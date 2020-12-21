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Офіцера Нацгвардії затримали в Харкові за торгівлю наркотиками, - військова прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали заступника командира взводу, капітана Національної гвардії України, який займався збутом психотропних речовин - амфетаміну, метамфетаміну та PVP.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у військовій оборонній сфері Центрального регіону.

Офіцера Нацгвардії затримали в Харкові за торгівлю наркотиками, - військова прокуратура 01

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що офіцер НГУ налагодив збут наркотичних речовин як на території військової частини Національної гвардії так і серед жителів міста Харкова. При цьому, для виробництва і збуту наркотичних засобів він залучив колишніх військовослужбовців Нацгвардії.

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Фігуранта було затримано 21 грудня безпосередньо після збуту психотропної речовини. У військовослужбовця виявлено при собі і вилучено речовину, схожу на амфетамін і речовину, схожу на PVP.

Проводяться обшуки за місцями проживання фігурантів та місцем виробництва цих психотропних речовин.

Офіцера Нацгвардії затримали в Харкові за торгівлю наркотиками, - військова прокуратура 02
Офіцера Нацгвардії затримали в Харкові за торгівлю наркотиками, - військова прокуратура 03
Офіцера Нацгвардії затримали в Харкові за торгівлю наркотиками, - військова прокуратура 04

Нагадаємо, що ч. 3 ст. 307 КК України передбачає фігурантам покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Автор: 

наркотики (1449) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Харків (5625) Військова прокуратура (722) Національна гвардія (1540)


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Топ коментарі
+2
Грибний день аднака, накурених курсанток хнувса бачили, а тепер ще і їхнього сутенера пов'язали
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21.12.2020 20:29
+2
Человек ёлки к новому году выращивал.
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21.12.2020 20:45
+2
А в чём , собственно, новость? У нас полиция либо ФОПовцев молотит, либо наркотой торгует. Ничего нового.
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21.12.2020 21:26
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Капітан - замок ? У нас старшина був замком
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21.12.2020 20:28 Відповісти
аГА,у нас я був ЗКВ,сержантска должность була...

Хырив 97-98
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21.12.2020 21:37 Відповісти
То ж й я про це , капітан це мінімум ротний..
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21.12.2020 21:39 Відповісти
Наймиты Кремля опять разлагают наших силовиков.
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21.12.2020 20:28 Відповісти
Ты ДЕБИЛ... с диареей в мозге... Какой кремль... если в стране все "УСРАЛИ" и власти нет... одно дерьмо продажное.
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21.12.2020 21:19 Відповісти
Та Он утрировал,а Тебе порвало...Ти,шо ПОРОХОБОТ!?

PATIENCE>CLARITY>UNDERSTANDING
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21.12.2020 21:40 Відповісти
Грибний день аднака, накурених курсанток хнувса бачили, а тепер ще і їхнього сутенера пов'язали
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21.12.2020 20:29 Відповісти
А вот и замена Кернесу! Хватайте харьковчане, лучше не найдете!
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21.12.2020 20:43 Відповісти
Человек ёлки к новому году выращивал.
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21.12.2020 20:45 Відповісти
надо же хоть как-то грешным на пенсию зарабатывать
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21.12.2020 20:51 Відповісти
А в чём , собственно, новость? У нас полиция либо ФОПовцев молотит, либо наркотой торгует. Ничего нового.
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21.12.2020 21:26 Відповісти
Та ЛЕГАЛАЙЗ уже аж КРИЧИТЬ в УКРАЇНІ...
Як курили,так і будуть...
Я ЗА еслі шо!!!
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21.12.2020 21:43 Відповісти
Эх.., был бы гепа жив, то офицера Нацгвардии не задержали бы в Харькове за торговлю наркотиками, военная прокуратура...
Няша№2, а может пора всё таки, открывать уголовное дело?
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21.12.2020 22:23 Відповісти
Опять Харьков? Хе, не удивлён. У нас тут столько всякого биомусора -ужас просто. Наркоманы, алкаши, бомжи, ватники и ещё куча всяких придурков и шкур.
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22.12.2020 01:31 Відповісти
Там ще у Харківському універі внутрішніх справ п'ятеро майбутніх сепарок під мацковську "варавайку" таке витворяли... Місто переповнене поліцаями, а як прийдуть пару обдолбаних наркомана із парашії захоплювати місто, то не знайдеться ні одного, щоб їх затримати, чи хочаб заперечити. Приїде Війнницький "Ягуар", затримає всю сволоту, а після цього всі "герої" очолять всі УВС (поліції) в Україні, НАБУ, ДБР,прокуратуру,нацгвардію, прикордонні війська і будуть "керувати".
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22.12.2020 09:33 Відповісти
 
 