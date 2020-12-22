Рекет, наркоторгівля, сутенерство та розбій: поліцейські затримали членів ОЗУ, які діяли в Кривому Розі, Дніпрі та Павлограді. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Дніпропетровщині правоохоронці затримали учасників злочинної організації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Розбійні напади, вимагання неіснуючих боргів, хуліганство, збут наркотиків, незаконні заволодіння авто, незаконне поводження зі зброєю – ці та інші злочини на рахунку банди, що тривалий час діяла на території Дніпропетровської області. Для ліквідації діяльності угруповання були задіяні оперативні, слідчі та спецпідрозділи Національної поліції України.

Так, повідомляється, що починаючи з 2018 року, до керівництва Національної поліції України систематично надходили повідомлення про скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів на території міст Павлоград, Кривий Ріг та Дніпро. Місцеві мешканці потерпали від розбійних нападів, пошкодження та знищення майна, вимагань грошових коштів, незаконного заволодіння транспортними засобами, які нападники вчиняли із застосуванням насильства, зброї та погрожуючи вбивством.

Рекет або вимагання грошей зловмисники використовували як до осіб, які займалися будь-якою господарською діяльністю - за можливість спокійно вести бізнес, так і до наркодилерів - за збут наркотиків. Щоб залякати потерпілих – відбирали автомобілі, влаштовували погроми в приміщеннях, наносили тілесні ушкодження і висловлювали погрози фізичної розправи над жертвою та її рідними.

Разом з тим, реакція зі сторони місцевих правоохоронних органів була або не належною, або взагалі відсутньою. Тому за вказівкою керівництва Національної поліції України для налагодження криміногенної ситуації у регіоні задіяли сили Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

Спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, оперативники ДВБ НПУ встановили, що вищезазначені злочини скоєні учасниками однієї злочинної організації, яку очолив 39-річний мешканець Павлограда. До складу банди входило майже три десятки осіб, більшість із яких - раніше судимі або мали проблеми із законом.

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Також правоохоронцям відомо, що, крім перелічених злочинів, зловмисники причетні до створення місць розпусти, сутенерства та втягнення осіб у проституцію, постачання наркотиків на територію області та одержання доходу від збуту, до контролю за незаконним видобутком вугілля на території териконів шахт Західного Донбасу, до крадіжок вугілля із залізничних станцій та до контролю діяльності шахрайських колл-центрів.

Крім того, одержано оперативну інформацію про підготовку учасників банди до викрадення двох мешканців Павлограда та подальшого фізичного насильства над ними з метою вимагання неіснуючих боргів.

21 грудня 2020 року проведено спецоперацію з ліквідації діяльності злочинної організації спільними діями працівників внутрішньої безпеки, Головного слідчого управління НПУ, ГУНП у Дніпропетровській області, за фізичної підтримки бійців відділу швидкого реагування ДВБ та поліції особливого призначення Дніпропетровщини, під процесуальним керівництвом Офісу ГПУ.

Проведено 48 одночасних санкціонованих обшуків, на яких виявлено і вилучено наркотичні засоби та психотропні речовини, холодну та вогнепальну зброю з набоями, кастети, бити, дубинки, кайданки, балаклави, бронежилети, гроші, банківські картки, документи на сторонніх осіб, оргтехніку та мобільні телефони, а також автомобілі.

В порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано вісім фігурантів, серед яких – організатор банди.

Слідчі Нацполіції вручили їм підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України: ст. 189 (Вимагання), ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом), ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ст. 255 (Створення злочинної організації).

Після проведення експертиз їхнім діям буде надано додаткову кваліфікацію. Також тривають заходи щодо притягнення до відповідальності інших учасників бандформування.

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Фото: сайт поліції