УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9854 відвідувача онлайн
Новини Фото
8 415 95

Біля офісу Зеленського відбулася акція протесту "Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві біля Офісу президента відбулася акція протесту "Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту" проти нового глави МОН Сергія Шкарлета. Організаторами виступили студентські та молодіжні громадські організації України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами активістів, Шкарлета призначено міністром освіти попри протести вчених, студентів, батьків і освітнього комітету парламенту. Учасники акції вимагають негайного відсторонення Шкарлета з посади.

Біля офісу Зеленського відбулася акція протесту Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту 01
Біля офісу Зеленського відбулася акція протесту Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту 02
Біля офісу Зеленського відбулася акція протесту Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту 03
Біля офісу Зеленського відбулася акція протесту Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту 04
Біля офісу Зеленського відбулася акція протесту Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту 05
Біля офісу Зеленського відбулася акція протесту Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту 06

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Проєкт "Без цензури": Хто такий Шкарлет? Як Зе-улюбленець, плагіатор і регіонал очолив українську освіту. ВIДЕО

Біля офісу Зеленського відбулася акція протесту Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту 07
Біля офісу Зеленського відбулася акція протесту Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту 08
Біля офісу Зеленського відбулася акція протесту Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту 09
Біля офісу Зеленського відбулася акція протесту Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту 10
Біля офісу Зеленського відбулася акція протесту Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту 11
Біля офісу Зеленського відбулася акція протесту Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту 12
Біля офісу Зеленського відбулася акція протесту Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту 13
Біля офісу Зеленського відбулася акція протесту Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту 14
Біля офісу Зеленського відбулася акція протесту Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту 15
Біля офісу Зеленського відбулася акція протесту Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту 16

Читайте також: Подав запит в УДО надати запис голосування за Шкарлета з їхніх камер, - Железняк

Біля офісу Зеленського відбулася акція протесту Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту 17
Біля офісу Зеленського відбулася акція протесту Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту 18
Біля офісу Зеленського відбулася акція протесту Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту 19
Біля офісу Зеленського відбулася акція протесту Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту 20
Біля офісу Зеленського відбулася акція протесту Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту 21
Біля офісу Зеленського відбулася акція протесту Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту 22
Біля офісу Зеленського відбулася акція протесту Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту 23
Біля офісу Зеленського відбулася акція протесту Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту 24
Біля офісу Зеленського відбулася акція протесту Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту 25
Біля офісу Зеленського відбулася акція протесту Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту 26
Біля офісу Зеленського відбулася акція протесту Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту 27
Біля офісу Зеленського відбулася акція протесту Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту 28
Біля офісу Зеленського відбулася акція протесту Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту 29
Біля офісу Зеленського відбулася акція протесту Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту 30

Дивіться також: Рада призначила Шкарлета міністром освіти. ВIДЕО

Біля офісу Зеленського відбулася акція протесту Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту 31
Біля офісу Зеленського відбулася акція протесту Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту 32
Біля офісу Зеленського відбулася акція протесту Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту 33
Біля офісу Зеленського відбулася акція протесту Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту 34
Біля офісу Зеленського відбулася акція протесту Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту 35

Біля офісу Зеленського відбулася акція протесту Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту 36
Біля офісу Зеленського відбулася акція протесту Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту 37
Біля офісу Зеленського відбулася акція протесту Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту 38
Біля офісу Зеленського відбулася акція протесту Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту 39

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський відкрив новорічне містечко, яке встановили під Офісом президента. ФОТОрепортаж

Біля офісу Зеленського відбулася акція протесту Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту 40

