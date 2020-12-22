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Правоохоронці викрили в Миколаєві онлайн-порностудію, в якій приблизно 15 "моделей" записували трансляції для іноземців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Миколаєві поліцейські припинили діяльність онлайн-порностудії, в якій працювали приблизно п'ятнадцять моделей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

"Організував незаконний бізнес 30-річний житель Миколаєва, також на нього працювали дві адміністраторки 26-ти та 34-х років. Зловмисники спеціально винайняли офісні приміщення, які обладнали відповідним інтер’єром, комп’ютерною технікою, веб-камерами та інтернетом. Дівчат підшукували серед таких, які через життєві обставини були готові виконувати їхні вказівки. В режимі реального часу так звані моделі демонстрували клієнтам оголені частини тіла та імітували дії сексуального характеру, за що могли отримати тільки за півгодини більше 100 доларів, а взагалі їхній робочий день міг становити понад 16 годин. Також у студії діяли суворі вимоги, за порушення яких передбачались штрафні санкції. Наприклад, дівчатам заборонялось розмовляти та листуватись із клієнтами українською або російською мовами, а також під час онлайн-трансляції вони повинні були вмикати лише іноземну музику, та інші правила", - йдеться в повідомленні.

На момент прибуття правоохоронців у студіях працювали четверо дівчат віком від 25-ти до 39-ти років, а взагалі поліцейські встановили, що їх приблизно п’ятнадцять.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Херсоні виявлено мережу онлайн-порностудій з місячним доходом 1 млн гривень, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У результаті обшуків поліцейські вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи, а також майже 100 тисяч гривень, 3 тисячі доларів США та 1 тис євро.

Правоохоронці викрили в Миколаєві онлайн-порностудію, в якій приблизно 15 моделей записували трансляції для іноземців 01

Адміністраторку, яка була безпосередньо присутня на місці скоєння злочину, слідчі затримали в порядку ст. 208 КПК України. Семи особам (організатору, адміністраторам та виконавцям) повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 301 КК України "Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів, вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб". Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме фігурантам запобіжні заходи. Триває розслідування, в ході якого буде встановлено повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та надана правова оцінка діям із врахуванням ролі кожного.

Правоохоронці викрили в Миколаєві онлайн-порностудію, в якій приблизно 15 моделей записували трансляції для іноземців 02
Правоохоронці викрили в Миколаєві онлайн-порностудію, в якій приблизно 15 моделей записували трансляції для іноземців 03
Правоохоронці викрили в Миколаєві онлайн-порностудію, в якій приблизно 15 моделей записували трансляції для іноземців 04
Правоохоронці викрили в Миколаєві онлайн-порностудію, в якій приблизно 15 моделей записували трансляції для іноземців 05
фото: сайт поліції

Автор: 

Миколаїв (1808) Нацполіція (15198) порностудія (25) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514)


