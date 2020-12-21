Біля офісу Зеленського відбулася акція протесту "Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві біля Офісу президента відбулася акція протесту "Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту" проти нового глави МОН Сергія Шкарлета. Організаторами виступили студентські та молодіжні громадські організації України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами активістів, Шкарлета призначено міністром освіти попри протести вчених, студентів, батьків і освітнього комітету парламенту. Учасники акції вимагають негайного відсторонення Шкарлета з посади.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+31 Майкл Дорси
показати весь коментар21.12.2020 19:37
+22 саша паламарчук
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+17 18c49ed2
показати весь коментар21.12.2020 19:51
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-я saveФОП !
-на! переодевайся! стопшкарлетом будешь!
дадите и даже поможете .
чтобы не было Шкарлетов, надо не выбирать Зеленских
4 раза дезертируй -- станешь главнокомандующим,
своруй диссертацию -- станешь министром.
красные линии перешли
Источник: https://censor.net/ru/n3238189
Зрозуміло куди поділося 9 кг еквадорського коксу, знайденого вірним служакою Кепом.
выдавали бюллетени пытался объяснить причём громко на весь зал с риском как мини
мум получить замечание за агитацию - ничего не сказали но в глазах было написано
шотыстарыйдуреньмелешь............