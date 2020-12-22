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Новини Фото Силовики
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Рекет, наркоторгівля, сутенерство та розбій: поліцейські затримали членів ОЗУ, які діяли в Кривому Розі, Дніпрі та Павлограді. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Дніпропетровщині правоохоронці затримали учасників злочинної організації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Розбійні напади, вимагання неіснуючих боргів, хуліганство, збут наркотиків, незаконні заволодіння авто, незаконне поводження зі зброєю – ці та інші злочини на рахунку банди, що тривалий час діяла на території Дніпропетровської області. Для ліквідації діяльності угруповання були задіяні оперативні, слідчі та спецпідрозділи Національної поліції України.

Так, повідомляється, що починаючи з 2018 року, до керівництва Національної поліції України систематично надходили повідомлення про скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів на території міст Павлоград, Кривий Ріг та Дніпро. Місцеві мешканці потерпали від розбійних нападів, пошкодження та знищення майна, вимагань грошових коштів, незаконного заволодіння транспортними засобами, які нападники вчиняли із застосуванням насильства, зброї та погрожуючи вбивством.

Рекет або вимагання грошей зловмисники використовували як до осіб, які займалися будь-якою господарською діяльністю - за можливість спокійно вести бізнес, так і до наркодилерів - за збут наркотиків. Щоб залякати потерпілих – відбирали автомобілі, влаштовували погроми в приміщеннях, наносили тілесні ушкодження і висловлювали погрози фізичної розправи над жертвою та її рідними.

Рекет, наркоторгівля, сутенерство та розбій: поліцейські затримали членів ОЗУ, які діяли в Кривому Розі, Дніпрі та Павлограді 01

Разом з тим, реакція зі сторони місцевих правоохоронних органів була або не належною, або взагалі відсутньою. Тому за вказівкою керівництва Національної поліції України для налагодження криміногенної ситуації у регіоні задіяли сили Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

Спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, оперативники ДВБ НПУ встановили, що вищезазначені злочини скоєні учасниками однієї злочинної організації, яку очолив 39-річний мешканець Павлограда. До складу банди входило майже три десятки осіб, більшість із яких - раніше судимі або мали проблеми із законом.

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Рекет, наркоторгівля, сутенерство та розбій: поліцейські затримали членів ОЗУ, які діяли в Кривому Розі, Дніпрі та Павлограді 02

Також правоохоронцям відомо, що, крім перелічених злочинів, зловмисники причетні до створення місць розпусти, сутенерства та втягнення осіб у проституцію, постачання наркотиків на територію області та одержання доходу від збуту, до контролю за незаконним видобутком вугілля на території териконів шахт Західного Донбасу, до крадіжок вугілля із залізничних станцій та до контролю діяльності шахрайських колл-центрів.

Крім того, одержано оперативну інформацію про підготовку учасників банди до викрадення двох мешканців Павлограда та подальшого фізичного насильства над ними з метою вимагання неіснуючих боргів.

Рекет, наркоторгівля, сутенерство та розбій: поліцейські затримали членів ОЗУ, які діяли в Кривому Розі, Дніпрі та Павлограді 03

21 грудня 2020 року проведено спецоперацію з ліквідації діяльності злочинної організації спільними діями працівників внутрішньої безпеки, Головного слідчого управління НПУ, ГУНП у Дніпропетровській області, за фізичної підтримки бійців відділу швидкого реагування ДВБ та поліції особливого призначення Дніпропетровщини, під процесуальним керівництвом Офісу ГПУ.

Проведено 48 одночасних санкціонованих обшуків, на яких виявлено і вилучено наркотичні засоби та психотропні речовини, холодну та вогнепальну зброю з набоями, кастети, бити, дубинки, кайданки, балаклави, бронежилети, гроші, банківські картки, документи на сторонніх осіб, оргтехніку та мобільні телефони, а також автомобілі.

Рекет, наркоторгівля, сутенерство та розбій: поліцейські затримали членів ОЗУ, які діяли в Кривому Розі, Дніпрі та Павлограді 04

В порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано вісім фігурантів, серед яких – організатор банди.

Слідчі Нацполіції вручили їм підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України: ст. 189 (Вимагання), ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом), ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ст. 255 (Створення злочинної організації).

Після проведення експертиз їхнім діям буде надано додаткову кваліфікацію. Також тривають заходи щодо притягнення до відповідальності інших учасників бандформування.