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Топ коментарі
+27
нет что бы преступников ловить и сажать типа Тупицкого, они по порно лазеють... от же извращенцы
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22.12.2020 11:49
+17
Полиции заняться не чем, так они моделями увлеклись? Все ОПГ переловили, всех наркобарыг пересажали, всех игровиков накрыли?
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22.12.2020 11:51
+17
Когда уже прекратится этот идиотизм, при чем за наши деньги !!! Целые отделы мусаров содержаться чтоб ловить девок показывающих жопы в интернете !! Пусть регистрируют ФОПЫ и платят налоги с этих поступлений ! Виртуальная эротика если нет малолетних и насилия не должна вообще приследоваться !
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22.12.2020 12:12
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нет что бы преступников ловить и сажать типа Тупицкого, они по порно лазеють... от же извращенцы
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22.12.2020 11:49 Відповісти
Тупицкий, то изысканная эротика, настоящее искусство. Фи, как его можно сравнивать с какими то голыми девками.
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22.12.2020 12:29 Відповісти
НЕ девками, а "девушками 39 лет"!
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22.12.2020 22:46 Відповісти
Мастурбировать или вызывать проституток для анала как и принимать наркотики можно только в ВР.
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22.12.2020 12:49 Відповісти
не взяли в долю участкового, а тот соответственно не занёс куда надо и всё ждите маски шоу)) мусора жрать то хотят и бесплатного секаса по субботам))
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22.12.2020 11:51 Відповісти
Такие отары, пасут не участковые а "пастухи" рангом повыше...
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22.12.2020 12:30 Відповісти
Полиции заняться не чем, так они моделями увлеклись? Все ОПГ переловили, всех наркобарыг пересажали, всех игровиков накрыли?
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22.12.2020 11:51 Відповісти
та все в доле, наркота на каждом углу, казино работает, баньдюки грабят и убивают, а эти от рук отбились, решили мимо кассы проскочить.
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22.12.2020 12:01 Відповісти
Зарабатывали для страны валюту, карантин соблюдали, РРО отменили - так в чём проблема?
Или поступила команда влиться в киностудию "Квартал" ?
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22.12.2020 11:51 Відповісти
на IТ индустрию наехали....Все что через интернет это ІТ....)))
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22.12.2020 12:10 Відповісти
депутутки и помощницы депутутов временно лишились работы.
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22.12.2020 11:52 Відповісти
николаев, город кораблестроителей...корабельные сосны...
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22.12.2020 12:01 Відповісти
Повнолітні? Когось силою змушували? То у чому проблема?
Я би посадив звісно за несплату податків...
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22.12.2020 11:52 Відповісти
Так они не могут платить налоги - эта сфера деятельности попадает под криминальную статью.
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22.12.2020 11:56 Відповісти
Звісно, а чому? Чому несплата податків (в розмірі до ляма) не є кримінальним злочином, а добровільне виставляння піхви це злочин?
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22.12.2020 11:58 Відповісти
Тому що в гарну піхву можна засунуть більше ляма, а оскільки в нас піхви не сертифіковані...
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22.12.2020 12:33 Відповісти
Они не платят только ЕСВ и налог с прибыли. Все остальные налоги они платят!!!!
Дело в том, что они получают деньги и тратят из тут, а налоги, которые зашиты в цену продукции, платит конечный покупатель.
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22.12.2020 12:10 Відповісти
и платят НДС 20 % с каждой покупки в супермаркете..так что они налогоплательщики!!!
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22.12.2020 12:11 Відповісти
или это мало 20% ?
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22.12.2020 12:12 Відповісти
Вы у меня спрашиваете?! Мне, как раз не мало
Я вообще не могу понять за что щимят проституток и тех кто занимается порно - это их собственные тела и им решать, что с ними делать. Разврат и прочая хрень - в больных головах моралистов.....
Как экономист, я вообще считаю, что любая коммерческая деятельность и особенна та, что связана с поступлением валюты в страну (в т.ч. незаконная), идет на пользу экономике государства, поскольку стимулирует внутреннее производство продукции и поступления налогов с ней....Исключение, составляет разве что наркотики и оружие - у них есть "обратная сторона медали" поскольку имеют последствия, на которые государству приходится раскошеливаться (лечение наркоманов, борьба с терроризмом,....)
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22.12.2020 12:43 Відповісти
Тоді всю країну треба садити...
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22.12.2020 11:58 Відповісти
А я це і пропоную. Визначити дату, ввести велику крим.відповідальність (більшу ніж навіть за хабарництво) і почати реально саджати за несплату податків.
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22.12.2020 12:00 Відповісти
ФОПи через касові апарати революцію влаштували. А ти уяві що буде коли треба сплатити податок за кожну продаж на OLX.
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22.12.2020 12:17 Відповісти
