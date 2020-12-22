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Водій Toyota Prado збив насмерть двох осіб на нерегульованому пішохідному переході в Одеській області, - поліція. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі Одеса-Рені поблизу села Петродолинське в Овідіопольському районі ввечері 20 грудня.

Попередньо встановлено, що 25-річний водій Toyota Prado на нерегульованому пішохідному переході скоїв наїзд на 44-річну жінку та 48-річного чоловіка, які перетинали проїжджу частину, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу облуправління поліції. Від тілесних ушкоджень потерпілі загинули.

Водій позашляховика залишився неушкодженим. Його направили на медичний огляд, автомобіль поставлено на арешт-майданчик.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Водія затримано в порядку ст. 208 КПК України. В рамках досудового розслідування призначено низку експертиз.

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Водій Toyota Prado збив насмерть двох осіб на нерегульованому пішохідному переході в Одеській області, - поліція 01
Водій Toyota Prado збив насмерть двох осіб на нерегульованому пішохідному переході в Одеській області, - поліція 02

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Топ коментарі
+12
З якою ж швидкістю це бидло летіло, що тіло опинилося в 30 метрах від переходу і так капот пом'явся?!!!
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22.12.2020 00:35
+9
Справжні вбивці це ті, хто проектує нерегульовані переходи через 4 полоси.
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22.12.2020 05:32
+8
Ето же с какой скоростью ета тварь летела что даже кенгурятник не помог и так смяло машину
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22.12.2020 01:18
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По новым жестким правилам водиле видимо повышеный штраф впаяют.. гривен 500 или аж 600.
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22.12.2020 00:08 Відповісти
Ему бы от 500 до 600 лет!
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22.12.2020 00:17 Відповісти
Водятла нужно сразу в СИЗО тащить- там и освидетельствовать
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22.12.2020 01:11 Відповісти
Тонировочка по кругу... Лобовое в цвет кузова...
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22.12.2020 00:11 Відповісти
Водій Toyota Prado збив насмерть двох людей на нерегульованому пішохідному переході в Одеській області, - поліція - Цензор.НЕТ 5960
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22.12.2020 00:14 Відповісти
Предупредительные люминисцентные знаки, подсветка мигающая и постоянные предупреждения по радио и телеку "пешеходная полоса - как красный свет светофора".
(В Италии так).
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22.12.2020 00:16 Відповісти
У Василькові усі пішохідні переходи обладнані блимаючою підсвіткою та ліхтарями освітлення. Проте до цього йшли роками і було втрачено десятки людських життів.
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22.12.2020 04:11 Відповісти
Бухать? Особенности. Бухайте, но не садитесь за руль бухими.
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22.12.2020 14:04 Відповісти
да везде в любой стране знаки люминесцентные, у нас яркая подсветка над переходом горит освещая его полностью весь.. но толку от всего этого карнавала мало. Нужны лежачие в пару рядов или подземный\надземный переходы если трасса, только это убережет жизни.
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22.12.2020 12:53 Відповісти
У нас ещё существуют dossi (приподнятые поперечные препятствия) и полоса, которая тормозит (такие и у вас существуют), автовэлокс, камеры наблюдений. Приходят штрафы за превышение скорости, деньги идут в комуну. Повсюду циркулируют полиция и карабиньеры, финансовая полиция. И даже ночью. Короче, такого массового нашествия водителей - пьяниц и убийц мало. Если что,то румыны. Но и эти, прожив в Европе, становятся цивилизованными. Если кто попался бухой за рулём, отбирают права и машину. А на права сдать с каждым годом всё труднее. Там жуткие тесты, их колич. каждый год увеличивается и время на ответы уменьшается. Ещё пьяницы, если не смогут заплатить штраф, должны отработать много часов в соц. сервисе. Пьяницам за рулём приходится каждый год проходить мед. освидетельствование и обновлять права (деньги, хлопоты, нервы).
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22.12.2020 14:03 Відповісти
У нас в Мелитополе так сделаны пешеходные переходы на самых опасных участках
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22.12.2020 00:33 Відповісти
З якою ж швидкістю це бидло летіло, що тіло опинилося в 30 метрах від переходу і так капот пом'явся?!!!
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22.12.2020 00:35 Відповісти
Я теж про це одразу подумав. І передню решітку з труб загнуло до середини. Місце освітлене, дорога пряма... Летів мінімум 100...
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22.12.2020 01:18 Відповісти
100? Ты что смеешься? Скорее 150. Как я и говорил, у нас по правилам запрещено ездить в городе быстрее 50км/час. А те кто летал 120-150 ети правила не касаются.
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22.12.2020 01:24 Відповісти
шкло темне, аби нічого зайвого не бачити, метал бампера уверх загнутий, аби тіла корпус авто не пошкодили...а вони пошкодили.І радіатор потік...А от через шкло перелетіли.
Наша країна в реалі страшніша любого фільма жахів.
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22.12.2020 01:19 Відповісти
Ето же с какой скоростью ета тварь летела что даже кенгурятник не помог и так смяло машину
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22.12.2020 01:18 Відповісти
Но как любят говорить порохоботы, главное что он не на евробляхе. Значит порядочный человек и кормилец. Нужно отпускать. ХОтя уверен что етот 25-ти летний и уже на Прадо, чей то сыночек какого то чинуши или мусора, и ничего серьезного ему не будет за убийство двоих рабов.
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22.12.2020 01:27 Відповісти
ну только если дети этих рабов не рабы и просто его завалят..потом...как все утихнет
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22.12.2020 08:20 Відповісти
ну тоді гроші отримали і мовчать..раби...
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22.12.2020 18:30 Відповісти
так треба так робити ..щоб не підти!!! Планувати і з холодним розсудом...готуватись кілька років...чекати свого часу...коли буде нагода)))
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24.12.2020 15:42 Відповісти
отпускать то будут зелебобики и их портновские суды...шо,не додумался?бывает...у антипорохов с этим завсегда проблемы (про подумать)
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22.12.2020 08:29 Відповісти
судя по орфографии и тупого мышления - типичный зелебоба, почему я не удивлён?
с каких пор прадо которому уже лет 15 стал предметом роскоши? Я никого не оправдываю но в 25 лет на этот старый уазик вполне реально заработать, но тебе, безмозглому это конечно космос.
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22.12.2020 12:48 Відповісти
Судячи з пошкоджень автівки,водій гнав за 100.Все як завжди.Я не знаю,коли дійде до таких покидьків.Може їх розстрілювати,чи що?
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22.12.2020 01:53 Відповісти
И действительно, какая же была скорость, если телом человека так изуродовать, считай, бронированый автомобиль... А шо же тогда осталось от тел? Таких пожизненно лишать прав. Это неадекватные керманычи.
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22.12.2020 04:53 Відповісти
для дэбилов-водителей нужно в населенных пунктах, через каждый метр, ставить метрового лежачего "полицая", шобы если дурак влетел на него, то сразу - в космос.
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22.12.2020 04:57 Відповісти
ЗЫ...або продолжил дальнейшее движение без ходовой.
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22.12.2020 04:59 Відповісти
Справжні вбивці це ті, хто проектує нерегульовані переходи через 4 полоси.
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22.12.2020 05:32 Відповісти
это да.хотите там переход делать-ставте светофор.
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22.12.2020 06:41 Відповісти
какой светофор? через трассу должен быть подземный\надземный переход или ХОТЯБЫ пару рядов лежачих полицейских с соответствующими знаками! Но ни того ни другого ни третьего - не сделано! отвечать должны не только водитель но и дорожники, пешеходы уже ответили.
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22.12.2020 12:44 Відповісти
подземный/надземный переходы это вообще в идеале.а лежачие полицейские это так для старых вазов такие как прадо их переезжают незамечая.
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22.12.2020 17:54 Відповісти
Це, до речі, теж !
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22.12.2020 07:55 Відповісти
н3у там не 4 полосы,а две.правда трассу еще совковые проектувальники мастырили,через населенные пункты практически вся трасса.сарату только слегка огибает,да измаил
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22.12.2020 08:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=LadfWszZ7NU Одна из самых опасных развязок в Украине

