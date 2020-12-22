Водій Toyota Prado збив насмерть двох осіб на нерегульованому пішохідному переході в Одеській області, - поліція. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі Одеса-Рені поблизу села Петродолинське в Овідіопольському районі ввечері 20 грудня.

Попередньо встановлено, що 25-річний водій Toyota Prado на нерегульованому пішохідному переході скоїв наїзд на 44-річну жінку та 48-річного чоловіка, які перетинали проїжджу частину, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу облуправління поліції. Від тілесних ушкоджень потерпілі загинули.

Водій позашляховика залишився неушкодженим. Його направили на медичний огляд, автомобіль поставлено на арешт-майданчик.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Водія затримано в порядку ст. 208 КПК України. В рамках досудового розслідування призначено низку експертиз.

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