Так, але саме через це, вони не мають тут роботи. Хто зможе конкурувати із контрабасом з Китаю? То може час казати їм правду? Що вони дебіли, що за усе треба платити і т.п. Революція за кримінальні інтереси це не революція, це бунт злодіїв.
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22.12.2020 12:20 Відповісти
От бачишь - Толя Вітер зовсім не знає, що з кожної гривні яку він взяв в руки він повинен сплатити податок (податки на його думку треба платити тільки Порошенко) . А ти пропонуєшь саджати.
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22.12.2020 12:55 Відповісти
А за кожну продаж через ОЛХ нерухомості, податки і так ВСІ платять!
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22.12.2020 12:37 Відповісти
А що треба платити податок тільки за продаж нерухомості, а за все інше не треба?
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22.12.2020 12:41 Відповісти
Перепродуючи стару річ, з якого дива за неї треба повторно сплачувати податки?! Щоб посадові ублюдки собі розкішне життя влаштовували?
Якщо ви такий розумний, то поясніть мені таке: Людина, в силу тих чи інших обставин, не витягує 35 років пенсійного стажу. Пенсію їй платити не будуть! Якого хера, держава відраховує з її зарплати податок ЄСВ ?
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22.12.2020 13:02 Відповісти
Типове "хохляцьке" розуміння податків. "Нехай Порошенко платить податки".
Перепродуючи стару річ, або будь яким способом отримуючи гроші (крім окремих випадків) ти отримуєшь дохід, з якого повинен сплатити подохідний податок.
А держава у тебе відраховує ЄСВ тому що пенсійна система у нас солідарна і зараз ти за свої внески сплачуєшь пенсії наявним пенсіонерам. Не "витягуєшь" 35 років стажа купуй собі стаж.
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22.12.2020 13:47 Відповісти
Купивши новий автомобіль за 20 000 $ і продавши його БУ за 5 000 $ Який "дохід" я в данному випадку отримав!? В чому тут додана вартість !? Коли створюється новий продукт, то податком обкладається та частина, яка є доданою вартістю до суми витрат на виробництво!
Кеша, ти несеш бред!
"докупи собі стаж" докупить, по закону, можна лише за пару років! А якщо не вистачає більше?
І я взагалі не про те ставив питання! Я питав, якщо держава не збирається платити пенсію, при умові недотримання певних часових меж, чому вона знімає з людини ЄСВ?
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P.S. А безпідставно переходить в діалозі на особистості, є моветон!
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22.12.2020 14:21 Відповісти
В тебе усе змішалося до купи. Ти плутаешь дохід, прибуток та додану вартість. Фізична особа зазвичай сплачує тільки подохідний податок, та податок на додану вартість як кінцевий споживач. Усе. Все що ти отримаєшь, є твоїм дохідом, а отже з нього ти повинен сплатити податок. Для тебе це новина? Не переймайся. Для більшості українців це також невідомо, як і те що податки взагалі потрібно платити. Не віришь? Йди в гугл та набирай "чи треба платити податок з продажу старих речей", та переконайся сам.
Що не зрозуміло з ЄСВ? Ти як працюючий утримуєшь своїми внесками пенсіонерів, що там у тебе з пенсійним стажем це твоя особиста біль. Працюєшь-сплачуєшь.
Комент про особистості взагалі розважує.
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22.12.2020 16:35 Відповісти
Тобі людина простими словами пояснила що ті податки- як швабра в жопі. А ти намагаєшся виправдати числені побори тим що росписуєш на скільки сантиметрів і хто саме запхав цю швабру і скільки разів має право прокручувати. Отож не треба чіплятися за слова і розписувати відомі факти- суть в тому що ми і так плотимо сукупно податків (скритих і явних) на рівні розвинутих країн, а отримуємо дулю в замін. Про пенсію це жарт? Бо наші податки йдуть на пенсіонерів, нам на пенсію не буде вже кому заробляти і про це урядовці кажуть не перший рік. Все за що ми плотимо податки-золоті батони і фіктивне відчуття захисту з боку держави. Хто хоч раз мав справу з поліцією, судом, бті, або навіть ЖЕКом, або ходив розбитими українськими розбитими вулицями (особливо вночі) мене зрозуміють. Воно не варте навіть 1% який кожен з нас виплачує щодня зі своєї кишені.
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22.12.2020 19:19 Відповісти
Простими словами мені пояснювали чому треба голосувати за зе.
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22.12.2020 22:14 Відповісти
Торговля природными ресурсами.
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22.12.2020 11:54 Відповісти
Природные ресурсы - это общее благо. Они же, торговали своими собственными ресурсами, к которым государство не имеет никакого отношения
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22.12.2020 12:14 Відповісти
Это не их "ресурсы", это "ресурсы" всех мужиков Украины, а стало быть это вопрос государственной безопасности!.
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22.12.2020 12:40 Відповісти
Ще ніколи у своєму житті, слідчий стільки разів не переглядав відеодокази по свої справі. Навіть прокурор їх особисто вивчив, а в судді, місця вільних слухачів були розпродані розпорядником із аукціону, задовго до призначення судового розгляду
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22.12.2020 11:54 Відповісти
Для иностранцев?
Так их даже обвинить в развращении украинцев не получится!
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22.12.2020 11:54 Відповісти
Вот и раскрыли преступление века. Других преступлений нет, все раскрыли.
Вот чем такие студии мешают? Там используют несовершеннолетних - НЕТ. Принудительно - НЕТ. Так в чем тогда проблема? Вообще в чем проблема снимать порно? Тут на всем сайте найдется хоть один человек, который хотя бы время от времени не смотрит "клубничку"?

