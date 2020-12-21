У супермаркеті Дніпра охоронець не допоміг хлопцю, якого кілька хвилин жорстоко бив чоловік. ВIДЕО+ФОТО
У Дніпрі за замах на вбивство місцевого жителя поліцейські затримали 33-річного чоловіка. Увага! Відео містить сцени насильства! Не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім!
Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що інцидент стався 19 грудня в одному з магазинів по вулиці Січеславська Набережна, в Центральному районі міста.
Як встановили правоохоронці, в приміщенні торгового закладу між двома чоловіками стався конфлікт, в ході якого зловмисник завдав 19-річному потерпілому множинні удари по різних частинах тіла.
Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 33-річний місцевий житель. Зараз його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
20 грудня слідчим Дніпровського відділу поліції чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Як повідомляє телеграм-канал "Х##вий Дніпро", інцидент стався ще в суботу ввечері в супермаркеті АТБ, розташованому на Січеславській Набережній, 13.
"В результаті побиття молодик зазнав відкритої черепно-мозкової травми, струс головного мозку, рани правої скроневої області і сильний забій хребта. Постраждалого з травмами госпіталізували до лікарні", - сказано в повідомленні.
Як видно на відео, охоронець супермаркету якийсь час намагався зупинити нападника, однак потім кудись пішов.
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Про кумівство то ви правильно кажете, але, воно було і тоді, коли ви мали щастя відвідати Дніпро, тоді, багато років тому )). Ви просто не помітили цього, або вам просто це не продемонстрували. Ті, хто живе в українському місті, розуміють що всі "соціальні ліфти" засновані і тримаються саме на кумівстві . І це проблема не лише Дніпра. І в західній так само, і на сході, і на одещині. Регіонами правлять цілими родинами, сімейними кланами, ну а якщо з великою родиною не склалось, то знаходять собі поплічників за інтересами і можливостями. Та куди не тицьни на мапі України - всюди буйно квітне кумівство та взаємопідтримка членів "касти" недоторканих. Так що ви дуже то на Дніпро і не наїжджайте, бо ми не унікальні в цьому питанні ))
Чогось мені здається, що і касирів би такий неадекват мутузив, а те сцикло стояло б та хрюкало.
а дійсно...якби грабували касира...щоби воно робило? як протидіяло? нащо отакий...страж ?
И тыщи других жертв таких зайцевых и судей волков тоже привели к разрыву всех зайцевых и судей.
я не то шоп спорю, но если допустим 10000 таких случаев и только допустим 10 "разорвали" втихаря, как вот выше пишет, то шанс невелик быть разорванным.
вот какой-то осетин в Швейцарию аж поехал и казнил диспетчера, а тут - Зайцева раскатала 6 челов и все родаки такие:
Пройдет курс лечения в психбольнице и все.
Озвіріння триває.
Одужання хлопцю. Відновлення.
А звірину на шматки порізати треба було б.
Просто вбити -мало.
Но реакция знакомых была :
- тю, а зачем полицию вызывать ?
Вот такой у нас народец...
Что в Киеве , что в Днепре...
Моя хата з краю ....
Не призываю влазить в драку и разборонять , но вызвать полицию, скорую , считаю обязаностью каждого нормального человека!
Судя по описанным травмам , парень , если и выживет , то вряд ли вернется к нормальной жизни ((
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33-летнего мужчину (если его можно так назвать), который избил Дмитрия, задержали. Он находится в СИЗО. Готовят направление на судебно-психиатрическую экспертизу.