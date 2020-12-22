Правоохоронці викрили в Миколаєві онлайн-порностудію, в якій приблизно 15 "моделей" записували трансляції для іноземців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Миколаєві поліцейські припинили діяльність онлайн-порностудії, в якій працювали приблизно п'ятнадцять моделей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.
"Організував незаконний бізнес 30-річний житель Миколаєва, також на нього працювали дві адміністраторки 26-ти та 34-х років. Зловмисники спеціально винайняли офісні приміщення, які обладнали відповідним інтер’єром, комп’ютерною технікою, веб-камерами та інтернетом. Дівчат підшукували серед таких, які через життєві обставини були готові виконувати їхні вказівки. В режимі реального часу так звані моделі демонстрували клієнтам оголені частини тіла та імітували дії сексуального характеру, за що могли отримати тільки за півгодини більше 100 доларів, а взагалі їхній робочий день міг становити понад 16 годин. Також у студії діяли суворі вимоги, за порушення яких передбачались штрафні санкції. Наприклад, дівчатам заборонялось розмовляти та листуватись із клієнтами українською або російською мовами, а також під час онлайн-трансляції вони повинні були вмикати лише іноземну музику, та інші правила", - йдеться в повідомленні.
На момент прибуття правоохоронців у студіях працювали четверо дівчат віком від 25-ти до 39-ти років, а взагалі поліцейські встановили, що їх приблизно п’ятнадцять.
У результаті обшуків поліцейські вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи, а також майже 100 тисяч гривень, 3 тисячі доларів США та 1 тис євро.
Адміністраторку, яка була безпосередньо присутня на місці скоєння злочину, слідчі затримали в порядку ст. 208 КПК України. Семи особам (організатору, адміністраторам та виконавцям) повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 301 КК України "Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів, вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб". Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Найближчим часом суд обиратиме фігурантам запобіжні заходи. Триває розслідування, в ході якого буде встановлено повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та надана правова оцінка діям із врахуванням ролі кожного.
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Или поступила команда влиться в киностудию "Квартал" ?
Я би посадив звісно за несплату податків...
Дело в том, что они получают деньги и тратят из тут, а налоги, которые зашиты в цену продукции, платит конечный покупатель.
Я вообще не могу понять за что щимят проституток и тех кто занимается порно - это их собственные тела и им решать, что с ними делать. Разврат и прочая хрень - в больных головах моралистов.....
Как экономист, я вообще считаю, что любая коммерческая деятельность и особенна та, что связана с поступлением валюты в страну (в т.ч. незаконная), идет на пользу экономике государства, поскольку стимулирует внутреннее производство продукции и поступления налогов с ней....Исключение, составляет разве что наркотики и оружие - у них есть "обратная сторона медали" поскольку имеют последствия, на которые государству приходится раскошеливаться (лечение наркоманов, борьба с терроризмом,....)
Якщо ви такий розумний, то поясніть мені таке: Людина, в силу тих чи інших обставин, не витягує 35 років пенсійного стажу. Пенсію їй платити не будуть! Якого хера, держава відраховує з її зарплати податок ЄСВ ?
Перепродуючи стару річ, або будь яким способом отримуючи гроші (крім окремих випадків) ти отримуєшь дохід, з якого повинен сплатити подохідний податок.
А держава у тебе відраховує ЄСВ тому що пенсійна система у нас солідарна і зараз ти за свої внески сплачуєшь пенсії наявним пенсіонерам. Не "витягуєшь" 35 років стажа купуй собі стаж.
Кеша, ти несеш бред!
"докупи собі стаж" докупить, по закону, можна лише за пару років! А якщо не вистачає більше?
І я взагалі не про те ставив питання! Я питав, якщо держава не збирається платити пенсію, при умові недотримання певних часових меж, чому вона знімає з людини ЄСВ?
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P.S. А безпідставно переходить в діалозі на особистості, є моветон!
Що не зрозуміло з ЄСВ? Ти як працюючий утримуєшь своїми внесками пенсіонерів, що там у тебе з пенсійним стажем це твоя особиста біль. Працюєшь-сплачуєшь.
Комент про особистості взагалі розважує.
Так их даже обвинить в развращении украинцев не получится!
Вот чем такие студии мешают? Там используют несовершеннолетних - НЕТ. Принудительно - НЕТ. Так в чем тогда проблема? Вообще в чем проблема снимать порно? Тут на всем сайте найдется хоть один человек, который хотя бы время от времени не смотрит "клубничку"?
Давно пора легализовать все связанное с этим, будет меньше коррупции.
Не для вас же, тупые продолжатели дела трехэтажных ублюдочных большевистских аббревиатур, чего вы туда поперлись? Еще может быть, огласите сумму ущерба стране от их деятельности?
Пока...
********** нынче не в тренде,вот они и психуют)))
********,сэр!)))
Це ж порушення закона про мову...треба сурово наказать злочинців
Такое впечатление, что автор статьи завидует, сколько может заработать "так называемая модель" "имитацией действий сексуального характера", в отличии от имитации службы народу Украины полиции Николаевской области.
И никого не посадили.
Порнографія - це детальна демонстрація статевого акту і геніталій учасників цього процесу.
Тут взагалі ніяких статевих актів не було.
Будь-який нормальний адвокат в цивілізованій юридичній системі запросто довів би, що онлайн-еротика не має жодного стосунку до порнографії.
Тобто, в даному випадку склад злочину відсутній. Крапка!
До того ж, як написав хтось вище, постраждалих від цього "злочину" теж нема.
Фарисействуючі моралісти - проти культурного надбання людства:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Carracci_Jupiter_et_Junon.jpg