Давно пора легализовать все связанное с этим, будет меньше коррупции.
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22.12.2020 11:54 Відповісти
"...записывали трансляции для иностранцев."

Не для вас же, тупые продолжатели дела трехэтажных ублюдочных большевистских аббревиатур, чего вы туда поперлись? Еще может быть, огласите сумму ущерба стране от их деятельности?
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22.12.2020 11:54 Відповісти
Цікавіше було б побачити постраждалих )))
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22.12.2020 12:02 Відповісти
Так поліція-ж постраждала!? Не могла з зарплати сплачувати анальні тарифи, на які в Україні табу..
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22.12.2020 12:46 Відповісти
Найбезпечніша робота для дівчат,а може і для хлопців. Ви подивіться які вони гроші заробляли.В неті є інформація за українських веб моделей.Так вони автівки і квартири собі позаробляли і доволі швидко.Хіба це погано? За податки також не кажіть.З якого дива їх платити,причому великі? Вони ж і так оренду за приміщення платять,за інтернет платять,за світло платять і тд.Держава свої тентаклі усюди суне і хоче,щоб усі працювали за мізер.А що до пенсії,то ці дівчата не неї не розраховують.
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22.12.2020 11:55 Відповісти
Нашли преступников.. Главная причина - порностудия, не слюнявила бабки мусорам за крышу. Девченки имели хороший заработок.. Борцуны блд.
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22.12.2020 11:55 Відповісти
а после изъятия "около 100 тысяч гривен, 3 тысячи долларов США и 1 тысячу евро.Источник: https://censor.net/ru/p3238378": ну, идите работайте.

