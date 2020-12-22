На Львівщині поліцейські врятували двох людей із тонучого автомобіля, що впав у річку з вини п'яного водія. ФОТО

У Львівській області співробітники поліції врятували з тонучого автомобіля 2 осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

21 грудня близько півночі співробітники Жовківського відділення поліції під час патрулювання в селі В'язова помітили автомобіль "Фольксваген Кадді", який рухався з великою швидкістю, "петляв" дорогою, а потім злетів із моста в річку.

Одну пасажирку викинуло з автомобіля, а в салоні легковика, який почав занурюватися під воду, залишилися водій і ще один пасажир. Правоохоронці стрибнули у воду і поспішили на допомогу. Один із поліцейських розбив вікно автомобіля, через яке витягли непритомного водія. Також поліцейські допомогли вибратися з потопаючого автомобіля пасажирові.

Водія, 19-річного місцевого жителя, і 16-річну дівчину, яку викинуло з машини, з тілесними ушкодженнями доставлено до медичного закладу. Другий пасажир, 28-річний місцевий житель, від медичної допомоги відмовився.

Встановлено, що водій "Фольксвагена" не впорався з керуванням, оскільки під час скоєння ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його притягнуто до адміністративної відповідальності, зазначили в поліції.

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