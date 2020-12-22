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Новини Фото П'яні за кермом
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На Львівщині поліцейські врятували двох людей із тонучого автомобіля, що впав у річку з вини п'яного водія. ФОТО

У Львівській області співробітники поліції врятували з тонучого автомобіля 2 осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Львівщині поліцейські врятували двох людей із тонучого автомобіля, що впав у річку з вини пяного водія 01

21 грудня близько півночі співробітники Жовківського відділення поліції під час патрулювання в селі В'язова помітили автомобіль "Фольксваген Кадді", який рухався з великою швидкістю, "петляв" дорогою, а потім злетів із моста в річку.

Одну пасажирку викинуло з автомобіля, а в салоні легковика, який почав занурюватися під воду, залишилися водій і ще один пасажир. Правоохоронці стрибнули у воду і поспішили на допомогу. Один із поліцейських розбив вікно автомобіля, через яке витягли непритомного водія. Також поліцейські допомогли вибратися з потопаючого автомобіля пасажирові.

На Львівщині поліцейські врятували двох людей із тонучого автомобіля, що впав у річку з вини пяного водія 02

Водія, 19-річного місцевого жителя, і 16-річну дівчину, яку викинуло з машини, з тілесними ушкодженнями доставлено до медичного закладу. Другий пасажир, 28-річний місцевий житель, від медичної допомоги відмовився.

Встановлено, що водій "Фольксвагена" не впорався з керуванням, оскільки під час скоєння ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його притягнуто до адміністративної відповідальності, зазначили в поліції.

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Автор: 

ДТП (4471) Правоохоронні органи (2708) пияцтво (580) силовики (2514) Львівська область (2434)


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Топ коментарі
+3
Добре , що всі живі залишились .. )
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22.12.2020 00:17
+3
мене дивує інше.. Для чого рятувати пяних неадекватів за рулем і пасажирів які сідають до нього...
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22.12.2020 07:46
+2
ЦЕНЗОР.НЕТ - "На Львовщине полицейские спасли двух человек из тонущего автомобиля, упавшего в реку по вине пьяного водителя......"
Ну хоч усі врятовані та живі, а то буває по різному:
На Львівщині поліцейські врятували двох людей із тонучого автомобіля, що впав у річку з вини п'яного водія - Цензор.НЕТ 46
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22.12.2020 00:15
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ЦЕНЗОР.НЕТ - "На Львовщине полицейские спасли двух человек из тонущего автомобиля, упавшего в реку по вине пьяного водителя......"
Ну хоч усі врятовані та живі, а то буває по різному:
На Львівщині поліцейські врятували двох людей із тонучого автомобіля, що впав у річку з вини п'яного водія - Цензор.НЕТ 46
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22.12.2020 00:15 Відповісти
Добре , що всі живі залишились .. )
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22.12.2020 00:17 Відповісти
ну, а после спасения они ему ввалили?
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22.12.2020 00:24 Відповісти
Батько ввалить - я сумніваюся, що автомобіль купив "водило" за власноручно зароблені гроші...
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22.12.2020 05:39 Відповісти
типичний евробляхер
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22.12.2020 13:07 Відповісти
Не знаю, не перевіряв... Але не бачив ще ні одного 19-літнього, що купив автомобіль за власні гроші...
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22.12.2020 13:33 Відповісти
Синька - зло.
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22.12.2020 01:13 Відповісти
Поліцейським респект
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22.12.2020 03:14 Відповісти
Чому не повідомили, що це трапилось при погоні за тією автівкою? Невже ви вірете, що полісмени опинились в потрібний час в потрібному місці?
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22.12.2020 07:29 Відповісти
мене дивує інше.. Для чого рятувати пяних неадекватів за рулем і пасажирів які сідають до нього...
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22.12.2020 07:46 Відповісти
А що, поліцаям треба було ждать, поки у "Фольксвагені" закінчиться пальне?
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22.12.2020 13:35 Відповісти
Зачем спасать пьяного водилу? Чтобы в следующий раз кого-то задавил?
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22.12.2020 09:22 Відповісти
Зачем спасали?
Всё было по-согласию!
Или они надеялись что пьяный за рулем убьёт кого-то другого, но только не их?
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22.12.2020 09:22 Відповісти
 
 