Пока...
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22.12.2020 11:56 Відповісти
и компьютерами прибарахлились, эй мусора дайте ссылку где продавать награбленное будете.
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22.12.2020 12:13 Відповісти
Мрієте, що щось на дисках залишиться ..?
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22.12.2020 12:42 Відповісти
Якщо брати порно,проституцію і вебкам.То вебкам найкраще.Тут і мову англійську вчать і спілкуються і ніяких хвороб немає.
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22.12.2020 11:57 Відповісти
Это не порностудия - это ФОПы!!!! Свободу малому бизнесу!!!
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22.12.2020 11:57 Відповісти
І де тут виготовлення, якщо мали місце онлайн трансляції??? Більше того, якщо трансляції велися на іноземних сайтах то і поширення відповідно відбувалося на території країн де зареєстровані ті сайти. А відповідно незрозуміло, яким чином дія КК України поширюється на те, що відбувається на території інших країн, тим більше країн де такі трансляції швидше за все цілком законні.
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22.12.2020 12:00 Відповісти
https://censor.net/ru/user/120185 Ви що хочете тут якоїсь законності? Це смішно.
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22.12.2020 12:04 Відповісти
Николаевские мусора решили таким образом избавится от конкурентов))))
********** нынче не в тренде,вот они и психуют)))
********,сэр!)))
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22.12.2020 12:09 Відповісти
Когда уже прекратится этот идиотизм, при чем за наши деньги !!! Целые отделы мусаров содержаться чтоб ловить девок показывающих жопы в интернете !! Пусть регистрируют ФОПЫ и платят налоги с этих поступлений ! Виртуальная эротика если нет малолетних и насилия не должна вообще приследоваться !
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22.12.2020 12:12 Відповісти
це тіньовий бізнес та всім відоме "кришування" його.
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22.12.2020 12:46 Відповісти
Сказать вам по секрету где самая большая порностудия на 450 проституток?
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22.12.2020 12:15 Відповісти
юзик в главной роли))
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22.12.2020 12:17 Відповісти
Сколько в стране дармоедов, страдают херней, получают премии. Страна тупих идиотов, самая нищая в европе.
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22.12.2020 12:16 Відповісти
Девушка 39лет звучит красиво
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22.12.2020 12:20 Відповісти
Мать-девственница !
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22.12.2020 12:49 Відповісти
Если не замужем до сих пор, значит девушка. Ну как мисс и мисисс.
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22.12.2020 15:35 Відповісти
А какое вы имеете право вмешиваться в личную жизнь людей? Они что кому то плохое делают так как наша власть и наши чинуши и мусора? На улице стоять нельзя. В помещении работать тоже нельзя. Почему власть нам ставит тарифы и цены как в Европе а проституток как в Европе нельзя? Какая то избирательная у нас свобода. Свобода только для господ у нас в Украине.
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22.12.2020 12:22 Відповісти
https://censor.net/ru/user/461407 Так населення ще й захищає своїх царів.Це комплекс раба.
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22.12.2020 12:44 Відповісти
все тихонько позавидовали, больше 120 часов в месяц, 60 процентов получали, на стенде если увеличить. Сколько девушки в Николаеве получают? тысяч 5, если повезёт? А в студии тысяч 5 тоже? только долларов. пусть платят 200 баксов в месяц подоходный, и показуют кому хотят.
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22.12.2020 12:23 Відповісти
https://censor.net/ru/user/395460 Так хочуть не 200 доларів,а десь половину.З якої радості,платити великі суми?
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22.12.2020 12:25 Відповісти
Ці доблесні міліціянти,якшо повномасштабно нападуть москалі,то перейдуть на сторону москалів.
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22.12.2020 12:24 Відповісти
в Европе публичные дома официально, проституток полно. Легализуйте и получайте налоги
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22.12.2020 12:25 Відповісти
А как еще в Украине на комуналку, за свет за газ за еду заработать? У нас бандитская власть вынудила всю страну стать проститутками и гастарбайтерами. Кого не спросищь был в Польше или Чехии на зароботках или собирается туда уезжать. Проститутки у нас в ВР. А президент и министры у нас сутенеры,
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22.12.2020 12:27 Відповісти
Забороняли розмовляти українською мовою?

Це ж порушення закона про мову...треба сурово наказать злочинців
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22.12.2020 12:37 Відповісти
Розвеселила дошка об*яв - серйозний підхід.
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22.12.2020 12:38 Відповісти
И что не так? Работали девки, на удаленке, зарабатывали для страны валюту, которую тратили здесь. Кому помешали? Теперь будем все вместе платить им пособие по безработице и минус валюта для страны. Дебилы.
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22.12.2020 12:46 Відповісти
Саме тому міліціянтів ненавидять.Навіть спецпризнченців озброєних визвали.ніби хтось би там відстрілювався.А щзе навіть на москальщині спокійно веб моделі працюють.Виходить,що Україна дикіша за Москальщину.Це все повна дурість.
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22.12.2020 12:48 Відповісти
Зараз Україна наполовину "УРСР",та наполовину "дикий захід" де індульгенцію можна придбати напряму у суддів)
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22.12.2020 12:55 Відповісти
" так называемые модели демонстрировали клиентам обнаженные части тела и имитировали действия сексуального характера, за что могли получить уже через полчаса больше 100 долларов, а вообще их рабочий день мог составить более 16 часов."