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Київ (19524) протест (2398) Богачук Олег (1457) Офіс Президента (2025) Шкарлет Сергій (353)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+31
Воле офиса Зеленского прошла акция протеста "Стоп Шкарлет - не дадим убить образование" - Цензор.НЕТ 6594
показати весь коментар
21.12.2020 19:37
+22
Воле офиса Зеленского прошла акция протеста "Стоп Шкарлет - не дадим убить образование" - Цензор.НЕТ 7631
показати весь коментар
21.12.2020 19:40
+17
Возле офиса Зеленского прошла акция протеста "Стоп Шкарлет - не дадим убить образование" - Цензор.НЕТ 7180
показати весь коментар
21.12.2020 19:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Воле офиса Зеленского прошла акция протеста "Стоп Шкарлет - не дадим убить образование" - Цензор.НЕТ 6594
показати весь коментар
21.12.2020 19:37 Відповісти
Воле офиса Зеленского прошла акция протеста "Стоп Шкарлет - не дадим убить образование" - Цензор.НЕТ 7631
показати весь коментар
21.12.2020 19:40 Відповісти
Меня эти бесконечные ежедневные акции по разным причинам и законам удивляют. Зачем толпиться, тратить силы и нервы против отдельных законов, которые зеленая власть подписывает и выдает каждый день и все хреновые? Не лучше ли сразу митинговать против такой ублюдочной власти в целом? Или это митингуют избиратели Зеленского и олигархических слуг, которые еще им доверяют? Ну тогда митингуйте еще 4 года, Майдан выдержит, а люди выдержат ли? Не сократятся ли как Билл Гейтс запланировал?
показати весь коментар
21.12.2020 20:19 Відповісти
Оба поста конечно по теме статьи только кучерявого среди молодых людей не вижу.
показати весь коментар
21.12.2020 20:24 Відповісти
-ты кто?
-я saveФОП !
-на! переодевайся! стопшкарлетом будешь!
показати весь коментар
21.12.2020 22:39 Відповісти
если не министром, то где же он харчеваться будет? не для того же он академиев не кончал!
показати весь коментар
21.12.2020 19:39 Відповісти
Воле офиса Зеленского прошла акция протеста "Стоп Шкарлет - не дадим убить образование" - Цензор.НЕТ 4607
показати весь коментар
21.12.2020 19:40 Відповісти
Протесты в Украине больше похожи на детские утренники.
показати весь коментар
21.12.2020 19:44 Відповісти
"не дадим убить образование"


дадите и даже поможете .

чтобы не было Шкарлетов, надо не выбирать Зеленских
показати весь коментар
21.12.2020 19:52 Відповісти
так освіта продукує зеленських, у них немає інших патерну у голові. якщо щось інше від цього, то все троляцьке, омериканське і вони його бояться, бо мізком не окучують.
показати весь коментар
21.12.2020 21:51 Відповісти
а ти скучаєш за московськими з дубінками і виносом тіл у автозак?
показати весь коментар
21.12.2020 21:49 Відповісти
Недоучку и недоумку объяснить, кто такой плагиатор невозможно в принципе.
показати весь коментар
21.12.2020 19:48 Відповісти
"Воле офиса"...
показати весь коментар
21.12.2020 19:48 Відповісти
Возле офиса Зеленского прошла акция протеста "Стоп Шкарлет - не дадим убить образование" - Цензор.НЕТ 7180
показати весь коментар
21.12.2020 19:51 Відповісти
причем митингуют те ,кто рефератики из инета качал ))
показати весь коментар
21.12.2020 22:40 Відповісти
Дважды отсиди -- станешь президентом,
4 раза дезертируй -- станешь главнокомандующим,
своруй диссертацию -- станешь министром.
показати весь коментар
21.12.2020 23:04 Відповісти
попхайся на видео в дупелец- станешь ведущим на Эспрессо-тв ))
показати весь коментар
21.12.2020 23:12 Відповісти
Не дадим убить Конституцию надо было написать
красные линии перешли
показати весь коментар
21.12.2020 19:51 Відповісти
Возле офиса Зеленского прошла акция протеста "Стоп Шкарлет - не дадим убить образование" - Цензор.НЕТ 4262
показати весь коментар
21.12.2020 19:52 Відповісти
"Сергей Шкарлет показал, как планирует работать, пока был временно исполняющим обязанности (министра. - Ред.). Депутаты из разных фракций решили поддержать такую работу. Как ректор, он работал во времена различных президентов, получал от них награды, в том числе - от Порошенко. Странно говорить, что, получая эти награды, он стал лояльным к этим людям или их политике. Он отвергает все обвинения в плагиате в его научной работе " ( хто б сумнівався), - говорится в темниках "Слуг народа".
Источник: https://censor.net/ru/n3238189

