дивитися не можу.
Одужання хлопцю. Відновлення.

А звірину на шматки порізати треба було б.
Просто вбити -мало.
показати весь коментар
22.12.2020 08:39 Відповісти
відкрийте очі....!!! носаками буцав..не видно ?
показати весь коментар
22.12.2020 08:55 Відповісти
"носаками" открытую черепно-мозговую не сделаешь, включи мозг!
показати весь коментар
22.12.2020 12:16 Відповісти
я бачу це ти не включив голову і мозги))), переглянь матеріали....Якщо та тварь була в зимових ботах то запросто розбить голову...
показати весь коментар
22.12.2020 12:50 Відповісти
у тебя зимние боты с металлическими вставками на носках? что ты городишь, обувью максимум - рассечение, быстрее пальцы поломаются внутри обуви чем череп треснет. Перелом от удара кастетом (или аналогами) или сильным\многократным ударом головой об пол.
показати весь коментар
22.12.2020 14:04 Відповісти
А ти поїдь у Дніпро і подививсь на токо пацана. І нефіг тут мені через горло доказувать.
показати весь коментар
22.12.2020 14:18 Відповісти
ты уже посмотрел? иди проветрись, болезный
показати весь коментар
22.12.2020 16:50 Відповісти
Ти чого грубиш короста !? Не пішов би ти найух.
показати весь коментар
22.12.2020 17:08 Відповісти
не пошёлбы, там занято твоим батей, где ему и место.
показати весь коментар
22.12.2020 18:16 Відповісти
нет слов...
показати весь коментар
22.12.2020 10:21 Відповісти
Треба з магазину моральну шкоду стягти
показати весь коментар
22.12.2020 11:04 Відповісти
Жена как-то гуляла с ребенком в компании с другими родителями и детьми . Прямо на их глазах началась драка - группой били одного человека. Она сразу вызвала полицию , которая как не странно приехала быстро.
Но реакция знакомых была :
- тю, а зачем полицию вызывать ?

Вот такой у нас народец...
Что в Киеве , что в Днепре...
Моя хата з краю ....

Не призываю влазить в драку и разборонять , но вызвать полицию, скорую , считаю обязаностью каждого нормального человека!

Судя по описанным травмам , парень , если и выживет , то вряд ли вернется к нормальной жизни ((
показати весь коментар
22.12.2020 11:26 Відповісти
охоронець сцикуняра
показати весь коментар
22.12.2020 12:39 Відповісти
Саме жахливе те, що цього психічно хворого не посадять. Просто доведуть очевидне, що він хворий, а побитий хлопець залишиться калікою.
показати весь коментар
22.12.2020 12:50 Відповісти
последние новости:
Парень уже пришел в себя, однако чувствует себя не лучшим образом. Об этом написала в соцсетях его знакомая Марта Шатецкая.
"Дима в сознании, но состояние плохое, как вы понимаете, все тело болит. Пока что его диагностируют. Угрозы жизни - нет и это пока одна положительная новость. Всем огромное спасибо за поддержку и моральную, и особенно финансовую".
В результате избиения парень получил открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга , ушиб и раны головы, закрытую травму живота. Известно, что подростка воспитывает одна мама, поэтому неравнодушные люди передают женщине финансовую помощь на лечение сына.
33-летнего мужчину (если его можно так назвать), который избил Дмитрия, задержали. Он находится в СИЗО. Готовят направление на судебно-психиатрическую экспертизу.
показати весь коментар
22.12.2020 17:55 Відповісти
Охрана тупа істота найти охрану і казнити .
показати весь коментар
22.12.2020 14:09 Відповісти
Он не избивал, он убивал. Кастрировать без анастезии чтоб не плодил себе подобных, и выслать на Кировоградские рудники шоб подыхала тварь. Таким не место в обществе.
показати весь коментар
22.12.2020 14:59 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3238352/na_kirovogradschine_gornyaki_uranovyh_shaht_uje_sutki_perekryvayut_dorogi_volynets
показати весь коментар
22.12.2020 15:23 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 