Такое впечатление, что автор статьи завидует, сколько может заработать "так называемая модель" "имитацией действий сексуального характера", в отличии от имитации службы народу Украины полиции Николаевской области.
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22.12.2020 13:05 Відповісти
Каждый месяц громят "порностудии" !
И никого не посадили.
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22.12.2020 13:10 Відповісти
и кому они мешали? надо просто их обложить налогами и пусть работают, вливают валютные поступления в страну
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22.12.2020 13:15 Відповісти
Хотів промовчати, але не зміг. Це ви бл..ть називаєте стратегичними злочинами? Це те, що безробітна дівчина на камеру показала американському діду під 90 років за 100 баксів свою гарну "штучку", ви називаєте злочинами? А те що мураєви, бені, медведчуки кожного дня вам показують х.ї і так вас обзивають, то то норма? Місто аж кишить сепарами і гастролерами різної масті, допилюють останні агрегати на заводах, а вони прицепилися до двох безпробітних дівчат, які показали свою писю. А яске військо набігло на переляканих дівчат, що вдома не показують?
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22.12.2020 14:45 Відповісти
ТВАРИ мусарские. Притесняют малый и средний бизнес.
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22.12.2020 14:46 Відповісти
не платили крыше мусорской и мусора обиделись.
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22.12.2020 15:34 Відповісти
В подобных новостях всегда единодушная оценка действий полиции в коментах допысувачив. Но полициантов это не останавливает. Так и хочется им с гордостью похвалиться, что накрыли еще один "рассадник зла". Совок 29 лет назад издох, но дело его живо до сих пор.
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22.12.2020 15:40 Відповісти
Это пи.дец!!!! Значит как бабы по интернету показывают по собственному согласию свои шмоньки желающим так это преступление, а как антиукраинская мразь в высших эшелонах власти типа Епмаков, Татаровых, Тупицких и прочей висельной нечисти,сливает нашу страну кремлевскому главпетуху, так там мы преступления в упор не видим.
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22.12.2020 15:44 Відповісти
По идее, должна быть возмущена поведением девушек, но не возмущена. Для такого 'бизнеса', мне кажется, у них были определенные мотивы - безденежье, отсутствие другой хорошей работы. Вот тем, что нет посадки бойки , возмущена, который 'все о пенсионерах печётся, аж спать не может', он украл вышки и сидит в раде, вот это настоящий позор, что свидетели кернеса страдают после смерти его тушки и объявили траур, вот это позор, что Одесса выбирала между трухановым и скориком, это позор, а эти девушки, они ничего не украли, никого не убили. Их поведение, их дело. Максимум - штраф. Знаю людей некоторых, которые в Николаеве делали огромные деньги, при них мы никогда не прочтём нигде
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22.12.2020 15:53 Відповісти
https://censor.net/ru/user/228276 Вони заробляють.як програмісти.І в Західній Європі також цим займаються.І це найбезпечніше.
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22.12.2020 19:44 Відповісти
По-перше, що таке "порнографія"?
Порнографія - це детальна демонстрація статевого акту і геніталій учасників цього процесу.
Тут взагалі ніяких статевих актів не було.
Будь-який нормальний адвокат в цивілізованій юридичній системі запросто довів би, що онлайн-еротика не має жодного стосунку до порнографії.
Тобто, в даному випадку склад злочину відсутній. Крапка!
До того ж, як написав хтось вище, постраждалих від цього "злочину" теж нема.
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22.12.2020 15:54 Відповісти
так то там,а то у нас,зовсім інша реальність,наша "система" ще не виросла до цивілізованих країн)
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22.12.2020 16:19 Відповісти
Смішно, - адмін Цензора оцензурив італійський Ренесанс і одного з його представників, художника Агостіно Карраччі (1557 - 1602).

Фарисействуючі моралісти - проти культурного надбання людства:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Carracci_Jupiter_et_Junon.jpg
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22.12.2020 16:34 Відповісти
https://censor.net/ru/user/62201 На цих сайтах,сексом також пари займаються.Особливо багато лесбі пар.Можливо ці дівчата цим займалися.Але це все добровільно і найбезпечніша онлайн трансляція.Непотрібно закордон їхати.Всі ці борці відволікають людей від реальних проблем.
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22.12.2020 19:47 Відповісти
 
 