Зрозуміло куди поділося 9 кг еквадорського коксу, знайденого вірним служакою Кепом.
показати весь коментар
21.12.2020 19:54 Відповісти
Вофка! Ну хоч десь з*бісь! Ну нашо ти мою Україну ганьбиш, падлюко?! Знаєш, як мені виправдовуватись на кордоні через тебе , дебіл, пріходіцца! Мразюка криворожеска!
показати весь коментар
21.12.2020 19:59 Відповісти
Екатерину Кириленко - жену вице-премьера и министра культуры Вячеслава Кириленко, порохоботы помнят? что то я не слышал гневных отповедей, когда ее уличили в плагиате , а "вице-премьера" в воровстве! p.s. к нынешнему "назначенцу" отношусь отрицательно, если что.
показати весь коментар
21.12.2020 20:05 Відповісти
А, ну тогда всё нормально.
показати весь коментар
21.12.2020 22:59 Відповісти
Зелёный, вечно всякую мразь выдвигает на руководящие должности, ну каков он, таких и ставит. А что вы лучшего ждали от клоуна???
показати весь коментар
21.12.2020 20:09 Відповісти
Шкурлет.
показати весь коментар
21.12.2020 20:17 Відповісти
Молодці, хлопці та дівчатка! Такою молоддю можна пишатися!
показати весь коментар
21.12.2020 20:24 Відповісти
++
показати весь коментар
21.12.2020 20:29 Відповісти
а вчилка не пишається, вчилка ось що меле:Біля офісу Зеленського відбулася акція протесту "Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту" - Цензор.НЕТ 2796" />
показати весь коментар
21.12.2020 21:53 Відповісти
зеЛю и его банду ждет тюряга!
показати весь коментар
21.12.2020 20:30 Відповісти
Какая причина заставляет шута идти на дурацкое самопожеотвование, подставлять себя для пинков и плевков, ради совершенно никчемного, аморального типа, не вижу логики, разве что, бабло взял вперед, тогда надо тнрпеть и обтираться.
показати весь коментар
21.12.2020 20:41 Відповісти
Біля офісу Зеленського відбулася акція протесту "Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту" - Цензор.НЕТ 4499" / ось вам думка ПЕДАХОХА
показати весь коментар
21.12.2020 20:50 Відповісти
Біля офісу Зеленського відбулася акція протесту "Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту" - Цензор.НЕТ 7887
показати весь коментар
21.12.2020 20:53 Відповісти
Гены пальцем не раздавишь.
показати весь коментар
21.12.2020 21:00 Відповісти
шкарлет это рЫговская Крыса, халуенок табачника, продвигает его меРтвечук, а анализы этого малоПИД,,,поского, бениного нарко-Дегенерата у пальчевского, халуя меРтвечука, чему удивляться, что такие Отбросы из ОПГ за ЖоПу как королевская, шуфрич на свободе и с портфелями.....
показати весь коментар
21.12.2020 20:57 Відповісти
А це вже знущання не над Скарлет. І все далі просліджується аналогія з одним "типчиком", який не хотів дослухатися до молоді...
показати весь коментар
21.12.2020 20:59 Відповісти
"Не дадим...." Кто вас спрашивать будет? Кроме горящих шин они ничего не боятся от этого стада!
показати весь коментар
21.12.2020 21:03 Відповісти
Чудні студенти .. Мітингують проти шкарлета , неначе це основна проблема . А насправді проблема в зе владі , яка свідомо продукує цих шкарлєтів . І немає жодної гарантії що замість цього шкарлєта , зебіли не призначать ще гіршого . Зе владу треба гнати в шию ,, ВСЮ !!! .
показати весь коментар
21.12.2020 21:38 Відповісти
проблема йде зі школи, з освіти. Школа - це мінідержава. У школі є корупція, і у державіє. Ось у львівському вузі педахох порнуху показував. Років зо п"ять. усі мовчали. зараз з"явилося нове покоління,яке витягло це нагора.
показати весь коментар
21.12.2020 21:56 Відповісти
пархоботенки смердять за кілометр...І що далі? Що далі, вас питаю? Подуделі - та по кафешкам напрацьованими "кутіть"...
показати весь коментар
21.12.2020 22:14 Відповісти
Біля офісу Зеленського відбулася акція протесту "Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту" - Цензор.НЕТ 6229
показати весь коментар
22.12.2020 00:09 Відповісти
Проплаченные "активисты "- украинские хунвейбины
показати весь коментар
22.12.2020 08:26 Відповісти
вот и бацька того же мнения.......
показати весь коментар
22.12.2020 10:15 Відповісти
Буря в стакане-раньше надо было думать,полтора года назад на выборах,а теперь жрите не обляпайтесь. В 2019 небось в большинстве за зелёных голосовали.
показати весь коментар
22.12.2020 10:08 Відповісти
в 2019 уже во втором туре на избирательном молодым девкам и мальчонкам которые
выдавали бюллетени пытался объяснить причём громко на весь зал с риском как мини
мум получить замечание за агитацию - ничего не сказали но в глазах было написано
шотыстарыйдуреньмелешь............
показати весь коментар
22.12.2020 10:21 Відповісти
 
 