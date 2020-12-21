Офіцера Нацгвардії затримали в Харкові за торгівлю наркотиками, - військова прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали заступника командира взводу, капітана Національної гвардії України, який займався збутом психотропних речовин - амфетаміну, метамфетаміну та PVP.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у військовій оборонній сфері Центрального регіону.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що офіцер НГУ налагодив збут наркотичних речовин як на території військової частини Національної гвардії так і серед жителів міста Харкова. При цьому, для виробництва і збуту наркотичних засобів він залучив колишніх військовослужбовців Нацгвардії.

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Фігуранта було затримано 21 грудня безпосередньо після збуту психотропної речовини. У військовослужбовця виявлено при собі і вилучено речовину, схожу на амфетамін і речовину, схожу на PVP.

Проводяться обшуки за місцями проживання фігурантів та місцем виробництва цих психотропних речовин.







Нагадаємо, що ч. 3 ст. 307 КК України передбачає фігурантам покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років із конфіскацією майна.