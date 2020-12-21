У супермаркеті Дніпра охоронець не допоміг хлопцю, якого кілька хвилин жорстоко бив чоловік. ВIДЕО+ФОТО

У Дніпрі за замах на вбивство місцевого жителя поліцейські затримали 33-річного чоловіка. Увага! Відео містить сцени насильства! Не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім!

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що інцидент стався 19 грудня в одному з магазинів по вулиці Січеславська Набережна, в Центральному районі міста.

Як встановили правоохоронці, в приміщенні торгового закладу між двома чоловіками стався конфлікт, в ході якого зловмисник завдав 19-річному потерпілому множинні удари по різних частинах тіла.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 33-річний місцевий житель. Зараз його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

20 грудня слідчим Дніпровського відділу поліції чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомляє телеграм-канал "Х##вий Дніпро", інцидент стався ще в суботу ввечері в супермаркеті АТБ, розташованому на Січеславській Набережній, 13.

"В результаті побиття молодик зазнав відкритої черепно-мозкової травми, струс головного мозку, рани правої скроневої області і сильний забій хребта. Постраждалого з травмами госпіталізували до лікарні", - сказано в повідомленні.

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Як видно на відео, охоронець супермаркету якийсь час намагався зупинити нападника, однак потім кудись пішов.