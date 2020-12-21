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У різних містах України відбулася акція протесту "Стоп Шкарлет". ФОТОрепортаж

21 грудня студенти й активісти у різних містах України протестували проти призначення Сергія Шкарлета міністром освіти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Протести проти призначення Шкарлета відбулися Харкові, Львові, Вінниці, Миколаєві, Хмельницькому, Чернівцях, Сумах, Києві, Житомирі, Чернігові, Луцьку, Одесі, Тернополі та Кривому Розі.

Близько сотні студентів, викладачів, представників молодіжних громадських організацій та братств пікетували сьогодні під стінами Львівську ОДА. "Більшість з нас є майбутніми вчителями і нам важливо, щоб освіта в Україні розвивалася, а для цього потрібні реформи. А Шкарлет – це треш. Шкарлет – це людина, яка нічого не робить, гальмує розвиток. Якщо Шкарлет залишиться міністром, то ні освіта, ні наука не буде з народом", - заявили пікетувальники.

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У Вінниці учасники акції "Стоп Шкарлет" зібралися на Європейській площі. Вони роздавали "дипломи" перехожим, запитувати, що вони знають про Шкарлета, а потім спалили "дипломи".

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Аналогічна акція відбулася й у Харкові - біля будівлі обласної державної адміністрації учасники акції спалили символічні гроші платників податків. Учасники скандували "Шкарлету - ні!", в руках вони тримали плакати: "Стоп Шкарлет" і "Ні - деградації освіти!".

"Ми поклали символічні паперові гроші у вигляді купюр по 100 гривень у коробку жовто-блакитного кольору, яка символізує сферу освіти, та підпалили їх, показуючи, що ці бюджетні гроші так само спалює і Шкарлет. Це ознака недовіри до нового призначенця, який відомий корупційними діями ще на посаді ректора одного з чернігівських вишів. Є свідчення плагіату у наукових роботах Шкарлета. Тому наполягаємо на звільненні цього посадовця через недовіру", - зазначив координатор акції Денис Шаповалов.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет Ради не підтримав призначення Шкарлета міністром освіти, - нардеп "Голосу" Піпа

Нагадаємо, 25 червня уряд призначив Сергія Шкарлета заступником міністра освіти та науки і одночасно поклало на нього обов'язки в.о. міністра. Рішення було прийнято всупереч громадській критиці, яка звучала з приводу його можливого призначення.

За даними сайту "Помилки і фальсифікації в наукових дослідженнях", стаття для докторської дисертації в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета суцільний плагіат - збіги з роботами інших вчених становлять 87,4%. Сам Шкарлет заперечує звинувачення в плагіаті. Також про виявлення плагіату в трьох роботах Шкарлета заявляв комітет з етики Нацагентства якості вищої освіти.

Національний університет "Києво-Могилянська академія" нагадував про плагіат в наукових роботах Шкарлета і закликав депутатів ВР не голосувати за його кандидатуру на посаду міністра освіти України.

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17 грудня Верховна Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.

Представники партії "Голос" заявили про порушення під час голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета, був і Григорій Суркіс, якого не було тоді у Верховній Раді.

Автор: 

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А шо там папа шура Зеленский?! Вышел своего протеже -плагиатора защитить от биндэровцев? Палатку уже разбил возле йолки и карусельки своего дебила-нелоха?!!!)))
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21.12.2020 23:21 Відповісти
Лялька кремлівського балагана спроможна лише діяти за кремлівським сценарієм !!)))
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21.12.2020 23:28 Відповісти
В разных городах Украины прошла акция протеста "Стоп Шкарлет" - Цензор.НЕТ 8197
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21.12.2020 23:22 Відповісти
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває !!))
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21.12.2020 23:25 Відповісти
Там это, тавой, до сих пор освитянам аванс не выплатили, ну из зарплаты в 4 тыщы зелёных обещаний, который ещё 15 числа должны были выплатить. Это уже достижение нового министра зелёной власти или старого.
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21.12.2020 23:42 Відповісти
У різних містах України відбулася акція протесту "Стоп Шкарлет" - Цензор.НЕТ 6571
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22.12.2020 00:28 Відповісти
видимо, зеденьському билет на ростов не достанется... будет он сидеть в тюрьме в Украине вместе с разумковыми, быкановыми и прочими придурками...
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22.12.2020 06:36 Відповісти
О, оказывается у нас есть молодежь, которую интересует еще что-то, кроме компьютерных игр? Приятно удивлен. Но кол-во "участников акций" намекает на то, что компьютерные игры все же побеждают.
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22.12.2020 10:56 Відповісти
 
 