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Рекет, наркоторгівля, сутенерство та розбій: поліцейські затримали членів ОЗУ, які діяли в Кривому Розі, Дніпрі та Павлограді 05
Рекет, наркоторгівля, сутенерство та розбій: поліцейські затримали членів ОЗУ, які діяли в Кривому Розі, Дніпрі та Павлограді 06
Рекет, наркоторгівля, сутенерство та розбій: поліцейські затримали членів ОЗУ, які діяли в Кривому Розі, Дніпрі та Павлограді 07
Фото: сайт поліції

Автор: 

Нацполіція (15198) Правоохоронні органи (2708) розбій (206) рекет (116) силовики (2514) Дніпропетровська область (3769)


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Топ коментарі
+8
так группировка из Кривого Рога уже в Киеве больше года как обосновалась
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22.12.2020 12:18
+7
остальные - депутаты
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22.12.2020 12:26
+5
Летом в Павлограде задержали 7 человек руководства местного горотдела полиции, теперь вот ОПГ, которое тоже работало не без помощи мусора в погонах. Самое смешное, рэкетировали наркобарыг.. А самих наркобарыг задержали или они делятся? Вообщем криминальное кубло и чистить надо не только криминалитет, а в первую очередь наши сказочные органы "правопорядка" , да и местная власть куда смотрела или вовремя заносили?
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22.12.2020 12:33
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Сугубо мусорской бизнес. Авакову не отстегнули походу.
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22.12.2020 12:13 Відповісти
потому что мы бригада...
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22.12.2020 12:14 Відповісти
Криворожская романтика.

Был уже один през из криминальной промзоны. Уехал в Ростов.
Теперь вот опять быдлота выбрала "своего".
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22.12.2020 12:16 Відповісти
А пам'ятаєте, хто під своє худеньке крило взяв всю криворазьку поліцію? Якийсь Юзик, ім'я польське, можливо "зальотний"?
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22.12.2020 14:13 Відповісти
Да здравствуют 90-е годы прошлого столетия! Какая власть, такие и традиции. Это продолжается три десятка лет.
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22.12.2020 12:17 Відповісти
так группировка из Кривого Рога уже в Киеве больше года как обосновалась
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22.12.2020 12:18 Відповісти
Банда три десятка человек, а задержаны восемь. Еще 22 где то бегает.
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22.12.2020 12:19 Відповісти
остальные - депутаты
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22.12.2020 12:26 Відповісти
Летом в Павлограде задержали 7 человек руководства местного горотдела полиции, теперь вот ОПГ, которое тоже работало не без помощи мусора в погонах. Самое смешное, рэкетировали наркобарыг.. А самих наркобарыг задержали или они делятся? Вообщем криминальное кубло и чистить надо не только криминалитет, а в первую очередь наши сказочные органы "правопорядка" , да и местная власть куда смотрела или вовремя заносили?
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22.12.2020 12:33 Відповісти
А ті, що затримувались 8 працівників поліції міста Павлограда якраз постраждали від брехні і наклепів цієї банди, що взяли вчора. То ті поліцейські наступили їм на хвостяку і не давали збувати наркотичні засоби, та творити інші злочини. То частина з тієї банди і дала неправдиві покази, серед тих членів були і працівники правоохоронних органів.
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22.12.2020 14:16 Відповісти
Весь сбыт наркотиков под ментами. Конвертационные центры под СБУ. И это ни для кого не секрет.
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22.12.2020 12:39 Відповісти
Зато какой класс "игры"! Конверты находят только после того, как отмыты десятки миллиардов гривень, в итоге захвачены всего лишь несколько сотен тысяч гривень, сотни печатей и пакетов регистрационных фирм-нулевок. И - ожидаемо - ни одного приговора! Ни одного виновного! Даже курьеры конвертов оказываются "случайно замешанными людьми".
Школа СБУ. Выходит, их хорошо учат? Или легкость зарабатывания и полнейшее беззаконие и безнаказанность?
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22.12.2020 12:50 Відповісти
Это еще до СБУ не добрались, там вообще 80 проц. перевертышей, непонятно почему называются СБ Украины. К Украине они имеют самое отдаленное отношение, да, пожалуй, и к ее безопасности тоже. После того, как взяли под (свой) контроль таможню, доходы некоторых генералов СБУ удвоились. Бюджет Украины традиционно остался невыполнен.
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22.12.2020 12:46 Відповісти
Мусорня з конкурентами не церемониться.
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22.12.2020 12:58 Відповісти
Зеленский взял на контроль? А то еще, не приведи господь, конкретных пацанов посадят!
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22.12.2020 13:23 Відповісти
А что было произведено по части местных органов, если как пишут "Вместе с тем, реакция со стороны местных правоохранительных органов либо ненадлежащей, либо вообще отсутствовала" ?
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22.12.2020 13:28 Відповісти
Якщо банду висліджувало і брало ДВБ,логічно припустити,що мають бути арештовані-звільнені й місцеві мєнти ? Чи йде процес рєшалова ? На Київ дєнюжку збирають ?
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22.12.2020 14:16 Відповісти
Рекет, наркоторгівля, сутенерство та розбій: поліцейські затримали членів ОЗУ, які діяли в Кривому Розі, Дніпрі та Павлограді - Цензор.НЕТ 5764

Рекет, наркоторгівля, сутенерство та розбій: поліцейські затримали членів ОЗУ, які діяли в Кривому Розі, Дніпрі та Павлограді - Цензор.НЕТ 2357

https://tabloid.pravda.com.ua/photos/5fe0a6aae7774/ Джерело
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22.12.2020 15:55 Відповісти
Рекет, наркоторгівля, сутенерство та розбій: поліцейські затримали членів ОЗУ, які діяли в Кривому Розі, Дніпрі та Павлограді - Цензор.НЕТ 3777
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22.12.2020 15:56 Відповісти
 
 