Посмотрите как бобики проектируют дороги и вопрос отпадет сам собой. У них проектная документация через жопу написана.
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22.12.2020 13:40 Відповісти
одни думали - та пофиг остановится, другой думал та пофиг - отойдут(подождут)....
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22.12.2020 07:20 Відповісти
а может кто-то остановился пропустить а второй летел? по классике... или в голове только одна версия крутится?
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22.12.2020 12:42 Відповісти
У нього стопудово штани були спущені, куди там на якусь дорогу дивитись!!!
І сосна справа...
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22.12.2020 08:38 Відповісти
От полученных телесных повреждений пострадавшие погибли. Водитель внедорожника остался невредимым, в америці посадили б на довічне у нас же скоріше за все умовний термін і відкупиться.
Потрібно міняти законодавство, у нас по суті совковські закони але без совковської крайньої міри покарання, занадто ліберальні покарання от ніхто й не боїться порушувати закон.
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22.12.2020 08:41 Відповісти
Toyota Prado, 25 лет... это явно из толстошеевых-зайцевых, им можно давить простых смертных хоть на пешеходных переходах, хоть на тротуарах.
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22.12.2020 09:42 Відповісти
я не то чтобы оправдываю водителя, но пешеходы после захода солнца как сговорившись, все как один одевают темно-серую одежду и сливаются с трассой как разведчики в тылу фашистов, увидеть их практически невозможно даже на освещённых участках, особенно если туловище пьяное и ползёт со скоростью улитки. За серую одежду без отражающих элементов В НОЧНОЕ ВРЕМЯ нужно штрафовать.
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22.12.2020 10:42 Відповісти
у меня в машине заводская тонировка и в неё в любое время всё отлично видно, а именно водительская дверь затонирована чуть сильнее (дверь была разбита и куплена на разборке в цвет уже с тонировкой) так вот как только темнеет я в своё окно НИФИГА НЕ ВИЖУ вообще, я всегда окно открываю когда делаю левый поворот во двор, на днях буду разбирать дверь и сдирать её нафиг. К чему это я.... у этого водятла тонировка ещё сильнее и в круг, кого он мог увидеть? Там ещё и кенгурятник, в Австралию собрался? Или где у нас здесь кенгуру водятся? В нормальных странах за тонировку и кенгурятники штрафуют не кисло, да и в ненормальных (парашка) - тоже но мы как обычно - особенные.
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22.12.2020 12:38 Відповісти
не вздумайте ни в коем случае сдирать тонировку.намучитесь потом не приведи господи.у меня на машине стекла после тонировки поверьте я знаю шо говорю.
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22.12.2020 17:58 Відповісти
Што ви говорите
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22.12.2020 18:21 Відповісти
шо интерестно в европе по дорогам не шастают как у нас не видел неразу в темное время
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22.12.2020 18:18 Відповісти
тонировка в ноль, кенгурятник поцепил дятел, где ты здесь кенгуру у нас видел??? жаль, что отмажется.
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22.12.2020 12:33 Відповісти
 
 