Правоохоронці викрили в Миколаєві онлайн-порностудію, в якій приблизно 15 "моделей" записували трансляції для іноземців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Миколаєві поліцейські припинили діяльність онлайн-порностудії, в якій працювали приблизно п'ятнадцять моделей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

"Організував незаконний бізнес 30-річний житель Миколаєва, також на нього працювали дві адміністраторки 26-ти та 34-х років. Зловмисники спеціально винайняли офісні приміщення, які обладнали відповідним інтер’єром, комп’ютерною технікою, веб-камерами та інтернетом. Дівчат підшукували серед таких, які через життєві обставини були готові виконувати їхні вказівки. В режимі реального часу так звані моделі демонстрували клієнтам оголені частини тіла та імітували дії сексуального характеру, за що могли отримати тільки за півгодини більше 100 доларів, а взагалі їхній робочий день міг становити понад 16 годин. Також у студії діяли суворі вимоги, за порушення яких передбачались штрафні санкції. Наприклад, дівчатам заборонялось розмовляти та листуватись із клієнтами українською або російською мовами, а також під час онлайн-трансляції вони повинні були вмикати лише іноземну музику, та інші правила", - йдеться в повідомленні.

На момент прибуття правоохоронців у студіях працювали четверо дівчат віком від 25-ти до 39-ти років, а взагалі поліцейські встановили, що їх приблизно п’ятнадцять.

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У результаті обшуків поліцейські вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи, а також майже 100 тисяч гривень, 3 тисячі доларів США та 1 тис євро.

Адміністраторку, яка була безпосередньо присутня на місці скоєння злочину, слідчі затримали в порядку ст. 208 КПК України. Семи особам (організатору, адміністраторам та виконавцям) повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 301 КК України "Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів, вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб". Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме фігурантам запобіжні заходи. Триває розслідування, в ході якого буде встановлено повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та надана правова оцінка діям із врахуванням ролі кожного.









фото: сайт поліції